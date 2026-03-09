Новини
МВнР организира утре евакуационен полет от Рияд

МВнР организира утре евакуационен полет от Рияд

9 Март, 2026 13:51

Той трябва да превози блокираните българи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн

МВнР организира утре евакуационен полет от Рияд - 1
Снимка: YouTube
Предстои осъществяването на евакуационен полет от Рияд (Саудитска Арабия) до София утре, 10 март, предаде TravelNews, позовавайки се на информация от МВнР.

Той трябва да превози блокираните българи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Полетът се планира за 10 март в 16 ч. местно време и да бъде извършен от българската авиокомпания BH Air.
Българските граждани, които желаят да ползват този полет за завръщане в България, следва да предоставят копие на заглавната страница на задграничния паспорт и телефон за контакт на +974 51119932 в WhatsApp на Посолството в Доха. Индивидуална отговорност на всеки пътуващ български гражданин е придобиването на входна виза за Кралство Саудитска Арабия, ако идват от Катар, Кувейт и Бахрейн.
Най-много блокирани българи има в Катар - 310 човека, където продължава да бъде затворено въздушното пространство. Частично започват да отварят, но Qatar Airways все още извършва малко на брой полети.

Източник: travelnews.bg


Саудитска Арабия
