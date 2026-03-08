Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Премиерът Гюров: Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите

Премиерът Гюров: Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите

8 Март, 2026 15:32

  • андрей гюров-
  • сила-
  • свят-
  • дамите

„С нежна упоритост, с дипломатичност и такт, със смелостта да ни връщат към това, което обичаме и за което си струва да се борим - жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен. Честит празник“, написа още министър- председателят

Премиерът Гюров: Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във фейсбук по повод Международния ден на жените 8 март, цитиран от БТА.

„С нежна упоритост, с дипломатичност и такт, със смелостта да ни връщат към това, което обичаме и за което си струва да се борим - жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен. Честит празник“, написа още премиерът.


  • 1 ПП - едофилия

    13 10 Отговор
    Поздравява жените
    Аз съм без думи..

    Коментиран от #8

    15:38 08.03.2026

  • 2 Назарян

    8 5 Отговор
    Убавец, а не като Боко Тиквата Толуп.

    Коментиран от #34

    15:40 08.03.2026

  • 3 Дамите

    4 8 Отговор
    от друго време обаче !

    Коментиран от #12

    15:41 08.03.2026

  • 4 Павел Пенев

    14 7 Отговор
    Днес е международният празник на жените бе мухльо, а не на дамите и родител N1 по квалификациите на джендър идиотите- демократи. Много си зле момченце.

    15:43 08.03.2026

  • 5 🎃🐷👨🏻‍🦲

    6 6 Отговор
    Още една платена статия със заключени коментари на Израждане, мислят си че ще влязат в парламента 😆

    15:43 08.03.2026

  • 6 Особенно

    11 2 Отговор
    от значимостта , държанието и езика на Райка , по - зле от такъв на пристанищна проститутка .

    15:44 08.03.2026

  • 7 ххххх

    9 7 Отговор
    Каквото и да каже , за народа си остава един сламен човек

    15:44 08.03.2026

  • 8 А теб ли да

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "ПП - едофилия":

    Поздрави Бе мушмул

    Коментиран от #10

    15:48 08.03.2026

  • 9 Фен

    7 5 Отговор
    Вашата секта не си ли падаше само по момченца?

    15:48 08.03.2026

  • 10 Мурка

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "А теб ли да":

    НЕ УЕ КАКА КОКО

    15:53 08.03.2026

  • 11 Макето

    7 4 Отговор
    И този е един п….ьо…

    15:53 08.03.2026

  • 12 ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дамите":

    Спри да си ги купуваш и може да попаднеш на някоя от "друго време"!

    15:59 08.03.2026

  • 13 БеГемот

    1 1 Отговор
    Колко?Една дама на 99 кокошки....

    Коментиран от #16

    15:59 08.03.2026

  • 14 Сандо

    3 2 Отговор
    А аз само си припомням колко много жени бяха пълен провал в управлението на страната ни.Всъщност почти не си спомням обратен пример.

    Коментиран от #18

    15:59 08.03.2026

  • 15 А БЕ МАСТАК ,

    5 4 Отговор
    ДАМИТЕ НЕ СА ЛЪЖИЦА ЗА ТВОЯ КЕНЕФ ! Я СЕ ВИЖ КАКЪВ СИ РАЙБЕР !

    Коментиран от #24

    16:02 08.03.2026

  • 16 тролдоктор

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "БеГемот":

    Умрялата котка на Шрьодингер се обади.😄

    16:02 08.03.2026

  • 17 В България мъжете не могат да

    3 3 Отговор
    Се грижат за жена с няколко деца и затова от 9 милиона сме станали 6 милиона
    Нито мъжете са мъже нито жените са майки
    8 март трябва да се празнува от майките

    Коментиран от #20

    16:02 08.03.2026

  • 18 Щом си спомняш

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сандо":

    Изброй 10, които са управлявали!

    16:03 08.03.2026

  • 19 хахах

    1 0 Отговор
    Андрей Гюров не споделя публично детайли за личния си живот и към момента
    няма официална информация да е женен. В публичното пространство липсват данни за съпруга или деца, като политикът предпочита да държи семейството си далеч от медийното внимание.
    В медийни публикации от февруари 2026 г., когато той пое поста на служебен министър-председател, се споменава присъствието на „стилна жена“ до него на официални събития, но нейната самоличност не е публично разкрита. Информация от АЙ

    16:04 08.03.2026

  • 20 мда

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "В България мъжете не могат да":

    Лицемерни СОЦ опорки на кухи тикви! Герберастията изгони младите и бутна раждаемостта в държавата. Затова от другата страна ще ви пържат в свинска мас!

    16:06 08.03.2026

  • 21 кажерд

    4 1 Отговор
    Гюро михаилов, мохамидо калпава, вече 1/2 месец и не си свършил нищо за българите. Нещо не си разбрал в коя страна си Министър и за какво си сложен там. Разбойниците от ГЕРБ и другата свиня, още си харчат от ограбеното и са на свобода, а милиардите от българите ги няма. Няма 1 арестуван за грабежа. И парите ги няма и разбойниците са на свобода, а ти само интервюта даваш. Вземаш си голямата заплата и нищо не вършиш. А колкото "сини" боклуци имаше в килера, всичките ги назначи да им гледаме провалените муцуни. Ще излезе че си калпаазанин и то голям, ПП и ДБ педофили калпаазанин. И да вземеш да научиш какво е казвал Господ Иисус Христос, а не да ни бръщолевиш глупости. Ако няма да вършиш работа се махаи и не ни губи времето, мИрси.

