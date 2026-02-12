Новини
Фискалният съвет: България се нуждае от структурни реформи, без тях има риск от по-високи данъци или дълг

Фискалният съвет: България се нуждае от структурни реформи, без тях има риск от по-високи данъци или дълг

12 Февруари, 2026 14:35 828 23

  • фискален съвет-
  • структурни реформи-
  • данъци

Анализът е изготвен върху предварителна оценка, основаваща се на наличните данни към края на годината

Фискалният съвет: България се нуждае от структурни реформи, без тях има риск от по-високи данъци или дълг - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България се нуждае от структурни реформи, които да ограничат текущите разходи и от административна реформа за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография. Иначе има риск от по-високи данъци или дълг. За това предупреждават от Фискалния съвет (ФС) в анализа си за реалното изпълнение на Бюджет 2025 г.

Анализът е изготвен върху предварителна оценка, основаваща се на наличните данни към края на годината.

Фискалният съвет дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. и посочва основните проблеми: силно надценени прогнози; висока инфлация; нереалистични данъчни приходи; прекомерни текущи разходи; голямо неизпълнение на капиталови проекти.

Прогнозите на МФ и други институции (вкл. ФС в песимистичен/оптимистичен вариант) бяха за БВП около 212–215 млрд. лв., реален растеж 1,8–2,8% и инфлация 3,9–4,1%.

Реално (според данни на НСИ към 9 месеца + прогнози на ФС): БВП-225,8 млрд. лв.; реален растеж 3,2%, но инфлацията е 6,8%.

Грешката е около 5%, а на места повече, което е значително над международните стандарти за допустима грешка (0,25–0,5%).

Данъчните приходи са неизпълнени с около 3% от БВП (коригирано с по-високия БВП – реалната дупка е 6–6,2 млрд. лв.)

Най-големи пропуски: ДДС (−2% от БВП), акцизи (−0,3%), данък печалба (дори без еднократните авансови от банки – −0,4%).

Грешката в прогнозата за приходи е около 10% – пак много над нормата. ФС отбелязва, че НАП и Митници са работили нормално (събираемостта реално +5% спрямо 2024), но плановете са били нереалистични.

Общо разходите са по-ниски от плана с около 3,8 млрд. лв., което спасява дефицита да не е още по-голям.

Като дял от БВП: 41,2% (планирани 44,9%), но спрямо 2024 г. (38,2%) – скок с 3% от БВП.

- Капиталови разходи: неизпълнени с 21% (~2,5 млрд. лв.) – проблеми в управлението + съзнателен контрол за дефицита.

- Разходи за персонал: надвишават плана с 1,5 млрд. лв., номинално +20% спрямо 2024, което е основен двигател на дефицита години наред. Броят бюджетни служители расте.

-Социални разходи: близо до плана, но все пак има 900 млн. лв. неизпълнение.

Заключение:

- Прогнозите са били нереалистични и оптимистични.

- Фискални трикове (100% дивидент от държавни фирми, авансов данък от банки, капитализиране на ББР вместо бюджетни разходи) заобикалят правилата и създават дългосрочни проблеми.

- Текущите разходи (особено заплати) подкопават устойчивостта. При добър растеж дефицитът трябваше да е максимум 0,8% от БВП.

- Нужни са структурни реформи – ограничаване на текущи разходи, административна реформа, за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография. Иначе има риск от по-високи данъци или дълг.

- 2025 г. завърши с по-висок БВП от прогнозите, но с висока инфлация, слаби приходи, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции. ФС вижда това като сигнал за липса на дисциплина и настоява за по-сериозни реформи, вместо „иновации“, които само отлагат проблемите.


България
Оценка 4.2 от 9 гласа.
Оценка 4.2 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 България

    14 0 Отговор
    купува на шиши 15 нови влака подарък и му дава да обслужва най рентабилните линии

    14:38 12.02.2026

  • 2 Дориана

    10 2 Отговор
    Всички реформи включително и тази в Съдебната система и Администрацията се спъваха умишлено от Борисов ГЕРБ / СДС, от Пеевски ДПС Ново начало с подкрепата на предателските партии ИТН и БСП ОЛ. Точно заради това народа излезе на революция срещу, корупцията, мафията и олигархията. Сега тези партии правят усилия чрез ИТН да опорочат и откраднат изборите. Използват ИТН като маша за промяна в изборния кодекс и закриване на секции. Няма да им се получи , получават това, което са посели.

    14:43 12.02.2026

  • 3 800 000 чиновника

    22 0 Отговор
    Пенсия +заплата в МВР и МО, ранно пенсиониране, пък остават на "работа"

    14:43 12.02.2026

  • 4 Гост

    16 0 Отговор
    Дори само уволнението на половината нищоправци от администрацията и вредните отпадъци от МВР и метастазите му ще подобри параметрите драстично. Ама не, чакай, ние ще им увеличим яко незаслужените с нищо заплати.

    14:45 12.02.2026

  • 5 Злодеи под слънцето

    11 0 Отговор
    България се нуждае от изваждане на Борисов, Пеевски и техните лакеи от политиката, иначе спасението се отлага.

    14:45 12.02.2026

  • 6 анонимен

    7 1 Отговор
    За 36 години това ли успяха да измислят , нови данъци ! ? ! Неможачи ! Да си видят демографията , покупателната способност на населението , здравния статус , хранителния суверенитет и когато нагласят тези неща , ще си говорим за данъци . Аз няма да плащам .Категорично !

    Коментиран от #16

    14:45 12.02.2026

  • 7 Някой

    10 0 Отговор
    Да орежат заплатите в държавната администрация. Надуват ги за да си купят подкрепа. Да махнат правилото със средната работна заплата, защото самите изменения на свързани променят средната работа заплата и се получава навързване на инфлация. Да изчисляват колко взима човека по средата в частният сектор (не средно математическата) и толкова да е средната заплата в държавният сектор. На някакви коефициенти само да определя разпределение и като дадат на едни повече, другите да взимат по-малко.
    Да дефинират максимален процент от работещите, които могат да работят в държавният сектор. После по приоритети да се разпределя.

    14:48 12.02.2026

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    В управлението на България няма хора с нужният потенциал, да извършат структурни реформи.
    Има само раболепни слуги, наведени и чинно испълняващи нарежданията на задокеанското гуру.

    14:49 12.02.2026

  • 9 анализатор

    10 0 Отговор
    Лесна работа ! Депутатите се намалят на 120 , и тези 120 вземат наполовина заплати от сегашните .Същото се прави със съдии , министри и разни там който прибират по 30 бона на месец . Народеца така и не разбра , че една шепа управленци , щавят всички останали . Ето сега двойния ток на кого платихте ? На всички политици с ВЕЦ и фотоволтаици .Просто сме картинка .Наполовина ни намалиха населението и пак за безжалостни , защото техните семейства и имоти са в чужбина и изобщо не и пука за държавата .Просто са на един полет , от другия си живот .Ама народа си стои тук и няма пари за имоти в чужбина .

    14:51 12.02.2026

  • 10 народа

    8 0 Отговор
    Първо пробваха с двойни сметки за тока .Видяха , че населението не изригна с протести и камъни и се лекичко подготвят почвата за вдигане на данъци .Ние сме за бой като народ .

    Коментиран от #15

    14:54 12.02.2026

  • 11 Ганя Путинофила

    4 4 Отговор
    120 000 " нулеви" руски фирми в България, които не развиват никаква дейност!
    Службите, пиете ли кафенце?

    14:54 12.02.2026

  • 12 Кочо простия чизмар

    8 0 Отговор
    Т.е. властта трябва да приеме нови закони, поправки в стари закони, които да намалят щатовете в силовите ведомства с поне 20 %, бюджетите им също и част от заплатите им. В съдебната с-ма същото, понижаване на разходите на раздутите организации, обединяване функциите на прокурори и следователи, т.е. следователската гилдия да влее или в прокуратура, или в МВР вместо дознателите, както си е било преди десетилетия. Съкращаване сроковете за водене на дела. Не може с десетилетия да се водят съдебни дела. Съкращаване на десетки агенции, клубове и др. подобни на бюджетна издръжка. Премахване на автоматизма спрямо СРЗ и МРЗ при определяне на заплати в бюджетния сектор. Пенсиите да се преизчисляват при драстични разлики в условията за пенсиониране заради различните години, примерно през 5 години. Пълна ревизия на ТЕЛКовете, където има огромен брой фалшиви, може би над 50 % купени, нереални инвалидни пенсии. Особено сред маргиналните общности това е модно явление. Невъзможност закрепена в Конституцията да се преразпределят за консуматорски разходи повече от 40 % от бюджета, освен при военно положение. Забрана на презастрояване за сметка на обработваема земя и строене на слънчеви ел.паркове. Ликвидация на концесиите на подземните изкопаеми богатства и морски плажове. И т.н...

    14:57 12.02.2026

  • 13 Народе????

    7 0 Отговор
    Спрете фалшивите ТЕЛК-ве на над половин милион цигани и ще спестите на бюджета поне 3-4 милиарда лева. Данъци не плащат, но освен пенсиите за инвалидност, получават и помощи. Цели семейства, махали и села са с ТЕЛК без разлика във възрастта. Веднага, щом се сдобият с решението , заминават в чужбина да работят. Децата им са също инвалидизирани, не ходят на училище, но и те са в чужбина на просия. Докога, Народе????

    14:59 12.02.2026

  • 14 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Бг се нуждае от ,Крумови закони

    15:00 12.02.2026

  • 15 Баба ти

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "народа":

    Сметките в топлото също се удвоиха, те са по-жестоки от елетричеството. Т.н. дялово разпределение и начисляване на сградна инсталация към 50 % е грабеж и гавра с хората. Защо никой не повдига тези въпроси. Щото Б-я трябва да купува течен газ от Тромп на тройна цена ли?! А, предатели?

    15:05 12.02.2026

  • 16 Събеседник

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "анонимен":

    Човече, у нас "алабалистиката" вече е пълна и безконтролна, трайно се установи и навлиза във всички сфери. С какво този "Фискален Съвет" подобри ситуацията или има какъвто и да е принос и отговорност!? Та нали си имаме високоплатени администрации в Министерство на финансите, Сметка Палата, НАП, БНБ и.., които са ангажирани в този "ресор"!? И защо ли пак останахме без Държавен Бюджет въпреки тези "наличности" и бъркане дълбоко в джобовете ни, без никаква възвръщаемост/наказуемост!? Алабалистика, като например днешното загриженост за въздуха на София, с продължаващо застрояване именно на "белите й дробове" (районите на съседните й планински склонове поне от изток, юг и запад), както и хвалебствия за ограниченията на старите коли в централните столични райони (като че извън тях не живеят именно основните й жители или като че ли всъщност са на трупчета през този период всички стари коли- което пък предполага друг геноцид спрямо данъчците, винеткиге и т.н. за тези автомолили). Просто- нищо ново под Слънцето и след недавните масови и определено гневни протести срещу ситуациите в.....

    15:07 12.02.2026

  • 17 българина

    1 0 Отговор
    Само да не вземат да закрият здравната каса , че веднага ще се разбере как крадат милиарди от здраве .

    15:16 12.02.2026

  • 18 бай Бончо

    2 0 Отговор
    Не знам ! През социлзма няма винетки , няма ДДС , няма сини зони , няма здравни каси , обаче има пари , народа живее добре .Сега събират пари и буквално дерат хората и пак пари няма.Социализма е недостижим .

    15:18 12.02.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    България има нужда да ви натири в Белене и да забрави да ви нахрани, че да се изпоизглозгате!

    НАЛИ ПОМНИШ ДРАГИ ЗРИТЕЛЮ ЧЕ ТИЯ НЕКАДЪРНИЦИ ДОКАРАХА ЕВРОТО!

    А ЕВРОТО ЗА МЕСЕЦ ДОКАРА 10% ИНФЛАЦИЯ!

    1000 тояги на голо и да се изхвърли тоя съвет от пределите на държавата!

    15:36 12.02.2026

  • 20 Перо

    3 0 Отговор
    Ако се спрат излишните финансирания на частни фирми, ВУЗ, неефективни спортни организации, политически парти, частни болници, раздута държавна администрация и др. течове от бюджета, всичко ще бъде наред!

    15:55 12.02.2026

  • 21 цял свят

    2 0 Отговор
    гледа българските неможачи как унищожават цяла държава в своята безпомощност и некомпетентност и само те си мислят че представляват нещо...

    16:04 12.02.2026

  • 22 Цървул

    2 0 Отговор
    Ами дълг ще бъде . Ако вдигнат данъците ще бръкнат в джобовете и на работодателите . Ако вземат дълг - ще бръкнат в джоба на работниците , а печалбите на богатите ще останат .

    16:06 12.02.2026

  • 23 Държавните служители трябва да

    1 0 Отговор
    Взимат малки заплати в евро и да получават ваучери за храна и дрехи и енергийни помощи
    Пенсионерите също трябва да са ваучери за храна и малко евро кеш да им се дава

    16:25 12.02.2026

