Уволниха директора на "Медицински надзор" Иванка Динева

Уволниха изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" Иванка Динева, съобщи Нова тв.
Все още няма официално потвърждение.
Припомняме, че в края на септември 2023 г. Иванка Динева бе назначена на поста. Преди нея начело на ИАМН беше проф. Росен Коларов.
Решението бе взето във връзка с преструктуриране на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" и отделяне на Изпълнителна агенция по трансплантациите в самостоятелна структура. Промяната извърши тогавашният министър на здравеопазването проф. Христо Хинков.
1 честен ционист
14:53 27.02.2026
2 Берлин
Коментиран от #5, #12
14:57 27.02.2026
3 И какъв
Коментиран от #7
14:57 27.02.2026
4 Заека
14:59 27.02.2026
5 честен ционист
До коментар #2 от "Берлин":Защо си мислиш, че Хипократ е бил някой добряк?
14:59 27.02.2026
6 На коя друга длъжност
14:59 27.02.2026
7 това брои ли се?
До коментар #3 от "И какъв":Трансплантирала си е сиски.
15:01 27.02.2026
8 Тази
15:02 27.02.2026
9 Вальо Ангелов
спря да събира рушвети и да играе основна роля в корупционни схеми на Пеевски чрез неговият слуга Марио Минев
15:05 27.02.2026
10 Радомир
15:09 27.02.2026
11 ужасен
15:10 27.02.2026
12 ЛОШО е
До коментар #2 от "Берлин":Тази НЕ Е лекар. А Юрист. Малко четете.
15:19 27.02.2026
13 Какво
15:30 27.02.2026
14 Калинка
15:32 27.02.2026
15 Браво
15:37 27.02.2026