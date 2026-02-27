Христанов: МЗХ поема публичен ангажимент за прозрачност, граждански контрол и безкомпромисна борба с корупцията

„Мое желание е да създадем нов и модерен модел на публично поведение – модел, който сме виждали в скандинавските държави, които са на водещо място по ниски нива на корупция“. Това заяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов днес в МЗХ по време на дискусия на тема: „Публичен дълг: ангажимент на Министерството на земеделието и храните за борба с корупцията и пълна прозрачност“ . Събитието се проведе с представители на медии, граждански организации и антикорупционни активисти. В дискусията участие взеха заместник-министрите Ивана Мурджева, Николай Василев и Атанас Атанасов.
„Институцията поема ангажимент към обществото, към медиите, към правозащитните организации, към разследващите журналисти и към всички активисти, които осветяват схеми и злоупотреби. Надявам се тази стъпка да зададе тона и занапред“, заяви още той.
Министърът подчерта, че МЗХ е стара и достойна институция с традиции, но през последните десетилетия е била компрометирана от действия, довели до източване на публичен ресурс. „Искаме да променим историята на прехода и институцията да поеме ясен публичен ангажимент за прозрачност, откритост и борба с корупцията“, каза още той.
Земеделският министър акцентира върху мащаба на отговорността – управление на 36 млн. декара гори и система с над 8000 служители, които в миналото са били използвани за политически натиск и изборни злоупотреби. „Нашият мандат е ясен – прозрачност, грижа и честни избори“, подчерта Христанов. По думите му социалните медии трябва да бъдат инструмент за прозрачност. Той допълни, че в Европа и САЩ те дават допълнителен поглед върху работата на институциите. Според министър Христанов този пример трябва да достигне и до България.
По отношение на служебния мандат земеделският министър беше категоричен: „Нашият мандат е без лобизъм и без влияние от външни фактори. Работим изцяло в интерес на обществото и публичната грижа. “В частта за борбата с корупцията Христанов заяви: „Борбата означава публичният ресурс да отиде там, където му е мястото – в ръцете на работещите, а не в ръцете на крадците.“
Той информира, че вече са подадени сигнали по обществени поръчки и се извършва оценка на риска от корупционни въздействия. Сред конкретните мерки са: своевременно разглеждане на заявленията по ЗДОИ, изсветляване на регистри, възстановяване и надграждане на системни логове, кръстосани проверки на данни и ротация на служители. „Антикорупционният манталитет създава средата. Ако успеем да го изградим заедно, той ще има възпираща роля“, заяви министърът.
В отговор на журналистически въпроси относно проверки в структури като „Напоителни системи“ и Държавен фонд „Земеделие“, министърът потвърди, че текат пълни проверки и ревизии. „Да“, беше неговият кратък отговор на въпросите за смяна на директори и възобновяване на проверки за т.нар. „виртуални животни“.
Министър Христанов осъди и опитите за дискредитиране на институцията и на членове на екипа му. „Тези манипулации имат за цел да дискредитират кабинета, институцията и държавата. Няма да допуснем компрометиране на националната сигурност в сектор „Земеделие“. Подготвяме доклади до компетентните органи“, заяви още той.
Като символичен жест председателят на Сдружение „Гражданска платформа“ адвокат Петър Славов предложи централният вход на Министерството да бъде отворен за граждани, където служител да приема сигнали на място.
„Основната причина да Ви съберем е да заявим ясно: от днес нататък тази институция ще бъде подвластна на граждански контрол. Министерството ще бъде отворено за всеки разследващ журналист и за всеки гражданин, който иска да знае какво се случва тук“, каза в заключение министър Иван Христанов.
С тази среща Министерството на земеделието и храните поставя началото на последователни действия за възстановяване на доверието, институционална почтеност и устойчиво управление в интерес на българските граждани.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #26
14:20 27.02.2026
2 Хм.....
14:21 27.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 коментар
Кики с чуждо гражданство
Цицелинчо осъждан и със забрана
14:21 27.02.2026
5 безкомпромисна борба с
14:22 27.02.2026
6 Дориана
Коментиран от #13, #18
14:24 27.02.2026
7 И задължително
14:24 27.02.2026
8 НПО извратеняциии
14:26 27.02.2026
9 АГАТ а Кристи
Корумпирания ще се бори с корумпираните...
Нещо от рода на пехливанската борба - целете омазани в нещо хлъзгяво
14:27 27.02.2026
10 Ще има
14:27 27.02.2026
11 Не думаййй
Коментиран от #25
14:27 27.02.2026
12 дискредитиране на институцията
14:28 27.02.2026
13 Дорче,
До коментар #6 от "Дориана":Как е внук ти Тодорчо дето с него нещооо...
Коментиран от #15
14:29 27.02.2026
14 Реалист
Коментиран от #34
14:30 27.02.2026
15 Дориана
До коментар #13 от "Дорче,":За Радко ме питай..
Мисли още как ще кръстим партийката
Коментиран от #20, #31
14:32 27.02.2026
16 Нито глас за oкраинците от ППДБ!
14:33 27.02.2026
17 Аве, вие луди ли сте?🤔
екзекутираха в Петрохан с цялото съдействие на МВР, ДАНС, Спец. Сили,
светла им памет.
Са, Данс търси нови патриотични овце по възможност very twisted❤️🇧🇬🤣
Плийз... call Деньо❤️😁
Коментиран от #22
14:33 27.02.2026
18 Промяна
До коментар #6 от "Дориана":ЕЙ ПРЕВРАТАДЖИЙКАТА ТОВА Е НАЗНАЧЕНО ОТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТРЕДОВНО ИЗБРАН ТОВА СА СЛУГИ НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ И СА СЛУЖЕБНИ БОЛНИ ИЗВРАТЕНИ МОЗЪЦИ ВЪН ОСТАВКА НА НАЗНАЧЕНИТЕ
14:33 27.02.2026
19 Аре бре, верно ли ? Я пак помисли
Коментиран от #24
14:34 27.02.2026
20 Важното
До коментар #15 от "Дориана":Е да унищожи ПП!
14:35 27.02.2026
21 Бай Араб
Коментиран от #51
14:35 27.02.2026
22 Промяна
До коментар #17 от "Аве, вие луди ли сте?🤔":ТУК КАТО ПУСКАШ ТАЗИ ПЛАТЕНА РЪЖА В ТОЗИ НЕЗАКОНЕН САЙТ КАКВО СМЯТАШ ЧЕ ПРАВИШ ИЗМАМНИЦИ НО ЦОЦАТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА
14:35 27.02.2026
23 За 2-3 месеца 3 зам-министри
14:37 27.02.2026
24 Промяна
До коментар #19 от "Аре бре, верно ли ? Я пак помисли":МА КОИ СА ТИЯ НЕЗЕМНИ ГРАЖДАНИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ КОИ СА КЪДЕ СА КАКВО Е ТОВА ОГРОМНО ЛЪЖЕУГОДНО ПОСТОЯННО ИЗВРАТЕНЯШКО ПРИКРИТО ПОД ДУМАТА ГРАЖДАНИ КОИ СА ЕДНИГЕ А ДРУГИТЕ ГРАЖДАНИ
14:37 27.02.2026
25 Промяна
До коментар #11 от "Не думаййй":АМА КОИ СА ГРАЖДАНИТЕ КЪДЕ СА Я ПАК КОНТРОЛЕР ЛЪЖЛИВ ВЪН СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ
14:39 27.02.2026
26 Промяна
До коментар #1 от "гражданин":ТИ ЛИ ЛИЧНО ГО НАЗНАЧИ ПАРИ ЛИ ПОЛУЧАВАШ ОТ ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИ ЛЪЖЕЦ ХАХАХА ГНУСНИ
14:40 27.02.2026
27 СфМЛ
14:40 27.02.2026
28 Сбирщина от побъркани атлантенца,
14:44 27.02.2026
29 Тома
14:45 27.02.2026
30 Протестиращи
14:47 27.02.2026
31 Дорче,
До коментар #15 от "Дориана":Ама и с Рядко ли ? 🤣😂😂
14:53 27.02.2026
32 Христанов, неопитно момченце
Коментиран от #38, #43, #46, #47
14:54 27.02.2026
33 Директора👨✈️
Не е добре работата.
Йотова и Радев си вкараха огромен автогол и от това само губят!
14:57 27.02.2026
34 Папки
До коментар #14 от "Реалист":Вече всичко с документи доказаха и публикуваха истинските разследващи журналисти за него, жена му, фирмите и злоупотребите им.
14:57 27.02.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 И в Долна и Горна Козница
До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":възстановените от поземлените комисии имоти не са вписани както е трябвало по закон в имотния регистър ! Точно така е. Проверка в имотния регистър нищо не показва и ако е затрито решението от поземлената комисия на починалият роднина и наследниците влизат в приключение. Да не говорим че през това време някой ползвател може и да ги е откраднал по давност като "добросъвестен" ...абсурдна държава ей
15:07 27.02.2026
39 Някой
15:07 27.02.2026
40 Архимандрисандрит Бибиян
15:07 27.02.2026
41 Майора
15:12 27.02.2026
42 Новата звезда Христанов
Мутри , мафиози, Пик, Афера се попикаха.Единствено досега Христанов извади схемите, КРАДЦИТЕ, мошениците на ГЕРБ, ДПС,
И най важното, още на 3-тия ден се разбра защо ПП го изгониха.
Защото се притивопостави на схемите на Киро стани да седна и замени гербаджии с Алексей Петровци мафиоти.
Сещат ли се ППДБ защо не качват електорат.Ами защото даже и споменават за съдействие на журналисти и прозрачност.
Коментиран от #56
15:14 27.02.2026
43 Абсурда в България е толкова голям
До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":Че от 71 имота възстановени от поземлените комиси видими в имотният регистър са само 19.... човека умира и наследниците дори не знаят за съществуването им освен ако в дома му допълнителни документи случайно при зачистване не намерят .... и за това изцяло е виновна държавната администрация ...
Коментиран от #45
15:16 27.02.2026
44 Дано
15:21 27.02.2026
45 Сигнал до Христанов
До коментар #43 от "Абсурда в България е толкова голям":Всичко е умишлено.Бойко, Делян, Кирил Петков.
Помните ли Гвоздейков от ППДБ.
И аз да дам сигнал на Христанов.
При броенето на животни от областните дирекции на министерството, за субсизии и еврота, предварително предупреждават герберастите своите мафиоти, къде, кога ще е проверката.
И сега абсурда---Превозват от фермите животни за ги броят.Днес в една ферма, утре в друга.
Назначават пазачи на локви по нивите.Вземат по 3000 лева дневна надница.МАФИОТИТЕ.
вярвам НА хРИСТАНОВ..
Коментиран от #54
15:24 27.02.2026
46 Тая ква беше брее....
До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":Мария Филипова май се казваше дето е заместник-омбудсман стана и Божков искал няколко пъти да я изнасилва ама не можал щото тя не му се давала ...тя омаза всичко в Агенцията по вписванията докато беше там ...точно Мария Филипова се казваше
15:27 27.02.2026
47 Така е
До коментар #32 от "Христанов, неопитно момченце":Заверено копие от решения на поземлените комиси само на място щото много хубавичко им работи електронното правителство. Поне две ходения и 80 евро Красавци от всякъде. И почваш да обикашяш страната като улав ....майко мила
15:33 27.02.2026
48 Гечко
-Каза ли нещо за 5-те декара от държавния горски фонд които са продали по 98 стотинки квадратен метър на Лама Калушев?
-Каза ли за пробите за пестициди и тежки метали които пристигнаха преди два дни със слънчоглед от Аржентина?
Коментиран от #50
15:33 27.02.2026
49 Борците с мафията, оффффф
15:34 27.02.2026
50 Информирай сеее ....
До коментар #48 от "Гечко":Каза --- Явор Гечев-БСП Министъра бил.
И много неща още каза, обаче медиите като ги изкупиха за да крият истината...
15:37 27.02.2026
51 Мда, ама резултата
До коментар #21 от "Бай Араб":Е пудел влачи пачки, и не беше монтаж
15:37 27.02.2026
52 Ами с "белите петна"
15:39 27.02.2026
53 Тия са назначенци
15:42 27.02.2026
54 Много ясно че е умишлено
До коментар #45 от "Сигнал до Христанов":Нали гледам на мапса и в кадастъра как 50 годишна частна гора (написана ливада) при възстановяването е дадена като бяло петно на някакъв мушенгия и тои е изсякъл с протокол за санитарна сеч всичко и сега я работи като нива. Как се случва а? За Брезник говоря... и за частна собственост. Бяло петно дадено за 12 лв. на декър. Не абсурдна а не знам въобще дали е държава
15:47 27.02.2026
55 ИТН
Коментиран от #59
15:49 27.02.2026
56 Промяна
До коментар #42 от "Новата звезда Христанов":АМА ТОЗИ ПЛЕВЕНСКИ ПАЛЯЧО Е НАЗНАЧЕН ОТ ЧЕРВЕНИТЕ СХЕМАДЖИИ БЕЕЕЕ ИЗВРАТЕНЯК И Е НАЗНАЧЕН СЛУЖЕБЕН ОТ ПРЕЗИДИНСТВО БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ ИЗМАМНИЦИ МОИЕНИЦИ ПЕТРОХАНЦИ РАДЕВИСТИ ЖАДНИ АЛЧНИ ЗА ПАРИ ЛЕСНИ ПАРИ ХАХАХАХА ГНУС ПО ГНУС НАЙ ГНУС
15:49 27.02.2026
57 Да го видим и него
15:50 27.02.2026
58 Промяна
15:50 27.02.2026
59 Промяна
До коментар #55 от "ИТН":ШИШИ И БОКО ХАХАХАХА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ НАПРАВИХА ОВЛАДЯВАНЕ НА ЦЯЛАТАВЛАСТ ЧЕРВЕНИТЕ ОХРАНЕНИ ОЛИГАРХИЧНИ ПРАСЕТА А ДАД ТЯХ ПЕТРОХАНЦИ И РАДЕВИСТИ АЛЧНИ ЗА ЛЕСНИ ПАРИ И ТАКА 5 ГОДИНИ
15:52 27.02.2026