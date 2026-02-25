Новини
България »
София »
В София: Катастрофа с ученически бус, шофьорът е починал

В София: Катастрофа с ученически бус, шофьорът е починал

25 Февруари, 2026 18:15 2 228 23

  • катастрофа-
  • бус-
  • ученици-
  • софия-
  • загинал шофьор

Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус. 

В София: Катастрофа с ученически бус, шофьорът е починал - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бус с ученици катастрофа в столичния квартал "Драгалевци". Сигналът за инцидента е подаден в 17:17 часа, съобщават от пресцентъра на Спешна помощ, цитирани от Нова телевизия.
Пристигналият на място спешен екип е констатирал смъртта на шофьора. Няма пострадали деца. От СДВР съобщиха, че учениците са прехвърлени в друг бус.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 депутат

    41 6 Отговор
    ша работите докато не умрете на работните
    места до 75 г

    Коментиран от #7, #12

    18:30 25.02.2026

  • 2 Гошо

    26 3 Отговор
    На колко години е бил шофьорът

    Коментиран от #8, #9

    18:31 25.02.2026

  • 3 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    34 6 Отговор
    Бог да го прости човека! Добре, че поне няма пострадали деца! Затова при пътни инциденти, в които има само материални щети, казваме че е малкия дявол.

    Коментиран от #4

    18:31 25.02.2026

  • 4 абе тъпан

    21 0 Отговор

    До коментар #3 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    човешкия живот малка щета ли е за тебе??? или възрастните не са хора могат да умират не в проблем за теб???

    18:43 25.02.2026

  • 5 забрана пенсионери да работят шофьори

    20 10 Отговор
    няма заплати за тия автобуси само пенсионери ги карат

    трябва забрана за пенсионерите да работят като шофьори
    може само пазачи или нещо не отговорно но не и шофьори!

    Коментиран от #18

    18:46 25.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 младежи са на 75 още

    20 0 Отговор

    До коментар #1 от "депутат":

    на 75 са младежи , пенсия минимум на 85 години

    18:47 25.02.2026

  • 8 на 18+ е бил що питаш?

    8 4 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    на колко години да е ? на амнайсет години , не си ли ги виждал старци дето едвам ходят ама автобуси карат

    18:48 25.02.2026

  • 9 Тираджия

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    На 46

    18:48 25.02.2026

  • 10 Никой

    9 0 Отговор
    Това е абсурд да има там Ученически автобус.

    Там би трябвало да е местно училището - а не е толкова голямо населено място.

    Това е частно училище и би трябвало да споменат името му..

    18:48 25.02.2026

  • 11 шофьор на автобус

    8 7 Отговор
    много нафта крадат тия с ученическите автобуси

    Коментиран от #19

    18:48 25.02.2026

  • 12 Програмист

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "депутат":

    Само дето след 10 години няма да има работа за никого 😉😘

    Коментиран от #14

    18:51 25.02.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 1 Отговор
    Шофьоро е бил много стар.Нема джензита шофьори защото те не са родени да работят,а за нещо по възвишено.🌈🕌🥳🤣👍

    18:51 25.02.2026

  • 14 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор

    До коментар #12 от "Програмист":

    Тека е,сичката работа на къра и по строежите ще се върши от здравите мускулисти ръце на програмистите!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣👍

    18:53 25.02.2026

  • 15 Сатана Z

    14 0 Отговор
    Никой не си задава въпроса,че може би загиналият шофьор на автобуса е направил маневра ,с която да предотврати евентуални жертви от децата с цената на собствения си живот?

    18:54 25.02.2026

  • 16 дори на прага

    18 0 Отговор
    та смъртта този Мъж е успял да опази децата! Поклон пред паметта му!

    18:54 25.02.2026

  • 17 оня с коня

    3 1 Отговор
    вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    19:04 25.02.2026

  • 18 Съгласен,

    11 0 Отговор

    До коментар #5 от "забрана пенсионери да работят шофьори":

    НО,80%от автобусните шофьори са 60+ години! Ако има такава забрана,кой ще кара автобусите?! Ще викаме пакистанци ли да возят децата ни,които се прочуха в Англия като най големите изнасилвачи?! Аз не съм съгласен,а ти?!

    19:08 25.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой

    0 2 Отговор
    Все пак това е планински път - не е подходящ за всеки вид превозно средство - има автобуси на Градския транспор.

    Зависи от много работи - завоите са твърде неудобни.

    Това е Частно училище явно - което връща децата до София - но ето че не е предвидено толкова да се случи събитие. Планинските автобуси трябва да са - с висок борд - не знаем подробности в крайна сметка.

    19:15 25.02.2026

  • 21 Свободни

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "ВСЕКИ ПЕНСИОНЕР -ШОФЬОР ?!? ДОКОГА":

    работни места за автобусни шофьори има навсякъде! Само че,трябва да имаш: психологическа годност; професионална компетентност; дигитална карта; шофьорска книжка категория Д; опит за работа с хора,и много здрави нерви!!! Дали го имаш всичко това?!Едва ли! И още,работата е нископлатена! Заповядай!!!

    19:19 25.02.2026

  • 22 Едно време

    9 0 Отговор
    ...когато нямаше банани ,професионалните шофьори кат.,,D" - ,,E" се пенсионираха на...56 години !

    Бог да прости колегата!
    Слава Богу,че в последният си дъх е успял да спре автобуса !

    19:25 25.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове