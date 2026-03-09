Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Хасан Адемов от Брюксел: Работя активно с всички възможни средства за защита на най-уязвимите

9 Март, 2026 18:12

Въвеждането на изкуствения интелект следва да върви заедно с инвестиции в умения, учене през целия живот и преквалификация, както и с гаранции за защита на трудовите права

Хасан Адемов от Брюксел: Работя активно с всички възможни средства за защита на най-уязвимите - 1
Снимка: МТСП
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

"Служебното правителство полага всички усилия да защити и подкрепи най-уязвимите в условия на липсващ бюджет", заяви в Брюксел министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов на среща с Роксана Мънзату, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия с ресор социални права и умения, качествени работни места и подготовка.

Той беше категоричен, че всички социални плащания, както и повишаването на пенсиите, са гарантирани въпреки липсата на редовен бюджет. Европейските средства и програми са основен инструмент за допълнителна подкрепа на най-уязвимите в тази ситуация. Само след дни предстои да започне раздаването на 531 000 пакета с 11 храни от първа необходимост, закупени със средства по европейска програма, съобщи социалното ведомство.

Министър Адемов участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Основна тема на заседанието бяха инвестициите, насочени към укрепване на детското благосъстояние, социалното приобщаване и борбата с детската бедност.

"Като министър в служебно правителство работя активно с всички възможни средства за защита на най-уязвимите в условията на поредни предсрочни избори. Работим по редица краткосрочни мерки, като до дни започва раздаване на хранителни помощи на най-бедните. Активирах и работата по една основна стъпка пред страната ни – изграждане на устойчив механизъм за подкрепа за енергийно бедните. Това е ключова задача – част от Националния план за възстановяване и устойчивост“, заяви Хасан Адемов.

Използването на изкуствения интелект за насърчаване на качествената заетост и защитата на правата на работниците беше друга основна тема на заседанието. Министър Адемов беше категоричен, че технологичната трансформация трябва да поставя човека в центъра. Той подчерта, че въвеждането на изкуствения интелект следва да върви заедно с инвестиции в умения, учене през целия живот и преквалификация, както и с гаранции за защита на трудовите права.

Министърът даде пример от България. "Наскоро данни на Евростат потвърдиха, че българският Южен централен район води по ръст на брутния вътрешен продукт сред всички 244 района в Съюза с впечатляващите 11.6%. Една от причините за този растеж е дигитализацията на средните предприятия в Пловдив и Хасково, която повишава производителността на труда. Това е силен, много конкретен пример, как инвестициите в обучение работят като двигател за повишаване на производителността“, заяви министър Адемов по време на заседанието.

Адемов се срещна още с министъра на труда и социалното осигуряване на Кипър Маринос Мушутас. В момента Кипър председателства Съвета на ЕС. Той проведе среща и с Жан-Пиер Фарандо, министър на труда и солидарността на Френската република.

Източник: www.focus-news.net


