Джихадистка групировка пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж

Джихадистка групировка слабо известна до момента пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж, съобщават белгийски медии. Според информацията групировката е публикувала изявление и видеозапис, показващ задействането на взривно устройство пред входа на храма, предава БТА.

Записът от охранителни камери показва маскиран мъж с бронежилетка, който бързо излиза от автомобил, поставя предмет пред синагогата и напуска местопрестъплението. Разследващите установиха, че автомобилът е използвал регистрационни табели, откраднати от друго превозно средство.

В изявлението се посочва, че нападението е част от „война срещу САЩ и Израел по света“. Белгийските власти определиха посегателството като атентат и разследват възможни връзки на извършителя с Иран или с палестинската общност в Лиеж.