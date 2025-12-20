Софийските квартали с най-мръсен въздух тази сутрин

Тази сутрин София е в жълтия сектор по замърсяване на въздуха, което означава, че фините прахови частици PM10 са 113.4 µg/m³, сочи справка в сайта за качеството на въздуха IQAir.

Най-замърсен е въздухът в района на Божурище, Овча купел, Зона Б-5, Дружба 1, следват кварталите Борово, Хиподрума, Кръстова вада.

За първи път през този сезон Столична община въвежда Зелен билет за пътуване в градския транспорт за събота, неделя и понеделник. В същите дни паркирането в буферните паркинги на метрото ще бъде безплатно за всички жители и гости на столицата.

На европейската карта най-мръсен въздух има в държавите от Източна Европа и Балканския полуостров. В световен мащаб най-замърсените градове тази сутрин са в Афганистан, Индия и Пакистан.