Гуцанов: Против съм увеличаването на пенсионната възраст

6 Февруари, 2026 19:21 1 610 35

83,6% от българските граждани са против увеличаването на възрастта за пенсиониране

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Социалният министър в оставка заяви категорично несъгласие с препоръките на ОИСР за увеличаване на пенсионната възраст в България. По думите му подобна мярка не отчита реалностите в страната, където продължителността на живота е най-ниската в Европейския съюз.

„83,6% от българските граждани са против увеличаването на възрастта за пенсиониране и аз заставам зад тях“, подчерта той. Министърът припомни, че по действащия закон пенсионната възраст ще достигне 65 години през 2035 г. и едва тогава трябва да се обсъждат евентуални промени.

По отношение на предстоящите промени във втория пенсионен стълб и въвеждането на мултифондове - с различни нива на риск - социалният министър обяви, че не отхвърля идеята принципно, но настоява за сериозни корекции.

Сред основните му критики са:

високите такси за управление, които остават без аналог в Европа;
липсата на информираност – над 80% от осигурените не знаят къде и как се управляват парите им;
недостатъчно задълбочен анализ за ефекта върху бъдещите пенсии.

„Мултифондове могат да има, но правилата трябва да защитават хората, а не да създават нови рискове за техните средства“, заяви той.

Министърът отчете като ключов успех закриването на 19 нелегални дома за възрастни хора, както и отнемането на десетки лицензи. Всички изведени възрастни хора са настанени в лицензирани социални услуги с нормални условия.

По думите му в момента тече най-мащабната реформа в социалните услуги от 1990 г. насам, с инвестиции за над 800 млн. лева за ремонт на 81 държавни и общински дома. Вече са открити 12 обновени дома, както и нови 101 места за настаняване, като предстои разкриването на още.

В навечерието на конгреса на БСП социалният министър коментира, че въпреки постигнатите управленски резултати, в партията се е натрупало усещане за „притопяване“ и загуба на идентичност.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дидо дънката

    4 4 Отговор
    КЪСАЙ ГУЦИ лъжи ги!

    Коментиран от #3, #23

    19:23 06.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 4 Отговор
    Мъск каза че няма смисъл да внасяме осигуровки за пенсия защото до десет години ИИ и роботите ще вършат цялата работа а хората ще карат на социални помощи и ще отглеждат зеленчуци вкъщи.

    19:23 06.02.2026

  • 3 Бесепарско семейство

    24 2 Отговор

    До коментар #1 от "дидо дънката":

    И ние бяхме против коалицията на БСП с крадците на Борисов, но вие се коалирахте, като лъжехте че това го искат вашите избиратели. Позор сте Гуцановци, Зафировци, Добревци, Стойневци и др. бесепарски лъжци.

    19:26 06.02.2026

  • 4 Поздравления за обширната дейност

    7 4 Отговор
    В условията на голямото пропадане в държавата !!!

    19:32 06.02.2026

  • 5 Анонимен

    36 0 Отговор
    По-висока възраст за пенсиониране от 65 вече почва да клони към липсата на смисъл от пенсионна система изобщо.

    Коментиран от #19

    19:34 06.02.2026

  • 6 Цензура

    14 2 Отговор
    Разбира се, че против. ОИСР да дyхат сyпата. Докога ние, нормалните хора, ще работим като рoби, докато yмрем, за да могат отврaтителните хъхpeци да ядат и пият и да се размнoжават - без да работят никога в излошнито си съществуване? Спрете пожизнените помощи (близо 20 различни) за тая cган, нагонете и укpoпците и дори излишък ще се появи в бюджета. Никой не им е длъжен.

    За мултифондовете - никой не е виновен на масата хора, че са прoсти и финансово неграмотни. Не знаели къде и как им се инвестират парите, цъpвулите му - ами да четат, бе !!! Всяка една пенсионна компания публикува портфейлът си на всеки три месеца в своя сайт - задължително. Ама нали Пурко трябва да седне, да прочете....

    Коментиран от #17

    19:34 06.02.2026

  • 7 Битници

    3 4 Отговор
    Парата вземаха тоз, Киру и Пелтека-Пияница. Заделени са 2% за най-глъмавите ултраси при избори, затова ще ги виждаме често в нетЯ!

    19:36 06.02.2026

  • 8 Гост

    8 4 Отговор
    Деди, вие приключихте. Няма много смисъл да изразяваш мнение по каквито и да е било въпроси

    19:36 06.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ

    12 5 Отговор
    Г- н Гуцанов , по мое непретенциозно мнение , никой вече не се интересува от Вашите виждания. Вие сте част от провала на БСП и според мен тихо се оттеглете където намерите за добре , за да не потънете окончателно.

