Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Христанов: МЗХ поема публичен ангажимент за прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията

Христанов: МЗХ поема публичен ангажимент за прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията

27 Февруари, 2026 14:17 1 069 59

  • иван христанов-
  • ивана мурджева-
  • николай василев -
  • атанас атанасов-
  • мзх-
  • корупция

Той информира, че вече са подадени сигнали по обществени поръчки и се извършва оценка на риска от корупционни въздействия

Христанов: МЗХ поема публичен ангажимент за прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията - 1
Снимка: МЗХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Мое желание е да създадем нов и модерен модел на публично поведение – модел, който сме виждали в скандинавските държави, които са на водещо място по ниски нива на корупция“. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов днес в МЗХ по време на дискусия на тема: „Публичен дълг: ангажимент на Министерството на земеделието и храните за борба с корупцията и пълна прозрачност“ . Събитието се проведе с представители на медии, граждански организации и антикорупционни активисти. В дискусията участие взеха заместник-министрите Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.

„Институцията поема ангажимент към обществото, към медиите, към правозащитните организации, към разследващите журналисти и към всички активисти, които осветяват схеми и злоупотреби. Надявам се тази стъпка да зададе тона и занапред“, заяви още той.

Министърът подчерта, че МЗХ е стара и достойна институция с традиции, но през последните десетилетия е била компрометирана от действия, довели до източване на публичен ресурс. „Искаме да променим историята на прехода и институцията да поеме ясен публичен ангажимент за прозрачност, откритост и борба с корупцията“, каза още той.

Земеделският министър акцентира върху мащаба на отговорността – управление на 36 млн. декара гори и система с над 8000 служители, които в миналото са били използвани за политически натиск и изборни злоупотреби. „Нашият мандат е ясен – прозрачност, грижа и честни избори“, подчерта Христанов. По думите му социалните медии трябва да бъдат инструмент за прозрачност. Той допълни, че в Европа и САЩ те дават допълнителен поглед върху работата на институциите. Според министър Христанов този пример трябва да достигне и до България.

По отношение на служебния мандат земеделският министър беше категоричен: „Нашият мандат е без лобизъм и без влияние от външни фактори. Работим изцяло в интерес на обществото и публичната грижа. “В частта за борбата с корупцията Христанов заяви: „Борбата означава публичният ресурс да отиде там, където му е мястото – в ръцете на работещите, а не в ръцете на крадците.“

Той информира, че вече са подадени сигнали по обществени поръчки и се извършва оценка на риска от корупционни въздействия. Сред конкретните мерки са: своевременно разглеждане на заявленията по ЗДОИ, изсветляване на регистри, възстановяване и надграждане на системни логове, кръстосани проверки на данни и ротация на служители. „Антикорупционният манталитет създава средата. Ако успеем да го изградим заедно, той ще има възпираща роля“, заяви министърът.

В отговор на журналистически въпроси относно проверки в структури като „Напоителни системи“ и Държавен фонд „Земеделие“, министърът потвърди, че текат пълни проверки и ревизии. „Да“, беше неговият кратък отговор на въпросите за смяна на директори и възобновяване на проверки за т.нар. „виртуални животни“.

Министър Христанов осъди и опитите за дискредитиране на институцията и на членове на екипа му. „Тези манипулации имат за цел да дискредитират кабинета, институцията и държавата. Няма да допуснем компрометиране на националната сигурност в сектор „Земеделие“. Подготвяме доклади до компетентните органи“, заяви още той.

Като символичен жест председателят на Сдружение „Гражданска платформа“ адвокат Петър Славов предложи централният вход на Министерството да бъде отворен за граждани, където служител да приема сигнали на място.

„Основната причина да Ви съберем е да заявим ясно: от днес нататък тази институция ще бъде подвластна на граждански контрол. Министерството ще бъде отворено за всеки разследващ журналист и за всеки гражданин, който иска да знае какво се случва тук“, каза в заключение министър Иван Христанов.

С тази среща Министерството на земеделието и храните поставя началото на последователни действия за възстановяване на доверието, институционална почтеност и устойчиво управление в интерес на българските граждани.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    16 16 Отговор
    Аз този министър го харевам .Дано оправдае доверието ми !!

    Коментиран от #26

    14:20 27.02.2026

  • 2 Хм.....

    8 13 Отговор
    МЗХ може да поеме само публичен - Публичен дом, но и там орвите ще са фалшиво ГМО !

