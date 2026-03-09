Ремонт може да доведе до смущения на електрозахранването в части от община Елин Пелин

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че на 11 март 2026 г. ще извърши ремонтни дейности в своята подстанция в Елин Пелин.

Това налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите в част от населените места в община Елин Пелин, Софийска област.

Поради ремонтните дейности на ЕСО в периода от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 11 март 2026 г. са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр. Елин Пелин и в селата Григорево, Столник, Лесново, Нови хан, Равно поле, Мусачево, Габра и Крушовица.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания:

https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.