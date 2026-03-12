Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Пеевски: Сигнализирах СГП за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

12 Март, 2026 17:35

„Заканата за това да бъда „разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - ПП-ДБ, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил „наше МВР”, смята лидерът на ДПС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

„Сигнализирах Софийската градска прокуратура за заявеното от служебния министър Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал „ad hoc” прокурора и СГП”. Това съобщи лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.
„Заканата за това да бъда „разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - ПП-ДБ, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил „наше МВР”, смята Пеевски.

Той подчертава, че Конституцията и законът категорично забраняват като недопустимо политическа фигура, каквато представлява служебният министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР. „Във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия”, твърди лидерът на ДПС.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ялчин

    65 4 Отговор
    Белене брат Белене!

    17:36 12.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 квииик квииик

    62 0 Отговор
    сигнализирам, че пак съм гладен

    17:38 12.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пловдив

    64 4 Отговор
    Пеевски в затвора!

    17:39 12.03.2026

  • 8 Хасковски каунь

    56 0 Отговор
    Той вече квичи.

    17:39 12.03.2026

  • 9 Точно

    63 1 Отговор
    си е допустима ! Ако министърът не си изчисти къщата , кой ? Още трябва !

    17:39 12.03.2026

  • 10 и двете са верни

    1 54 Отговор
    за мвр министъра, хем е зле с конкретната правна ситуация, хем иска да изпълни перфектно политическата поръчка.

    17:39 12.03.2026

  • 11 Електорат

    66 4 Отговор
    Всяко появяване на този индивид работи против него!
    С най ниския рейтинг одобрение от всички лидери на партии. Отвращава народа!
    Показвайте го повече!

    17:40 12.03.2026

  • 12 Пръц

    4 41 Отговор

    До коментар #3 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":

    PR отделът на Радев се намира на Козяк 13.Там се пишат стратегиите на тримореца и овладяването на власта от резервната скамейка на посолството

    17:40 12.03.2026

  • 13 Удри

    2 52 Отговор
    Браво на Пеевски. Има снимка на Дечев как на един купон държи пура и се прегръща с Теди Еврото.

    Коментиран от #18

    17:40 12.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пеевски е брутално нагъл!

    56 3 Отговор
    Делян Пеевски отново демонстрира класическата си тактика на самосъжаление и внушение за „политическо преследване“, вместо да приеме, че законът и институциите работят независимо от него.

    17:41 12.03.2026

  • 16 Густо

    2 47 Отговор
    Пеевски премиер!

    17:42 12.03.2026

  • 17 Пеевски брутално нагъл

    40 2 Отговор
    Обвиненията на Пеевски към служебния министър на МВР Емил Дечев са толкова нагли, колкото и абсурдни – представя себе си като жертва, въпреки че многократно се е оказвал замесен в разследвания и съмнителни практики, за които прокуратурата и европейските органи вече са сигнализирани.

    17:42 12.03.2026

  • 18 виктория

    30 2 Отговор

    До коментар #13 от "Удри":

    обърши си лигите, Пепи!!!

    17:43 12.03.2026

  • 19 по чия поръчка

    2 6 Отговор

    До коментар #3 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":

    Добре си се подготвил с текста за коментар предварително, но и пействането ти се е забавило с две минути, та не си първи коментар.

    17:43 12.03.2026

  • 20 Пеевски разиграва политически цирк

    31 1 Отговор
    Твърдението, че разпитът му от ГДБОП е „закана“ и „политическа намеса“, е пълен фарс.

    17:43 12.03.2026

  • 21 виктория

    21 1 Отговор
    фактите бранят домуса като морозов!!!

    17:44 12.03.2026

  • 22 Браво на Министър Дечев!

    34 3 Отговор
    Служебният министър Дечев изпълнява законовите си задължения и осигурява контрол върху професионалния състав на МВР – точно това, което всяка демократична система очаква от министъра на вътрешните работи.

    17:45 12.03.2026

  • 23 Дориана

    32 2 Отговор
    Смях в залата ! Точно Служебното правителство на Главчев проведе най- крадливите фалшифицирани избори в полза на Пеевски и Борисов довели до коалиция Магнитски и сега когато новото Служебно правителство идва с ангажимента да осигури честни и прозрачни избори Пеевски показва агресивно поведение. Разбира се, че трябва да бъдат сменени всички зависими служители от Борисов и Пеевски не само в МВР , но и във всички институции.