    14:21 27.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 коментар

    9 12 Отговор
    Добре че дойдохте вие честните
    Кики с чуждо гражданство
    Цицелинчо осъждан и със забрана

    14:21 27.02.2026

  • 5 безкомпромисна борба с

    16 12 Отговор
    извратеняците от ДБ-ПП ! А тъй, точно тъйй

    14:22 27.02.2026

  • 6 Дориана

    12 18 Отговор
    Точно така, този кабинет ще бъде като контрапункт на мафиотско -корумпираното управление на коалиция Магнитски със съюзници ИТН и БСП ОЛ. Точно за това ИТН проявяват агресивно и безпомощно поведение , защото защитаваха с всички сили корупцията, олигархията и мафията. Умишлено се спираха реформите в Съдебната власт, в Администрацията и във всички завладени институции. Сега ще има наказателен вот. Борбата между доброто и носителите на корупционни модели ще бъде жестока.

    Коментиран от #13, #18

    14:24 27.02.2026

  • 7 И задължително

    9 9 Отговор
    Ивайло Мирчев да го прегледат за "дивертикулите на дебелото" ! В патологията естествено. И оня смърфа Танас също

    14:24 27.02.2026

  • 8 НПО извратеняциии

    8 7 Отговор
    Събитието се проведе с представители на медии, граждански организации и антикорупционни активисти

    14:26 27.02.2026

  • 9 АГАТ а Кристи

    10 10 Отговор
    "Смях в залата"....
    Корумпирания ще се бори с корумпираните...
    Нещо от рода на пехливанската борба - целете омазани в нещо хлъзгяво

    14:27 27.02.2026

  • 10 Ще има

    10 7 Отговор
    Прасета в космоса а Банкята за Марс и Венера

    14:27 27.02.2026

  • 11 Не думаййй

    8 1 Отговор
    заявим ясно: от днес нататък тази институция ще бъде подвластна на граждански контрол....

    Коментиран от #25

    14:27 27.02.2026

  • 12 дискредитиране на институцията

    8 4 Отговор
    Коя институция мурджо? ООН-то ли?

    14:28 27.02.2026

  • 13 Дорче,

    10 5 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    Как е внук ти Тодорчо дето с него нещооо...

    Коментиран от #15

    14:29 27.02.2026

  • 14 Реалист

    10 7 Отговор
    Христанов въобще не е този за който се представя! Тръгва да си урежда частния бизнес и то най-нагло. Скоро ще лъсне...

    Коментиран от #34

    14:30 27.02.2026

  • 15 Дориана

    6 4 Отговор

    До коментар #13 от "Дорче,":

    За Радко ме питай..
    Мисли още как ще кръстим партийката

    Коментиран от #20, #31

    14:32 27.02.2026

  • 16 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    11 6 Отговор
    Cопол розов, кога ще освободиш стадото на бай Рибанчо?!

    14:33 27.02.2026

  • 17 Аве, вие луди ли сте?🤔

    5 6 Отговор
    знам за ени патриоти които ги
    екзекутираха в Петрохан с цялото съдействие на МВР, ДАНС, Спец. Сили,
    светла им памет.

    Са, Данс търси нови патриотични овце по възможност very twisted❤️🇧🇬🤣

    Плийз... call Деньо❤️😁

    Коментиран от #22

    14:33 27.02.2026

  • 18 Промяна

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    ЕЙ ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА ТОВА Е НАЗНАЧЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТРЕДОВНО ИЗБРАН ТОВА СА СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И СА СЛУЖЕБНИ БОЛНИ ИЗВРАТЕНИ МОЗЪЦИ ВЪН ОСТАВКА НА НАЗНАЧЕНИТЕ

    14:33 27.02.2026

  • 19 Аре бре, верно ли ? Я пак помисли

    7 6 Отговор
    управление на 36 млн. декара гори и система с над 8000 служители. Броим ли ги тея дето са не малко като калушковците? Или ОПГ-та като Югозападно държавно предприятие примерно? Или ловните бастиони на олигархията? ...прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията а? Ама как ви вярвам само, точно пък на вас ....

    Коментиран от #24

    14:34 27.02.2026

  • 20 Важното

    6 7 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Е да унищожи ПП!

