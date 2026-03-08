Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Трима загинаха при тежка катастрофа между Ъглен и Дерманци

Трима загинаха при тежка катастрофа между Ъглен и Дерманци

8 Март, 2026 19:59, обновена 8 Март, 2026 20:03 1 203 15

Мъж, жена и дете са открити в изгорял автомобил, четвърти пътник е откаран в болница в тежко състояние

Трима загинаха при тежка катастрофа между Ъглен и Дерманци - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Трима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между селата Ъглен и Дерманци в община Луковит. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч, която ръководи разследването за изясняване на причините за сблъсъка между двата леки автомобила, предава Vesti.bg.

При удара единият автомобил се е запалил. В него са открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник е изхвърчал от колата при катастрофата и е транспортиран в тежко състояние в болница в Плевен.

Огледите на мястото на инцидента продължиха няколко часа, като пътят временно беше затворен за движение. Беше въведен обходен маршрут през Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.

По-късно от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по пътя между селата Ъглен и Дерманци вече е възстановено.


  • 1 БГ държавата

    32 3 Отговор
    се превърна в едно гнусно чудовище-мастодонт, което яростно тъпче и размазва остатъците от българския народ със свръх инфлацията, данъци и безумни глоби, кражбите на пенсии и детски, гаврите на чорбаджиите и еничарите-полицаи , фалшивите полеви нapкотеcтове, корупция и беззаконие, морален упадък, невежество и неграмотност,... Нищо не остана, само едни нагли меркантили-майкопродавци, които също ще бъдат размазани от чудовището, което сами създадоха и няма и да успеят да стигнат до „островите си“.

    Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11

    20:04 08.03.2026

  • 2 Не ви трябват ирански ракети

    20 4 Отговор
    Когато през ВСВ германските войски пристигат като съюзници и виждат какво представляват българите, немците стигат до следното заключение: На тия наши съюзници не им трябва война, за да се затрият, просто им дайте автомобили.

    20:06 08.03.2026

  • 3 ТИР

    18 2 Отговор
    Пишете там дежурната Несъобразена скорост и не се за оглеждайте много,,,

    Коментиран от #5

    20:06 08.03.2026

  • 4 Дедо

    17 3 Отговор
    Римляни пияни надрусани, без книжки, яко кючек в колата , която не е минала преглед и няма застраховка.

    20:08 08.03.2026

  • 5 Шопо

    11 2 Отговор

    До коментар #3 от "ТИР":

    Какво ще каже бащата на Сияна ?

    20:09 08.03.2026

  • 6 ФЕЙК

    8 0 Отговор
    ЗДП и ППЗДП не важат за жипки и тирове, защото са царете на пътя!

    20:10 08.03.2026

  • 7 БОТЕВ

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "БГ държавата":

    И това какво общо има, че чалгарите със скъпи коли карат без никакви правила и погубват животи... Качва се от Голф 2 на Q7 и айде да газим! И това е в психологията на 80% от населението, особено шопското, където всички са безсмъртни. Бог да прости семейството!

    20:11 08.03.2026

  • 8 бгтарикат

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "БГ държавата":

    всичко е фалшиво краднеме пари!

    20:12 08.03.2026

  • 9 Деций

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "БГ държавата":

    Дават (продават) права на дебили и малоумници .Пускат ги неподготвени на пътя.Пътищата са натоварени,не са добри изискват добри умения и съобразяване със всички пътни условия.Аз не съм против по високата скорост,но трябва да мислиш къде може и къде не.А за полицията мога да кажа ,че разработиха бизнеса и изобщо не им дреме дали ще бъдеш убит на пътя или ще останеш сакат,те гледат да ти вземат парите,ако може по често и по големи суми.

    20:12 08.03.2026

  • 10 БРАВО

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "БГ държавата":

    Много точно описано.
    За съжаление това е българската действителност.

    20:13 08.03.2026

  • 11 Дзак

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "БГ държавата":

    Всеки сам прави държавата!

    Коментиран от #12

    20:21 08.03.2026

  • 12 Народът

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    беше измамен и държавата открадната.

    20:25 08.03.2026

  • 13 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    А другата кола?!

    Коментиран от #15

    20:34 08.03.2026

  • 14 Зевзек

    3 1 Отговор
    Дано да са от патладжаните. 🍆🍆🍆

    20:54 08.03.2026

  • 15 Петрохан

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":

    Вече се досещаме...

    21:15 08.03.2026

