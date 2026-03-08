Премиерът Гюров: Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите

Днес си струва да си напомним колко много от силата на този свят идва от дамите. Това написа служебният министър-председател Андрей Гюров във фейсбук по повод Международния ден на жените 8 март, цитиран от БТА.
„С нежна упоритост, с дипломатичност и такт, със смелостта да ни връщат към това, което обичаме и за което си струва да се борим - жените са гръбнакът, който държи живота ни изправен и го прави по-съвършен. Честит празник“, написа още премиерът.
1 ПП - едофилия
Аз съм без думи..
Коментиран от #8
15:38 08.03.2026
2 Назарян
Коментиран от #34
15:40 08.03.2026
3 Дамите
Коментиран от #12
15:41 08.03.2026
4 Павел Пенев
15:43 08.03.2026
5 🎃🐷👨🏻🦲
15:43 08.03.2026
6 Особенно
15:44 08.03.2026
7 ххххх
15:44 08.03.2026
8 А теб ли да
До коментар #1 от "ПП - едофилия":Поздрави Бе мушмул
Коментиран от #10
15:48 08.03.2026
9 Фен
15:48 08.03.2026
10 Мурка
До коментар #8 от "А теб ли да":НЕ УЕ КАКА КОКО
15:53 08.03.2026
11 Макето
15:53 08.03.2026
12 ха ха
До коментар #3 от "Дамите":Спри да си ги купуваш и може да попаднеш на някоя от "друго време"!
15:59 08.03.2026
13 БеГемот
Коментиран от #16
15:59 08.03.2026
14 Сандо
Коментиран от #18
15:59 08.03.2026
15 А БЕ МАСТАК ,
Коментиран от #24
16:02 08.03.2026
16 тролдоктор
До коментар #13 от "БеГемот":Умрялата котка на Шрьодингер се обади.😄
16:02 08.03.2026
17 В България мъжете не могат да
Нито мъжете са мъже нито жените са майки
8 март трябва да се празнува от майките
Коментиран от #20
16:02 08.03.2026
18 Щом си спомняш
До коментар #14 от "Сандо":Изброй 10, които са управлявали!
16:03 08.03.2026
19 хахах
няма официална информация да е женен. В публичното пространство липсват данни за съпруга или деца, като политикът предпочита да държи семейството си далеч от медийното внимание.
В медийни публикации от февруари 2026 г., когато той пое поста на служебен министър-председател, се споменава присъствието на „стилна жена“ до него на официални събития, но нейната самоличност не е публично разкрита. Информация от АЙ
16:04 08.03.2026
20 мда
До коментар #17 от "В България мъжете не могат да":Лицемерни СОЦ опорки на кухи тикви! Герберастията изгони младите и бутна раждаемостта в държавата. Затова от другата страна ще ви пържат в свинска мас!
16:06 08.03.2026
21 кажерд
16:06 08.03.2026
22 НА ВСЕКИ 20 МЕТРА ЩЕ ИМА БЪЛГАРСКА ГЛАВА
Коментиран от #26
16:08 08.03.2026
23 Драги ми Смехурко
16:08 08.03.2026
24 тиририрам
До коментар #15 от "А БЕ МАСТАК ,":Може ли поне днес да си спестите цялата гнусарщина, която бълвате тук всеки ден? МЕРСИ!
16:09 08.03.2026
25 КИТА, МИТАЙ, ЕВРЕИ...
16:10 08.03.2026
26 наблюдател
До коментар #22 от "НА ВСЕКИ 20 МЕТРА ЩЕ ИМА БЪЛГАРСКА ГЛАВА":Върви се лекувай, да не се окаже, че следващата глава е твоята!
16:11 08.03.2026
27 ЩЕ ДОЙДА НА ЧЕРНИ ВРЪХ И ЩЕ
Коментиран от #37
16:11 08.03.2026
28 Какви мъже като карат жената да работи
Коментиран от #30, #44
16:12 08.03.2026
29 Ццц
16:13 08.03.2026
30 Ццц
До коментар #28 от "Какви мъже като карат жената да работи":Абе и нашето участие в правенето на деца си е блъсък. 🤣🤣🤣
16:15 08.03.2026
31 В България карат жените да работят до
16:18 08.03.2026
32 Иван
Коментиран от #36
16:18 08.03.2026
33 НАЛИ,ГЮРОВ...?!
...,,Петрохански Дами"...!
16:19 08.03.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Митко пешев
16:21 08.03.2026
36 Кви ,,дами",кви 5 лева,ве...?!
До коментар #32 от "Иван":,,Дами" имаше на ,,Петрохан"...!
Ние сме нормални цени,в подножието на въпросната хижа...
Коментиран от #38
16:23 08.03.2026
37 Иван
До коментар #27 от "ЩЕ ДОЙДА НА ЧЕРНИ ВРЪХ И ЩЕ":Да ти се отреже пишката, след това да бъдеш пратен в царството на Аллах.
16:24 08.03.2026
38 Корекция!
До коментар #36 от "Кви ,,дами",кви 5 лева,ве...?!":Не ,,цени",а ,,жени"...!
16:24 08.03.2026
39 Гюрлата
16:29 08.03.2026
40 хмммм
16:29 08.03.2026
41 Асена василева
16:30 08.03.2026
42 Казанлъшкия
16:32 08.03.2026
43 Охо
За гръбнакът те чухме!
16:33 08.03.2026
44 Казанлъшкия
До коментар #28 от "Какви мъже като карат жената да работи":Не, трябва 18 месеца без прекъсване да е работила, не 24.
16:34 08.03.2026