    14:35 27.02.2026

  • 21 Бай Араб

    12 7 Отговор
    Той и Кирил Петков тъй говореше за нулева корупция

    Коментиран от #51

    14:35 27.02.2026

  • 22 Промяна

    5 5 Отговор

    До коментар #17 от "Аве, вие луди ли сте?🤔":

    ТУК КАТО ПУСКАШ ТАЗИ ПЛАТЕНА РЪЖА В ТОЗИ НЕЗАКОНЕН САЙТ КАКВО СМЯТАШ ЧЕ ПРАВИШ ИЗМАМНИЦИ НО ЦОЦАТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА

    14:35 27.02.2026

  • 23 За 2-3 месеца 3 зам-министри

    8 5 Отговор
    Не са ли ви повечко на служебният кабинет? А? заместник-министрите Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.....Петкан, Паткан и т.н

    14:37 27.02.2026

  • 24 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Аре бре, верно ли ? Я пак помисли":

    МА КОИ СА ТИЯ НЕЗЕМНИ ГРАЖДАНИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ КОИ СА КЪДЕ СА КАКВО Е ТОВА ОГРОМНО ЛЪЖЕУГОДНО ПОСТОЯННО ИЗВРАТЕНЯШКО ПРИКРИТО ПОД ДУМАТА ГРАЖДАНИ КОИ СА ЕДНИГЕ А ДРУГИТЕ ГРАЖДАНИ

    14:37 27.02.2026

  • 25 Промяна

    4 7 Отговор

    До коментар #11 от "Не думаййй":

    АМА КОИ СА ГРАЖДАНИТЕ КЪДЕ СА Я ПАК КОНТРОЛЕР ЛЪЖЛИВ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ

    14:39 27.02.2026

  • 26 Промяна

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    ТИ ЛИ ЛИЧНО ГО НАЗНАЧИ ПАРИ ЛИ ПОЛУЧАВАШ ОТ ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИ ЛЪЖЕЦ ХАХАХА ГНУСНИ

    14:40 27.02.2026

  • 27 СфМЛ

    11 5 Отговор
    Кой ще води борбата срещу купени и фалшифицирани избори, тези от ПП ли, които правят "ала-бала с президента и машинките " ли? Записите на Радостин от МЕЧ и последвалите разкрития по секциите доказаха, че ПП имат много нереални гласове в подправени изборни протоколи. Без повече вредни сглобки и коалиции между ГЕРБ и ППДБ, !

    14:40 27.02.2026

  • 28 Сбирщина от побъркани атлантенца,

    4 7 Отговор
    Още по побъркани ционисти и като капак и цялата сган от НПО извратеняци...Ана кой от кой по изтрещял но иначе с безмерно желание да дрънка глупости. институция с традиции, поеме ясен публичен ангажимент, Като символичен жест, на доверието, институционална почтеност и устойчиво управление в интерес на българските граждани....проверки за т.нар. „виртуални животни“ сред медии, граждански организации и антикорупционни активисти

    14:44 27.02.2026

  • 29 Тома

    5 4 Отговор
    Бати Бойко тиквата каза че в България корупция няма а той въобще не лъже

    14:45 27.02.2026

  • 30 Протестиращи

    5 2 Отговор
    Една гилотина на площада ще оправи работата.

    14:47 27.02.2026

  • 31 Дорче,

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Дориана":

    Ама и с Рядко ли ? 🤣😂😂

    14:53 27.02.2026

  • 32 Христанов, неопитно момченце

    6 6 Отговор
    Вземи направи едно хубаво нещо поне: Копията от решения на поземлените комиси за възстановеване на земи да е на централизиран сайт безплатно по възможност защото сега схемата е ..стоте национални обекта, ходи по поне 2-4 пъти на място и лудТ да станеш. Отделно да ти кажа от личен опит че тези поземлени комисии бяха длъжни по служебен път да впишат възтановените имоти на хората в имотният регистър но не е направено. Почина роднина скоро и се оказа че повече от половината от имотите му ги няма вписани в имотният ....А относно горите въобще вписвания по служебен път няма. И като почине собственик наследниците му може дори и да не разберат за подобни. ОПГ момче е и то за милиарди...че с тези отворени врати дето заявяваш смятам да те навестя впрочем че да видя дали не лъжеш ...на сайта да видим приемни часове ...

    Коментиран от #38, #43, #46, #47

    14:54 27.02.2026

  • 33 Директора👨‍✈️

    7 6 Отговор
    Тоя човек има проблем, психически проблем. Явно страда от липса на внимание и е решил да бъде медийна звезда. Управлява МЗХ през ФБ и Тикток.
    Не е добре работата.
    Йотова и Радев си вкараха огромен автогол и от това само губят!