    17:45 12.03.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    28 2 Отговор
    На тебе прасчо ти се полага кочинка вместо килийка, дано час по-скоро!

    17:45 12.03.2026

  • 25 Нерез

    27 2 Отговор
    Къде ще ти търсим дебел клон?

    17:45 12.03.2026

  • 26 Опа

    2 28 Отговор
    Делян Пеевски обърква плановете на мафията. Затова е това квичене срещу него от кръговете около ППДБ, Радев и Доган.

    Коментиран от #102

    17:45 12.03.2026

  • 27 Пеевски трябва да бъде разследван

    28 2 Отговор
    Опитът на Пеевски да обърне ситуацията в „наше МВР срещу мен“ е очевиден опит да избегне правосъдието и да се представи като недосегаема политическа фигура.

    17:45 12.03.2026

  • 28 Дориана

    28 2 Отговор
    Да бъдат сменени областните управители. Да бъдат сменени шефовете на МВР-та. Не защото трябва да имаме това и някой трябва да бъде сменен, а защото те участват в купуването на гласове и те правят изборите в България нечестни. Да се направи много добра ревизия на плащанията към общините. Всичко това се превърна в приоритети и на служебното правителство. Засягат се доста тежко определени интереси на модела Борисов-Пеевски. Атаките, ако забелязвате, идват оттам. Те са основно по тези министри, които най-сериозно атакуват въпросния модел."

    17:46 12.03.2026

  • 29 Къде денахте Мунчо?

    7 14 Отговор
    Липсва ми да пелтечи, предъвква и да каканиже общи приказки с вдигнато юмруче.

    17:46 12.03.2026

  • 30 Пеевски е неадекватен

    21 0 Отговор
    Конституцията и законът стоят ясно: никой не е над закона, а служебният министър Дечев действа в рамките на своите правомощия, за да гарантира, че МВР е професионална и независима институция, а не инструмент на корпоративни или партийни интереси.

    17:47 12.03.2026

  • 31 Свинчо

    17 0 Отговор
    Във атака,ти трябва да изчезнеш въобще да те няма

    17:47 12.03.2026

  • 32 Самозабравилият се Пеевски

    20 1 Отговор
    Пеевски може да издава позиции и предупреждения, но истината е, че правото стои зад Дечев, а не зад самозабравилия се депутат с история на конфликти с институциите.

    17:47 12.03.2026

  • 33 Справедлив

    21 0 Отговор
    Когато Пеевски те мрази и си го накарал да излезе от дупката си ,то тогава г-н Дечев вие сте добър човек.

    17:48 12.03.2026

  • 34 Горски

    17 6 Отговор
    Покрай новата война случаят Петрохан вече заглъхна. ПП-ДБ ламите доазмитат последните следи водещи към техните НПО-та. ИТН не разбраха ли че като подкрепяха и защитаваха корумпираното мафиотско управление в коалиция Магнитски сами се самоунищожиха. Арогантното и агресивно поведение още повече отблъсква и отвращава българското общество на което те искаха да наложат пълзяща диктатура чрез техния мракобесен закон срещу свободното слово. Падат надолу на 1 % и субсидията им отпада. да си отговорят сами защо хората ги мразят. ИТН са най- предателската партия превърнала се в проводник на мафиотско корумпирания модел дори искаха да наложат пълзяща диктатура с техния мракобесен закон срещу свободното слово. Смачкано е голямото его на Слави Трифонов, Тошо Йорданов и Балабанов отпадат от Парламента на 1 % и субсидията отпада за тях. Наказателен вот срещу ИТН.

    17:48 12.03.2026

  • 35 Делян Пеевски, пеньоари и стара дантела

    8 5 Отговор
    Всичко е просто и ясно
    Самоубили се:

    1.Единият Ивайло Иванов се самоубива: два пъти с два изстрела, по изключително жесток и изключително труден начин.🤣

    2. Преместили се до Кучешката Колибка.

    3. Подредели се в Редичка, моля.

    4. Гушнали любимите си Оръжия.



