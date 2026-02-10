Новини
България »
500 нови ресурсни кабинета в детски градини и училища са оборудвани по проекти на МОН

10 Февруари, 2026 16:49 763 11

  • ресурсни кабинети-
  • мон-
  • сензорни стаи

Кабинетите са обзаведени с необходимите материали и специфични ресурси за развитие на децата със специални потребности

500 нови ресурсни кабинета в детски градини и училища са оборудвани по проекти на МОН - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

500 ресурсни кабинета са оборудвани с финансиране по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ на МОН. Подкрепата за приобщаване на децата със специални образователни потребности, хронични заболявания и изявени дарби включва и назначаване на специалисти - психолози, ресурсни учители, логопеди и др. Благодарение на професионалната грижа и подходящата среда над 15 000 деца и ученици се включват пълноценно в образователния процес.

Кабинетите са обзаведени с необходимите материали и специфични ресурси за развитие на децата със специални потребности, а сензорните стаи позволяват количеството и интензивността на сетивното изживяване да бъдат лесно контролирани и наблюдавани. Те са предназначени са за справяне със стреса или за предоставяне на терапия за сензорна интеграция на ученици с предизвикателства при сензорната обработка.

Дейностите по проектите „Успех за теб“ и „Силен старт“ се изпълняват по програма „Образование“ със средства от Европейски социален фонд. Оборудването на специализирани кабинети и осигуряването на специалисти са само част от мащабната подкрепа за приобщаване на децата и техните семейства към образователната система. В рамките на петгодишния период финансирането по двата проекта е над 170 млн. евро.

Близо 800 000 евро получават детските градини за оборудване и дооборудване на сензорни стаи, а 337 са педагогическите специалисти - психолози, логопеди и ресурсни учители, осигуряващи допълнителна подкрепа по „Силен старт“. Сензорната стая в детска градина „Липа“ в Стара Загора е сред кабинетите, финансирани по проекта. Тя разполага със специални светлини, водна кула, аквариум, релефни акрилни огледала. За децата се грижат психолог, ерготерапевт, логопед, осигурени от Регионалния център подкрепа на процеса на приобщава, а по проекта са назначени помощник на учителя и помощник-възпитател.

Днес с работата на педагогическия екип в детската градина се запозна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който разгледа сензорната стая и обучителните материали за безопасност на движението по пътищата, закупени със средства по национална програма на МОН. За последните 6 години по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от програмата са осигурени условия за обучение по БДП в общо 2004 образователни институции. Близо 800 000 евро получават детските градини за оборудване и дооборудване на такива кабинети по проект „Силен старт“, а 337 са педагогическите специалисти - психолози, логопеди и ресурсни учители, осигуряващи допълнителна подкрепа.

По проект „Успех за теб“ общо 230 училища са създали или закупили допълнително оборудване на специализирани кабинети на стойност над 800 хил. eвро. С подходяща техника и материали - за речеви упражнения, настолни логопедични игри, множество дървени и магнитни игри, както и други специфични ресурси, се подкрепят деца в риск, с хронични заболявания и изявени дарби. Специализирана помощ е осигурена за 10 554 ученици. Със средства от проекта са назначени 576 специалисти, сред които има 63 ресурсни учители, 116 логопеди, 109 психолози, както и други специалисти, в т.ч. помощник на учителя и друг персонал. Новите ресурсни кабинети и оборудването за деца, които имат различни затруднения, видя министър Красимир Вълчев при посещенията си в Шесто ОУ „Св. Никола“ и СУ „Васил Левски“ в Стара Загора.

В Шесто ОУ „Св. Никола“ и СУ „Васил Левски“ министър Вълчев посети също и нови многофункционални спортни площадки, изградени по програма на МОН. Той разгледа и новата спортна база в ОУ „Г. Райчев“, а в ПГ по компютърни науки и математическо моделиране „Минко Балкански“ му показаха инвестициите в ново общежитие, зали и спортни терени.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    С кучешки колиби?

    16:51 10.02.2026

  • 2 Ресурсен кабинет ☹️

    7 0 Отговор
    Още колко ресурсни хижи са приготвили НПОтата на Сорос!

    16:58 10.02.2026

  • 3 Чии потребности

    8 0 Отговор
    Какво е успешното да се пъхаш в кучешка къщичка и да висиш като маймуна в зоопарка?

    17:20 10.02.2026

  • 4 ПП дб

    5 0 Отговор
    Ще осигури персонал за работа с децата

    17:28 10.02.2026

  • 5 си пън

    6 0 Отговор
    защо толкоз пари се прахосват по деца дет почти не възприемат, слагат ги наравно с другите но учат по програми редуцирани за тях и то от учителите,къде са лапачите на пари по тез програми и защо учителите ги правят,и трябва да им обръщат специално внимание,а и на остамалите също,и това само един учител,в любимия запад са няколко учители ама у нас пак едни пари прибират други се съдират,а децата са си с особености и в държане и реакции

    17:48 10.02.2026

  • 6 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Ингилизова,дай определение на "специфични ресурси" щото може и да са педофилски практики?

    17:52 10.02.2026

  • 7 Нещо обаче тези

    6 1 Отговор
    децата със специални потребности не станаха ли привилегировани? За сметка на нормалните?

    17:57 10.02.2026

  • 8 И каква е ползата от тези

    6 0 Отговор
    500 нови ресурсни кабинета ?

    17:58 10.02.2026

  • 9 Поредната тъпотия са тези

    4 0 Отговор
    "проекти на МОН"...

    18:09 10.02.2026

  • 10 122

    4 0 Отговор
    Знаете ли какво е матрица, леярска форма, пресформа за отливане, пресоване на метал, пластмаса и др.
    Така нареченото образование наложено от шепа хора върху всички останали е тази матрица и нищо друго.

    18:23 10.02.2026

  • 11 Какво е

    3 0 Отговор
    Това чудо, бе - децата ни само инвалиди и дебили ли са?!? Да ви и ресурсните кабинети ( каква езикова глупост само!), да ви и специалните потребности! Само се чудите как да крадете и прахосвате парите ни! Едно време нямаше никакви подобни глупости, а децата бяха умни, жизнени и здрави! Нещастници!

    19:35 10.02.2026

