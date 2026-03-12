Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Балабанов за случая "Петрохан-Околчица": Имало е държава в държавата

Балабанов за случая "Петрохан-Околчица": Имало е държава в държавата

12 Март, 2026 10:42 1 584 49

Депутатът от ИТН обвини ПП-ДБ заради скандала „Петрохан“

Балабанов за случая "Петрохан-Околчица": Имало е държава в държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Народният представител от „Има такъв народ“ Станислав Балабанов отправи остри обвинения към представители на коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“ по време на изказване от парламентарната трибуна. Повод за реакцията му станаха последните разкрития по случая „Петрохан“ и дейността на училище „Космос“.

Балабанов постави въпроси към бившия премиер Николай Денков и депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова, като поиска обяснения за ролята им около регистрацията и популяризирането на училището. Според него случаят показва сериозни проблеми, които трябва да бъдат изяснени от институциите.

„Денков къде е? Белобрадова къде е? Единият регистрира, другата рекламира“, заяви Балабанов в началото на декларацията си.

По думите му Николай Денков се опитва да се дистанцира от регистрацията на училище „Космос“, която според депутата е била извършена в последната му седмица като министър на образованието.

Балабанов посочи, че по информация от Министерството на образованието и науката в училището е била извършена проверка от специална комисия. При нея са установени редица пропуски и нарушения.

Според изложените данни част от документацията е била формално разработена, липсвала е пълна информация за проведените изпити, а в някои случаи са били издавани документи за завършен клас без необходимите доказателства за учебна дейност. В доклада се посочва още, че част от преподавателите не са имали необходимите професионални степени, а са се занимавали с дейности, свързани с т.нар. „природна психология“ и духовни практики.

По думите на Балабанов при проверката е установено и отсъствие на регистри за отсъствия на учениците, както и издаване на документи за образование без съответната документация.

„Документите са предоставени на прокуратурата“, заяви той.

В изказването си депутатът от ИТН твърди още, че лице с фамилия Калушев е водело деца от училището в хижа „Петрохан“, където според него са се провеждали дейности, описвани като „извисяване“.

Балабанов отправи критики и към депутата Белобрадова, като посочи, че училището е било популяризирано чрез страницата на фондацията „Майко мила“.

Според него таксата за обучение в училището е била в размер на няколко хиляди евро на дете, а родителите не винаги са били наясно как протича обучението.

В края на изказването си депутатът призова случаят да бъде изяснен напълно от институциите и заяви, че подобни практики не трябва да бъдат допускани. „Няма да допуснем повече такава изродщина в тази държава“, заяви Балабанов.


Оценка 2.9 от 27 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    49 8 Отговор
    Пъпчив смешник, вече няма да ви гледаме. Отивате си завинаги.

    Коментиран от #24, #26

    10:45 12.03.2026

  • 2 Дедо

    42 5 Отговор
    Пипонестата глава с цирея от Чалгарската партия всеки ден го юрка господаря му Пеефски да лае срещу Правителството .

    10:47 12.03.2026

  • 3 Факт

    40 4 Отговор
    7/8 боклуче

    10:47 12.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 17 Отговор
    аз такива п....си не съм виждал=като вас и другите! гласувайте за ЛЕТЕЦА! дет ни остави Гърция да ни пази! той ТОЙ Е МЕСИЯТА И ЩЕ ВИ ОПРАВИ

    Коментиран от #28

    10:48 12.03.2026

  • 5 Не е ли странно

    35 3 Отговор
    И вие цяла година сте управлявали така. Едва след като загубихте властта се сетихте, че е имало държава в държавата.

    10:48 12.03.2026

  • 6 Тоя

    32 4 Отговор
    се чуди какво още да извади из под ноктите си !

    Коментиран от #12

    10:51 12.03.2026

  • 7 така, де

    31 4 Отговор
    Кукувците съвсем изкукаха! Дойде им края на лапачката!

    10:53 12.03.2026

  • 8 ккк

    31 4 Отговор
    скрийте се вече на никому ненужни гнуусари, по отвратителна партия от вашата няма - няма и да има

    10:53 12.03.2026

  • 9 име

    5 11 Отговор
    Запитайте се защо аутопсията "показа" че не е имало сексуални актове между самоубитите? Защото иначе държавата ще трябва да отговаря защо са прекратени сигналите за педофилия срещу калушев.

