В София: Катастрофа с ученически бус, шофьорът е починал

Бус с ученици катастрофа в столичния квартал "Драгалевци". Сигналът за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ, цитирани от Нова телевизия.
Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора. Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус.
1 депутат
места до 75 г
Коментиран от #7, #12
18:30 25.02.2026
2 Гошо
Коментиран от #8, #9
18:31 25.02.2026
3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #4
18:31 25.02.2026
4 абе тъпан
До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":човешкия живот малка щета ли е за тебе??? или възрастните не са хора могат да умират не в проблем за теб???
18:43 25.02.2026
5 забрана пенсионери да работят шофьори
трябва забрана за пенсионерите да работят като шофьори
може само пазачи или нещо не отговорно но не и шофьори!
Коментиран от #18
18:46 25.02.2026
7 младежи са на 75 още
До коментар #1 от "депутат":на 75 са младежи , пенсия минимум на 85 години
18:47 25.02.2026
8 на 18+ е бил що питаш?
До коментар #2 от "Гошо":на колко години да е ? на амнайсет години , не си ли ги виждал старци дето едвам ходят ама автобуси карат
18:48 25.02.2026
9 Тираджия
До коментар #2 от "Гошо":На 46
18:48 25.02.2026
10 Никой
Там би трябвало да е местно училището - а не е толкова голямо населено място.
Това е частно училище и би трябвало да споменат името му..
18:48 25.02.2026
11 шофьор на автобус
Коментиран от #19
18:48 25.02.2026
12 Програмист
До коментар #1 от "депутат":Само дето след 10 години няма да има работа за никого 😉😘
Коментиран от #14
18:51 25.02.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
18:51 25.02.2026
14 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #12 от "Програмист":Тека е,сичката работа на къра и по строежите ще се върши от здравите мускулисти ръце на програмистите!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍
18:53 25.02.2026
15 Сатана Z
18:54 25.02.2026
16 дори на прага
18:54 25.02.2026
17 оня с коня
19:04 25.02.2026
18 Съгласен,
До коментар #5 от "забрана пенсионери да работят шофьори":НО,80%от автобусните шофьори са 60+ години! Ако има такава забрана,кой ще кара автобусите?! Ще викаме пакистанци ли да возят децата ни,които се прочуха в Англия като най големите изнасилвачи?! Аз не съм съгласен,а ти?!
19:08 25.02.2026
20 Никой
Зависи от много работи - завоите са твърде неудобни.
Това е Частно училище явно - което връща децата до София - но ето че не е предвидено толкова да се случи събитие. Планинските автобуси трябва да са - с висок борд - не знаем подробности в крайна сметка.
19:15 25.02.2026
21 Свободни
До коментар #6 от "ВСЕКИ ПЕНСИОНЕР -ШОФЬОР ?!? ДОКОГА":работни места за автобусни шофьори има навсякъде! Само че,трябва да имаш: психологическа годност; професионална компетентност; дигитална карта; шофьорска книжка категория Д; опит за работа с хора,и много здрави нерви!!! Дали го имаш всичко това?!Едва ли! И още,работата е нископлатена! Заповядай!!!
19:19 25.02.2026
22 Едно време
Бог да прости колегата!
Слава Богу,че в последният си дъх е успял да спре автобуса !
19:25 25.02.2026
