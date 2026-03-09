Сметната палата съкрати с 18 на сто администрацията на КПК

С близо 18 на сто се намалява общата администрация на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност се прехвърли към Сметната палата. Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата, съобщиха от одитната институция.
Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предложи да се закрият 14 щатни длъжности от общата администрация на закритата КПК, като така се намаляват от 79 на 65 щатните бройки, вливащи се в администрацията на Сметната палата.
Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата.
Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на КПК, които преди промените в Закона за Сметната палата бяха изборни длъжности, се закриват. Съкращават се 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.
През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.
1 Красимир Петров
12:53 09.03.2026
2 СЪКРАЩАВАЙТЕ СМЕЛО!
12:58 09.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 9689
Коментиран от #11
13:01 09.03.2026
5 Боко праните гащи
13:01 09.03.2026
6 ГОСПОДИН ГЮРОВ
13:06 09.03.2026
7 ПКП
Коментиран от #9
13:06 09.03.2026
8 Сметната Палата
13:11 09.03.2026
9 НАШТА ЦЕЦА НА НА
До коментар #7 от "ПКП":ПКП СЕ ИЗЛАГА МЪЖЪЙ С ФИЛИП ТОТЮВИЯ МУСТАК НА БАНКЯТА ТРЯБВА ДА МУ ВИКА КЪЛКЕН БАДЖАНАК .
13:18 09.03.2026
10 Иван
денонощно!
13:19 09.03.2026
11 КОГА КОГА КОГАТО
До коментар #4 от "9689":ДЪТО,БИБИТКО И БОБИТО ПАДНАТ ЗАД БОРДА.
13:20 09.03.2026
12 ООрана държава
13:20 09.03.2026
13 Останалите 82%
13:27 09.03.2026
14 Главчо
13:36 09.03.2026
15 иваничка
13:37 09.03.2026
16 Анонимен
13:38 09.03.2026
17 Стефанов
13:44 09.03.2026
18 си пън
13:51 09.03.2026