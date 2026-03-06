Новини
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева

6 Март, 2026 19:47 863 15

Това е активно мероприятие на ПП-ДБ

Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.

Това обяви в съобщение до медиите лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски по повод информацията, че служебният министър на правосъдието Янкулов ще предприеме институционални действия по сигнал на европрокурора Теодора Георгиева. Ето какво още заяви Делян Пеевски:

"За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.

Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината.

Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата ѝ с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество".


София / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    17 2 Отговор
    Мисирката е разярила Шишко.

    19:49 06.03.2026

  • 2 Гост

    19 2 Отговор
    А, сезира ли я за магнитното поле около тебе?

    19:50 06.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тоя нерез

    22 2 Отговор
    не изгоря ли в дубай ?

    19:51 06.03.2026

  • 5 Коментар

    15 1 Отговор
    Пеевски заминава за Унгария с качулка на главата за да не пречи на разследването за упражняване на непозволена превишена власт и нехайство на институциите . Тръгнал да плаши Георгиева, на която неговите боклуци от делта гард запалиха майка й. Боклук

    19:54 06.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ШАХЕДИТЕ

    13 1 Отговор
    Са го пропуснали тоя.

    19:55 06.03.2026

  • 8 Даниел Немитов

    13 1 Отговор
    Тоя кога го върнаха от Дубай, кога свари да се разлая!?

    19:58 06.03.2026

  • 9 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Ама тя я сезира за тебе, ко прайм сега? Мерим си прпкуратурите ли?

    19:59 06.03.2026

  • 10 Как е

    6 0 Отговор
    Пръстена на корема?

    20:00 06.03.2026

  • 11 оЦенител

    7 0 Отговор
    Хохохо
    Ударили сме нерв, както викат братята британци
    Прасето квичи

    20:03 06.03.2026

  • 12 ЕЙ ШИШО

    5 0 Отговор
    Рая е самотна.

    20:03 06.03.2026

  • 13 Домузов

    4 0 Отговор
    Как пък и от кога почна да казваш на всеослушание че сезираш прокуратурата, сигурно след като се върнаха от заслужена почивка от Дубай наградените магистрати.

    20:05 06.03.2026

  • 14 Щом квичи

    3 0 Отговор
    значи Янкулов го е прострелял в десятката!

    20:08 06.03.2026

  • 15 ФЕЙК

    3 0 Отговор
    О коледа не беше подавал зурла от кочината. Сега се обърна към собствената си прокуратура!

    20:08 06.03.2026

