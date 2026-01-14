Новини
България »
„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро

14 Януари, 2026 13:03 508 9

  • български пощи-
  • оборотни средства

Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства

„Български пощи“ получават допълнителни средства за обмяна на левове в евро - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Правителството отпусна допълнителни 25 млн. евро на „Български пощи“ ЕАД под формата на оборотен кредит. Средствата са за да се осигури обмяната на левове в евро в пощенските станции и да се отговори на значителния интерес към обмяна в тези обекти.

Само за първата седмица в мрежата на Български пощи са обменени приблизително 30 млн. лева и са получени заявки за още почти 26 млн. лева.

Разчетите на база на фактическите заявки над 1 000 до 10 000 лв. до момента показват, че е необходимо второ допълнително финансиране за оборотни средства за безпрепятствено извършване на услугата.

Възмездната финансова помощ, предоставена на дружеството, ще бъде възстановена по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в срок до 30 септември 2026 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Довечера в 18 ч протест срещу еврото в цяла България.

    Коментиран от #6, #7

    13:06 14.01.2026

  • 2 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Пощите станаха обменни бюра "Сливи за смет" ,а Еконт защо работи като банка взимайки пари кеш за разнасяне на пощенски пратки.

    13:09 14.01.2026

  • 3 бушприт

    0 0 Отговор
    „Български нощи“ си получават всичко,що им требе. Левовете в евро,паундите в долари. Моят чепчо в розовата мокротия под нощницата на моята мадама.

    13:10 14.01.2026

  • 4 Кой знае?

    2 0 Отговор
    Има ли надраскани и скъсани?

    13:13 14.01.2026

  • 5 Референдум мошенници

    3 0 Отговор
    Не ви щем еврото.

    Коментиран от #8

    13:13 14.01.2026

  • 6 Долу либералите

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Трябва за претести срещу властта, да се екзекутира като в Иран.

    13:23 14.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Малчо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Референдум мошенници":

    Ще си изгориш ли пенсията дето ти я платиха в евро като не го щеш? Или по-добре ми я дай на мен.

    Само лаете, а грам донстойнство нямате да постъпите мъжки.

    13:25 14.01.2026

  • 9 ЛЕВЪТ СИ ОТИВА

    2 1 Отговор
    ЕВРОТО Е ТУК НАВСЕГДА

    13:26 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове