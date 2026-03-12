Пеевски: Сигнализирах СГП за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

„Сигнализирах Софийската градска прокуратура за заявеното от служебния министър Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал „ad hoc” прокурора и СГП”. Това съобщи лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.
„Заканата за това да бъда „разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - ПП-ДБ, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил „наше МВР”, смята Пеевски.
Той подчертава, че Конституцията и законът категорично забраняват като недопустимо политическа фигура, каквато представлява служебният министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР. „Във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия”, твърди лидерът на ДПС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ялчин
17:36 12.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 квииик квииик
17:38 12.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пловдив
17:39 12.03.2026
8 Хасковски каунь
17:39 12.03.2026
9 Точно
17:39 12.03.2026
10 и двете са верни
17:39 12.03.2026
11 Електорат
С най ниския рейтинг одобрение от всички лидери на партии. Отвращава народа!
Показвайте го повече!
17:40 12.03.2026
12 Пръц
До коментар #3 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":PR отделът на Радев се намира на Козяк 13.Там се пишат стратегиите на тримореца и овладяването на власта от резервната скамейка на посолството
17:40 12.03.2026
13 Удри
Коментиран от #18
17:40 12.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пеевски е брутално нагъл!
17:41 12.03.2026
16 Густо
17:42 12.03.2026
17 Пеевски брутално нагъл
17:42 12.03.2026
18 виктория
До коментар #13 от "Удри":обърши си лигите, Пепи!!!
17:43 12.03.2026
19 по чия поръчка
До коментар #3 от "Шефа на пиар отдела на Румен Радев":Добре си се подготвил с текста за коментар предварително, но и пействането ти се е забавило с две минути, та не си първи коментар.
17:43 12.03.2026
20 Пеевски разиграва политически цирк
17:43 12.03.2026
21 виктория
17:44 12.03.2026
22 Браво на Министър Дечев!
17:45 12.03.2026
23 Дориана
17:45 12.03.2026
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:45 12.03.2026
25 Нерез
17:45 12.03.2026
26 Опа
Коментиран от #102
17:45 12.03.2026
27 Пеевски трябва да бъде разследван
17:45 12.03.2026
28 Дориана
17:46 12.03.2026
29 Къде денахте Мунчо?
17:46 12.03.2026
30 Пеевски е неадекватен
17:47 12.03.2026
31 Свинчо
17:47 12.03.2026
32 Самозабравилият се Пеевски
17:47 12.03.2026
33 Справедлив
17:48 12.03.2026
34 Горски
17:48 12.03.2026
35 Делян Пеевски, пеньоари и стара дантела
Самоубили се:
1.Единият Ивайло Иванов се самоубива: два пъти с два изстрела, по изключително жесток и изключително труден начин.🤣
2. Преместили се до Кучешката Колибка.
3. Подредели се в Редичка, моля.
4. Гушнали любимите си Оръжия.
1.Изпълнител на логистиката на
убийствата на Шестимата от хижа Петрохан е Деньо Денев шеф на ДАНС и човекът на Делян Пеевски в Държавните Служби в България.
2.Горните посочени, мутри, държавни служители да заповядат на излет в Планината по което и да е време, няма нищо по добро от лошото време, беше казал Богомил Райнов.
Заповядайте на Черни Връх, всяка Неделя по което и да е време.
17:48 12.03.2026
36 По вашата логика
Депутат Пееффски: тоест каза това и това. Само че такъв изказ няма.
17:48 12.03.2026
37 Злодеи под слънцето
17:48 12.03.2026
38 Парадокс БГ
17:49 12.03.2026
39 Истината
17:50 12.03.2026
40 Дебел дебил
17:51 12.03.2026
41 ООрана държава
17:51 12.03.2026
42 Разликата
17:51 12.03.2026
43 Пеевски отклонява вниманието
17:52 12.03.2026
44 Пеевски е опасен
17:53 12.03.2026
45 Пеевски е вреден за България
17:53 12.03.2026
46 Дедо Мраз
17:54 12.03.2026
47 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!
Коментиран от #51
17:55 12.03.2026
48 Браво, Дечев!! Удряй Мафията здраво!!
Истината е ясна: МВР трябва да бъде подчинено на закона, а не на лични интереси и корпоративни връзки. Докато Пеевски крещи и се оплаква, Дечев осигурява прозрачност и законност. България има нужда от министри като него, а не от недосегаеми олигарси, които мислят, че са над закона.
