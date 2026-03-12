Джихадистка групировка пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж

Джихадистка групировка слабо известна до момента пое отговорност за атентата срещу синагогата в Лиеж, съобщават белгийски медии. Според информацията групировката е публикувала изявление и видеозапис, показващ задействането на взривно устройство пред входа на храма, предава БТА.
Записът от охранителни камери показва маскиран мъж с бронежилетка, който бързо излиза от автомобил, поставя предмет пред синагогата и напуска местопрестъплението. Разследващите установиха, че автомобилът е използвал регистрационни табели, откраднати от друго превозно средство.
В изявлението се посочва, че нападението е част от „война срещу САЩ и Израел по света“. Белгийските власти определиха посегателството като атентат и разследват възможни връзки на извършителя с Иран или с палестинската общност в Лиеж.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
09:45 12.03.2026
2 Трол
Коментиран от #10
09:53 12.03.2026
4 Яха Биби ТелАвив
10:03 12.03.2026
5 гост
10:06 12.03.2026
6 войните на европа и юса и изрел доведоха
10:11 12.03.2026
8 Соваж бейби
Коментиран от #11
10:16 12.03.2026
10 Соваж бейби
До коментар #2 от "Трол":Не са мигранти а идва с цел!Самия Земур го е казал който бяга от режим се променя приема европейският манталитет и живее нормално .Другите които претендира за техни училища ,ходят с пижами и хиджаб,спазва си техните празници като протестира не ходи на работа ,седи на социални ни използва първо финансово,развъждат се като зайци...това е фанаик те са потенциални терористи то не бяга от режим а идва да прави в Европа смут,и по етапно да направят шериат.
10:23 12.03.2026
11 ои8уйхътгрф
До коментар #8 от "Соваж бейби":Късно е вече, пижамите не просто станаха много из ивропътъ- на места дори и са във властта... Тоест затваряне на граници и изселвания СА НЕВЪЗМОЖНИ... Е, може да се направят тези неща, но това 100% означава начало на гражданска война из ивропътъ...
10:27 12.03.2026