Трима загинаха при тежка катастрофа между Ъглен и Дерманци

Трима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между селата Ъглен и Дерманци в община Луковит. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч, която ръководи разследването за изясняване на причините за сблъсъка между двата леки автомобила, предава Vesti.bg.

При удара единият автомобил се е запалил. В него са открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник е изхвърчал от колата при катастрофата и е транспортиран в тежко състояние в болница в Плевен.

Огледите на мястото на инцидента продължиха няколко часа, като пътят временно беше затворен за движение. Беше въведен обходен маршрут през Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.

По-късно от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по пътя между селата Ъглен и Дерманци вече е възстановено.