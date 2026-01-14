„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти.
Само за първата седмица в мрежата на Български пощи са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева.
Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата.
Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #7
13:06 14.01.2026
2 Сатана Z
13:09 14.01.2026
3 бушприт
13:10 14.01.2026
4 Кой знае?
13:13 14.01.2026
5 Референдум мошенници
Коментиран от #8
13:13 14.01.2026
6 Долу либералите
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Трябва за претести срещу властта, да се екзекутира като в Иран.
13:23 14.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Малчо
До коментар #5 от "Референдум мошенници":Ще си изгориш ли пенсията дето ти я платиха в евро като не го щеш? Или по-добре ми я дай на мен.
Само лаете, а грам донстойнство нямате да постъпите мъжки.
13:25 14.01.2026
9 ЛЕВЪТ СИ ОТИВА
13:26 14.01.2026