Днес се прибират и блокираните българи на Малдиви

Българската авиокомпания GullivAir ще осъществи днес чартър от Мале (столицата на Малдиви) до София. Полетът е предвиден за 21:00 часа местно време (18:00 часа българско време). Очаква се самолетът да кацне в 3:40 през нощта, съобщи за TravelNews Кирил Стамов, управител на туроператора "Фанагория травел", който организира чартъра.

С този полет ще се приберат 326 български туристи, които бяха блокирани на Малдиви и други дестинации в района, след като спряха полетите през Близкия изток.

"Полетът е пълен и няма да бъде платен от държавата”, каза Стамов. Самолетът е A330-203 с 326 места на борда.

На Малдиви са блокирани вече седмица над 120 български туристи, които са имали трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа. Същото беше положението и в Шри Ланка, Бали и Тайланд. Полетите от големите хъбове в Близкия изток бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.