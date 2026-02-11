Вземете 50% отстъпка за хостинг от

"Спаси София": След 2 г. “ходене по мъките” започва строежът на ул. "Справедливост" в "Модерно предградие"

11 Февруари, 2026 14:36 310 0

  • спаси софия-
  • модерно предградие-
  • ул. „справедливост“

Предвижда се цялостно изграждане на пътната конструкция, нови тротоари, бордюри, отводняване, улично осветление и необходимата маркировка и сигнализация

"Спаси София": След 2 г. “ходене по мъките” започва строежът на ул. "Справедливост" в "Модерно предградие" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Днес стартира дългоочакваното строителството на ул. „Справедливост“ в квартал "Модерно предградие", район “Връбница”. Това съобщи кметът на района Румен Константинов.

Проектът се реализира от администрацията на район Връбница под ръководството на Костадинов, който заяви: “Екипът ми работи по подготовката на обекта още от началото на мандата, като през последните месеци бяха преодолени редица административни и документални пречки, които забавяха реализацията.”

Строителните дейности включват: ул. „Справедливост“ – в участъка от ул. „Връх Манчо“ до ул. 367; частта от ул. 367 – между ул. „Справедливост“ и ул. „Стефан Дуньов“.

Предвижда се цялостно изграждане на пътната конструкция, нови тротоари, бордюри, отводняване, улично осветление и необходимата маркировка и сигнализация. Целта е не просто асфалтиране, а създаване на трайна и безопасна градска среда, отговаряща на съвременните стандарти.

Квартал "Модерно предградие" от години страда от недобре поддържана улична мрежа – с множество дупки, липсваща инфраструктура и затруднен достъп при неблагоприятни метеорологични условия. Жителите многократно са поставяли въпроса за състоянието на улиците като приоритетен проблем.

Стартирането на този проект е важна стъпка към подобряване на вътрешнокварталната свързаност и качеството на живот в района. Осигуряването на нормална улична инфраструктура ще улесни както ежедневното придвижване на живущите, така и достъпа на спешни и обслужващи автомобили.

Паралелно с изграждането на ул. „Справедливост“, с бързи темпове напредва и строителството на ул. „Ефрем Чучков“ – в участъка от ул. „24-та“ до ул. „4-та“. След сериозно забавяне, причинено от документални пропуски в предходен етап, проектът е финализиран и в най-скоро време участъкът ще бъде завършен и отворен за движение.

Това е част от по-широката политика на районната администрация за системно подобряване на кварталната инфраструктура, вместо фрагментарни ремонти.

“Фокусът е върху дългосрочни решения, а не върху временни кръпки. Инвестициите в улична инфраструктура са предпоставка за развитие на района, повишаване на сигурността и създаване на предвидима градска среда.” завърши кмета на район “Връбница”, Румен Костадинов.

Администрацията ще продължи да информира гражданите за хода на строителните дейности и евентуални временни ограничения в движението.

Изграждането на ул. „Справедливост“ бележи конкретна крачка към решаване на натрупани с години проблеми и е ясен сигнал, че инфраструктурните проекти в Модерно предградие вече преминават от етап „планиране“ към реално изпълнение.


България