    10:53 12.03.2026

  • 10 Анализ

    17 3 Отговор
    Тоя като ги качи Слави на оная си работа и ги изстрелва през парламента в леговището на НН

    10:53 12.03.2026

  • 11 лъготеше как мафията наела

    7 2 Отговор
    професионални убиици да затрият псевдо държавната еко рейнджърс буда НПО . после как ПП си карали в тамошния харем на петрохан зимните отпуски и развратничели със снимки и разни директори . после как взели по евро програми милиони за грижи за деца, гори, природа . накупили джипове и оръжия. направили бази . и после се гръмнали . сега лъготят как покровителите им ги накарали да измрат . там татко петко, бащата на терзииски , агентурите на дансетата и още подвласните на алексей и каналджииските кланове .

    10:55 12.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 МИЗЕРНИЦИ

    22 4 Отговор
    Вие с чалгата убихте две поколения млади излъгахте народа . За това вече никога повече няма да ви видим в НС.

    11:00 12.03.2026

  • 14 А сега

    8 2 Отговор
    Няма ли, а маймун?

    11:02 12.03.2026

  • 15 Гост

    19 2 Отговор
    Много неприятен депесар е тоя некадърник. Отвратителен е

    11:08 12.03.2026

  • 16 !!!?

    24 4 Отговор
    Чалга-сектата видя в "Петрохан" единствен шанс отново да се проврат В Парламента...жалки едноклетъчни същества !

    11:08 12.03.2026

  • 17 Хасковски каунь

    17 2 Отговор
    Последни издихания и последен валс/ ИТН кючек/

    11:11 12.03.2026

  • 18 матрьошка

    11 2 Отговор
    балабанов рече....

    11:12 12.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дориана

    16 6 Отговор
    Провала на ИТН вече е заложен. Падат надолу под 1 % , губят и субсидията. Финансов срив, финансов колапс за ИТН. Това е отмъщението за лъжите , предателството, съюза и подкрепата към Борисов и Пеевски, опорочаването на Будизма като религия и замесването и с педофилия и секти.

    11:13 12.03.2026

  • 21 Дедо Мраз

    11 2 Отговор
    Педотата от ИТН викаха, дръжте педотата и накрая съдебно медицинската експертиза доказа, че няма семена течност. Балабановата и Тошето много съдебни дела ги чакат като им паднат имунитетите.

    11:13 12.03.2026

  • 22 Дориана

    12 8 Отговор
    Слави Трифонов вместо да се крие на дивана да помисли , защо той, Тошо Йорданов и Балабанов са най- мразените политици в България? Дори Борисов и Пеевски не са мразени толкова колкото те. Отговора е защото нищо добро не са направили за българския народ, излъгаха и предадоха избирателите си, съюзиха се с Борисов и Пеевски и до днес продължават да изпълняват техните поръчки.

    11:15 12.03.2026

  • 23 славчо протегна старческите си малки

    4 2 Отговор
    ръчички къмдецата на сектата . запя една слъзлива песничка . не поименно . но блесна пред събратята си . и засрами майката на единия умрял сектант . затова и тя тръгна на саморазправа с славчо и прокураторкия брифинг . скрили и потулили според нея нещо много важно . изчанчват се . срамота . доскоро прегърнати в сглобка сега се сочат . и сигурно има пак флашки и записи . едва ли е е така без нищо . от 18г до 26г явно има много неща .

    Коментиран от #29

    11:18 12.03.2026

  • 24 Дориана

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Да, точно така, заложили сме им на Астрално ниво срив надолу под 1 % , губят и субсидията. Ще си получат Възмездието за това, че опорочиха Будизма като религия и я забъркаха с педофилия и секти.

    11:19 12.03.2026

  • 25 Разследване всеки

    4 1 Отговор
    Слови ги усети че не са стока.

    11:19 12.03.2026

  • 26 2554

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Напротив. Ще ги гледаме. Много бързо ще се разпръснат по парламентарно представените партии. Само стой та гледай!

    11:21 12.03.2026

  • 27 Вече свърши хубавото време

    17 1 Отговор
    Балабанов на изпроводяк заключи...Няма да допуснем повече такава изродщина да се случи.!
    Ние също няма да допуснем такива изроди да мърсят българският парламент..

    Коментиран от #30

    11:23 12.03.2026

  • 28 Ха ХаХа

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Килистур, защо не купихте
    Грипен които Радев препоръча?
    Купихме дъртите катафалки Ф 16 на цена с 30% по скъпи от Ф 35.
    Когато Радев дойде ще чукате чакъл в Белене хайдуци скапани

    11:24 12.03.2026

  • 29 Дориана

    5 7 Отговор

    До коментар #23 от "славчо протегна старческите си малки":

    Много тъп коментар. Само гледай как ИТН си получават това, което са посели, а именно предателство, защитници на мафията и корупцията изпълнявайки поръчките на Пеевски и Борисов, опорочили Будизма като религия за своите политически цели, които вече са в пропастта. И за това сме се погрижили ние.

    11:24 12.03.2026

  • 30 Ха ХаХа

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Вече свърши хубавото време":

    Ще допуснете по големите изроди като Тъпото, Кокора, Миещият препарат Денков и пр.боклуци

    11:26 12.03.2026

  • 31 Мухахаха

    7 2 Отговор
    Глашатая на свинарника

    11:28 12.03.2026

  • 32 Жалка чалгарска измет

    8 2 Отговор
    Съд и затвор за измамното итн

    11:30 12.03.2026

  • 33 Прокълнатата Маймуна

    7 2 Отговор
    Най-Гнусния Зулус на света. Ще дойде и вашия Ред на теб и всичко покрай теб до Девето коляно.

    11:32 12.03.2026

  • 34 Експерт

    8 3 Отговор
    Няма такива долни помияри като ИТН! Добре е, че си отиват завинаги!

    11:32 12.03.2026

  • 35 депутата Белобрадова,

    5 3 Отговор
    Също е педофил и извратеняк !

    11:34 12.03.2026

  • 36 Къш бълвоч

    4 0 Отговор
    Гледай детето лилино, че твое нямаш

    11:35 12.03.2026

  • 37 Денков е най извратеният

    4 3 Отговор
    Педюфил! И оня малкият.... Танас

    11:37 12.03.2026

  • 38 ИТН поставят точен въпрос-

    4 4 Отговор
    връзката на партия ППДБ с престъпната по законите на България педофилска секта са токова явни и силни, че опитите на същата партия ППДБ да ги прикрият, като пускат какви ли не конспиративни теории, само потвърждават правотата на задаваните от ИТН въпроси!

    Факт!

    Коментиран от #43, #48

    11:38 12.03.2026

  • 39 Сти га биие

    3 3 Отговор
    Стига плюхте по младежкото ПП-ДБ секция Перохан. Аааа...

    11:39 12.03.2026

  • 40 ССС

    3 0 Отговор
    Чалгарите са наясно, че следващият парламент е мираж за тях и в момента осребряват последните си дни, като се стремят да очернят ППДБ и така да свалят изборният им резултат. А това е така, защото протестите от Декември ги събори и тия не могат даси намерят масто от злоба, а като добавим и комплексите на славуца всичко е точно.

    А пък плащащите са двама: Сви ня та и ти ква та.

    Много е яко да гледаш, колко ги е яд, масто не могат да си намерят, злобата ги разкъсва, комплексите ставата още по-големи. Следва осъзнаването, че никой повече няма да иска да те слуша, да те гледа и ще бяга, като дявол от тамян само като разбере, че си някъде наоколо. Кой ще дойде в кабеларката?

    11:46 12.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гледаме и чакаме

    2 0 Отговор
    Намерете факти и доказателства.Не мислете че харата са безразлични,децата са бъдещето.

    11:47 12.03.2026

  • 43 Дориана

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "ИТН поставят точен въпрос-":

    Факт е, че ИТН са най- мразената партия , която нищо добро не е направила за обществото освен да подкрепя корупцията и мафията подкрепяйки и защитавайки Пеевски и Борисов те си мислеха , че ще се задържат на власт като въведат пълзяща диктатура. Сега си получават заслуженото.

    11:50 12.03.2026

  • 44 Оооооо Бог Тангра

    1 1 Отговор
    Слава на великите Перуханци. Долу НАТЮ

    11:51 12.03.2026

  • 45 Независим

    3 0 Отговор
    За да няма повече Сарафовци, Тошковци и Балабановци да гласуваме за ППДБ и да им дадем пълно мнозинство от 161 депутати.

    11:52 12.03.2026

  • 46 Леле

    1 0 Отговор
    Цялото педофилско воинство в защита на собствената си партийка.

    11:58 12.03.2026

  • 47 Сбогом чалгаджии

    1 0 Отговор
    Важното е, че няма да има чалгаджии в следващия парламент.

    11:58 12.03.2026

  • 48 Само малко пропускат

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "ИТН поставят точен въпрос-":

    Стана ми интересно за това училище: кетап за основно получават през юли 2022, верно Денков е министър. Лиценз за гимназия (по-трудния) обаче получават през юни 2024, при кабинета Главчев, когато вече се бяха разпърдяли с ПП-то. ГЕРБ как подкрепят и те педофили ли?
    После, цялата история със сектата, филиите, връзките с политици и т.н. ми се вижда толкова съшита с бели конци, та чак няма край.

    12:09 12.03.2026

  • 49 Кво толкова?

    0 0 Отговор
    Аз също бих дал дарение на атлантенца които са решили да се самоубият. Това е едно благо дело според мен. Даже и набирателна сметка може ама те много лъжат

    12:13 12.03.2026

