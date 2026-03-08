Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Теодора Георгиева: Подала съм сигнал за възможни престъпления на Сарафов

Теодора Георгиева: Подала съм сигнал за възможни престъпления на Сарафов

8 Март, 2026 21:27, обновена 8 Март, 2026 20:33 1 310 52

  • теодора георгиева-
  • прокуратура-
  • сигнал-
  • сарафов-
  • престъпления

Според мен те са извършени, заяви временно отстраненият български европрокурор

Теодора Георгиева: Подала съм сигнал за възможни престъпления на Сарафов - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

"Считам, че към момента съществува институционален проблем пред българската прокуратура, който трябва да бъде решен по един или друг начин. А той е свързан с конкретни назначения по висши позиции в прокуратурата.

Във връзка с конкретиката, която имам като факти и обстоятелства, с които разполагам, вече съм се обърнала към министъра на правосъдието с искане за съдействие. Искам да уточня и нещо много важно, а именно защо говоря именно сега. Защото едва сега ми станаха известни определени обстоятелства, свързани с престъпления по служба. Подала съм сигнал за това. Дали те ще бъдат установени е въпрос на доказване, но те според мен са извършени. Подчертавам, че спазвам презумпцията за невиновност. Сигналът ми е за възможни престъпления, извършени от изпълняващия функциите главен прокурор господин Борислав Сарафов.

Това заяви в предаването „На Фокус” временно отстраненият български европрокурор Теодора Георгиева.

Тя подчерта, че „престъпленията по служба са извършени спрямо нея и затова тя си позволява да говори за това и то с имена”. „Защото, когато има извършено престъпление или твърдение за такова, би било нелепо да кажа, че е някакъв неизвестен извършител”, изтъкна тя.

И даде конкретика във връзка с изтеклите записи от нейна среща през 2020 г. с осветения като предполагаем лидер на криминалната мрежа за престъпно влияние в правосъдието „Осемте джуджета“ Петьо Петров.

За записа Георгиева обясни, че жената на него в действителност е тя, но не се виждала Русинова - градският прокурор на София. Именно тя организирала срещите на Георгиева с Петров в ресторант "Осемте джуджета". Временно отстраненият български европрокурор призна, че е участвала няколко пъти в подобни разговори на мястото.

„Аз съм на записа, да. Срещата се проведе, след като беше приключила цялата процедура по изслушването пред няколко комисии. Преди това същият този колега – градският прокурор на София, е отправял искания към мен да си оттегля документите, защото можело да си харесам нещо друго. Аз отказах. След като се случиха тези странни събития, честно казано проявих любопитство. Тя – говоря за градския прокурор на София госпожа Емилия Русинова, ми каза, че има познати, които знаят какво се случва по тази процедура. Тоест целта на срещата е била да бъда въвлечена в ситуация, при която да бъде направен този запис, и впоследствие, ако не се съобразявам с указания, което никога не съм правила – той да бъде използван”, заяви Георгиева.

И уточни, че не е познавала Петьо Петров преди срещата. „Очевидно двамата с Емилия Русинова са близки приятели. С нея отидох на срещата. Но на записа тя не се вижда, защото видеото е изрязано. Това, че нея я няма в кадъра ми казва, че този запис може да е изпратен от главния прокурор, защото Русинова е висш служител в прокуратурата”, изтъкна тя и допълни, че е ходила в ресторант „Осемте джуджета” два или три пъти.

А по отношение на името на политическия лидер, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания“, от когото тя се страхувала, тя подчерта, че „заплахата не дошла директно от него, а чрез посредник”. „Той (бел. ред. Делян Пеевски) е свързан с проблемите на разширението на газохранилището в „Чирен”. Там има свидетели, които са посочили упражняване на натиск, изнудване и искане подкупи. Той се разпозна вчера сам. Аз не съм разпространявала сигнала, но съм дала разрешение на правосъдния министър като съм подписала декларация”, подчерта тя.


  • 1 Последния Софиянец

    21 24 Отговор
    Много тъпа бе?Ужас!Какви хора пращаме в Брюксел да ни излагат?

    Коментиран от #10, #45

    20:34 08.03.2026

  • 2 за милф прокурорка

    19 7 Отговор
    се жертвам веднага, сарафа да дух@ супата

    Коментиран от #3

    20:35 08.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    18 13 Отговор

    До коментар #2 от "за милф прокурорка":

    Тази става само за дивана.

    Коментиран от #8

    20:37 08.03.2026

  • 4 Да,бе

    27 1 Отговор
    Както се очакваше територията се оказа една мутренска селска тоалетна...Лошото е,че взе да прелива.

    20:37 08.03.2026

  • 5 Сталин

    26 0 Отговор
    Деветото джудже да каже кой е си е купил постове в прокуратурата и съда

    20:37 08.03.2026

  • 6 СМЕЛА ЖЕНА

    12 10 Отговор
    ВЪЗХИЩАВАМ СЕ..САМО ЖЕНИТЕ ЩЕ СПАСЯТ СТРАНАТА...

    Коментиран от #16, #28

    20:37 08.03.2026

  • 7 Сталин

    17 3 Отговор
    За 30 години западна демокрация в България само измами ,корупция ,бандитизъм ,мутри и чалги и смърт ,много смърт ,толкова смърт по мирно време никога не е имало в историята на България,3 000 000 се преселиха под земята ,дори под турско народа е живял по добре

    20:38 08.03.2026

  • 8 Тъй,тъй

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Проблем с ерекцията или фетиш към дивани!

    20:39 08.03.2026

  • 9 Ти си, ти си

    10 6 Отговор
    такива като тебе ги наслагаха по такива места, че иначе не ставате за нищо, даже и обувките си сами не можете да вържете.

    20:39 08.03.2026

  • 10 Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абе ти що не си гледаш умрялата кръчма, политиката не е за теб то не е като да предлагаш на хората да ядът буламачи и екирсажна храна.

    Коментиран от #24

    20:39 08.03.2026

  • 11 Не думай, ма!

    7 4 Отговор
    И защо така никъде нищо не се е чуло досега?

    20:41 08.03.2026

  • 12 Обвинения за престъпления по служба:

    4 2 Отговор
    Георгиева споделя, че е подала сигнал срещу главния прокурор Борислав Сарафов за предполагаеми престъпления по служба. Това сигнализира, че тя подозира извършени злоупотреби с власт в прокуратурата, които трябва да бъдат разследвани.

    20:42 08.03.2026

  • 13 Бай-Ангел от Троян

    2 6 Отговор
    Удрийййй Удрийййй яко абре бай Нетаняхо цяла България е с теб. 🇮🇱🇧🇬🇺🇲🇮🇱🇧🇬🇺🇲

    20:42 08.03.2026

  • 14 Русофилия сър

    11 2 Отговор
    Теди прилича на порно актриса,като на Пепи еврото жената,Снежанка с осем джуджета

    20:43 08.03.2026

  • 15 Хммм

    10 0 Отговор
    Георгиева подчертава, че целта на срещите е била да бъде въвлечена в ситуация, която да я компрометира.

    20:43 08.03.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "СМЕЛА ЖЕНА":

    Какво ѝ е смелото, бе? Гонят я , като мръсно коте от Брюксел, а тя има суратя да клепа Сарафов, щото някой така ѝ е заръчал.

    Коментиран от #30

    20:44 08.03.2026

  • 17 Последния Софиянец

    9 4 Отговор
    Ходила десет пъти на диванчето ама не познава Пепи Еврото

    20:45 08.03.2026

  • 18 Заплахи от политически фигури

    4 3 Отговор
    Тя споменава и заплахи от страна на политическия лидер Делян Пеевски, като обяснява, че заплахите не са дошли лично от него, а чрез посредник. Според нея, Пеевски е свързан с натиск и изнудване по въпросите на разширението на газохранилището в "Чирен". Тези твърдения обаче не са нови и са свързани със стари обвинения за корупция и подкупи, в които Пеевски е бил замесен в миналото.

    20:45 08.03.2026

  • 19 Натиск и манипулации в прокуратурата

    3 3 Отговор
    Георгиева говори за политическо влияние и натиск в прокуратурата, което показва проблемите в независимостта на съдебната система в България. Тя обвинива фигури като Борислав Сарафов и Емилия Русинова в манипулиране на процедурите за назначения и в изграждане на мрежи за политически или криминален натиск.

    20:46 08.03.2026

  • 20 Корупция в съдебната система

    3 3 Отговор
    Проблемът с корупцията в съдебната система е един от основните мотиви в изказването на Георгиева. Тя показва как институциите са замесени в престъпления по служба и как съществуват връзки между висши прокурори и криминални мрежи, които манипулират системата.

    20:46 08.03.2026

  • 21 Заплахи и емоционални конфликти

    3 3 Отговор
    Важно е да се отбележи, че Георгиева говори за лични заплахи, които се явяват като част от сложен конфликт между политическите и правосъдните институции. Нейният страх от политическо влияние, който идва през посредници, подчертава размера на натиска върху нея.

    20:47 08.03.2026

  • 22 Реакция на обществото и институциите

    2 2 Отговор
    Подобни обвинения могат да породят сериозни въпроси относно доверието в българската прокуратура и правосъдна система. Ако обвиненията на Георгиева се потвърдят, това ще бъде огромен удар върху репутацията на ключови фигури в съдебната система и ще постави под въпрос нейната независимост.

    20:48 08.03.2026

  • 23 Международен интерес

    3 2 Отговор
    Георгиева прави също така препратка към санкциите, наложени от САЩ и Великобритания на Делян Пеевски, което дава на случая международно измерение. Ако се разкрият повече факти относно връзките между българските прокурори и Пеевски, това може да доведе до още по-голямо внимание от страна на международната общност, което да окаже натиск върху българските власти.

    20:48 08.03.2026

  • 24 Журналист

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кръчмарските плъхове са най мазни🐀🐀🐀":

    Май си прав, в кръчмите и заведенията за хранене продуктите наистина са от екирсажа. Когато ям в някоя кръчма направо ще ме скъсат киселини и гастрита, а в къщи като си сготвя няма
    проблем.

    20:48 08.03.2026

  • 25 Подкопаване на доверието в прокуратурата

    2 1 Отговор
    Дори ако тези обвинения не бъдат доказани, фактът, че те са отправени публично, може да повлияе сериозно на доверието в институцията. Това може да доведе до обществено недоволство и натиск за реформи в прокуратурата и съдебната система като цяло.

    20:49 08.03.2026

  • 26 Извод

    2 2 Отговор
    Изказването на Георгиева е сериозно и съдържа много важни обвинения срещу висши фигури в българската прокуратура, включително текущия главен прокурор и други прокурори, които тя обвинява в извършване на престъпления по служба и в манипулиране на правосъдието. Тези обвинения са част от по-широк контекст на политическо влияние, корупция и престъпления в съдебната система, което поставя под въпрос независимостта на българската прокуратура и правосъдие.

    20:50 08.03.2026

  • 27 Бай Араб

    4 2 Отговор
    Подала съм сигнал за възможни престъпления на Сарафов.То просто друго няма какво да правя. Тя майка ми не се грижеше за мен,те едни чичковци ми даваха пари.Вечи ма мързи да говоря ,ма аз в какво съм обвинена ?

    20:50 08.03.2026

  • 28 Така е

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "СМЕЛА ЖЕНА":

    Историята показва, че жените често поемат лидерски роли в трудни моменти и имат силата да променят системите от вътре.

    20:51 08.03.2026

  • 29 Статист

    4 2 Отговор
    Пеевски е подлогата на Ердоган в България, трябва да бъде елиминиран час по скоро.

    20:51 08.03.2026

  • 30 Смелостта на Георгиева е в разкритията ѝ

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Въпреки твърденията, че тя е под натиск, Георгиева не се страхува да назове имена, когато говори за случващото се в прокуратурата и конкретни нарушения. Тази прозрачност, ако е вярна, е смела, защото предполага конфронтация с висши фигури и възможни последици за самата нея

    Коментиран от #50

    20:53 08.03.2026

  • 31 Анонимен

    3 3 Отговор
    Т.е. сама не си вярва на сигнала си и се застрахова, че няма да я съдят за клевета. Все повече си личи защо я отстраниха.

    Коментиран от #34, #35, #36, #37

    20:53 08.03.2026

  • 32 По-точно

    2 2 Отговор
    Обвиненията са част от необходимостта за изясняване на съмнения и разкриване на нелегални практики, които могат да подкопаят институциите и да застрашат доверието в правосъдието. Ако твърденията й се окажат верни, това би било израз на смелост, не на манипулация или изпълнение на чужда воля.

    20:55 08.03.2026

  • 34 Разумен

    2 3 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Коментарът ти е манипулативен и създава неверни впечатления относно позицията на Теодора Георгиева, както и мотивите за нейното отстраняване.
    Георгиева подчертава, че спазва презумпцията за невиновност, което е стандартна правна практика. Това не е знак, че не вярва на собствения си сигнал или се застрахова. Напротив, тя просто изразява уважение към правото и задължението да се доказват обвиненията. Това е не само етично, но и необходимо, за да не се окаже, че се обвинява някого без достатъчно доказателства. Твърдението, че „не си вярва на сигнала“ е изопачаване на нейния подход към правния процес.

    20:58 08.03.2026

  • 35 Фактите са такива

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Георгиева не прави изявления за обвинения в нечия вина, а подава сигнал за потенциални престъпления по служба, които трябва да бъдат разследвани. Подчертаването на презумпцията за невиновност не означава, че не вярва в собствените си твърдения, а че се съобразява с правните принципи и процедурите, които изискват доказване на вината в съдебен процес. Това е подход, който цели да се избегне пресилено обвинение или злоупотреба с правото.

    20:58 08.03.2026

  • 36 Отстраняването ѝ не е свързано със сигна

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Отстраняването на Георгиева от поста европрокурор вероятно е свързано със спорове около нейния статус и поведение по време на служебните ѝ задължения. Въпреки че е възможно нейното отстраняване да е част от по-широк контекст на политическа манипулация и вътрешнопартийни конфликти, самото ѝ поведение след отстраняването не е признак за това, че сигналът е неоснователен. Това е част от динамиката на съдебната и политическата ситуация, която не трябва да бъде свързвана с личната правна отговорност на Георгиева.

    20:59 08.03.2026

  • 37 Дрънкаш глупости!

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Анонимен":

    Коментарът внушава, че Георгиева е „неубедителна“ или че „не вярва на собствените си действия“, което е манипулативно и изкривява истината. Няма доказателства, че тя не вярва в сигналите си — по-скоро тя следва правния ред и подава сигнал с цел разследване на потенциални престъпления, а не да обвинява бездоказателно.

    21:00 08.03.2026

  • 38 Ти си извратеняк!!

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Старшина Боташ":

    По-голяма гнусогия не можа ли да измислиш?!

    21:01 08.03.2026

  • 39 Брей, евр. Прокурор си бил измислял

    2 2 Отговор
    Веднага трябва да бъдат отстранени временно от длъжност Гл. Прокурор и на Еврото частната прокурорка , ДО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ОТПРАВЕНИТЕ ОБВИНЕНИЯ В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.
    Що се правят на неразбрали говорещите глави, ВСС, ДАНС, ГЕРБ, ппдб.
    БНТ, БТВ, НОВА.
    А оня дето щял да разследва Гл. Прокурор, също отстраняване.

    21:02 08.03.2026

  • 41 Мистрии

    3 2 Отговор
    все ги притискат, все ги заплашват ама ходят при натискачите по няколко пъти. Обаче не ги познават. Мистрии!

    21:02 08.03.2026

  • 42 Горски

    3 4 Отговор
    Не го познавала, ходила е 2-3 пъти при него? ха ха А бе, шуо непоръбена, колко пъти трябвало да ходиш, че да го познаваш? И защо изобщо си ходила при него? Простено ѝ е, то не може и хубава и умна. И както бе казал бай Радой: "-Абе, моме п..оста, кой ти даде поста? -Даде ми го вожда, дето ме о ножда. На изборите масово трябва да се гладува СРЕЩУ Продължаваме Педофилията!

    21:03 08.03.2026

  • 43 Теодора Георгиева

    5 2 Отговор
    Ма моля ви се ,аз само си стоях в барчето като дойдоха тези чичковци ,да съм ходела в Брюксел.Аз в какво съм обвинена ?

    21:04 08.03.2026

  • 44 Теодора...

    5 2 Отговор
    Има проблеми с наркотиците ...незнам кой и ги дава и как е назначена за прокурор

    21:06 08.03.2026

  • 45 каква нагла лъжкиня

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    сега и станали ясни определени обстоятелства....

    21:06 08.03.2026

  • 46 Пак ченгеджийски номера

    4 2 Отговор
    Сигнал за възможни престъпления. Всеки потентен мъж е възможен изнасилвач. Всеки водач на МПС е възможен убиец. Няма съдия, който да даде ход на такова разследване.

    21:07 08.03.2026

  • 47 Сетила се

    4 2 Отговор
    Мара да се побара. Тая женка си е за съд

    21:08 08.03.2026

  • 48 Сенсей

    3 3 Отговор
    И Кирчо, И Теодорка аз съм ги учил.

    21:09 08.03.2026

  • 49 Мнение

    3 4 Отговор
    Теодора Георгиева заслужава подкрепа, защото, въпреки рисковете, не се страхува да изправи срещу системата корупционни практики в прокуратурата. Тя предоставя конкретни факти, подкрепени с примери, и призовава за разследване на злоупотреби с власт. Подчертаването на презумпцията за невиновност е знак за нейната отговорност и спазване на правните стандарти, а не за липса на вяра в сигналите й. Вместо да я обвиняваме, трябва да подкрепим усилията ѝ за справедливост и за изчистване на съдебната система от корупционни влияния.

    21:09 08.03.2026

  • 50 хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Смелостта на Георгиева е в разкритията ѝ":

    защо не направи разкритията по рано мръсната, тия записи са от преди години...

    Коментиран от #52

    21:09 08.03.2026

  • 51 Женката

    2 1 Отговор
    каза, че "сагата" е от времето на Дани ръбъла, нищо общо с ПП -ДБ. Така че номерата мистрийски са по гербаво време

    21:13 08.03.2026

  • 52 ВИЖДА МИ СЕ ЧИТАВА.

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "хахаха":

    И не е направила разкритията заради това че шиша тууупа бяха на власт. Главният прокурор техен. Така мисля. Сега има смелостта защото не са на власт. А изгуби и майка си по нелеп начин потаен. И със сигурно и тя има трески за дялкаме.

    21:22 08.03.2026

