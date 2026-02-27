Христанов: МЗХ поема публичен ангажимент за прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията

„Мое желание е да създадем нов и модерен модел на публично поведение – модел, който сме виждали в скандинавските държави, които са на водещо място по ниски нива на корупция“. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов днес в МЗХ по време на дискусия на тема: „Публичен дълг: ангажимент на Министерството на земеделието и храните за борба с корупцията и пълна прозрачност“ . Събитието се проведе с представители на медии, граждански организации и антикорупционни активисти. В дискусията участие взеха заместник-министрите Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.

„Институцията поема ангажимент към обществото, към медиите, към правозащитните организации, към разследващите журналисти и към всички активисти, които осветяват схеми и злоупотреби. Надявам се тази стъпка да зададе тона и занапред“, заяви още той.

Министърът подчерта, че МЗХ е стара и достойна институция с традиции, но през последните десетилетия е била компрометирана от действия, довели до източване на публичен ресурс. „Искаме да променим историята на прехода и институцията да поеме ясен публичен ангажимент за прозрачност, откритост и борба с корупцията“, каза още той.

Земеделският министър акцентира върху мащаба на отговорността – управление на 36 млн. декара гори и система с над 8000 служители, които в миналото са били използвани за политически натиск и изборни злоупотреби. „Нашият мандат е ясен – прозрачност, грижа и честни избори“, подчерта Христанов. По думите му социалните медии трябва да бъдат инструмент за прозрачност. Той допълни, че в Европа и САЩ те дават допълнителен поглед върху работата на институциите. Според министър Христанов този пример трябва да достигне и до България.

По отношение на служебния мандат земеделският министър беше категоричен: „Нашият мандат е без лобизъм и без влияние от външни фактори. Работим изцяло в интерес на обществото и публичната грижа. “В частта за борбата с корупцията Христанов заяви: „Борбата означава публичният ресурс да отиде там, където му е мястото – в ръцете на работещите, а не в ръцете на крадците.“

Той информира, че вече са подадени сигнали по обществени поръчки и се извършва оценка на риска от корупционни въздействия. Сред конкретните мерки са: своевременно разглеждане на заявленията по ЗДОИ, изсветляване на регистри, възстановяване и надграждане на системни логове, кръстосани проверки на данни и ротация на служители. „Антикорупционният манталитет създава средата. Ако успеем да го изградим заедно, той ще има възпираща роля“, заяви министърът.

В отговор на журналистически въпроси относно проверки в структури като „Напоителни системи“ и Държавен фонд „Земеделие“, министърът потвърди, че текат пълни проверки и ревизии. „Да“, беше неговият кратък отговор на въпросите за смяна на директори и възобновяване на проверки за т.нар. „виртуални животни“.

Министър Христанов осъди и опитите за дискредитиране на институцията и на членове на екипа му. „Тези манипулации имат за цел да дискредитират кабинета, институцията и държавата. Няма да допуснем компрометиране на националната сигурност в сектор „Земеделие“. Подготвяме доклади до компетентните органи“, заяви още той.

Като символичен жест председателят на Сдружение „Гражданска платформа“ адвокат Петър Славов предложи централният вход на Министерството да бъде отворен за граждани, където служител да приема сигнали на място.

„Основната причина да Ви съберем е да заявим ясно: от днес нататък тази институция ще бъде подвластна на граждански контрол. Министерството ще бъде отворено за всеки разследващ журналист и за всеки гражданин, който иска да знае какво се случва тук“, каза в заключение министър Иван Христанов.

С тази среща Министерството на земеделието и храните поставя началото на последователни действия за възстановяване на доверието, институционална почтеност и устойчиво управление в интерес на българските граждани.