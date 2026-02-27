Новини
Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

27 Февруари, 2026

Тя бе на поста от 2023 г.

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, съобщи Нова тв.

Все още няма официално потвърждение.

Припомняме, че в края на септември 2023 г. Иванка Динева бе назначена на поста. Преди нея начело на ИАМН беше проф. Росен Коларов.

Решението бе взето във връзка с преструктуриране на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и отделяне на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура. Промяната извърши тогавашният министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    10 2 Отговор
    Изпълнителна агенция по трансплантациите е на подчинение на Козяк.

    14:53 27.02.2026

  • 2 Берлин

    21 2 Отговор
    По лицето се вижда, корумпирана, както и всички "доктори"на България,след 2001-2003 година излизат не доктори,а менгелета, интересно дават ли клетва на Хипократ?

    Коментиран от #5, #12

    14:57 27.02.2026

  • 3 И какъв

    18 1 Отговор
    опит има въпросната Иванка с трансплантации ?

    Коментиран от #7

    14:57 27.02.2026

  • 4 Заека

    5 1 Отговор
    Гладен съм.

    14:59 27.02.2026

  • 5 честен ционист

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Берлин":

    Защо си мислиш, че Хипократ е бил някой добряк?

    14:59 27.02.2026

  • 6 На коя друга длъжност

    14 0 Отговор
    ще я преместят ?!

    14:59 27.02.2026

  • 7 това брои ли се?

    15 0 Отговор

    До коментар #3 от "И какъв":

    Трансплантирала си е сиски.

    15:01 27.02.2026

  • 8 Тази

    20 0 Отговор
    особа герб в гласиха за управител на Здравно осигурителната каса !

    15:02 27.02.2026

  • 9 Вальо Ангелов

    13 0 Отговор
    Еее най -накрая я уволниха ,тя не се
    спря да събира рушвети и да играе основна роля в корупционни схеми на Пеевски чрез неговият слуга Марио Минев

    15:05 27.02.2026

  • 10 Радомир

    6 0 Отговор
    Бих ......тая в леко крива устенце

    15:09 27.02.2026

  • 11 ужасен

    15 0 Отговор
    Ама тези агенции са станили повече и от робите населяващи територията !!

    15:10 27.02.2026

  • 12 ЛОШО е

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Берлин":

    Тази НЕ Е лекар. А Юрист. Малко четете.

    15:19 27.02.2026

  • 13 Какво

    3 0 Отговор
    Надзорват частни линейки обикалят из Исперихско даже и катастрофираха уж слагат стендове на пациентите и шефовете милионери

    15:30 27.02.2026

  • 14 Калинка

    8 0 Отговор
    Аман от калинки!

    15:32 27.02.2026

  • 15 Браво

    7 0 Отговор
    Пълна чистка на джукестите герберастки калинкни !

    15:37 27.02.2026

