Жельо Бойчев: Сезирани сме за поведението на "Лукойл", таван на цените за горивата е крайна мярка

12 Март, 2026 10:46 1 063 20

  • жельо бойчев-
  • лукойл-
  • цени-
  • горива-
  • конкуренция

Жельо Бойчев: Сезирани сме за поведението на "Лукойл", таван на цените за горивата е крайна мярка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сезирани сме за поведението на Лукойл. Във фаза на производство сме. В момента държавата управлява Лукойл, което ни пречи да дадем препоръки от КЗК. Става въпрос за определение на ценовата политика и поставяне на ценова преса на конкуренцията. Отказва се достъп за пристанища, достъп до данъчни складове, достъп до нефтопровода и това възпрепятства конкуренцията. Препоръката ни е особеният управител да не допуска това. Това заяви Жельо Бойчев, заместник-председател на КЗК, в ефира на Нова телевизия.

Попитан дали на пазара у нас на горивата има спекула, той заяви: изискали сме цените на дребно от различни точки на страната и сега правим анализ.

На въпрос дали таван на цените би била полезна мярка, той заяви: ние можем да се произнасяме от гледна точка на мерките на пазара. Таван на цената е крайна мярка и тя изкривява пазара. Приложима е при определени условия, каза той и добави, че трябва да се търси колективно решение на ниво ЕС.

Що се отнася до ценообразуването, Бойчев е категоричен, че държавата трябва да не допуска спекула. Например някой да задържа горива, за да вдигне цените. Ясно е горивото на каква цена влиза и на каква се продава. Пазарът на горива у нас е много регулиран, поясни той.

Заместник-председателят на КЗК засегна и темата за високите надценки в хранителния сектор, особено при млечните продукти. По думите му от една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга - производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата, обясни той.

Бойчев заяви, че при търговията на дребно са констатирани надценки от 60, 70, 80, дори 90 процента. Тоест продукт, който струва 10 лева на доставна цена, може да се продава за 17, 18 или дори 19 лева. Той добави, че освен търговската надценка проблем са и допълнителните условия, които големите вериги поставят на доставчиците.

От КЗК вече са започнали нови анализи и събират данни за договорите между производители и търговски вериги.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таван и компенсации

    5 1 Отговор
    може ЕК да определя . От нея зависи . щом фалират фирми ще се стигне и до това .

    10:47 12.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    17 4 Отговор
    Всички страни въведоха таван на горивата и ваучери без пари.А петроханците се ослушват

    10:47 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ддд

    18 2 Отговор
    Гледам Гърция, мерки, мерки ,мерки.
    Гледам България, сакън да не закачим бизнесът, да си прави каквото иска в държавата.
    После как да не псуваш българската държава, за некадърността и.

    10:58 12.03.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Бойчев, по "Научен комунизъм", Слаб 2.
    Няма как на брутална капиталистическа икономическа база, да монтираш комунистическа обществена надстройка. Дори да го направиш, ефекта ще е нулев. Все едно на тяло на свиня, да присадиш човешка глава. Резултатът ще е катастрофа. Характерно за българските комуняги е, че са брутално невежи. И за това партията им улете у воздух.

    11:06 12.03.2026

  • 7 123

    7 3 Отговор
    Искахте капитализъм и пазарна икономика пък сега ревете. Поне има банани...с вкус на картон са, но има в изобилие:)

    Коментиран от #8

    11:13 12.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "123":

    Капитализма сам по себе си не е лошо нещо. Има си и недостатъци, които са брилянтно описани в буквара по "Научен комунизъм". Проблемът е, че едни невежи хора се опитват /не само в България / да правят нещо средно между капитализъм и комунизъм. И от това идват повечето беди. За последните 30 години най-голямата беда в държавицата е, че политическият елит е предимно от хора, единствените книги, които са чели са менютата по кръчмите. За сметка на това с огромен пиетет към кражби.

    11:25 12.03.2026

  • 9 а бананите на какви цени ще са?

    3 2 Отговор
    КАКВО СТАВА ВЪВ БАНАНИТЕ? ЩЕ ИМА ЛИ БАНАНИ?

    11:31 12.03.2026

  • 10 оня с коня

    5 3 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    11:32 12.03.2026

  • 11 Какви препоръки

    1 0 Отговор
    даващ на шишкавата маша. Препоръки към тъпунгер

    11:32 12.03.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 3 Отговор
    Колко отвратителни са безродните евроатлантици

    11:33 12.03.2026

  • 13 мда

    2 3 Отговор
    Държавата почне ли да се бърка в бизнеса го унищожава и пак вървим към комунизъм и ограничения

    Коментиран от #18

    11:34 12.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Председател на КЗК е бившият Комсомолски секретар на СУ, сега проклета пиеница, а зам. Председател е Желю Бойчев, невеж комундел, с бетон вместо мозък. От тез двамцата, нищо добро не чакайте.

    11:37 12.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Реалност

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "мда":

    Щеше да е супер ако вървяхме към комунизъм! Сещам се за две държави управлявани в момента от комунистически партии - водещата световна икономика Китай и туристическия рай Виетнам.

    11:43 12.03.2026

  • 19 дърт

    0 0 Отговор
    Вчера Екто дизел 1,57 евро, днес сутринта 1,62 евро!?

    11:43 12.03.2026

  • 20 КЗК

    4 0 Отговор
    освен безкрайни анализи, друго нещо правите ли?

    11:53 12.03.2026

