Корман Исмаилов: Над 60% от пощенските служители са на минимална заплата, а директорът получава над 7600 евро

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов заяви, че подкрепя служителите на "Български пощи" и смята, че хората, които ежедневно поддържат тази обществена услуга, заслужават достойно заплащане и по-добри условия на труд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията по повод започналите днес протестни действия на служители на пощенския оператор.

В съобщението се казва, че още в петък, по време на среща със синдикални организации, министърът е обявил, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на дружеството.

По думите на Исмаилов е недопустимо значителна част от служителите на „Български пощи“ да получават минимална работна заплата, дружеството да продължава да отчита загуби и ежегодно да разчита на субсидии от държавния бюджет. "В същото време качеството на услугите и приходите не се подобряват, а възнаграждението на изпълнителния директор надхвърля 7600 евро месечно. По тази причина се предвижда възнагражденията на изпълнителния директор и на членовете на борда на директорите да бъдат намалени". Според служебния министър тяхна отговорност е да осигурят по-високи приходи за дружеството и да управляват средствата на данъкоплатците ефективно.

От ведомството допълват още, че министърът ще внесе в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на „Български пощи“ в размер на 5 млн. евро. От пресцентъра уточняват, че предложението ще се позовава на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., с което максимално допустимият годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес се увеличава от 15 на 20 млн. евро.