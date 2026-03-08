Премиерът Гюров: Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите

Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във фейсбук по повод Международния ден на жените 8 март, цитиран от БТА.

„С нежна упоритост, с дипломатичност и такт, със смелостта да ни връщат към това, което обичаме и за което си струва да се борим - жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен. Честит празник“, написа още премиерът.