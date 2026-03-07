Вземете 50% отстъпка за хостинг от

С фалшива диплома: Мъж се опита да стане лекар в болницата в Лом

7 Март, 2026 16:07 1 452 27

Управителят на лечебното заведение се усъмнил в документа заради правописна грешка

С фалшива диплома: Мъж се опита да стане лекар в болницата в Лом - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 27 години от село Дреновец, община Ружинци, област Видин, е подал заявление с фалшива диплома за назначаване на работа в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Николай Чудотворец“ – Лом, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.

Сигналът е подаден в полицията на 5 март от управителя на болницата. Той е посочил, че към кандидатурата е приложен документ за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, който е със съмнителна автентичност. Служителите на реда са иззели документа с протокол за доброволно предаване.

След извършена проверка в регистрите на Националния център за информация и документация е установено, че не съществуват данни за такъв номер на диплома и за човек с представения единен граждански номер, който да е завършил висше образование. Мъжът е разпитан в Районното управление в Лом. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава, допълват от полицията.

Управителят на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом д-р Георги Савков каза пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа, защото в него е имало правописна грешка.


Лом / България
  • 1 Истината е във вицовете

    29 1 Отговор
    ,,Като знам какъв инженер съм ,ме е страх да отида на...лекар"

    Коментиран от #10, #27

    16:20 07.03.2026

  • 2 Хасковски каунь

    16 5 Отговор
    Хахахахааа !
    Ми на Делян Пеевски , Слави Трифонов какви са дипломите? На Димитровградския ГЕРБ еристански кмет?.
    Голямо чудо станало - фалшива диплома

    16:22 07.03.2026

  • 3 шарлатан денкуф

    9 1 Отговор
    и доктурити и те шаршатани кат нас

    16:22 07.03.2026

  • 4 Вероятно

    11 1 Отговор
    ...е написал ,,мЪгистАр" или...,доХтУр"...

    16:24 07.03.2026

  • 5 Роза

    16 3 Отговор
    Сякаш другите лекари с истински дипломи са много кадърни!Някога не обръщаха внимание на пациентите,защото заплатите им бяха малки,а сега е още по-лошо-хем ще ти вземат парите,хем ще те разболеят още повече!

    Коментиран от #15

    16:26 07.03.2026

  • 6 Цвете

    13 2 Отговор
    ДО КЪДЕ СТИГНА ФАЛШИФИКАЦИЯТА ? ТОТАЛНО ПРОДЪНЕНО Е ВСИЧКО ДНЕС. ТОЗИ ЧОВЕК Е ДИРЕКТНО ЗА ЗАТВОРА.

    Коментиран от #11

    16:28 07.03.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    12 7 Отговор
    За тези 5 години дето следвах , почти 80 % от колегите ни завършили с успех над 5.00 се запознахме при връчването на дипломите...
    Така е във всички везове !
    Добре, че поне вече ги няма дечицата на Активните Борци Против Фашизма и Капитализма !

    Коментиран от #9, #13

    16:30 07.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 А можеше и през Фейса да се опознаете

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    АГАТ а Кристи
    00ОТГОВОР
    За тези 5 години дето следвах , почти 80 % от колегите ни завършили с успех над 5.00 се запознахме при връчването на дипломите...
    -;-
    Защо се трият коментарите!!!!!!!!!

    16:33 07.03.2026

  • 10 А и при зъболекарите е така

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината е във вицовете":

    Истината е във вицовете
    50ОТГОВОР
    ,,Като знам какъв инженер съм ,ме е страх да отида на...лекар"
    -;-
    Колко още ще пропадаме!

    16:34 07.03.2026

  • 11 превантивно

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "Цвете":

    Проверка и на останалите дипломи.🧐

    Коментиран от #18

    16:34 07.03.2026

  • 12 инджинера

    15 1 Отговор
    И президента на БФС няма диплома,ама е на служба

    16:36 07.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 обективен

    14 1 Отговор
    Ама то министри и депутати са с 80% фалшиви дипломи !!!

    16:37 07.03.2026

  • 15 Мож да е с фалшива

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Роза":

    Ама да е по добър от другите, те много ги купуват без да учат

    16:38 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Откровен

    4 0 Отговор
    ДВШ и сайта долен.
    ЗАЩО ТРИЕТЕ???

    Коментиран от #20

    16:42 07.03.2026

  • 18 ако се проверят дипломите на дупетатите

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "превантивно":

    превантивно
    00ОТГОВОР
    До коментар 6 от "Цвете":

    Проверка и на останалите дипломи.🧐
    -;-
    а ако се направи проверка на дипломите на дупетатите какво ли ще стане!

    Ще искаме направо диктатура на пролетарията и ще зачеркнем 50 години комуниститеческите експерименти.

    16:43 07.03.2026

  • 19 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 1 Отговор
    А един с канадско гражданство даже и министър-председател стана...

    16:44 07.03.2026

  • 20 Да знаеш

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Откровен":

    Ами щото са ееедера$ти - харесват не само да ги п$$уват, ами друго да им правят.

    16:46 07.03.2026

  • 21 Мда

    3 0 Отговор
    В днк то на ци ганският български етнос е да прави далавери краде фалшифицира. Подхора тва е

    17:11 07.03.2026

  • 22 Тома

    2 0 Отговор
    Сигурно е купил диплома за генеколог

    17:20 07.03.2026

  • 23 Дядо

    1 0 Отговор
    С Фалшива, с не фалшива докторска диплома, се тая. На доктор не отивам, па ако ще и да умра.

    17:20 07.03.2026

  • 24 Докторче с купене диплома

    1 0 Отговор
    А моята диплома е от истинските!

    17:23 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 хахо

    0 0 Отговор
    Едва ли щеше да е много по-зле от другите с уж истинските дипломи.

    17:29 07.03.2026

  • 27 Нашия личен е много дипломиран

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Истината е във вицовете":

    От каквото те лекува , от такова си умираш.
    Безпогрешен !

    17:30 07.03.2026

