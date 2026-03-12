Експерт: Решението на Прокурорската колегия е знак, че няма политическа воля за промени в съдебната система

Решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието е знак за липса на политическа воля за промени в съдебната система. Това коментира в ефира на „Добро утро, Европа“ Биляна Гяурова-Вегертседер от Българския институт за правни инициативи. „Решението на Прокурорската колегия всъщност е точно знак, че няма политическа воля“, заяви тя. Според нея ситуацията около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е силно политизирана. „Ситуацията с господин Сарафов е изключително политизирана и наистина може би трябва изключително и политически натиск, за да се намери някакво разумно, рационално и обективно решение“, допълни тя.

По думите ѝ правосъдният министър има възможност да обжалва решението на прокурорската колегия. „Актът, с който вчера приключи заседанието на прокурорската колегия, може да бъде обжалван пред Върховния административен съд“, посочи Биляна Гяурова-Вегертседер. Според нея съдът може да върне казуса обратно на прокурорската колегия, ако прецени, че оставянето без разглеждане не е легитимно решение.

Юристът подчерта, че развитието на казуса може да бъде повлияно и от очакваното решение на Конституционния съд.

Според нея на фона на изнесената публично информация е необходимо и разследване. „Най-малкото въпрос на морал, на почтеност и на уважение към магистратите е господин Сарафов и госпожа Русинова сами да се оттеглят временно от своите позиции“, заяви тя.