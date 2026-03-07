Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Заради кризата в Близкия изток: Извънредно заседание на парламента във вторник, 10 март

Заради кризата в Близкия изток: Извънредно заседание на парламента във вторник, 10 март

7 Март, 2026 15:47 351 6

Искането за заседанието е от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и е внесено в петък. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток

Заради кризата в Близкия изток: Извънредно заседание на парламента във вторник, 10 март - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентът ще изслуша на извънредно заседание във вторник, 10 март, от 13:00 ч. служебния министър на финансите Георги Клисурски, директора на Агенция „Митници“ Георги Димов, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов и особения търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД Румен Спецов във връзка с доставката на горива. Това пише в информация, публикувана на интернет страницата на Народното събрание, предават от БТА.

Искането е от парламентарната група "ДПС-Ново начало" и е внесено в петък. В него депутатите настояват компетентните органи да дадат информация за готовността на държавата да осигури необходимите количества горива за нуждите на населението и индустрията във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток, както и какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

В мотивите вносителите на искането за изслушване пишат, че около 20% от световните доставки на суров нефт и продукти от нефт, както и около 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) логистично се транспортират през Ормузкия проток. Към днешна дата Ормузкият проток е блокиран за свободно мореплаване, което неминуемо води до безпрецедентен натиск над пазарите на нефт, продукти от нефт и LNG, пишат вносителите. В резултат цените на суровия нефт и LNG бързо се покачват, като тенденцията е трудно да бъде прогнозирана към този момент, допълват от „ДПС-Ново начало“.

От политическата сила казват още, че споделят притесненията на българските граждани и бизнеса за това, че изострената ситуация е възможно да се отрази на ритмичните доставки на нефт, продукти от нефт и втечнен природен газ, както и да се отрази неблагоприятно на крайните цени на въпросните продукти. Хората и бизнесът на България заслужават да получат пълна информация, прогнози, както и спазване или неспазването на действащото законодателство в Република България, свързано с нефт и продукти от нефт, пишат от „ДПС-Ново начало.”


  • 1 пешо

    3 0 Отговор
    от тия майстори на ножката нищо не зависи само си губят времето

    15:57 07.03.2026

  • 2 леко

    4 0 Отговор
    да се не преработят тия народни изедници

    15:59 07.03.2026

  • 3 Сталин

    3 0 Отговор
    Ще избират делегация да ходят да се молят на колене пред Путин да пусне малко нефт да не пукнат цървулите от глад

    16:03 07.03.2026

  • 4 Сетила се мара

    2 0 Отговор
    Да се побара
    Днес е големия опасен акт
    Тръмп го каза

    16:04 07.03.2026

  • 5 Рая

    1 0 Отговор
    Чики,,,,,ите се събират на 10. 03 много са се разработили!

    16:05 07.03.2026

  • 6 Деций

    2 0 Отговор
    Даааа,кризата в близкия изток обърка картите за "лидера" на Ново Начало.Сега завълията няма да може да ходи да си наглежда нивата.Отделно всички "инвестирали" крадени пари се сбогуват с очакваният растеж.В персийския залив имотите ще претърпят срив, големият бизнес ще потърси сигурно място за своите капитали.

    16:05 07.03.2026

