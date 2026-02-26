Новини
Времето днес, прогноза за четвъртък, 26 февруари: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево

Времето днес, прогноза за четвъртък, 26 февруари: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево

26 Февруари, 2026

Максималните температури ще са между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°

Времето днес, прогноза за четвъртък, 26 февруари: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево - 1
Снимка: БНТ
През нощта от североизток облачността ще се увеличава и в източните райони ще има валежи предимно от сняг, но до сутринта в повечето места ще спрат, най-късно в крайните югоизточни части.

Облачността през деня ще се разкъсва и намалява, и над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който през деня ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 3°, максималните – между 5° и 10°, в Югозападна България до 12°. В София минимална – около 0°, максимална – около 7°.

Над Черноморието преди обяд облачността ще е значителна и по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. След обяд облачността ще се разкъса и намалее и ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от север-североизток, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат 6°-10°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините облачността ще е значителна и преди обяд ще превалява сняг. След обяд валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

В петък ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните - между 7° и 12°.

В събота над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.


  • 1 оня с коня

    0 0 Отговор
    искам даАКАМ фостите на всички еврогейчетаа

    Коментиран от #2

    04:14 26.02.2026

  • 2 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    ами чеАКАЙТЕ те ще го изядат още докато е топлоЛЙНОТО

    04:15 26.02.2026

