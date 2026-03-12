Балабанов за случая "Петрохан-Околчица": Имало е държава в държавата

Народният представител от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов отправи остри обвинения към представители на коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ по време на изказване от парламентарната трибуна. Повод за реакцията му станаха последните разкрития по случая „Петрохан“ и дейността на училище „Космос“.
Балабанов постави въпроси към бившия премиер Николай Денков и депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, като поиска обяснения за ролята им около регистрацията и популяризирането на училището. Според него случаят показва сериозни проблеми, които трябва да бъдат изяснени от институциите.
„Денков къде е? Белобрадова къде е? Единият регистрира, другата рекламира“, заяви Балабанов в началото на декларацията си.
По думите му Николай Денков се опитва да се дистанцира от регистрацията на училище „Космос“, която според депутата е била извършена в последната му седмица като министър на образованието.
Балабанов посочи, че по информация от Министерството на образованието и науката в училището е била извършена проверка от специална комисия. При нея са установени редица пропуски и нарушения.
Според изложените данни част от документацията е била формално разработена, липсвала е пълна информация за проведените изпити, а в някои случаи са били издавани документи за завършен клас без необходимите доказателства за учебна дейност. В доклада се посочва още, че част от преподавателите не са имали необходимите професионални степени, а са се занимавали с дейности, свързани с т.нар. „природна психология“ и духовни практики.
По думите на Балабанов при проверката е установено и отсъствие на регистри за отсъствия на учениците, както и издаване на документи за образование без съответната документация.
„Документите са предоставени на прокуратурата“, заяви той.
В изказването си депутатът от ИТН твърди още, че лице с фамилия Калушев е водело деца от училището в хижа „Петрохан“, където според него са се провеждали дейности, описвани като „извисяване“.
Балабанов отправи критики и към депутата Белобрадова, като посочи, че училището е било популяризирано чрез страницата на фондацията „Майко мила“.
Според него таксата за обучение в училището е била в размер на няколко хиляди евро на дете, а родителите не винаги са били наясно как протича обучението.
В края на изказването си депутатът призова случаят да бъде изяснен напълно от институциите и заяви, че подобни практики не трябва да бъдат допускани. „Няма да допуснем повече такава изродщина в тази държава“, заяви Балабанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #24, #26
10:45 12.03.2026
2 Дедо
10:47 12.03.2026
3 Факт
10:47 12.03.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #28
10:48 12.03.2026
5 Не е ли странно
10:48 12.03.2026
6 Тоя
Коментиран от #12
10:51 12.03.2026
7 така, де
10:53 12.03.2026
8 ккк
10:53 12.03.2026
9 име
10:53 12.03.2026
10 Анализ
10:53 12.03.2026
11 лъготеше как мафията наела
10:55 12.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 МИЗЕРНИЦИ
11:00 12.03.2026
14 А сега
11:02 12.03.2026
15 Гост
11:08 12.03.2026
16 !!!?
11:08 12.03.2026
17 Хасковски каунь
11:11 12.03.2026
18 матрьошка
11:12 12.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дориана
11:13 12.03.2026
21 Дедо Мраз
11:13 12.03.2026
22 Дориана
11:15 12.03.2026
23 славчо протегна старческите си малки
Коментиран от #29
11:18 12.03.2026
24 Дориана
До коментар #1 от "Хаха":Да, точно така, заложили сме им на Астрално ниво срив надолу под 1 % , губят и субсидията. Ще си получат Възмездието за това, че опорочиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти.
11:19 12.03.2026
25 Разследване всеки
11:19 12.03.2026
26 2554
До коментар #1 от "Хаха":Напротив. Ще ги гледаме. Много бързо ще се разпръснат по парламентарно представените партии. Само стой та гледай!
11:21 12.03.2026
27 Вече свърши хубавото време
Ние също няма да допуснем такива изроди да мърсят българският парламент..
Коментиран от #30
11:23 12.03.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Килистур, защо не купихте
Грипен които Радев препоръча?
Купихме дъртите катафалки Ф 16 на цена с 30% по скъпи от Ф 35.
Когато Радев дойде ще чукате чакъл в Белене хайдуци скапани
11:24 12.03.2026
29 Дориана
До коментар #23 от "славчо протегна старческите си малки":Много тъп коментар. Само гледай как ИТН си получават това, което са посели, а именно предателство, защитници на мафията и корупцията изпълнявайки поръчките на Пеевски и Борисов, опорочили Будизма като религия за своите политически цели, които вече са в пропастта. И за това сме се погрижили ние.
11:24 12.03.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Вече свърши хубавото време":Ще допуснете по големите изроди като Тъпото, Кокора, Миещият препарат Денков и пр.боклуци
11:26 12.03.2026
31 Мухахаха
11:28 12.03.2026
32 Жалка чалгарска измет
11:30 12.03.2026
33 Прокълнатата Маймуна
11:32 12.03.2026
34 Експерт
11:32 12.03.2026
35 депутата Белобрадова,
11:34 12.03.2026
36 Къш бълвоч
11:35 12.03.2026
37 Денков е най извратеният
11:37 12.03.2026
38 ИТН поставят точен въпрос-
Факт!
Коментиран от #43, #48
11:38 12.03.2026
39 Сти га биие
11:39 12.03.2026
40 ССС
А пък плащащите са двама: Сви ня та и ти ква та.
Много е яко да гледаш, колко ги е яд, масто не могат да си намерят, злобата ги разкъсва, комплексите ставата още по-големи. Следва осъзнаването, че никой повече няма да иска да те слуша, да те гледа и ще бяга, като дявол от тамян само като разбере, че си някъде наоколо. Кой ще дойде в кабеларката?
11:46 12.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гледаме и чакаме
11:47 12.03.2026
43 Дориана
До коментар #38 от "ИТН поставят точен въпрос-":Факт е, че ИТН са най- мразената партия , която нищо добро не е направила за обществото освен да подкрепя корупцията и мафията подкрепяйки и защитавайки Пеевски и Борисов те си мислеха , че ще се задържат на власт като въведат пълзяща диктатура. Сега си получават заслуженото.
11:50 12.03.2026
44 Оооооо Бог Тангра
11:51 12.03.2026
45 Независим
11:52 12.03.2026
46 Леле
11:58 12.03.2026
47 Сбогом чалгаджии
11:58 12.03.2026
48 Само малко пропускат
До коментар #38 от "ИТН поставят точен въпрос-":Стана ми интересно за това училище: кетап за основно получават през юли 2022, верно Денков е министър. Лиценз за гимназия (по-трудния) обаче получават през юни 2024, при кабинета Главчев, когато вече се бяха разпърдяли с ПП-то. ГЕРБ как подкрепят и те педофили ли?
После, цялата история със сектата, филиите, връзките с политици и т.н. ми се вижда толкова съшита с бели конци, та чак няма край.
12:09 12.03.2026
49 Кво толкова?
12:13 12.03.2026