17:56 12.03.2026
49 Свинята
Излизай на дебат с Радев, бе обелко
17:56 12.03.2026
50 Пеевски на разпит! Веднага!
Коментиран от #59
17:57 12.03.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Пеевски НЕ е над Закона! Законите важат
17:58 12.03.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ирония
17:59 12.03.2026
55 Дебелото "Д" си мисли, че за него закони
18:01 12.03.2026
56 Дечев
Коментиран от #68, #75
18:01 12.03.2026
57 Иван
18:01 12.03.2026
58 Шиши вън!
18:03 12.03.2026
59 Глупаци
До коментар #50 от "Пеевски на разпит! Веднага!":Министъра няма длъжностно право да изисква разпит на Пеевски.
Такива юристи има в ПП че докараха и Тиквата на бял кон след като го арестувафа по вестникарски изрезки .След това го пуснаха поради липса на доказателства.
Това са некомпетентни действия.
Та и Дечев е от този вид "юристи
Пеевски го върти на пръста си.
Коментиран от #60, #61, #62, #63
18:04 12.03.2026
60 Дрънкаш глупости!
До коментар #59 от "Глупаци":Министърът на МВР има законово задължение за контрол над служителите си
Да, министърът сам по себе си не може да „задължи“ ГДБОП да разпита конкретен човек. Но според Закона за МВР министърът е политически ръководител на цялото министерство и е отговорен за организацията, контрола и законността на работата на професионалния състав. Това означава, че той може да възложи проверки, да настоява за законово спазване и да наблюдава действията на подчинените си – без да нарушава закона.
18:05 12.03.2026
61 Сравнението с Борисов е неуместно
До коментар #59 от "Глупаци":Аргументът за „Тиквата на бял кон“ се опира на конкретни съдебни процедури, при които прокуратурата и съдът решават по доказателствата. Това не е прецедент за министър, който действа в рамките на служебните си правомощия, а опит за политическо внушение. Твърдението, че действията на Дечев са „некомпетентни“, е лично мнение и не отразява юридическата рамка, в която той работи.
18:06 12.03.2026
62 Министър Дечев е професионалист!!!
До коментар #59 от "Глупаци":Емил Дечев е юрист и магистрат с опит, назначен като служебен министър с мандат да гарантира законността в МВР. Да се твърди, че „Пеевски го върти на пръста си“ е чисто спекулативно и няма доказателства. Всички действия на министъра са публични и могат да бъдат проверени – той не разполага с личен интерес, а с правомощия да осигурява работа на институцията по законов ред.
18:06 12.03.2026
63 Разликата
До коментар #59 от "Глупаци":Разликата между политически натиск и законова проверка
Проверка или разпит на лице като Пеевски не означава „преследване“ или „въртене на пръста“. Това е стандартна мярка за гарантиране на законност и прозрачност, особено когато са сигнализирани евентуални нарушения.
18:07 12.03.2026
64 Истината
Коментиран от #70
18:07 12.03.2026
65 Варадин
18:09 12.03.2026
66 Щом пищи
18:09 12.03.2026
67 Пеевски е брутално арогантен!
18:09 12.03.2026
68 Лъжи, лъжи, лъжи...
До коментар #56 от "Дечев":По-голяма ппостотия не можа ли да "измътиш"?!
18:10 12.03.2026
69 Законът
18:11 12.03.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Браво на Емил Дечев!! Има топки!!
Коментиран от #77
18:13 12.03.2026
72 Тити на Кака
А реакцията на форумния ппанктон от юристи-уличници за пореден път разсмиващо демонстрира факта, че тук се подвизават големи маси от кървавочервени хунвейбини, дегизирани като тъППопитеци 😂😂😂
Коментиран от #78, #79
18:14 12.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Време
18:15 12.03.2026
75 Много е спорно коя е партията на педофил
До коментар #56 от "Дечев":Депутатът от ГЕРБ Даниел Александров има повдигнато обвинение за педофилия с непълнолетна,при употреба на физическа сила.Обвинението е от 03.04.2025г.Почти година ГЕРБ си отглежда педофил в парламентарната група, Сарафов не му иска имунитета, а от държавния бюджет му се плаща заплатата,която не е никак малка.
