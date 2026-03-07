С фалшива диплома: Мъж се опита да стане лекар в болницата в Лом

Мъж на 27 години от село Дреновец, община Ружинци, област Видин, е подал заявление с фалшива диплома за назначаване на работа в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Николай Чудотворец“ – Лом, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана, цитирани от БТА.
Сигналът е подаден в полицията на 5 март от управителя на болницата. Той е посочил, че към кандидатурата е приложен документ за образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Медицина“, който е със съмнителна автентичност. Служителите на реда са иззели документа с протокол за доброволно предаване.
След извършена проверка в регистрите на Националния център за информация и документация е установено, че не съществуват данни за такъв номер на диплома и за човек с представения единен граждански номер, който да е завършил висше образование. Мъжът е разпитан в Районното управление в Лом. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава, допълват от полицията.
Управителят на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ – Лом д-р Георги Савков каза пред журналисти, че се е усъмнил в автентичността на документа, защото в него е имало правописна грешка.
