"Спаси София": Автобусите трябва да возят софиянци, а не да се превръщат в средство за източване на общински ресурс

12 Февруари, 2026 10:55 842 19

Според "Спаси София" градът не може да си позволи транспортен оператор, който генерира скандали вместо сигурност. „Ако този корупционен маршрут не бъде прекъснат сега, цената ще продължат да я плащат гражданите – с по-малко автобуси, по-лошо обслужване и все по-големи финансови щети. Време е ръководството да слезе от автобуса”

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Скандал след скандал, провалена процедура след провалена процедура, договор след договор в ущърб на обществения интерес – това е равносметката от управлението на Столичния автотранспорт през последните години”, заявиха общинските съветници от "Спаси София" на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет.
„Временното ръководство, което икономическото мнозинство си избра не донесе стабилност, прозрачност и ефективност в управлението на дружеството, нито се пребори с хроничния недостиг на шофьори, лошата поддръжка на автобусите и финансовите рискове, тласкащи дружество към фалит. Можем да твърдим, че това е било и поръчението - да се доведе Столичният автотранспорт до фалит”, обобщи ситуацията Борис Бонев - председател на "Спаси София".
От партията заявяват, че този модел е изчерпан. „Настояваме не само да се смени ръководството, но и да се извърши цялостна ревизия на управлението му. Затова внесохме доклад заедно с колегите от ППДБ и "Синя София", който сменя ръководството, назначено като “временно” с гласовете на ГЕРБ, БСП, отцепниците от Възраждане и ВМРО”, допълни Андрей Зографски - зам.-председател на транспортна комисия. По думите му решението на ръководството да закупи автобуси втора ръка на многократно завишени цени показва, че това ръководство обслужва други, но не и обществените интереси. „Въпреки публичните сигнали и изнесените факти, договорите са подписани. Щетата е нанесена. А отговорност – няма”, заяви той.
„Автобусите трябва да возят софиянци, а не да се превръщат в средство за източване на общински ресурс. Когато плащаш нови цени за стари машини, това не е грешка – това е модел“, заяви Борис Бонев.
Той припомни, че корупционните скандали в дружеството далеч не са новост и обвърза това с факта, че ръководството е било избирано от ГЕРБ. Бонев посочи скандала с общежитието за водачи в Дружба, за ремонта на което през май 2020 г. е подписан договор за инженеринг на стойност 2,945 млн. лв. без осигурено финансиране. Срокът за изпълнение е бил 165 дни, но след 2 100 дни то още не е готово. През 2024 г. същата скандална поръчка беше причината сметките на дружеството да бъдат запорирани заради натрупаните по този договор задължения.
„Анализът на строителната документация показва завишени двойно цени. Това е не просто управленска немарливост, а системен порок, който излага дружеството на финансов риск и подкопава доверието на гражданите”, обясни Зографски.
Той изброи други съмнителни поръчки на Столичния автотранспорт - прекратена поради съществени пороци в документацията поръчка за настаняване на 175 служители от трети страни и поръчката за газов компресор, на която се е явил само един участник, предложил цена с 400 000 лв над максималната допусната от Общинския съвет.
„Докато ръководството експериментира с некачествени процедури, недостигът на водачи се задълбочава и автобуси не излизат по линиите. „Провалът тук не е административен – той е управленски. Казусите са различни, моделът е идентичен: слаби договори, минимални гаранции, ниски неустойки, процедури с пороци и липса на защита за общинския интерес. И зад всяка схема стои икономическото мнозинство, което избра това ръководство с помощта на Карлос Контрера”, завърши Зографски.
Борис Бонев заяви, че е време за пълен независим финансов и процедурен одит, публичност на всички договори, анекси и плащания и „най-накрая” да се проведе конкурс за ново ръководство с ясна мисия – стабилизиране на дружеството, прекратяване на съмнителните практики и възстановяване на доверието.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кирил

    8 0 Отговор
    Спасете си родните села, София ще пребъде и ще се изчисти ако всеки прованс спре да се мъчи зад бюро в някоя аутсорс фирма на две минимални и жевее като скарида с 5 аверчета в едностаИн.

    10:57 12.02.2026

  • 2 столични неволи

    13 0 Отговор
    Скандал след скандал , Ремонт на ремонта, боклук при боклука

    10:59 12.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    8 1 Отговор
    какви долни бооклуци живеят в тая софия

    като видя само коментиращите иТРИЕЩИТЕ боклукДОбоклука

    Коментиран от #16

    11:07 12.02.2026

  • 7 държавата купува

    5 0 Отговор
    15 нови влака на джаба и му подарява най платените линии

    11:11 12.02.2026

  • 8 Мнение

    6 0 Отговор
    То и вие от ппдб трябва да не сте секта,или да не спонсорирате такива, но го правите!
    Оставка на Терзиев, моментално!!!

    Разследване из основи на ппдб, герб и дпс!

    11:21 12.02.2026

  • 9 Мими Кучева🐕

    5 0 Отговор
    Респект за "Смучи София"!🌈🛴💋🤗🤣👍

    11:29 12.02.2026

  • 10 Гошо

    1 2 Отговор
    Аре и ти си погледни проблемите в "задният ти двор"!....Тееева у...

    11:44 12.02.2026

  • 11 факт

    4 0 Отговор
    И като влезе един клошар в автобуса, половината автобус остава празен, а в другата половина хората са се нагъчкали като копърки. Вчера в тролей 5 имаше такъв на последната седалка и всички се бутаха в предната част на тролея. Липсата на контрол вгорчава пътуването на тези, които са си платили и затова хората си пътуват с личните коли.

    11:45 12.02.2026

  • 12 ЕшкоПешко

    1 0 Отговор
    Тоя е красавец!

    11:50 12.02.2026

  • 13 колю

    2 1 Отговор
    София трябва да се самоспаси от това на снимката

    11:53 12.02.2026

  • 14 Бахтимир

    2 0 Отговор
    Автобуси, в които Бони се друса, заринати от боклук квартали, кучета и какво ли още не... И за капак - да искат да сменят името на катедрала ! Като им е толкова омразна Русия, защо не почнат от името на улицата с техните СОС и СО - "Московска" ?

    11:54 12.02.2026

  • 15 Ужас

    4 0 Отговор
    Като им се падне крадат,а плачат като Клишера,че имал висока сметка за тока,а като лъже децата да му гледат простотиите и да ги краде си мълчи б-к-ука

    11:57 12.02.2026

  • 16 ами,

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "оня с коня":

    Всички тези долни бооклуци се домъкнаха в столицата от всички крайща на страната с простафелския си манталитет и затова София стана боклучава.Въобазяват си,че са анонимни и никой няма да ги разпознае но простака сам се набива на очи.

    12:00 12.02.2026

  • 17 Спаси София

    1 0 Отговор
    Градският транспорт е на интервали все едно си в провинцията на по 20 -30мин в празнични дни да не говорим и после ползвайте градски транспорт освен метрото всичко друго е трагедия когато се засичат две или три линии по един и същи маршрут минават през 2мин и после чакай ако си нямаш работа

    12:25 12.02.2026

  • 18 Роден в НРБ

    1 0 Отговор
    Бонев и Терзиев искат автобуси от частно училище Космос до хижа Петрохан

    12:26 12.02.2026

  • 19 баба Даба много слаба

    0 0 Отговор
    Борис Бонев - председател на "Скъси и свъси София!".

    12:44 12.02.2026

