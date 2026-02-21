Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България

Сенатът на щата Индиана официално прие резолюция, с която признава стратегическо партньорство между Република България и щата Индиана. Документът подчертава, че България и САЩ са стратегически съюзници в рамките на НАТО, обединени от споделени демократични ценности, сигурност и устойчиви връзки между хората. Акцентира се върху лидерската позиция на Индиана в отбранителната индустрия, аерокосмическите технологии, киберсигурността и научните изследвания, както и върху възможностите за разширяване на сътрудничеството с България в тези ключови сфери. Това става известно от публикация на страницата на българския консул в Чикаго Светослав Станков.



„Особено място в резолюцията е отделено на историческото присъствие на българската общност. Още в началото на XX век десетки хиляди българи от географската област Македония се установяват в Индиана. През 1922 г. във Форт Уейн македонски българи основават Македонската патриотична организация (МПО), а през 1927 г. започва издаването на „Македонска трибуна“ – един от най-влиятелните българоезични печатни органи в Северна Америка и важна част от българското културно

наследство зад океана“, споделя още консулът.



По време на посещението му в Индианаполис е имал срещи с лейтенант-губернатора Миках Беквит, със секретаря на щата Диего Моралес и с ковчежника Даниъл Елиът, като са обсъдени конкретни възможности за задълбочаване на икономическото, образователното и отбранителното сътрудничество.



„Изразявам искрена благодарност към сенатор Родрик Брей - вносител на резолюцията, към Кристи Риск, към Антони Фераро от офиса на губернатора Майк Браун, както и към всички сенатори за подкрепата и уважението към българската общност. Сърдечна благодарност и към българската общност в Индиана и към представителите, които бяха с мен в този важен момент: Отец Димитър Ангелов от Българска православна църква „Св. Стефан“, Индианаполис – духовен стълб на общността; Ралица Коларова – член на църковния борд и президент на МПО „Дамян Груев“, заедно с нейния син Николас – символ на новото поколение; Татяна Ангелова – директор на българското училище; Вера Попов – дългогодишен член на МПО, съпруга на Димитър Попов, дългогодишен редактор на „Македонска трибуна“; Ангел Тодоров, собственик на бизнес, и Румен Димитров, IT специалист, както и неговата малка дъщеря Емили – само на 3 години – най-младият представител на българската ни общност. Те олицетворяват приемствеността – от поколенията, изградили общността преди повече от век, до най-малките деца, които ще носят българската култура напред. Това признание е за всички българи – включително македонските българи – които повече от век допринасят за развитието на Индиана. Гордеем се с нашето наследство. Градим бъдещето заедно“, пише още Светослав Станков.

