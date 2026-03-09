Корман Исмаилов: Над 60% от пощенските служители са на минимална заплата, а директорът получава над 7600 евро

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов заяви, че подкрепя служителите на "Български пощи" и смята, че хората, които ежедневно поддържат тази обществена услуга, заслужават достойно заплащане и по-добри условия на труд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията по повод започналите днес протестни действия на служители на пощенския оператор.
В съобщението се казва, че още в петък, по време на среща със синдикални организации, министърът е обявил, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на дружеството.
По думите на Исмаилов е недопустимо значителна част от служителите на „Български пощи“ да получават минимална работна заплата, дружеството да продължава да отчита загуби и ежегодно да разчита на субсидии от държавния бюджет. "В същото време качеството на услугите и приходите не се подобряват, а възнаграждението на изпълнителния директор надхвърля 7600 евро месечно. По тази причина се предвижда възнагражденията на изпълнителния директор и на членовете на борда на директорите да бъдат намалени". Според служебния министър тяхна отговорност е да осигурят по-високи приходи за дружеството и да управляват средствата на данъкоплатците ефективно.
От ведомството допълват още, че министърът ще внесе в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на „Български пощи“ в размер на 5 млн. евро. От пресцентъра уточняват, че предложението ще се позовава на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., с което максимално допустимият годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес се увеличава от 15 на 20 млн. евро.
До коментар #1 от "Данко Харсъзина":Частното БДЖ имам предвид.
Свърши тази КОМУНИСТИЧЕСКА пропаганда, че Турците са “ варвари”.
Един много по достоен Турчин който е учил в Българските училища от такива като теб които се смятат за”Българин” да те ръководи за да станеш малко по умен, и заможен.
В нашия пощенски клон има 4 гишета, до тях бюро на шефката,
която не работи на гишетата, отделна стая с двама куриери,
а на втория етаж има кабинет на началника на клона.
От години ходя да плащам сметки в този клон -
никога, ама никога, не съм видял на тези 4 гишета
да има в един и същи момент служителки -
обикновено 2, много рядко 3 да се случат.
300 м по-настрани има офис на Изипей -
там има САМО 1 служител, винаги има опашка отвън,
и вероятно този офис има по-големи приходи от Пощата.
Пощенският клон е натоварен САМО 1 седмица, когато се изплащат пенсиите...
