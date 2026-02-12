Фискалният съвет: България се нуждае от структурни реформи, без тях има риск от по-високи данъци или дълг

България се нуждае от структурни реформи, които да ограничат текущите разходи и от административна реформа за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография. Иначе има риск от по-високи данъци или дълг. За това предупреждават от Фискалния съвет (ФС) в анализа си за реалното изпълнение на Бюджет 2025 г.
Анализът е изготвен върху предварителна оценка, основаваща се на наличните данни към края на годината.
Фискалният съвет дава много критична предварителна оценка на изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) за 2025 г. и посочва основните проблеми: силно надценени прогнози; висока инфлация; нереалистични данъчни приходи; прекомерни текущи разходи; голямо неизпълнение на капиталови проекти.
Прогнозите на МФ и други институции (вкл. ФС в песимистичен/оптимистичен вариант) бяха за БВП около 212–215 млрд. лв., реален растеж 1,8–2,8% и инфлация 3,9–4,1%.
Реално (според данни на НСИ към 9 месеца + прогнози на ФС): БВП-225,8 млрд. лв.; реален растеж 3,2%, но инфлацията е 6,8%.
Грешката е около 5%, а на места повече, което е значително над международните стандарти за допустима грешка (0,25–0,5%).
Данъчните приходи са неизпълнени с около 3% от БВП (коригирано с по-високия БВП – реалната дупка е 6–6,2 млрд. лв.)
Най-големи пропуски: ДДС (−2% от БВП), акцизи (−0,3%), данък печалба (дори без еднократните авансови от банки – −0,4%).
Грешката в прогнозата за приходи е около 10% – пак много над нормата. ФС отбелязва, че НАП и Митници са работили нормално (събираемостта реално +5% спрямо 2024), но плановете са били нереалистични.
Общо разходите са по-ниски от плана с около 3,8 млрд. лв., което спасява дефицита да не е още по-голям.
Като дял от БВП: 41,2% (планирани 44,9%), но спрямо 2024 г. (38,2%) – скок с 3% от БВП.
- Капиталови разходи: неизпълнени с 21% (~2,5 млрд. лв.) – проблеми в управлението + съзнателен контрол за дефицита.
- Разходи за персонал: надвишават плана с 1,5 млрд. лв., номинално +20% спрямо 2024, което е основен двигател на дефицита години наред. Броят бюджетни служители расте.
-Социални разходи: близо до плана, но все пак има 900 млн. лв. неизпълнение.
Заключение:
- Прогнозите са били нереалистични и оптимистични.
- Фискални трикове (100% дивидент от държавни фирми, авансов данък от банки, капитализиране на ББР вместо бюджетни разходи) заобикалят правилата и създават дългосрочни проблеми.
- Текущите разходи (особено заплати) подкопават устойчивостта. При добър растеж дефицитът трябваше да е максимум 0,8% от БВП.
- Нужни са структурни реформи – ограничаване на текущи разходи, административна реформа, за справяне с натиска от отбрана, пенсии, здравеопазване и демография. Иначе има риск от по-високи данъци или дълг.
- 2025 г. завърши с по-висок БВП от прогнозите, но с висока инфлация, слаби приходи, раздути текущи разходи и неизпълнени инвестиции. ФС вижда това като сигнал за липса на дисциплина и настоява за по-сериозни реформи, вместо „иновации“, които само отлагат проблемите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 България
14:38 12.02.2026
2 Дориана
14:43 12.02.2026
3 800 000 чиновника
14:43 12.02.2026
4 Гост
14:45 12.02.2026
5 Злодеи под слънцето
14:45 12.02.2026
6 анонимен
Коментиран от #16
14:45 12.02.2026
7 Някой
Да дефинират максимален процент от работещите, които могат да работят в държавният сектор. После по приоритети да се разпределя.
14:48 12.02.2026
8 Гост
Има само раболепни слуги, наведени и чинно испълняващи нарежданията на задокеанското гуру.
14:49 12.02.2026
9 анализатор
14:51 12.02.2026
10 народа
Коментиран от #15
14:54 12.02.2026
11 Ганя Путинофила
Службите, пиете ли кафенце?
14:54 12.02.2026
12 Кочо простия чизмар
14:57 12.02.2026
13 Народе????
14:59 12.02.2026
14 Kaлпазанин
15:00 12.02.2026
15 Баба ти
До коментар #10 от "народа":Сметките в топлото също се удвоиха, те са по-жестоки от елетричеството. Т.н. дялово разпределение и начисляване на сградна инсталация към 50 % е грабеж и гавра с хората. Защо никой не повдига тези въпроси. Щото Б-я трябва да купува течен газ от Тромп на тройна цена ли?! А, предатели?
15:05 12.02.2026
16 Събеседник
До коментар #6 от "анонимен":Човече, у нас "алабалистиката" вече е пълна и безконтролна, трайно се установи и навлиза във всички сфери. С какво този "Фискален Съвет" подобри ситуацията или има какъвто и да е принос и отговорност!? Та нали си имаме високоплатени администрации в Министерство на финансите, Сметка Палата, НАП, БНБ и.., които са ангажирани в този "ресор"!? И защо ли пак останахме без Държавен Бюджет въпреки тези "наличности" и бъркане дълбоко в джобовете ни, без никаква възвръщаемост/наказуемост!? Алабалистика, като например днешното загриженост за въздуха на София, с продължаващо застрояване именно на "белите й дробове" (районите на съседните й планински склонове поне от изток, юг и запад), както и хвалебствия за ограниченията на старите коли в централните столични райони (като че извън тях не живеят именно основните й жители или като че ли всъщност са на трупчета през този период всички стари коли- което пък предполага друг геноцид спрямо данъчците, винеткиге и т.н. за тези автомолили). Просто- нищо ново под Слънцето и след недавните масови и определено гневни протести срещу ситуациите в.....
15:07 12.02.2026
17 българина
15:16 12.02.2026
18 бай Бончо
15:18 12.02.2026
19 ДрайвингПлежър
НАЛИ ПОМНИШ ДРАГИ ЗРИТЕЛЮ ЧЕ ТИЯ НЕКАДЪРНИЦИ ДОКАРАХА ЕВРОТО!
А ЕВРОТО ЗА МЕСЕЦ ДОКАРА 10% ИНФЛАЦИЯ!
1000 тояги на голо и да се изхвърли тоя съвет от пределите на държавата!
15:36 12.02.2026
20 Перо
15:55 12.02.2026
21 цял свят
16:04 12.02.2026
22 Цървул
16:06 12.02.2026
23 Държавните служители трябва да
Пенсионерите също трябва да са ваучери за храна и малко евро кеш да им се дава
16:25 12.02.2026