    19:41 06.02.2026

  • 11 Орките не се осигуряват

    17 2 Отговор
    Средна продължителност живот мъже 71,9 г. Българина работи, осигурява се, а ОРКИТЕ цял живот цоцат. Трябва да стане, самоосигурявам се, внасят си лична вноска пенсия и после това имам. Тогава ще лъсне обирджийските схеми на държавата.

    19:44 06.02.2026

  • 12 "демократ"

    5 3 Отговор
    Ти не го натискат, а той звъни, калпазан.

    19:45 06.02.2026

  • 13 Възмутен

    19 2 Отговор
    Пенсионната възраст трябва да се намали!
    Не да се увеличи!
    Българите живеят по-кратко от пенсионерите в Западна Европа!

    19:47 06.02.2026

  • 14 Уха

    6 4 Отговор
    Ако се извадят инвалидните пенсии от НОИ може да се съкрати 90 процента от персонала. Даже пенсионната възраст ще спадне много. А сега пенсионните осигуровки отиват за фалшивите ТЕЛК.

    19:51 06.02.2026

  • 15 шопо

    7 1 Отговор
    вдигнат ли я че одат на петрохан мамци им

    19:54 06.02.2026

  • 16 Даа

    15 1 Отговор
    Против сме всички защото то отсега нататък няма живот.Я вижте гробищата пълни със млади хора.Това какво ви говори че по старото поколение живеят по дълго ,а по младите умират от стрес,безпаричие,болести ,наркотици.

    19:56 06.02.2026

  • 17 ицо

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Цензура":

    доброволно задължително, само ганьо може да го измисли, народно пенсиониране трябва за душманите...

    19:57 06.02.2026

  • 18 кога България

    8 0 Отговор
    ще спре да се управлява от мутри и нискоинтелигентни де би ли 100 години не се ли наядоха тия примитиви с фалшиви дипломи титли и прочее третокласни сапунени сериали???

    20:01 06.02.2026

  • 19 хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Що? Средната продължителност на живота на мъж в България е 71.9г. Така ти дават цели 6г пенсия, ако си работил над 40 без прекъсване. Ако си бил безработен, ще трябва да чакаш да минеш 70-75, т.е. 0 пенсия. А с възраст 65 и нагоре за пенсия става много по-лесно да намираш работа, ако те съкратят. Гледаш ли на пазара на труда, че все хора над 50 търсят? Отиваш на интервю и веднага те взимат. Да сме сериозни. С тези реформи правят 40-50% пенсия никога да не видят освен евентуално инвалидна, а до 80-90% да не получават повече от 3-4г. Системата е ошушкана, на 2ма пенсионери остава 1 работещ с осигуровките си да им плаща пенсиите, а и много млади предпочитат на социалки вместо мижава заплата след данъци. Как да се плащат пенсии?

    Коментиран от #31

    20:32 06.02.2026

  • 20 Кълвете, той е против

    8 0 Отговор
    Тоя се опитва да трупа точки, нали конгресът на БСП наближава!

    20:34 06.02.2026

  • 21 Дойде пак сезона на лъжите

    8 0 Отговор
    Гуци яко лъже и окото му не трепва! Истински комунист... ама от новите - на Шиши и Боко.

    20:34 06.02.2026

  • 22 Пред изборни фишеци

    7 0 Отговор
    Тези срам нямат

    20:39 06.02.2026

  • 23 Стенли

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "дидо дънката":

    Аз съм последният човек който ще тръгне да защитава Гуцанов но в случая е прав скоро коментирах под една статия за така наречения втори стълб за удръжки за пенсия и казах че проблема в България не е само ниските пенсии а че много хора не доживяват да я получат особено мъжете и дори да я получат колко време след това я получават в задлъжняла до ушите Франция пенсионната възраст е шестдесет и две години и когато макарона поиска да бъде увеличена се вдигна почти гражданска война

    Коментиран от #27

    20:40 06.02.2026

  • 24 Вдигайте я на 100 години

    10 0 Отговор
    И да се знае, че никой няма да я види тая пенсия 😂😂😂😂😂
    Ще внасяме осигуровки цял живот и ще има по 2-3 пенсионера годишно 😂
    Ще е като да уцелиш шестица от тотото 😂
    Сървайвър България - средна продължителност на живот - 68, пенсия на 70 😂😂😂😂

    20:53 06.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ШЕФА

    7 0 Отговор
    Вижте това лице,сигурен съм че няма човек който да вярва на една дума изречена от този жалък лъжец и крадец,същият този който беше арестуван от българоубиеца ББ и след това му облиза зад..... за Министерски пост,такава низост,такова падение,такъв гьонсурат може да има само при политик,а това е синоним на некадърник,лъжец и крадец.