    14:57 27.02.2026

  • 34 Папки

    7 5 Отговор

    До коментар #14 от "Реалист":

    Вече всичко с документи доказаха и публикуваха истинските разследващи журналисти за него, жена му, фирмите и злоупотребите им.

    14:57 27.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И в Долна и Горна Козница

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":

    възстановените от поземлените комисии имоти не са вписани както е трябвало по закон в имотния регистър ! Точно така е. Проверка в имотния регистър нищо не показва и ако е затрито решението от поземлената комисия на починалият роднина и наследниците влизат в приключение. Да не говорим че през това време някой ползвател може и да ги е откраднал по давност като "добросъвестен" ...абсурдна държава ей

    15:07 27.02.2026

  • 39 Някой

    1 4 Отговор
    Ама вие сега ли разбрахте че има корупция и да започнете да водите борба с нея , отдавна не гласувам и няма и да гласувам повече , хайде следващите парламентарни избори след четири години дано вече сте се сетили че има мафия и олигархия та да започнете борба и с нея !!!!?

    15:07 27.02.2026

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Че се пъчиме до де можеме, Бацо пак е номер едно и почват заверите и шептенията по кюшетата за нови простотести против държавата и властимеющите!

    15:07 27.02.2026

  • 41 Майора

    4 4 Отговор
    Ало Христанов , цялото ви правителство наруши Конституцията!Гюров беше избран за премиер преди да напусне писта на подуправител на БНБ, ти си председател на партия и назначи за шеф на БАБХ близък до теб човек и ненапуснали частната си фирма със сходна дейност, освен това в екипа ти има новата Кобилкина! Каква борба с корупцията и какви мерки при това положение? Вие сами се дискредитирате!

    15:12 27.02.2026

  • 42 Новата звезда Христанов

    2 4 Отговор
    Най добрия Министър от служебния кабинет.
    Мутри , мафиози, Пик, Афера се попикаха.Единствено досега Христанов извади схемите, КРАДЦИТЕ, мошениците на ГЕРБ, ДПС,
    И най важното, още на 3-тия ден се разбра защо ПП го изгониха.
    Защото се притивопостави на схемите на Киро стани да седна и замени гербаджии с Алексей Петровци мафиоти.
    Сещат ли се ППДБ защо не качват електорат.Ами защото даже и споменават за съдействие на журналисти и прозрачност.

    Коментиран от #56

    15:14 27.02.2026

  • 43 Абсурда в България е толкова голям

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":

    Че от 71 имота възстановени от поземлените комиси видими в имотният регистър са само 19.... човека умира и наследниците дори не знаят за съществуването им освен ако в дома му допълнителни документи случайно при зачистване не намерят .... и за това изцяло е виновна държавната администрация ...

    Коментиран от #45

    15:16 27.02.2026

  • 44 Дано

    3 2 Отговор
    Успех ! Дано се справят !

    15:21 27.02.2026

  • 45 Сигнал до Христанов

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Абсурда в България е толкова голям":

    Всичко е умишлено.Бойко, Делян, Кирил Петков.
    Помните ли Гвоздейков от ППДБ.
    И аз да дам сигнал на Христанов.
    При броенето на животни от областните дирекции на министерството, за субсизии и еврота, предварително предупреждават герберастите своите мафиоти, къде, кога ще е проверката.
    И сега абсурда---Превозват от фермите животни за ги броят.Днес в една ферма, утре в друга.
    Назначават пазачи на локви по нивите.Вземат по 3000 лева дневна надница.МАФИОТИТЕ.
    вярвам НА хРИСТАНОВ..

    Коментиран от #54

    15:24 27.02.2026

  • 46 Тая ква беше брее....

    3 1 Отговор

    До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":

    Мария Филипова май се казваше дето е заместник-омбудсман стана и Божков искал няколко пъти да я изнасилва ама не можал щото тя не му се давала ...тя омаза всичко в Агенцията по вписванията докато беше там ...точно Мария Филипова се казваше

    15:27 27.02.2026

  • 47 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":

    Заверено копие от решения на поземлените комиси само на място щото много хубавичко им работи електронното правителство. Поне две ходения и 80 евро Красавци от всякъде. И почваш да обикашяш страната като улав ....майко мила

    15:33 27.02.2026

  • 48 Гечко

    2 1 Отговор
    Не ми се четът приказки за меки фонтанели,та да попитам:
    -Каза ли нещо за 5-те декара от държавния горски фонд които са продали по 98 стотинки квадратен метър на Лама Калушев?
    -Каза ли за пробите за пестициди и тежки метали които пристигнаха преди два дни със слънчоглед от Аржентина?

