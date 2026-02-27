Новини
"Не мога да ви се нарадвам“ и „За съжаление съм женен“: Белобрадова и Таслаков „пофлиртуваха“ от трибуната на НС

27 Февруари, 2026 14:05 1 291 10

Всичко започна от реплика на председателя на Народното събрание. "Следващото изказване е на господин Таслаков. Заповядайте, имате думата, жалко, че госпожа Белобрадова я няма в залата. Тя винаги пита за вас", каза Рая Назарян.

"Не мога да ви се нарадвам“ и „За съжаление съм женен“: Белобрадова и Таслаков „пофлиртуваха“ от трибуната на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В петъчния преди обед в пленарната зала на парламента освен важни международни теми, имаше и неочаквано закачливо взаимодействие между двама депутати, информират от Dariknews.bg.

Докато обсъждаха Споразумението за партньорство между ЕС и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, подписано в Самоа на 15 ноември 2023 г., се разигра неочакван „момент на радост“ между Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ и Стоян Таслаков от "Възраждане". В разгара на дебата за ратификацията на споразумението вниманието на пленарната зала беше привлечено не от законодателните аргументи, а от непринуденото петъчно взаимодействие между депутатите. Двамата се поздравиха с кратки закачливи реплики, на фона на избухналата в смях в зала, докато дискусията за международното партньорство продължаваше.

Всичко започна от реплика на председателя на Народното събрание. "Следващото изказване е на господин Таслаков. Заповядайте, имате думата, жалко, че госпожа Белобрадова я няма в залата. Тя винаги пита за вас", каза Рая Назарян.

"Това споразумение е една скрита Истанбулска конвенция. Ще учим на демокрация и права на човека хората в Африка, Самоа и Тихоокеанския басейн. Знаете ли кой е от Самоа? Дуейн Джонсън - Скалата, един здрав, як мъжага. Сега ЕС ще учи неговите братя как да си сменят пола. И не се шегувам. За каква демокрация става въпрос?", попита Таслаков.

В този момент в пленарната зала влезе депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова и Таслаков се обърна към нея с думите: „Госпожо Белобрадова, радвам се, че влязохте в залата, за да ме видите. Няма какво повече да добавя“.

От своя страна тя взе думата от трибуната:„ Аз като разбрах, че времето на господин Таслаков е изтекло, си казах: Ще му дам на господин Таслаков още 3 минути, толкова време го чакам да излезе на трибуна, толкова време го моля. Всеки път питам: Къде е господин Таслаков. Къде е? Няма го и го няма... Най-накрая днес господин Таслаков намери време да се появи на трибуната. Давам ви още 3 минути да кажете още неща, защото не мога да ви се нарадвам, че сте тук“.

В дуплика Стоян Таслаков беше категоричен: „Госпожо Белобрадова, радвам се да ви видя така превъзбудена! За съжаление съм женен, обвързан съм сериозно! За ваше съжаление! Не за мое! Няма какво повече да добавя“.

Бившият правосъден министър Георги Георгиев обобщи ситуацията: „Очевидно е флиртуването между Таслаков и Белобрадова през парламентарната трибуна, но моля ви да се концентрираме. Тръгнахме от Самоа... и къде стигнахме?! Да се съсредоточим, отчитайки всичко, което се случва в душите на народните представители. Ако ще е позволено да се флиртува, да го правят всички“.


България
  • 1 Трол

    5 4 Отговор
    Много си подхождат г-жа Белобрадова и г-н Таслаков и е крайно време да ги видим в някое риалити по телевизията.

    Коментиран от #5

    14:37 27.02.2026

  • 2 Райкиния

    16 0 Отговор
    хумор е сух и скучен като нея самата .

    14:37 27.02.2026

  • 3 Вместо да решат проблема...

    12 2 Отговор
    ...с високите и надписани сметки за ток на избирателите си,те си правят долнопробни свалки от високата трибуна...!
    Възмутително!

    14:51 27.02.2026

  • 4 Хмм

    10 1 Отговор
    крадлата на ток депутат в НС с 10 хиляди заплата народни пари

    14:58 27.02.2026

  • 5 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    старичка е за него

    Коментиран от #6

    15:00 27.02.2026

  • 6 Пък и на Белобрадова...

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    ....,,брадата" и вече... побеляла...🤭

    15:10 27.02.2026

  • 7 Архимандрисандрит Бибиян

    2 0 Отговор
    Ще требе да я подкараме ка у кубински завод деа! Че им направиме сексклуб у парламамента!

    15:13 27.02.2026

  • 8 Макс

    5 0 Отговор
    Пълен ужас , а Рая по принцип е клюкарка и интригантка , въпреки миловидната физиономия . В протовен случай не би била в НС , с нищо не е заслужила поста си . /грешката е моя , все с нещо го е заслужила ./

    15:23 27.02.2026

  • 9 Евродебил

    0 2 Отговор
    Проблема принципно е в т.н електорат.Около милион и половина зомбирани малоумници.Ликвидираш ги тях,и евроатлантическата чума изчезва. Така и кърлежи като Белобрадова,Таслаков и всички останали депутати се трансформират в във фуражни смески за свиневъдството.

    15:29 27.02.2026

  • 10 Дзак

    0 0 Отговор
    Явно факти.бг винаги се интересува от смяната на пола при здрави и яки мъжаги!!

    15:45 27.02.2026

