Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

Това обяви в съобщение до медиите лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски по повод информацията, че служебният министър на правосъдието Янкулов ще предприеме институционални действия по сигнал на европрокурора Теодора Георгиева. Ето какво още заяви Делян Пеевски:

"За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.

Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината.

Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата ѝ с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество".