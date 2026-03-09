Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Корман Исмаилов: Над 60% от пощенските служители са на минимална заплата, а директорът получава над 7600 евро

9 Март, 2026 18:16 710 12

В същото време качеството на услугите и приходите не се подобряват

Снимка: МТС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Служебният министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов заяви, че подкрепя служителите на "Български пощи" и смята, че хората, които ежедневно поддържат тази обществена услуга, заслужават достойно заплащане и по-добри условия на труд. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията по повод започналите днес протестни действия на служители на пощенския оператор.

В съобщението се казва, че още в петък, по време на среща със синдикални организации, министърът е обявил, че една от първите му задачи е била да възложи одит на управлението и финансовото състояние на дружеството.

По думите на Исмаилов е недопустимо значителна част от служителите на „Български пощи“ да получават минимална работна заплата, дружеството да продължава да отчита загуби и ежегодно да разчита на субсидии от държавния бюджет. "В същото време качеството на услугите и приходите не се подобряват, а възнаграждението на изпълнителния директор надхвърля 7600 евро месечно. По тази причина се предвижда възнагражденията на изпълнителния директор и на членовете на борда на директорите да бъдат намалени". Според служебния министър тяхна отговорност е да осигурят по-високи приходи за дружеството и да управляват средствата на данъкоплатците ефективно.

От ведомството допълват още, че министърът ще внесе в Министерския съвет предложение за авансово предоставяне на средства на „Български пощи“ в размер на 5 млн. евро. От пресцентъра уточняват, че предложението ще се позовава на решение на Европейската комисия от декември 2025 г., с което максимално допустимият годишен размер на компенсацията за услуги от общ икономически интерес се увеличава от 15 на 20 млн. евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор
    Изкормвач Смаил защо не отмени договорите за частното ДПС не Шишко? Този кабинет на тройната сглобка ДПС, ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ ли е?

    Коментиран от #2

    18:18 09.03.2026

  • 2 Данко Харсъзина

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Частното БДЖ имам предвид.

    18:18 09.03.2026

  • 3 Ха,ха

    4 4 Отговор
    Бе кви са тия турци бееее

    18:24 09.03.2026

  • 4 Пенчо

    4 2 Отговор
    Не се ли знаеше досега бе аланкоолу!?

    18:34 09.03.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    У бегето е така. Абсолютно нормална картинка

    18:35 09.03.2026

  • 6 от село

    7 0 Отговор
    Всичко в очината е -ОЛЕ и МАЛЕ !

    18:36 09.03.2026

  • 7 Мнение

    6 2 Отговор
    Уж се борят да изчегъртат толупа и шишкото, а накрая се оказва, че всички "нови" са седнали в скута на дебелото момче-феномен. Този Корман и той е човек на шишкото. И ние чакаме някаква справедливост и принципност от такива хора. Просто е отчайващо положението докато тези мафиоти толупа и феномена са в политиката, а те дори са на върха на държавата и са я зявладели изцяло.

    18:36 09.03.2026

  • 8 Коментар 3 ти

    3 2 Отговор
    А бе простак недоразвит ИНДИВИД на който ГЕНА ти е КОДИРАН да си РОБ.

    Свърши тази КОМУНИСТИЧЕСКА пропаганда, че Турците са “ варвари”.
    Един много по достоен Турчин който е учил в Българските училища от такива като теб които се смятат за”Българин” да те ръководи за да станеш малко по умен, и заможен.

    18:36 09.03.2026

  • 9 Ъхъ!!!

    4 1 Отговор
    Така е в Задунайская губерния! Същото като в Матушката! "Нашите хора" са добре уредени, а обикновения Иван да духа супата!

    18:37 09.03.2026

  • 10 Некадърни и безпотребни

    1 2 Отговор
    Пощите се управляват от дебили, крайно време е да се приватизират. Пълно е с мързели в пощенските станции де се научат на работа от английските пощи б

    18:41 09.03.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 1 Отговор
    Български пощи първо да си намали служителите.
    В нашия пощенски клон има 4 гишета, до тях бюро на шефката,
    която не работи на гишетата, отделна стая с двама куриери,
    а на втория етаж има кабинет на началника на клона.
    От години ходя да плащам сметки в този клон -
    никога, ама никога, не съм видял на тези 4 гишета
    да има в един и същи момент служителки -
    обикновено 2, много рядко 3 да се случат.
    300 м по-настрани има офис на Изипей -
    там има САМО 1 служител, винаги има опашка отвън,
    и вероятно този офис има по-големи приходи от Пощата.
    Пощенският клон е натоварен САМО 1 седмица, когато се изплащат пенсиите...

    18:41 09.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

