"Спаси София": Автобусите трябва да возят софиянци, а не да се превръщат в средство за източване на общински ресурс

„Скандал след скандал, провалена процедура след провалена процедура, договор след договор в ущърб на обществения интерес – това е равносметката от управлението на Столичния автотранспорт през последните години”, заявиха общинските съветници от "Спаси София" на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.

„Временното ръководство, което икономическото мнозинство си избра не донесе стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се пребори с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове, тласкащи дружество към фалит. Можем да твърдим, че това е било и поръчението - да се доведе Столичният автотранспорт до фалит”, обобщи ситуацията Борис Бонев - председател на "Спаси София".

От партията заявяват, че този модел е изчерпан. „Настояваме не само да се смени ръководството, но и да се извърши цялостна ревизия на управлението му. Затова внесохме доклад заедно с колегите от ППДБ и "Синя София", който сменя ръководството, назначено като “временно” с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепниците от Възраждане и ВМРО”, допълни Андрей Зографски - зам.-председател на транспортна комисия. По думите му решението на ръководството да закупи автобуси втора ръка на многократно завишени цени показва, че това ръководство обслужва други, но не и обществените интереси. „Въпреки публичните сигнали и изнесените факти, договорите са подписани. Щетата е нанесена. А отговорност – няма”, заяви той.

„Автобусите трябва да возят софиянци, а не да се превръщат в средство за източване на общински ресурс. Когато плащаш нови цени за стари машини, това не е грешка – това е модел“, заяви Борис Бонев.

Той припомни, че корупционните скандали в дружеството далеч не са новост и обвърза това с факта, че ръководството е било избирано от ГЕРБ. Бонев посочи скандала с общежитието за водачи в Дружба, за ремонта на което през май 2020 г. е подписан договор за инженеринг на стойност 2,945 млн. лв. без осигурено финансиране. Срокът за изпълнение е бил 165 дни, но след 2 100 дни то още не е готово. През 2024 г. същата скандална поръчка беше причината сметките на дружеството да бъдат запорирани заради натрупаните по този договор задължения.

„Анализът на строителната документация показва завишени двойно цени. Това е не просто управленска немарливост, а системен порок, който излага дружеството на финансов риск и подкопава доверието на гражданите”, обясни Зографски.

Той изброи други съмнителни поръчки на Столичния автотранспорт - прекратена поради съществени пороци в документацията поръчка за настаняване на 175 служители от трети страни и поръчката за газов компресор, на която се е явил само един участник, предложил цена с 400 000 лв над максималната допусната от Общинския съвет.

„Докато ръководството експериментира с некачествени процедури, недостигът на водачи се задълбочава и автобуси не излизат по линиите. „Провалът тук не е административен – той е управленски. Казусите са различни, моделът е идентичен: слаби договори, минимални гаранции, ниски неустойки, процедури с пороци и липса на защита за общинския интерес. И зад всяка схема стои икономическото мнозинство, което избра това ръководство с помощта на Карлос Контрера”, завърши Зографски.

Борис Бонев заяви, че е време за пълен независим финансов и процедурен одит, публичност на всички договори, анекси и плащания и „най-накрая” да се проведе конкурс за ново ръководство с ясна мисия – стабилизиране на дружеството, прекратяване на съмнителните практики и възстановяване на доверието.

Според "Спаси София" градът не може да си позволи транспортен оператор, който генерира скандали вместо сигурност. „Ако този корупционен маршрут не бъде прекъснат сега, цената ще продължат да я плащат гражданите – с по-малко автобуси, по-лошо обслужване и все по-големи финансови щети. Време е ръководството да слезе от автобуса”, завършиха от "Спаси София".

