Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, съобщи Нова тв.

Все още няма официално потвърждение.

Припомняме, че в края на септември 2023 г. Иванка Динева бе назначена на поста. Преди нея начело на ИАМН беше проф. Росен Коларов.

Решението бе взето във връзка с преструктуриране на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и отделяне на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура. Промяната извърши тогавашният министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.