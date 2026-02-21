Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България

Сенатът на щата Индиана официално прие резолюция, с която признава стратегическо партньорство между Република България и щата Индиана. Документът подчертава, че България и САЩ са стратегически съюзници в рамките на НАТО, обединени от споделени демократични ценности, сигурност и устойчиви връзки между хората. Акцентира се върху лидерската позиция на Индиана в отбранителната индустрия, аерокосмическите технологии, киберсигурността и научните изследвания, както и върху възможностите за разширяване на сътрудничеството с България в тези ключови сфери. Това става известно от публикация на страницата на българския консул в Чикаго Светослав Станков.
„Особено място в резолюцията е отделено на историческото присъствие на българската общност. Още в началото на XX век десетки хиляди българи от географската област Македония се установяват в Индиана. През 1922 г. във Форт Уейн македонски българи основават Македонската патриотична организация (МПО), а през 1927 г. започва издаването на „Македонска трибуна“ – един от най-влиятелните българоезични печатни органи в Северна Америка и важна част от българското културно
наследство зад океана“, споделя още консулът.
По време на посещението му в Индианаполис е имал срещи с лейтенант-губернатора Миках Беквит, със секретаря на щата Диего Моралес и с ковчежника Даниъл Елиът, като са обсъдени конкретни възможности за задълбочаване на икономическото, образователното и отбранителното сътрудничество.
„Изразявам искрена благодарност към сенатор Родрик Брей - вносител на резолюцията, към Кристи Риск, към Антони Фераро от офиса на губернатора Майк Браун, както и към всички сенатори за подкрепата и уважението към българската общност. Сърдечна благодарност и към българската общност в Индиана и към представителите, които бяха с мен в този важен момент: Отец Димитър Ангелов от Българска православна църква „Св. Стефан“, Индианаполис – духовен стълб на общността; Ралица Коларова – член на църковния борд и президент на МПО „Дамян Груев“, заедно с нейния син Николас – символ на новото поколение; Татяна Ангелова – директор на българското училище; Вера Попов – дългогодишен член на МПО, съпруга на Димитър Попов, дългогодишен редактор на „Македонска трибуна“; Ангел Тодоров, собственик на бизнес, и Румен Димитров, IT специалист, както и неговата малка дъщеря Емили – само на 3 години – най-младият представител на българската ни общност. Те олицетворяват приемствеността – от поколенията, изградили общността преди повече от век, до най-малките деца, които ще носят българската култура напред. Това признание е за всички българи – включително македонските българи – които повече от век допринасят за развитието на Индиана. Гордеем се с нашето наследство. Градим бъдещето заедно“, пише още Светослав Станков.
21 Февруари, 2026 14:25 974 17
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #8, #13
14:35 21.02.2026
2 напълно достатъчно е
14:37 21.02.2026
3 Още един пирон в ковчега
Коментиран от #10, #11
14:37 21.02.2026
4 БОЛШЕВИК
14:37 21.02.2026
5 Кривоверен алкаш
14:38 21.02.2026
6 Ще ни
14:38 21.02.2026
7 Последния техеранец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нема страшно!
14:40 21.02.2026
8 Киро Ламата
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Кой не му харесва сюткейсите и в Тексас и там има малки момченца.
14:49 21.02.2026
9 оня с питон.я
14:50 21.02.2026
11 Капитан Крийч
До коментар #3 от "Още един пирон в ковчега":Ама не ви пускат без визи крадливите жълти павета, мъан. галите дрипави и гладни сте им приятелчета, но требе да си знаете мястото - в кочината, дълбоко в калта и боклуците. Хаха.
14:53 21.02.2026
12 в кратце
14:57 21.02.2026
13 На 23 срещу 24 февруари 2026 г
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не трябва да заспивате!
Вл.Жириновски (починал на 6 април 2022) е посочил
и предупредил за датата 24 февруари 2026 г.,
че хората не бива да заспиват през нощта на
23 срещу 24 февруари до разсъмване на другия ден,
за да готови за новото, което ще видят и ще се спасят.
.......
Каквото и да значи неговото предупреждение и конкретната дата,
странно съвпадаща с обектите на нашето летище отдадено на Германия!
Който иска да го направи!
14:57 21.02.2026
14 Жеро
България?
15:04 21.02.2026
15 Супер ко
Коментиран от #17
15:26 21.02.2026
16 ФАКТ
15:28 21.02.2026
17 Галина Колева
До коментар #15 от "Супер ко":Четете история и не пишете небивалици. Коренното население на т.н.Америки няма нищо общо с когото и да е по света.Това са хора ,които никому нищо лошо не.са направили.
17:21 21.02.2026