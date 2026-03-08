Новини
Днес се прибират и блокираните българи на Малдиви

8 Март, 2026 14:09

Полетът е предвиден за 21:00 часа местно време (18:00 часа българско време). Очаква се самолетът да кацне в 3:40 през нощта

Снимка: TravelNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българската авиокомпания GullivAir ще осъществи днес чартър от Мале (столицата на Малдиви) до София. Полетът е предвиден за 21:00 часа местно време (18:00 часа българско време). Очаква се самолетът да кацне в 3:40 през нощта, съобщи за TravelNews Кирил Стамов, управител на туроператора "Фанагория травел", който организира чартъра.

С този полет ще се приберат 326 български туристи, които бяха блокирани на Малдиви и други дестинации в района, след като спряха полетите през Близкия изток.

"Полетът е пълен и няма да бъде платен от държавата”, каза Стамов. Самолетът е A330-203 с 326 места на борда.

На Малдиви са блокирани вече седмица над 120 български туристи, които са имали трансфери през Дубай, Доха, Абу Даби и Шарджа. Същото беше положението и в Шри Ланка, Бали и Тайланд. Полетите от големите хъбове в Близкия изток бяха блокирани след започването на военния конфликт. Летищата и въздушните пространства в ОАЕ и Катар бяха затворени.


България
  • 1 Хаха

    17 4 Отговор
    А кво правят там 😁

    Коментиран от #12

    14:16 08.03.2026

  • 2 Сила

    16 2 Отговор
    Полета на "Пайнер " и Факултета ....

    14:17 08.03.2026

  • 3 Петроханци

    16 4 Отговор
    Евакуират цвета на нацията с народните пари

    14:17 08.03.2026

  • 4 И вече няма диви по Малдиви,

    17 1 Отговор
    а Дубай е бай-бай! Шиши скърби.

    14:18 08.03.2026

  • 5 ххххххх

    14 2 Отговор
    Живот си живеят някой , други броят стотинки. Няма голяма разлика тукашния режим с режима в Иран.

    Коментиран от #8

    14:18 08.03.2026

  • 6 Шницел

    16 1 Отговор
    Маги Халваджиан има къща на Малдивите.

    14:18 08.03.2026

  • 7 Оги

    17 2 Отговор
    Не можем да съберем бедните българи от островите.

    14:18 08.03.2026

  • 8 Да помолим Тръмп

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "ххххххх":

    и нас да ни освободи от това мафиотско управление!

    Коментиран от #14

    14:21 08.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Благо Джизъса

    12 1 Отговор
    Сега къде ще водя кифлите?

    Коментиран от #23

    14:22 08.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Как какво

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    На почивка са били.

    Коментиран от #16, #20

    14:23 08.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Няма да ни освободи Тръмпоча

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Да помолим Тръмп":

    Нямаме нефт, а златото и другите ресурси отдавна ги присвоиха предшествениците му.

    14:25 08.03.2026

  • 15 Бонев

    14 1 Отговор
    Най сетне и тези отрудени хора се прибраха в България.Е,загубиха няколко работни надници но ще поработят извънредно и ще наваксат.

    14:27 08.03.2026

  • 16 Всъщност

    9 2 Отговор

    До коментар #12 от "Как какво":

    х0вpите казват "на почивка съм", когато ходят да работят там.

    14:27 08.03.2026

  • 17 Бай Тошо

    11 0 Отговор
    Друго беше по онова време :)

    14:29 08.03.2026

  • 18 Боруна Лом

    11 1 Отговор
    ДА СИ ПЛАТЯТ ПРЕВОЗА!

    14:29 08.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хаха

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Как какво":

    Да ама не за обикновения бг гражданин..

    Едноседмично пътуване до Малдивите обикновено струвамежду 1500 и 5000+ долара на човек, като разходите силно зависят от това дали избирате местни къщи за гости ($50–$100/ден) или луксозни курорти ($500–$1000+/ден). Бюджетът е приблизително $1700–$3000 за седмица на местните острови и $7000–$15000+ за луксозно преживяване с включени всички услуги.

    14:31 08.03.2026

  • 21 Агенция "Голям...Тур"

    4 1 Отговор
    Тази година,нашенските таратайки ще заработват по нашето черноморие 🖕😂😂

    14:34 08.03.2026

  • 22 Полетите не са спирали,

    5 0 Отговор
    Просто техните обротни полети са отменени или отложени. Няча нужда ние да плащаме, за да ги върнем. Не е честно!

    14:36 08.03.2026

  • 23 Удри с лопатата

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Благо Джизъса":

    Във Велинград

    14:36 08.03.2026

  • 24 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор
    .... да кацне 3.40....
    Точно за втора смяна на околовръсното и по пътищата за Ботевград и Монтана

    14:42 08.03.2026

  • 25 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Кво значи блокираните българи - вие география учили ли сте? Малдивите знаете ли къде се намират? Сигурно има 50 маршрута да се върнеш от там безопасно. А при условие, че почивка за един струва 4-5 000 евро тия там могат да си позволят билетите и да не мрънколевят!

    14:43 08.03.2026

  • 26 директно

    1 1 Отговор
    В КАУША!

    14:44 08.03.2026

  • 27 Какъв х.. дирят на Малдивите?

    2 1 Отговор
    И за какво ни е тоз ЕС и еврото като няма сега екскурзии,нали за това подскачаха кифлите по площадите!? И къде ще харчат политиците и родата им крадените пари?

    14:50 08.03.2026

  • 28 Мафия ни управлява

    1 0 Отговор
    Държава дала парите си на Пеевски и Борисов няма как да прибере туристите си !!!

    14:50 08.03.2026

