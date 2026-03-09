Новини
България »
София »
Сметната палата съкрати с 18 на сто администрацията на КПК

Сметната палата съкрати с 18 на сто администрацията на КПК

9 Март, 2026 12:51 1 232 18

  • сметна палата-
  • кпк-
  • съкращения

Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата

Сметната палата съкрати с 18 на сто администрацията на КПК - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С близо 18 на сто се намалява общата администрация на закритата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), част от чиято дейност се прехвърли към Сметната палата. Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата, съобщиха от одитната институция.

Председателят на Сметната палата Димитър Главчев предложи да се закрият 14 щатни длъжности от общата администрация на закритата КПК, като така се намаляват от 79 на 65 щатните бройки, вливащи се в администрацията на Сметната палата.

Целта е оптимизиране на организационната структура и повишаване на ефективността на работата.

Три от щатовете – на председателя и на двамата членове на КПК, които преди промените в Закона за Сметната палата бяха изборни длъжности, се закриват. Съкращават се 11 незаети щатни бройки за длъжности, които са сходни със съществуващи в администрацията на Сметната палата.

През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата бе намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    23 1 Отговор
    И защо само 18%,на 100% трябва се съкратят.

    12:53 09.03.2026

  • 2 СЪКРАЩАВАЙТЕ СМЕЛО!

    25 0 Отговор
    80 % ТРЯБВА ДА СЕ СЪКРАТЯТ.

    12:58 09.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 9689

    19 1 Отговор
    Кога Главочев в кауша?

    Коментиран от #11

    13:01 09.03.2026

  • 5 Боко праните гащи

    19 1 Отговор
    11 калинки по малко ше гласуват за мене

    13:01 09.03.2026

  • 6 ГОСПОДИН ГЮРОВ

    15 1 Отговор
    ГЛАВЧЕВ КОГА ЩЕГО РАЗКАРАТЕ.

    13:06 09.03.2026

  • 7 ПКП

    16 0 Отговор
    А моят завод за кофи отдавна го закриха на 100%.

    Коментиран от #9

    13:06 09.03.2026

  • 8 Сметната Палата

    5 1 Отговор
    да вземе да вземе и сама да се съкрати, поне с 80-90%.

    13:11 09.03.2026

  • 9 НАШТА ЦЕЦА НА НА

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "ПКП":

    ПКП СЕ ИЗЛАГА МЪЖЪЙ С ФИЛИП ТОТЮВИЯ МУСТАК НА БАНКЯТА ТРЯБВА ДА МУ ВИКА КЪЛКЕН БАДЖАНАК .

    13:18 09.03.2026

  • 10 Иван

    7 0 Отговор
    Главчев, Главчев, 40% трябва! Храним държавата
    денонощно!

    13:19 09.03.2026

  • 11 КОГА КОГА КОГАТО

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "9689":

    ДЪТО,БИБИТКО И БОБИТО ПАДНАТ ЗАД БОРДА.

    13:20 09.03.2026

  • 12 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Човека избори, най големия гл@ваняк

    13:20 09.03.2026

  • 13 Останалите 82%

    7 0 Отговор
    Са гербаджии на хранилка. Котило.

    13:27 09.03.2026

  • 14 Главчо

    2 0 Отговор
    Ужас това са незаетите бройки сега откъде ДМС

    13:36 09.03.2026

  • 15 иваничка

    2 1 Отговор
    Абсолютно иизлишна институция, с какво е допринесла за доброто развитие на България за периода от 1996 г. , когато е съъздадена, че до днес? Една шефка там си раздаде на себе си над 100 х.лв. бонуси и нячаше никакви последствия за нея!

    13:37 09.03.2026

  • 16 Анонимен

    1 0 Отговор
    Трябва да започнат от този на снимката

    13:38 09.03.2026

  • 17 Стефанов

    0 0 Отговор
    Герберастите ще намерят други топли местенца с тлъсти заплатки на своите лакеи.

    13:44 09.03.2026

  • 18 си пън

    2 0 Отговор
    кво значи съкращени в нещо което е закрито,само главоч може го измисли

    13:51 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове