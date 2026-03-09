МВнР организира утре евакуационен полет от Рияд

Предстои осъществяването на евакуационен полет от Рияд (Саудитска Арабия) до София утре, 10 март, предаде TravelNews, позовавайки се на информация от МВнР.

Той трябва да превози блокираните българи в Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Бахрейн. Полетът се планира за 10 март в 16 ч. местно време и да бъде извършен от българската авиокомпания BH Air.

Българските граждани, които желаят да ползват този полет за завръщане в България, следва да предоставят копие на заглавната страница на задграничния паспорт и телефон за контакт на +974 51119932 в WhatsApp на Посолството в Доха. Индивидуална отговорност на всеки пътуващ български гражданин е придобиването на входна виза за Кралство Саудитска Арабия, ако идват от Катар, Кувейт и Бахрейн.

Най-много блокирани българи има в Катар - 310 човека, където продължава да бъде затворено въздушното пространство. Частично започват да отварят, но Qatar Airways все още извършва малко на брой полети.



Източник: travelnews.bg