    Коментиран от #50

    15:33 27.02.2026

  • 49 Борците с мафията, оффффф

    2 1 Отговор
    Дечев искал да може да извежда дъщеря си в Дубай и Сърбия, какво ли е търсил точно в тези 2 дестинациии-гнвзда на мафиоти, всеки може да се досети, черепа и оня фалит-ктб

    15:34 27.02.2026

  • 50 Информирай сеее ....

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Гечко":

    Каза --- Явор Гечев-БСП Министъра бил.
    И много неща още каза, обаче медиите като ги изкупиха за да крият истината...

    15:37 27.02.2026

  • 51 Мда, ама резултата

    2 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бай Араб":

    Е пудел влачи пачки, и не беше монтаж

    15:37 27.02.2026

  • 52 Ами с "белите петна"

    2 0 Отговор
    И там е далавера за милиарди. Ще ми ги дават за по 12-18 лв. за декар на разни тарикати да ги работили видиш ли. Кое ще работят ливадите ли? Само грабят субсидии и секат уж саморасляка дето обаче са дървета на по 45-50 години гора но я водят още ливада ....

    15:39 27.02.2026

  • 53 Тия са назначенци

    1 0 Отговор
    От президентството, а президентството е овъртоляно с червената криминална олигархия, това казва всичко

    15:42 27.02.2026

  • 54 Много ясно че е умишлено

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Сигнал до Христанов":

    Нали гледам на мапса и в кадастъра как 50 годишна частна гора (написана ливада) при възстановяването е дадена като бяло петно на някакъв мушенгия и тои е изсякъл с протокол за санитарна сеч всичко и сега я работи като нива. Как се случва а? За Брезник говоря... и за частна собственост. Бяло петно дадено за 12 лв. на декър. Не абсурдна а не знам въобще дали е държава

    15:47 27.02.2026

  • 55 ИТН

    0 1 Отговор
    ШАЙКАТА ЧАЛГАРИ СА НАЙ БРУТАЛНИТИ КОРУПЕТА НАЧЕЛО С КАРАДЖОВ, ГЛ. ЧАЛГАР , ТОШКО АФРИКАНЕЦА. А И РЕКЛАМИТЕ КАК ИМ ТРЪГНАХА ПО КАБЕЛАРКАТА ОТ ШИШИ И БОКО. ПРОКУ.РАТУРАТА ПЛАЧЕ ЗА ТЯХ.

    Коментиран от #59

    15:49 27.02.2026

  • 56 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Новата звезда Христанов":

    АМА ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИ ПАЛЯЧО Е НАЗНАЧЕН ОТ ЧЕРВЕНИТЕ СХЕМАДЖИИ БЕЕЕЕ ИЗВРАТЕНЯК И Е НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН ОТ ПРЕЗИДИНСТВО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ИЗМАМНИЦИ МОИЕНИЦИ ПЕТРОХАНЦИ РАДЕВИСТИ ЖАДНИ АЛЧНИ ЗА ПАРИ ЛЕСНИ ПАРИ ХАХАХАХА ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС

    15:49 27.02.2026

  • 57 Да го видим и него

    2 0 Отговор
    Дърдорко Христанов

    15:50 27.02.2026

  • 58 Промяна

    1 0 Отговор
    СХЕМАДЖИЯТА ХРИСТАНОВ НАЗНАЧЕН ОТ ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ НА ОЛИГАРСИТЕ ВЪН ГНУС СИ

    15:50 27.02.2026

  • 59 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "ИТН":

    ШИШИ И БОКО ХАХАХАХА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАПРАВИХА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТАВЛАСТ ЧЕРВЕНИТЕ ОХРАНЕНИ ОЛИГАРХИЧНИ ПРАСЕТА А ДАД ТЯХ ПЕТРОХАНЦИ И РАДЕВИСТИ АЛЧНИ ЗА ЛЕСНИ ПАРИ И ТАКА 5 ГОДИНИ

    15:52 27.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове