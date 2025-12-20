Новини
Софийските квартали с най-мръсен въздух тази сутрин

20 Декември, 2025 15:48 921 16

  • софия-
  • мръсен въздух-
  • смог

Най-замърсен е въздухът в района на Божурище, Овча купел, Зона Б-5, Дружба 1, следват кварталите Борово, Хиподрума, Кръстова вада

Софийските квартали с най-мръсен въздух тази сутрин - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, което означава, че фините прахови частици PM10 са 113.4 µg/m³, сочи справка в сайта за качеството на въздуха IQAir.

Най-замърсен е въздухът в района на Божурище, Овча купел, Зона Б-5, Дружба 1, следват кварталите Борово, Хиподрума, Кръстова вада.

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота, неделя и понеделник. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

На европейската карта най-мръсен въздух има в държавите от Източна Европа и Балканския полуостров. В световен мащаб най-замърсените градове тази сутрин са в Афганистан, Индия и Пакистан.


Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Верно ли

    10 4 Отговор
    А стига бе, и как така??? Нали уж сме най-екологичната столица с най-екологичния кмет, нали спряхме трошките от центъра и увеличихме ринга? И пак мръсно значи... Следва изхвърляне на колите от столицата, та да не вдигат прахта от неизмитите улици!

    Коментиран от #3, #4, #5

    15:50 20.12.2025

  • 2 оня с коня

    6 7 Отговор
    ема спрете ги тез коли!

    във градовете трябва да е забранено да се карат коли!

    само магарета със каруци и няма да има пушеци

    15:51 20.12.2025

  • 3 ти пък я каза!

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    ама те улиците трябва ли да се мият?

    15:51 20.12.2025

  • 4 побърканяк

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    Най-смешното е че по празниците когато столичани в повече отидат с колите си по родните си места качеството на въздуха няма за стане по-добро.

    Коментиран от #15

    15:53 20.12.2025

  • 5 Е да де

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Верно ли":

    ама нещата не са такива ,по-скоро с най-боклучивият кмет.

    15:54 20.12.2025

  • 6 Зелен наркоман

    8 2 Отговор
    Путин е ВИНОВЕН !!!
    най европейската столица с най европейския въздух !! :)

    16:09 20.12.2025

  • 7 ООрана държава

    5 1 Отговор
    Сега какви рингове ще въвеждате? Само дерете хората без никалва полза за кирливия ви въздух

    16:14 20.12.2025

  • 9 Банани на промоция

    0 2 Отговор
    Когато има мъгла и смог, видимостта е толкова ниска, че дори не могат да снимат номерата на старите дизели в центъра, за да ги глобят. Дори Кремиковци не пушеше толкова едно време.

    16:27 20.12.2025

  • 10 Кунчев

    0 1 Отговор
    Слагайте зобниците !

    16:32 20.12.2025

  • 11 глупости

    1 1 Отговор
    Нали работят зоните. Не може да е мръсен въздуха в София. Нищо че мирише на изгорели въглища, а не на изгоряла нафта.

    16:32 20.12.2025

  • 12 Стамат

    1 1 Отговор
    Това да платиш 300 000 евро за апартамент в София по комплексите с този лош въздух в пъти над нормата, си е чиста проба мазохизъм. Не бих взел жилище в мръсната, гъчкана София без пари да ми дават.

    Коментиран от #13

    16:40 20.12.2025

  • 13 извинявай че те прекъсвам

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Стамат":

    и кво?

    16:41 20.12.2025

  • 14 Така е защото

    1 1 Отговор
    Всички селяни на дойдоха в София с колите си

    Коментиран от #16

    16:44 20.12.2025

  • 15 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "побърканяк":

    Най-смешното е, че хората дето се делят на "граждани" и "селяни" в повечето случаи имат мисловна дейност като на прясно тунингована чалга певица!

    Когато народът ви е краден и заробван от марионетките на дълбоката държава у фащ, когато хората се блъскат като сардини в големите градове в търсене на препитание, а вие се делите на селяни и граждани, на левскари и цесекари, не се учудвайте, че страната ви залязва, щото такива като вас са основна причина за това!!!

    Не случайно малка Швейцария е пример за просперитет, щото там мнозинството са обединени, а и важните въпроси се подлагат ежедневно на референдуми!

    Как да обясниш тия факти на "гражданите" в България с огромно самочувствие и нулев мозъчен капацитет?!

    Като чуете, че някой недоволства против "селяните" знайте, че въпросният човек е по-голям селинджър от тия дето хули!!!

    16:44 20.12.2025

  • 16 Коментиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Така е защото":

    Ами връщай се в родното си място и започвай да пасеш стадото, щото за друго очевидно не ставаш!

    16:47 20.12.2025