    16:06 08.03.2026

  • 22 НА ВСЕКИ 20 МЕТРА ЩЕ ИМА БЪЛГАРСКА ГЛАВА

    0 1 Отговор
    ПО ВСИЧКИ ПЪТИЩА ДО ПОСЛЕДНОТО КУЧЕ, АКО НЕ ОПРАВИТЕ ИПЕЙ МАСТЕР КАРТАТА И ПРОДЪЛЖИТЕ ДА МИ СЕ ЗЪБИТЕ !

    Коментиран от #26

    16:08 08.03.2026

  • 23 Драги ми Смехурко

    3 1 Отговор
    Гюрю,по-добре не си отваряй устата за жените.

    16:08 08.03.2026

  • 24 тиририрам

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "А БЕ МАСТАК ,":

    Може ли поне днес да си спестите цялата гнусарщина, която бълвате тук всеки ден? МЕРСИ!

    16:09 08.03.2026

  • 25 КИТА, МИТАЙ, ЕВРЕИ...

    1 0 Отговор
    ВАС 1 ЩЕ ВИ ПРЕКАРАМ ПРЕЗ ДРЪВНИКА ДО КРАК ! ПЛАЩАНЕТО ЗА КОЛАГЕНА НА СВЕТЛИНАТА ДА СЕ ОПРАВИ !

    16:10 08.03.2026

  • 26 наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "НА ВСЕКИ 20 МЕТРА ЩЕ ИМА БЪЛГАРСКА ГЛАВА":

    Върви се лекувай, да не се окаже, че следващата глава е твоята!

    16:11 08.03.2026

  • 27 ЩЕ ДОЙДА НА ЧЕРНИ ВРЪХ И ЩЕ

    0 3 Отговор
    РИТАМ БЪЛГАРСКИ ГЛАВИ ОТПРЕД НА УЛИЦАТА !

    Коментиран от #37

    16:11 08.03.2026

  • 28 Какви мъже като карат жената да работи

    2 0 Отговор
    Докато е бременна до 6 месец и за да има майчински трябва да е работила преди бременноста 24 месеца

    Коментиран от #30, #44

    16:12 08.03.2026

  • 29 Ццц

    3 0 Отговор
    Достатъчно е да погледнеш брюкселския зоопарк в централата на ЕК, за да се усъмниш, че всяка дама става за началник.

    16:13 08.03.2026

  • 30 Ццц

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какви мъже като карат жената да работи":

    Абе и нашето участие в правенето на деца си е блъсък. 🤣🤣🤣

    16:15 08.03.2026

  • 31 В България карат жените да работят до

    4 0 Отговор
    65 години вместо да отглеждат внуци и внуци на стари години

    16:18 08.03.2026

  • 32 Иван

    1 1 Отговор
    Казва се жените бе, идиоти, а не дамите.

    Коментиран от #36

    16:18 08.03.2026

  • 33 НАЛИ,ГЮРОВ...?!

    2 0 Отговор
    Особено от Вашите -
    ...,,Петрохански Дами"...!

    16:19 08.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Митко пешев

    2 1 Отговор
    Асенка Василева се упишка от омиление

    16:21 08.03.2026

  • 36 Кви ,,дами",кви 5 лева,ве...?!

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Иван":

    ,,Дами" имаше на ,,Петрохан"...!
    Ние сме нормални цени,в подножието на въпросната хижа...

    Коментиран от #38

    16:23 08.03.2026

  • 37 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "ЩЕ ДОЙДА НА ЧЕРНИ ВРЪХ И ЩЕ":

    Да ти се отреже пишката, след това да бъдеш пратен в царството на Аллах.

    16:24 08.03.2026

  • 38 Корекция!

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Кви ,,дами",кви 5 лева,ве...?!":

    Не ,,цени",а ,,жени"...!

    16:24 08.03.2026

  • 39 Гюрлата

    1 0 Отговор
    Аз и кокора също празнуваме днес 😉😘

    16:29 08.03.2026

  • 40 хмммм

    1 0 Отговор
    Защо тогава правителството ти е съставено от повече мъже?

    16:29 08.03.2026

  • 41 Асена василева

    1 0 Отговор
    И аз празнувам хихи 😊☺😘😘

    16:30 08.03.2026

  • 42 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Да, и твоята сила идва оттам, г.ейзър.

    16:32 08.03.2026

  • 43 Охо

    1 0 Отговор
    Пази си реброто!
    За гръбнакът те чухме!

    16:33 08.03.2026

  • 44 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Какви мъже като карат жената да работи":

    Не, трябва 18 месеца без прекъсване да е работила, не 24.

    16:34 08.03.2026

