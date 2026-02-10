500 нови ресурсни кабинета в детски градини и училища са оборудвани по проекти на МОН

500 ресурсни кабинета са оборудвани с финансиране по проектите „Силен старт“ и „Успех за теб“ на МОН. Подкрепата за приобщаване на децата със специални образователни потребности, хронични заболявания и изявени дарби включва и назначаване на специалисти - психолози, ресурсни учители, логопеди и др. Благодарение на професионалната грижа и подходящата среда над 15 000 деца и ученици се включват пълноценно в образователния процес.

Кабинетите са обзаведени с необходимите материали и специфични ресурси за развитие на децата със специални потребности, а сензорните стаи позволяват количеството и интензивността на сетивното изживяване да бъдат лесно контролирани и наблюдавани. Те са предназначени са за справяне със стреса или за предоставяне на терапия за сензорна интеграция на ученици с предизвикателства при сензорната обработка.

Дейностите по проектите „Успех за теб“ и „Силен старт“ се изпълняват по програма „Образование“ със средства от Европейски социален фонд. Оборудването на специализирани кабинети и осигуряването на специалисти са само част от мащабната подкрепа за приобщаване на децата и техните семейства към образователната система. В рамките на петгодишния период финансирането по двата проекта е над 170 млн. евро.

Близо 800 000 евро получават детските градини за оборудване и дооборудване на сензорни стаи, а 337 са педагогическите специалисти - психолози, логопеди и ресурсни учители, осигуряващи допълнителна подкрепа по „Силен старт“. Сензорната стая в детска градина „Липа“ в Стара Загора е сред кабинетите, финансирани по проекта. Тя разполага със специални светлини, водна кула, аквариум, релефни акрилни огледала. За децата се грижат психолог, ерготерапевт, логопед, осигурени от Регионалния център подкрепа на процеса на приобщава, а по проекта са назначени помощник на учителя и помощник-възпитател.

Днес с работата на педагогическия екип в детската градина се запозна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който разгледа сензорната стая и обучителните материали за безопасност на движението по пътищата, закупени със средства по национална програма на МОН. За последните 6 години по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата" от програмата са осигурени условия за обучение по БДП в общо 2004 образователни институции.

По проект „Успех за теб“ общо 230 училища са създали или закупили допълнително оборудване на специализирани кабинети на стойност над 800 хил. eвро. С подходяща техника и материали - за речеви упражнения, настолни логопедични игри, множество дървени и магнитни игри, както и други специфични ресурси, се подкрепят деца в риск, с хронични заболявания и изявени дарби. Специализирана помощ е осигурена за 10 554 ученици. Със средства от проекта са назначени 576 специалисти, сред които има 63 ресурсни учители, 116 логопеди, 109 психолози, както и други специалисти, в т.ч. помощник на учителя и друг персонал. Новите ресурсни кабинети и оборудването за деца, които имат различни затруднения, видя министър Красимир Вълчев при посещенията си в Шесто ОУ „Св. Никола“ и СУ „Васил Левски“ в Стара Загора.

В Шесто ОУ „Св. Никола“ и СУ „Васил Левски“ министър Вълчев посети също и нови многофункционални спортни площадки, изградени по програма на МОН. Той разгледа и новата спортна база в ОУ „Г. Райчев“, а в ПГ по компютърни науки и математическо моделиране „Минко Балкански“ му показаха инвестициите в ново общежитие, зали и спортни терени.