    1.Изпълнител на логистиката на  
    убийствата на Шестимата от хижа Петрохан е Деньо Денев шеф на ДАНС и човекът на Делян Пеевски в Държавните Служби в България.

    2.Горните посочени, мутри, държавни служители да заповядат на излет в Планината по което и да е време, няма нищо по добро от лошото време, беше казал Богомил Райнов.
    Заповядайте на Черни Връх, всяка Неделя по което и да е време.

    17:48 12.03.2026

  • 36 По вашата логика

    3 0 Отговор
    Трябва заглавието да звучи така :
    Депутат Пееффски: тоест каза това и това. Само че такъв изказ няма.

    17:48 12.03.2026

  • 37 Злодеи под слънцето

    15 1 Отговор
    Нетърпимо е престъпни лица да държат на разпореждане правосъдието в държавата! Прокуратурата продължава да копае моралното дъно! Нали трябваше да бъдат защитници на закона и обществото? В името на народа или с името на Пеевски и Борисов? Време е някой да съчини химн на българската прокуратура. Сигурно е, че няма да бъде Слави и компания.

    17:48 12.03.2026

  • 38 Парадокс БГ

    19 1 Отговор
    Делян Пеевски отново се опитва да играе ролята на „жертва на политическо преследване“, но всички знаем истината – той е човек с дълга история на зависимости, скрити интереси и проблеми с разследващите органи. Да обвинява служебния министър на МВР Емил Дечев, че „се меси“ в МВР, е чист абсурд: Дечев просто изпълнява задълженията си и гарантира, че професионалният състав на МВР работи според закона, а не според личните интереси на Пеевски.

    17:49 12.03.2026

  • 39 Истината

    16 0 Отговор
    Опитът на Пеевски да представи законова проверка като „закана“ е демонстрация на политическа арогантност. Истината е, че МВР под ръководството на Дечев се стреми към прозрачност и законност, а не към обслужване на корпоративни или партийни интереси – точно обратното на това, което Пеевски е свикнал да вижда по време на своите години на влияние.

    17:50 12.03.2026

  • 40 Дебел дебил

    17 0 Отговор
    Дебил дебел

    17:51 12.03.2026

  • 41 ООрана държава

    16 0 Отговор
    Сълзи и пот се лее че няма да може толкова лесно да си купи изборите

    17:51 12.03.2026

  • 42 Разликата

    15 0 Отговор
    Докато Пеевски се оплаква и издава позиции за медиите, министър Дечев действа професионално, гарантирайки, че институциите функционират независимо и без натиск от олигархични фигури. В България законът трябва да важи за всички, а не да се огъва пред политическата мощ на един човек с десетилетни връзки и влияние.

    17:51 12.03.2026

  • 43 Пеевски отклонява вниманието

    17 0 Отговор
    Пеевски отново демонстрира защо репутацията му е толкова проблемна – вместо да приеме, че законът важи за всички, той се опитва да внушава, че служебният министър на МВР Емил Дечев упражнява „политическа репресия“. Истината е точно обратната: Дечев изпълнява задълженията си в рамките на закона, гарантирайки, че МВР остава професионална и независима институция, а не личен инструмент на Пеевски и кръга около него.

    17:52 12.03.2026

  • 44 Пеевски е опасен

    14 0 Отговор
    С всяко ново изявление Пеевски се опитва да обърне вниманието от собствената си история с доноси, разследвания и европейски сигнали за нарушения. Представянето на законов разпит като „заплаха“ е класическа маневра за отвличане на вниманието и за самопредставяне като недосегаем.

    17:53 12.03.2026

  • 45 Пеевски е вреден за България

    16 0 Отговор
    Докато Пеевски крещи, Емил Дечев работи. Докато Пеевски се оплаква, министърът гарантира, че правото и Конституцията се спазват. България има нужда от служители като Дечев, а не от олигарси, които се мислят за над закона.

    17:53 12.03.2026

  • 46 Дедо Мраз

    9 0 Отговор
    Сланината се тресе от страх.

    17:54 12.03.2026

  • 47 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!

    13 2 Отговор
    Абсолютно! 👏 Емил Дечев показва ясно как трябва да функционира един служебен министър на МВР – професионално, в рамките на закона и без компромис с независимостта на институциите. Докато някои се опитват да манипулират или да се поставят над закона, Дечев демонстрира, че правото и Конституцията стоят над лични интереси.

    Коментиран от #51

    17:55 12.03.2026

  • 48 Браво, Дечев!! Удряй Мафията здраво!!

    15 1 Отговор
    Докато Делян Пеевски се опитва да представи законовите действия на МВР като „политическо преследване“, Дечев работи професионално и гарантира, че институциите функционират независимо от олигарси и партии.
    Истината е ясна: МВР трябва да бъде подчинено на закона, а не на лични интереси и корпоративни връзки. Докато Пеевски крещи и се оплаква, Дечев осигурява прозрачност и законност. България има нужда от министри като него, а не от недосегаеми олигарси, които мислят, че са над закона.

    17:56 12.03.2026

  • 49 Свинята

    10 0 Отговор
    Сигнализирала/ разпоредил на копоите си!
    Излизай на дебат с Радев, бе обелко

    17:56 12.03.2026

  • 50 Пеевски на разпит! Веднага!

    8 0 Отговор
    Делян Пеевски отново показва лицемерието си: години наред е символ на политическо влияние, корпоративни интереси и скрити зависимости, а сега се прави на „жертва на МВР“. Да обвинява министър Емил Дечев в „политическа намеса“ е нагло и цинично – разпитът му е законово задължение, а не „закана“.

    Коментиран от #59

    17:57 12.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Пеевски НЕ е над Закона! Законите важат

    10 0 Отговор
    Пеевски не е над закона и неговите опити да внушава, че институциите трябва да се огъват пред него, са демонстрация на арогантност и самозабрава. Истинският проблем е, че десетилетия наред именно хора като него са рушили доверието в държавата и сега се опитват да го представят като „политическо преследване“.

    17:58 12.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ирония

    10 0 Отговор
    Дебелото гушеста грухтящо "Д" квичи като за последно.

    17:59 12.03.2026

  • 55 Дебелото "Д" си мисли, че за него закони

    9 0 Отговор
    Делян Пеевски пак се прави на недосегаем. Законът и МВР не са негови играчки. Опитът му да представи законов разпит като „политическа репресия“ е класическа манипулация. Истината: Пеевски години наред е част от системата на зависимости и олигархично влияние, сега просто се опитва да избегне последствията.

    18:01 12.03.2026

  • 56 Дечев

    0 12 Отговор
    Е една марионетка, призвана да свърши мръсната работа на партията на педофилите.

    Коментиран от #68, #75

    18:01 12.03.2026

  • 57 Иван

    8 0 Отговор
    Прасе

    18:01 12.03.2026

  • 58 Шиши вън!

    8 0 Отговор
    Шиши е боклук!

    18:03 12.03.2026

  • 59 Глупаци

    1 6 Отговор

    До коментар #50 от "Пеевски на разпит! Веднага!":

    Министъра няма длъжностно право да изисква разпит на Пеевски.
    Такива юристи има в ПП че докараха и Тиквата на бял кон след като го арестувафа по вестникарски изрезки .След това го пуснаха поради липса на доказателства.
    Това са некомпетентни действия.
    Та и Дечев е от този вид "юристи
    Пеевски го върти на пръста си.

    Коментиран от #60, #61, #62, #63

    18:04 12.03.2026

  • 60 Дрънкаш глупости!

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Глупаци":

    Министърът на МВР има законово задължение за контрол над служителите си
    Да, министърът сам по себе си не може да „задължи“ ГДБОП да разпита конкретен човек. Но според Закона за МВР министърът е политически ръководител на цялото министерство и е отговорен за организацията, контрола и законността на работата на професионалния състав. Това означава, че той може да възложи проверки, да настоява за законово спазване и да наблюдава действията на подчинените си – без да нарушава закона.

    18:05 12.03.2026

  • 61 Сравнението с Борисов е неуместно

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Глупаци":

    Аргументът за „Тиквата на бял кон“ се опира на конкретни съдебни процедури, при които прокуратурата и съдът решават по доказателствата. Това не е прецедент за министър, който действа в рамките на служебните си правомощия, а опит за политическо внушение. Твърдението, че действията на Дечев са „некомпетентни“, е лично мнение и не отразява юридическата рамка, в която той работи.

