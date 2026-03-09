Ремонти на 12 и 13 март 2026 г. може да нарушат електрозахранването в община Благоевград

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми ЕРМ Запад, че на 12 и 13 март 2026 г. ще извърши ремонтни дейности по енергийни съоръжения в подстанция „Джумая“.

Дейностите налагат промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия в населени места на територията на община Благоевград, област Благоевград.

Поради ремонта на съоръженията, собственост на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване, на 12 март 2026 г. за периода от 08:30 ч. до 17:30 ч. и на 13 март 2026 г. за периода от 08:30 ч. до 14:30 ч., са възможни прекъсвания на електрозахранването в гр. Благоевград, с. Бело поле, с. Бистрица, с. Бучино, с. Българчево, с. Габрово, с. Горно Хърсово, с. Дебочица, с. Дренково, с. Дъбрава, с. Зелен дол, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. Логодаж, с. Мощанец, с. Обел, с. Падеш, с. Покровник, с. Рилци и с. Селище в община Благоевград, област Благоевград.

ЕРМ Запад, в качеството си на оператор на електроразпределителната мрежа, е длъжно да осигури безопасни условия за осъществяване на дейностите по съоръжението на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.