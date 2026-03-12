Новини
България »
София »
Експерт: Решението на Прокурорската колегия е знак, че няма политическа воля за промени в съдебната система

Експерт: Решението на Прокурорската колегия е знак, че няма политическа воля за промени в съдебната система

12 Март, 2026 11:20 638 9

  • борислав сарафов-
  • главен прокурор-
  • биляна гяурова-вегертседер

Правосъдният министър има възможност да обжалва решението на прокурорската колегия

Експерт: Решението на Прокурорската колегия е знак, че няма политическа воля за промени в съдебната система - 1
Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Решението на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да остави без разглеждане предложението на министъра на правосъдието е знак за липса на политическа воля за промени в съдебната система. Това коментира в ефира на „Добро утро, Европа“ Биляна Гяурова-Вегертседер от Българския институт за правни инициативи. „Решението на Прокурорската колегия всъщност е точно знак, че няма политическа воля“, заяви тя. Според нея ситуацията около изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е силно политизирана. „Ситуацията с господин Сарафов е изключително политизирана и наистина може би трябва изключително и политически натиск, за да се намери някакво разумно, рационално и обективно решение“, допълни тя.

По думите ѝ правосъдният министър има възможност да обжалва решението на прокурорската колегия. „Актът, с който вчера приключи заседанието на прокурорската колегия, може да бъде обжалван пред Върховния административен съд“, посочи Биляна Гяурова-Вегертседер. Според нея съдът може да върне казуса обратно на прокурорската колегия, ако прецени, че оставянето без разглеждане не е легитимно решение.

Юристът подчерта, че развитието на казуса може да бъде повлияно и от очакваното решение на Конституционния съд.

Според нея на фона на изнесената публично информация е необходимо и разследване. „Най-малкото въпрос на морал, на почтеност и на уважение към магистратите е господин Сарафов и госпожа Русинова сами да се оттеглят временно от своите позиции“, заяви тя.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 друг експерт

    8 7 Отговор
    е знак, че няма да се промени съдебната система
    докато заблудени гласуващи офсе за тикви и шопари

    11:26 12.03.2026

  • 2 ти да видиш

    9 2 Отговор
    Е па нема ми,да не са луди! Много е мазното там!!!

    11:30 12.03.2026

  • 3 ПП.

    5 1 Отговор
    Абе правете какво ви нареждаме и само приказвайте, че сте независими!

    11:31 12.03.2026

  • 4 Стършели

    7 2 Отговор
    Съдите и прокурорите са независима институция и няма нужда от “политическа воля”.
    Ще им се на политиците да сменят Главния прокурор като салфетка?!

    11:31 12.03.2026

  • 5 мелодрамата

    4 3 Отговор
    ---------Сарафов и госпожа Русинова САМИ да се оттеглят ВРЕМЕННО от своите позиции---
    Защо и за кога сами и временно да се оттеглят?
    Ето още един ЙОридически бисер за мъките на пипейците да управляват с методите на нац.гвария през улицата.
    Нескопосано формулиран закон целящ смяна на една която и да е неудобна личност е бламиран от професионалисти експерти, за ужас на експерти политици.

    11:33 12.03.2026

  • 6 Обратна държава

    5 0 Отговор
    Нищо де.Ние да си правим протести,да е сигурно че прокурахурата няма да ди си върши работата

    11:36 12.03.2026

  • 7 Майора

    4 0 Отговор
    Нещата ще се променят когато НПО на Сорос , овладели цялата власт в страната , в това число и служебния кабинет , напуснат страната! Вие няма да мирясате докато не изберете свой главен прокурор! Вие написахте неспокосания ЗСВ, даващ пълна свобода на съдите и ограничаващ прокуратурата!

    11:52 12.03.2026

  • 8 Как

    1 1 Отговор
    Ще няма политическа воля сикаджииската герберска мутра и магнитският с-и-чуг ще се оправят както с гешев 3 месеца по рано го назначиха на мястото на цацарков-салич ,а тоя на кпкомпи

    11:59 12.03.2026

  • 9 Виж сега,

    3 2 Отговор
    Докато обжалва ще му мине времето и ще се измете жълтопаветното нефелно правителство.

    12:01 12.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове