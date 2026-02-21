Новини
България »
Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България

Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България

21 Февруари, 2026 14:25 974 17

  • български-
  • консул-
  • чикаго-
  • светослав-
  • станков

 Особено място в резолюцията е отделено на историческото присъствие на българската общност, споделя консулът ни в Чикаго Светослав Станков

Сенатът на Индиана прие резолюция за стратегическо партньорство с България - 1
Снимка: Официална страница на Светослав Станков във Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Сенатът на щата Индиана официално прие резолюция, с която признава стратегическо партньорство между Република България и щата Индиана. Документът подчертава, че България и САЩ са стратегически съюзници в рамките на НАТО, обединени от споделени демократични ценности, сигурност и устойчиви връзки между хората. Акцентира се върху лидерската позиция на Индиана в отбранителната индустрия, аерокосмическите технологии, киберсигурността и научните изследвания, както и върху възможностите за разширяване на сътрудничеството с България в тези ключови сфери. Това става известно от публикация на страницата на българския консул в Чикаго Светослав Станков.

„Особено място в резолюцията е отделено на историческото присъствие на българската общност. Още в началото на XX век десетки хиляди българи от географската област Македония се установяват в Индиана. През 1922 г. във Форт Уейн македонски българи основават Македонската патриотична организация (МПО), а през 1927 г. започва издаването на „Македонска трибуна“ – един от най-влиятелните българоезични печатни органи в Северна Америка и важна част от българското културно
наследство зад океана“, споделя още консулът.

По време на посещението му в Индианаполис е имал срещи с лейтенант-губернатора Миках Беквит, със секретаря на щата Диего Моралес и с ковчежника Даниъл Елиът, като са обсъдени конкретни възможности за задълбочаване на икономическото, образователното и отбранителното сътрудничество.

„Изразявам искрена благодарност към сенатор Родрик Брей - вносител на резолюцията, към Кристи Риск, към Антони Фераро от офиса на губернатора Майк Браун, както и към всички сенатори за подкрепата и уважението към българската общност. Сърдечна благодарност и към българската общност в Индиана и към представителите, които бяха с мен в този важен момент: Отец Димитър Ангелов от Българска православна църква „Св. Стефан“, Индианаполис – духовен стълб на общността; Ралица Коларова – член на църковния борд и президент на МПО „Дамян Груев“, заедно с нейния син Николас – символ на новото поколение; Татяна Ангелова – директор на българското училище; Вера Попов – дългогодишен член на МПО, съпруга на Димитър Попов, дългогодишен редактор на „Македонска трибуна“; Ангел Тодоров, собственик на бизнес, и Румен Димитров, IT специалист, както и неговата малка дъщеря Емили – само на 3 години – най-младият представител на българската ни общност. Те олицетворяват приемствеността – от поколенията, изградили общността преди повече от век, до най-малките деца, които ще носят българската култура напред. Това признание е за всички българи – включително македонските българи – които повече от век допринасят за развитието на Индиана. Гордеем се с нашето наследство. Градим бъдещето заедно“, пише още Светослав Станков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    В понеделник и вторник затварят летище София само за военни полети за удари срещу Иран.

    Коментиран от #7, #8, #13

    14:35 21.02.2026

  • 2 напълно достатъчно е

    10 1 Отговор
    само да не ни крадете от толкова хиляди километри

    14:37 21.02.2026

  • 3 Още един пирон в ковчега

    7 8 Отговор
    на русодебилите!

    Коментиран от #10, #11

    14:37 21.02.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    11 2 Отговор
    Новите ни"братя" господари не са научени на партньорство и взаимопомощ, те са научени да вземат и експлоатират и някой да им робува!

    14:37 21.02.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    8 0 Отговор
    ....Още в началото на XX век десетки хиляди българи от географската област Македония ....браво пич,точно в десятката...

    14:38 21.02.2026

  • 6 Ще ни

    6 0 Отговор
    пращат индианци!

    14:38 21.02.2026

  • 7 Последния техеранец

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нема страшно!

    14:40 21.02.2026

  • 8 Киро Ламата

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой не му харесва сюткейсите и в Тексас и там има малки момченца.

    14:49 21.02.2026

  • 9 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Големи френдчета ама не махат видите шот наште евроатлантици са много крадливи и ще опоскат обора за нула време като скакалци.

    14:50 21.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Капитан Крийч

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Още един пирон в ковчега":

    Ама не ви пускат без визи крадливите жълти павета, мъан. галите дрипави и гладни сте им приятелчета, но требе да си знаете мястото - в кочината, дълбоко в калта и боклуците. Хаха.

    14:53 21.02.2026

  • 12 в кратце

    3 0 Отговор
    Е,те затова в България кацнаха американските самолети.Ръйш?!

    14:57 21.02.2026

  • 13 На 23 срещу 24 февруари 2026 г

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не трябва да заспивате!
    Вл.Жириновски (починал на 6 април 2022) е посочил
    и предупредил за датата 24 февруари 2026 г.,
    че хората не бива да заспиват през нощта на
    23 срещу 24 февруари до разсъмване на другия ден,
    за да готови за новото, което ще видят и ще се спасят.
    .......
    Каквото и да значи неговото предупреждение и конкретната дата,
    странно съвпадаща с обектите на нашето летище отдадено на Германия!
    Който иска да го направи!

    14:57 21.02.2026

  • 14 Жеро

    2 0 Отговор
    Или ще са индианци, или ще са туземци или чаавветтта, защо ли нормален човек не милее за
    България?

    15:04 21.02.2026

  • 15 Супер ко

    1 1 Отговор
    Апахи ще помагат на апахи с ко лъкове и стрели аахаахаах

    Коментиран от #17

    15:26 21.02.2026

  • 16 ФАКТ

    1 0 Отговор
    две колонии ще си помагат с нищо лъкове стрели пера и татуси

    15:28 21.02.2026

  • 17 Галина Колева

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Супер ко":

    Четете история и не пишете небивалици. Коренното население на т.н.Америки няма нищо общо с когото и да е по света.Това са хора ,които никому нищо лошо не.са направили.

    17:21 21.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове