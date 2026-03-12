Новини
Джихадистка групировка пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж

12 Март, 2026 09:43 694 11

Белгийските власти разследват връзки на нападателя с Иран и местната палестинска общност

Ели Стоянова

Джихадистка групировка слабо известна до момента пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж, съобщават белгийски медии. Според информацията групировката е публикувала изявление и видеозапис, показващ задействането на взривно устройство пред входа на храма, предава БТА.

Записът от охранителни камери показва маскиран мъж с бронежилетка, който бързо излиза от автомобил, поставя предмет пред синагогата и напуска местопрестъплението. Разследващите установиха, че автомобилът е използвал регистрационни табели, откраднати от друго превозно средство.

В изявлението се посочва, че нападението е част от „война срещу САЩ и Израел по света“. Белгийските власти определиха посегателството като атентат и разследват възможни връзки на извършителя с Иран или с палестинската общност в Лиеж.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    14 0 Отговор
    Купонът с атентатие в гeй pопа тепърва започва.

    09:45 12.03.2026

  • 2 Трол

    4 2 Отговор
    Това не са джихадисти, а бежанци.

    Коментиран от #10

    09:53 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Яха Биби ТелАвив

    6 0 Отговор
    Сега да видите колко скромни ще станат еврейчетата.

    10:03 12.03.2026

  • 5 гост

    4 1 Отговор
    Рижият и семейството му са легитимна цел.Този път няма да е само ухото...

    10:06 12.03.2026

  • 6 войните на европа и юса и изрел доведоха

    2 0 Отговор
    атентати и враждебност . няма мир . меркрлица ще намрази мигрантите . като бацили са плъпнали .

    10:11 12.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    По ми е интересно защо не затворят границите за такива,самите политици и полиция знаят че са такива защо се продължава ?И кога ще започнат да ги изселват принудително ?

    Коментиран от #11

    10:16 12.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Не са мигранти а идва с цел!Самия Земур го е казал който бяга от режим се променя приема европейският манталитет и живее нормално .Другите които претендира за техни училища ,ходят с пижами и хиджаб,спазва си техните празници като протестира не ходи на работа ,седи на социални ни използва първо финансово,развъждат се като зайци...това е фанаик те са потенциални терористи то не бяга от режим а идва да прави в Европа смут,и по етапно да направят шериат.

    10:23 12.03.2026

  • 11 ои8уйхътгрф

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Соваж бейби":

    Късно е вече, пижамите не просто станаха много из ивропътъ- на места дори и са във властта... Тоест затваряне на граници и изселвания СА НЕВЪЗМОЖНИ... Е, може да се направят тези неща, но това 100% означава начало на гражданска война из ивропътъ...

    10:27 12.03.2026

