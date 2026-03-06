Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева

Сезирам ad hoc прокурора, Софийска градска прокуратура и копие до Европейската прокуратура за лъжливите твърдения, изфабрикувани във фалшив “сигнал” от отстранената заради тежки нарушения прокурор Теодора Георгиева.
Това обяви в съобщение до медиите лидерът на ДПС и ПГ на ДПС - Ново начало Делян Пеевски по повод информацията, че служебният министър на правосъдието Янкулов ще предприеме институционални действия по сигнал на европрокурора Теодора Георгиева. Ето какво още заяви Делян Пеевски:
"За първи път подадох сигнал за лъжите на въпросната още преди една година! Но до днес не съм получил отговор от прокуратурата.
Независимо от това, всеки опит за набеждаване, клевети и омаскаряване, използвани от тази компрометирана фигура, която злепостави България в Европа, трябва да бъде пресрещнат с истината, цялата истина и нищо друго, освен истината.
Истината за нейните връзки с мрежата на Сорос и прокопиевата клика. Истината за аферата ѝ с Петьо Еврото. Истината за обвързаностите ѝ със служебния правосъден министър Янкулов и служебния министър на МВР Дечев, които фабрикуват поредното активно мероприятие, целящо да осигури медиен и информационен чадър на замесените в злокобния случай “Петрохан” – ПП-ДБ и да им подготви служебна победа в най-нечестните избори, които се готвят да направят с “наше МВР”, изборни измами и заблуда на цялото българско общество".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
19:49 06.03.2026
2 Гост
19:50 06.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 тоя нерез
19:51 06.03.2026
5 Коментар
19:54 06.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ШАХЕДИТЕ
19:55 06.03.2026
8 Даниел Немитов
19:58 06.03.2026
9 ООрана държава
19:59 06.03.2026
10 Как е
20:00 06.03.2026
11 оЦенител
Ударили сме нерв, както викат братята британци
Прасето квичи
20:03 06.03.2026
12 ЕЙ ШИШО
20:03 06.03.2026
13 Домузов
20:05 06.03.2026
14 Щом квичи
20:08 06.03.2026
15 ФЕЙК
20:08 06.03.2026