    21:13 06.02.2026

  • 27 Стенли

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    Кой умник ми е написал минус кое не е вярно погледнете само некрозите и ще видите че и ще видите масово на мъже между шестдесет и две и седемдесет и пет години българите сме с най ниската продължителност на живота в ЕС а може би дори и в Европа и айде много моля така наречените жълтопаветните либерали да ни дават сравнение с Русия а с държави от ЕС

    21:16 06.02.2026

  • 28 Някой

    8 0 Отговор
    Гуцанов бил против това, против онова, против вдигането на осигуржвките, против взимането на сържавен дълг. Но не казва откъде да се вземат парите за пенсиите на над 2 млн пенсионери.

    90% от българите не могат да проумеят, че държавата не печели пари. За да даде на един човек, държавата трабва са вземе от друг човек. За да купи изтребил, подводница.... държавата трябва да вземе по 50 евро от джоба на всеки българин, за да кепо 8 изтребителя, държавата трябва за бръкне в джоба на всеки българин и да извади 400 евро.

    Независимо дали бихме купили руски, шведски, американски или френски изтлебители, във всички случаи държавата бърка в джоба на всеки един българин и взима хиляди.

    21:19 06.02.2026

  • 29 Гуци

    7 0 Отговор
    Аре къшшшшшш

    21:38 06.02.2026

  • 30 Някой

    7 0 Отговор
    Аз пък не искам за има първа. втора и трета категория труд, респективно разлгчни категории пенсионери. Искам всички бэлгари да се пенсионират на 65 годишна възраст. И да няма 50 годишни пенсиовери.
    Пример 62 годишен полицай не става да е на улицата, но може да обучава млади полицаи, маже да вдига телефона, може да изпитва кандидат шофьори, може да е началник ...

    Искам по-малко неравевство и в заплатите/доходите/ и в пенсиите. Знаете ли, че у нас разликата в доходите/заплатите/ на 20% най-богати и 20% най-бедни е 15 пъти. В Германия, Чехия, Нидерландия, тази разлика наполовина по-малко и е само 7-8 пъти.

    Комунистите(БСП-арите) не знаят какво е това НЕРАВЕНСТВО и как се намалява.

    21:40 06.02.2026

  • 31 Някой

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "хаха":

    "много млади предпочитат на социалки вместо мижава заплата след данъци."

    Добре правят младите, че или не работят, или отиват да работят на Запад. Не са глупави да им работят/на комунистите политици и бизнесмени/ за 500 евро на месец и да плащат осигуровки и данъци. Разбирай 1500 евро пенсия плюс 2000 евро заплата на работищ в МВР пенсионер.

    А политицети да ми реват, че имало демогравска криза. Как няма да има, като млад човек работи цял месец за 500 евро. Как с 500 евро на месец се издържат жена и дете/ца. А ялов пенсиониран милиционер, всеки месец взима 1500 евро пенсия плюс 2000 евро заплата от МВР.

    Коментиран от #35

    21:56 06.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 това на снимката

    3 0 Отговор
    изглежда много загрижено за хората

    00:32 07.02.2026

  • 34 Мунчо

    0 0 Отговор
    Поредните ялови бъртвежи от един Варненски
    крадец! Този зад привидната загриженост, крие
    дяволски намерения!

    07:16 07.02.2026

  • 35 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Някой":

    Аз не говоря за България само. В Германия МРЗ е нето към 1500 евро, средната заплата заради прогресивния данък е към 2000 нето. Над 4000 нето няма шанс почти да взимаш, защото от 8000 ще ти удържат 4000. Защо според теб нямат инженери и доктори? Младите не искат да учат. Ако работят, работят 1-2г, колкото е минимумът да имаш стаж за помощи за безработица. Помощи 1000 евро плюс безплатна детска градина, безплатно жилище, пари допълнително за ток и вода и куп други благини. То си е повече от това да ходиш да бъхтиш 8ч, а и на работа харчиш за път и храна. Кадърните и нахъсани млади немци бягат към ниски данъци масово. Не е да няма студенти, а почти всеки завършил бяга в Люксембург или Швейцария заради езика. Дойче Веле имат статия за това и как не искат да си дават повечето пари на държавата и неработещите.
    Проблемът е системен и не е от лоши бизнесмени, а от лоши социални системи и уравниловка на доходите плюс либерална пропаганда, която кара младите да не се събират в семейства и от там да няма деца.

    08:54 07.02.2026

