Трима загинаха при тежка катастрофа между Ъглен и Дерманци

Трима души са загинали при тежка катастрофа на пътя между селата Ъглен и Дерманци в община Луковит. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч, която ръководи разследването за изясняване на причините за сблъсъка между двата леки автомобила, предава Vesti.bg.
При удара единият автомобил се е запалил. В него са открити телата на мъж, жена и дете. Четвъртият пътник е изхвърчал от колата при катастрофата и е транспортиран в тежко състояние в болница в Плевен.
Огледите на мястото на инцидента продължиха няколко часа, като пътят временно беше затворен за движение. Беше въведен обходен маршрут през Дерманци - Тодоричене - Луковит - път I-3 - Телиш - Садовец и обратно.
По-късно от пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението по пътя между селата Ъглен и Дерманци вече е възстановено.
1 БГ държавата
Коментиран от #7, #8, #9, #10, #11
20:04 08.03.2026
2 Не ви трябват ирански ракети
20:06 08.03.2026
3 ТИР
Коментиран от #5
20:06 08.03.2026
4 Дедо
20:08 08.03.2026
5 Шопо
До коментар #3 от "ТИР":Какво ще каже бащата на Сияна ?
20:09 08.03.2026
6 ФЕЙК
20:10 08.03.2026
7 БОТЕВ
До коментар #1 от "БГ държавата":И това какво общо има, че чалгарите със скъпи коли карат без никакви правила и погубват животи... Качва се от Голф 2 на Q7 и айде да газим! И това е в психологията на 80% от населението, особено шопското, където всички са безсмъртни. Бог да прости семейството!
20:11 08.03.2026
8 бгтарикат
До коментар #1 от "БГ държавата":всичко е фалшиво краднеме пари!
20:12 08.03.2026
9 Деций
До коментар #1 от "БГ държавата":Дават (продават) права на дебили и малоумници .Пускат ги неподготвени на пътя.Пътищата са натоварени,не са добри изискват добри умения и съобразяване със всички пътни условия.Аз не съм против по високата скорост,но трябва да мислиш къде може и къде не.А за полицията мога да кажа ,че разработиха бизнеса и изобщо не им дреме дали ще бъдеш убит на пътя или ще останеш сакат,те гледат да ти вземат парите,ако може по често и по големи суми.
20:12 08.03.2026
10 БРАВО
До коментар #1 от "БГ държавата":Много точно описано.
За съжаление това е българската действителност.
20:13 08.03.2026
11 Дзак
До коментар #1 от "БГ държавата":Всеки сам прави държавата!
Коментиран от #12
20:21 08.03.2026
12 Народът
До коментар #11 от "Дзак":беше измамен и държавата открадната.
20:25 08.03.2026
13 Ивелин Михайлов
Коментиран от #15
20:34 08.03.2026
14 Зевзек
20:54 08.03.2026
15 Петрохан
До коментар #13 от "Ивелин Михайлов":Вече се досещаме...
21:15 08.03.2026