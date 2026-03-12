Жельо Бойчев: Сезирани сме за поведението на "Лукойл", таван на цените за горивата е крайна мярка

Сезирани сме за поведението на Лукойл. Във фаза на производство сме. В момента държавата управлява Лукойл, което ни пречи да дадем препоръки от КЗК. Става въпрос за определение на ценовата политика и поставяне на ценова преса на конкуренцията. Отказва се достъп за пристанища, достъп до данъчни складове, достъп до нефтопровода и това възпрепятства конкуренцията. Препоръката ни е особеният управител да не допуска това. Това заяви Жельо Бойчев, заместник-председател на КЗК, в ефира на Нова телевизия.

Попитан дали на пазара у нас на горивата има спекула, той заяви: изискали сме цените на дребно от различни точки на страната и сега правим анализ.

На въпрос дали таван на цените би била полезна мярка, той заяви: ние можем да се произнасяме от гледна точка на мерките на пазара. Таван на цената е крайна мярка и тя изкривява пазара. Приложима е при определени условия, каза той и добави, че трябва да се търси колективно решение на ниво ЕС.

Що се отнася до ценообразуването, Бойчев е категоричен, че държавата трябва да не допуска спекула. Например някой да задържа горива, за да вдигне цените. Ясно е горивото на каква цена влиза и на каква се продава. Пазарът на горива у нас е много регулиран, поясни той.

Заместник-председателят на КЗК засегна и темата за високите надценки в хранителния сектор, особено при млечните продукти. По думите му от една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга - производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата, обясни той.

Бойчев заяви, че при търговията на дребно са констатирани надценки от 60, 70, 80, дори 90 процента. Тоест продукт, който струва 10 лева на доставна цена, може да се продава за 17, 18 или дори 19 лева. Той добави, че освен търговската надценка проблем са и допълнителните условия, които големите вериги поставят на доставчиците.

От КЗК вече са започнали нови анализи и събират данни за договорите между производители и търговски вериги.