    18:06 12.03.2026

  • 62 Министър Дечев е професионалист!!!

    4 0 Отговор

    До коментар #59 от "Глупаци":

    Емил Дечев е юрист и магистрат с опит, назначен като служебен министър с мандат да гарантира законността в МВР. Да се твърди, че „Пеевски го върти на пръста си“ е чисто спекулативно и няма доказателства. Всички действия на министъра са публични и могат да бъдат проверени – той не разполага с личен интерес, а с правомощия да осигурява работа на институцията по законов ред.

    18:06 12.03.2026

  • 63 Разликата

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Глупаци":

    Разликата между политически натиск и законова проверка
    Проверка или разпит на лице като Пеевски не означава „преследване“ или „въртене на пръста“. Това е стандартна мярка за гарантиране на законност и прозрачност, особено когато са сигнализирани евентуални нарушения.

    18:07 12.03.2026

  • 64 Истината

    3 1 Отговор
    Твърдението, че министърът „няма длъжностно право“ и че действията му са „некомпетентни“, е неверно. Дечев действа в рамките на закона и правомощията си като ръководител на МВР, а всяко внушение за „превъзходство на Пеевски“ е чисто политическа спекулация.

    Коментиран от #70

    18:07 12.03.2026

  • 65 Варадин

    5 0 Отговор
    Пеевски крещи за „наше МВР“, но забравя, че именно той години наред е използвал институциите за лични интереси. Служебният министър Емил Дечев не му дължи нищо – законът не е над Пеевски и над всеки олигарх, мислещ се за недосегаем. Законът важи за ВСИЧКИ!!!

    18:09 12.03.2026

  • 66 Щом пищи

    6 0 Отговор
    значи е на прав път министъра!

    18:09 12.03.2026

  • 67 Пеевски е брутално арогантен!

    5 0 Отговор
    Делян Пеевски отново демонстрира политическа арогантност: опитва се да представи разследванията и законовите действия като „закана“. Истината е ясна – той години наред руши институции и се възползва от зависимости, а сега плаче, че МВР и правосъдието му правят проверка.

    18:09 12.03.2026

  • 68 Лъжи, лъжи, лъжи...

    4 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дечев":

    По-голяма ппостотия не можа ли да "измътиш"?!

    18:10 12.03.2026

  • 69 Законът

    4 1 Отговор
    Твърденията, че министър Дечев нямал право да поиска проверка на Пеевски, са пълна манипулация. 👎 Като ръководител на МВР той гарантира законността и контролира действията на службите, а не преследва хора. Дечев действа в рамките на закона, а опитите да се внушава, че Пеевски го „върти на пръста си“, са чисто спекулативни и политически. Законът важи и за олигарси и не се ползва за лични интереси.

    18:11 12.03.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!

    4 1 Отговор
    Браво на министър Емил Дечев! 👏 Той показва как се води МВР професионално, в рамките на закона, без компромиси с независимостта на институциите. Дечев използва правомощията си по Конституция и закон, за да гарантира, че МВР работи прозрачно и независимо, а не по интересите на олигарси или партии. Това е истински пример за професионализъм и законност в управлението на силовите институции.

    Коментиран от #77

    18:13 12.03.2026

  • 72 Тити на Кака

    0 4 Отговор
    Само за протокола: в конкретния случай Пеевски / известен и като "прасето Шиши" в речника на жълтопаветниците/ е на 100% прав.
    А реакцията на форумния ппанктон от юристи-уличници за пореден път разсмиващо демонстрира факта, че тук се подвизават големи маси от кървавочервени хунвейбини, дегизирани като тъППопитеци 😂😂😂

    Коментиран от #78, #79

    18:14 12.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Време

    3 0 Отговор
    Е магнитският с-и-чуг да бъде отстрелян или в Белене

    18:15 12.03.2026

  • 75 Много е спорно коя е партията на педофил

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "Дечев":

    Депутатът от ГЕРБ Даниел Александров има повдигнато обвинение за педофилия с непълнолетна,при употреба на физическа сила.Обвинението е от 03.04.2025г.Почти година ГЕРБ си отглежда педофил в парламентарната група, Сарафов не му иска имунитета, а от държавния бюджет му се плаща заплатата,която не е никак малка.

    18:16 12.03.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Ха ХаХа

    1 5 Отговор

    До коментар #71 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":

    Дечев е глупак като шефа си Киро Тъпото

    Коментиран от #80

    18:16 12.03.2026

  • 78 Лорелай

    4 0 Отговор

    До коментар #72 от "Тити на Кака":

    Да твърдиш, че Пеевски е „100% прав“ в случая, е чиста ЛЪЖА! Истината е, че именно Пеевски години наред е символ на зависимости, олигархични връзки и влияние върху институциите. Законът и професионализмът стоят над личности като него.
    Министърът на МВР Емил Дечев не действа по лично желание или политическа страст, а използва законовите си правомощия, за да гарантира, че МВР е независима, професионална и прозрачна институция. Нито „жълтопаветници“, нито „тъППопитеци“ имат значение – фактите говорят сами: законът е над Пеевски, а Дечев го прилага компетентно и без компромис.
    В реалността Пеевски не е „прав“, той просто се опитва да се представи за недосегаем. Законът и институциите не се огъват пред олигарси.

    Коментиран от #81, #105

    18:17 12.03.2026

  • 79 Кака на Тити

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Тити на Кака":

    Само не давай пример с този юридически "гений" Шишо,завършил ПУЦа в Благоевград.

    18:18 12.03.2026

  • 80 Ирония

    4 1 Отговор

    До коментар #77 от "Ха ХаХа":

    Тъпото е Шишкото Магнитски и тъпото Боко Тиквата, нито адекватно образование, нито интелект, нито култура, нито компетентност!
    Тъпи нагли мафиоти от 90-те, сикаджиски бандити, криещи се с депутатски имунитети и зад чадъра, който Сарафов им осигурява да не ги разследват.

    18:19 12.03.2026

  • 81 Интересно

    1 2 Отговор

    До коментар #78 от "Лорелай":

    Кой закон прилага Дечев?
    Обявяването на лица за разпит по закон е право на прокуратурата, а не на МВР..
    Пространните писания от некомпетентни тролове колко бел велик Дечев ги прави смешни

    Коментиран от #95, #98, #100, #101

    18:21 12.03.2026

  • 82 Кокорчо

    1 0 Отговор
    Никакви прасета и чалгари в следващият парламенг! Само педофили!

    Коментиран от #84

    18:23 12.03.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 тиквенсониада

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Кокорчо":

    А нещо за БОЙКОфилите ? За тях може ли ?

    18:24 12.03.2026

  • 85 ПЪГУОШ

    2 0 Отговор
    Пеевски сигнализирал ! Обсъдил ли го е заедно с Бойко ?

    18:27 12.03.2026

  • 86 Ей Шопар,

    4 0 Отговор
    Каква конституция,какви закони бе.Ти ли говориш за правов ред?Надявам се скоро да дойде твоя ред.Дано!

    18:27 12.03.2026

  • 87 Ми то.....

    3 0 Отговор
    На шиши му остана сгп и оня главния който не иска да си ходи , а всс казва , че ще е до живот като тях !!!
    Защото ако си отидат всичките тия пехливани , тиква , шиши , пиши ще са при бай ставри ....не в парламента !!!!!!

    18:27 12.03.2026

  • 88 Радвайте се на свободата си

    1 0 Отговор
    ЗАЩОТО МАЛКО ВИ ОСТАНА , ВСЕКИ СПОРЕД ЗАСЛУГИТЕ МУ ПРИ БАЙ СТАВРИ !

    18:29 12.03.2026

  • 89 Само Питам

    2 0 Отговор
    Прасетата почнаха да квичат ! Намагнитени , нагрухтяли се , 0шишкавяли .........

    18:29 12.03.2026

  • 90 Ей ся гледайте като нелегитимния

    2 0 Отговор
    Главен прокурор , всс и всички капуши назначени от банкята , прасе и......как ще четат , че има правова държава и те са правили всички кражби във името и благото на народа !!!!!

    18:33 12.03.2026

  • 91 Поздрав от Банкя

    4 0 Отговор
    Явно почна да ти пари под крачетата ама като подскачаш да не паднеш в собственото си тресавище на право/кривосъдието си и ще потънеш . Рано или късно в живота всичко се променя . Компроматите с които смяташ че държиш хората в институциите този път няма да ти са на помощ защото истината винаги е победител

    18:34 12.03.2026

  • 92 Петер Брьогел

    2 0 Отговор
    А Бойко ще сигнализира ли някой или нещо ? Все пак не трябва ли да е солидарен с авера си ?

    18:37 12.03.2026

  • 93 Бойко Методиев

    3 0 Отговор
    Заминаваш с качулка на главата към един унгарски затвор, прасе. Започва разследване за упражняване на непозволена власт и нехайство на институциите, и ти няма да можеш да възпрепятстваш събирането на доказателства, прасе

    18:38 12.03.2026

  • 94 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ

    4 0 Отговор
    Къде е Булгартабак бе?

    18:39 12.03.2026

  • 95 Грешиш, приятелю!

    4 1 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Прокуратурата има право да води разследване и да издава разпити, но министърът на МВР е политическото и законово ръководство на службите, включително ГДБОП. Дечев не „арестува“ никого по свое желание – той гарантира, че действията на МВР са законни, професионални и прозрачни.
    Да се опитваш да омаловажиш ролята му, наричайки я „тролска“ или „некомпетентна“, е чисто внушение. Истината: законът и професионализмът стоят зад Дечев, а не зад олигарси, които смятат, че са над институциите. ⚖️

    18:39 12.03.2026

  • 96 Магдалинчев

    2 0 Отговор
    Не забравяй да изгориш доказателствата преди да претърсят ГДБОП "хотел Берлин"

    18:39 12.03.2026

  • 97 Питам само?!

    3 0 Отговор
    Измамникът и крадец на милиарди Шишко Магнитски щял да сигнализира, моля ви се СГП.
    Това някаква смешка ли трябва да е?

    18:41 12.03.2026

  • 98 Альооо

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Да, разпити се нареждат от прокуратурата, но министърът на МВР е законният ръководител на службите и гарантира, че действията им са в рамките на закона. Емил Дечев действа професионално, независимо и прозрачно – не по заповед на олигарси като Пеевски. Законът е над лични интереси и над всички внушения за „тролове“ или „некомпетентност“.

    18:42 12.03.2026

  • 99 Гост

    2 0 Отговор
    За тебе кой ще сигнализира??? Няма кой, всичко е мишка

    18:43 12.03.2026

  • 100 Гневен

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Емил Дечев не „арестува“ никого – той гарантира, че МВР работи професионално и в рамките на закона. Законът важи и за Пеевски, а институциите не са негови играчки. Ясно?!

    18:44 12.03.2026

  • 101 Логично е!

    1 0 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Разпитите се нареждат от прокуратурата, но министърът на МВР следи МВР да работи законно и независимо. Дечев прилага професионализъм, Пеевски се опитва да го омаловажи. Жаки напъни на г-н Магнитски. Хахаха

    18:45 12.03.2026

  • 102 Кажи честно ... 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Опа":

    На каква дpoга си приятел ? 🤣🤣🤣

    18:45 12.03.2026

  • 103 Дебелото "Д" се разгрухтя неистово...

    3 0 Отговор
    Докато Пеевски се опитва да внушава, че е недосегаем, Емил Дечев доказва, че законът и институциите стоят над олигарси и лични интереси. МВР е за закона, а не за Пеевски

    18:46 12.03.2026

  • 104 Крум

    1 0 Отговор
    ейййййй домуз ага,иформаторе,ти един положителен коментар за себе си в този твой охолен живот ще прочетеш ли,не ми се вярва 🐖🧨

    18:48 12.03.2026

  • 105 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #78 от "Лорелай":

    Пеевски е безспорно прав в твърдението си, че поведението на министър Дечев е противозаконно, доколкото министърът на вътрешните работи няма правомощия да нарежда ГДБОП кого и за какво да разпитва.
    Други смехории имаш ли да споделиш, Планктонио?

    18:50 12.03.2026

  • 106 Костов

    1 0 Отговор
    Пътник си младежо ,няма политика за теб ,а мотика ! Не може да наследиш чужди идеали,а още по -малко милиярди

    18:51 12.03.2026

  • 107 Магнитски

    1 0 Отговор
    Този в затвора

    18:59 12.03.2026

