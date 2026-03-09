Сметната палата съкрати с 18 на сто администрацията на КПК

С близо 18 на сто се намалява общата администрация на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност се прехвърли към Сметната палата. Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата, съобщиха от одитната институция.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предложи да се закрият 14 щатни длъжности от общата администрация на закритата КПК, като така се намаляват от 79 на 65 щатните бройки, вливащи се в администрацията на Сметната палата.

Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на КПК, които преди промените в Закона за Сметната палата бяха изборни длъжности, се закриват. Съкращават се 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.

През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.