18:16 12.03.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Ха ХаХа
До коментар #71 от "Браво на Емил Дечев!! Има топки!!":Дечев е глупак като шефа си Киро Тъпото
Коментиран от #80
18:16 12.03.2026
78 Лорелай
До коментар #72 от "Тити на Кака":Да твърдиш, че Пеевски е „100% прав“ в случая, е чиста ЛЪЖА! Истината е, че именно Пеевски години наред е символ на зависимости, олигархични връзки и влияние върху институциите. Законът и професионализмът стоят над личности като него.
Министърът на МВР Емил Дечев не действа по лично желание или политическа страст, а използва законовите си правомощия, за да гарантира, че МВР е независима, професионална и прозрачна институция. Нито „жълтопаветници“, нито „тъППопитеци“ имат значение – фактите говорят сами: законът е над Пеевски, а Дечев го прилага компетентно и без компромис.
В реалността Пеевски не е „прав“, той просто се опитва да се представи за недосегаем. Законът и институциите не се огъват пред олигарси.
Коментиран от #81, #105
18:17 12.03.2026
79 Кака на Тити
До коментар #72 от "Тити на Кака":Само не давай пример с този юридически "гений" Шишо,завършил ПУЦа в Благоевград.
18:18 12.03.2026
80 Ирония
До коментар #77 от "Ха ХаХа":Тъпото е Шишкото Магнитски и тъпото Боко Тиквата, нито адекватно образование, нито интелект, нито култура, нито компетентност!
Тъпи нагли мафиоти от 90-те, сикаджиски бандити, криещи се с депутатски имунитети и зад чадъра, който Сарафов им осигурява да не ги разследват.
18:19 12.03.2026
81 Интересно
До коментар #78 от "Лорелай":Кой закон прилага Дечев?
Обявяването на лица за разпит по закон е право на прокуратурата, а не на МВР..
Пространните писания от некомпетентни тролове колко бел велик Дечев ги прави смешни
Коментиран от #95, #98, #100, #101
18:21 12.03.2026
82 Кокорчо
Коментиран от #84
18:23 12.03.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 тиквенсониада
До коментар #82 от "Кокорчо":А нещо за БОЙКОфилите ? За тях може ли ?
18:24 12.03.2026
85 ПЪГУОШ
18:27 12.03.2026
86 Ей Шопар,
18:27 12.03.2026
87 Ми то.....
Защото ако си отидат всичките тия пехливани , тиква , шиши , пиши ще са при бай ставри ....не в парламента !!!!!!
18:27 12.03.2026
88 Радвайте се на свободата си
18:29 12.03.2026
89 Само Питам
18:29 12.03.2026
90 Ей ся гледайте като нелегитимния
18:33 12.03.2026
91 Поздрав от Банкя
18:34 12.03.2026
92 Петер Брьогел
18:37 12.03.2026
93 Бойко Методиев
18:38 12.03.2026
94 ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ
18:39 12.03.2026
95 Грешиш, приятелю!
До коментар #81 от "Интересно":Прокуратурата има право да води разследване и да издава разпити, но министърът на МВР е политическото и законово ръководство на службите, включително ГДБОП. Дечев не „арестува“ никого по свое желание – той гарантира, че действията на МВР са законни, професионални и прозрачни.
Да се опитваш да омаловажиш ролята му, наричайки я „тролска“ или „некомпетентна“, е чисто внушение. Истината: законът и професионализмът стоят зад Дечев, а не зад олигарси, които смятат, че са над институциите. ⚖️
18:39 12.03.2026
96 Магдалинчев
18:39 12.03.2026
97 Питам само?!
Това някаква смешка ли трябва да е?
18:41 12.03.2026
98 Альооо
До коментар #81 от "Интересно":Да, разпити се нареждат от прокуратурата, но министърът на МВР е законният ръководител на службите и гарантира, че действията им са в рамките на закона. Емил Дечев действа професионално, независимо и прозрачно – не по заповед на олигарси като Пеевски. Законът е над лични интереси и над всички внушения за „тролове“ или „некомпетентност“.
18:42 12.03.2026
99 Гост
18:43 12.03.2026
100 Гневен
До коментар #81 от "Интересно":Емил Дечев не „арестува“ никого – той гарантира, че МВР работи професионално и в рамките на закона. Законът важи и за Пеевски, а институциите не са негови играчки. Ясно?!
18:44 12.03.2026
101 Логично е!
До коментар #81 от "Интересно":Разпитите се нареждат от прокуратурата, но министърът на МВР следи МВР да работи законно и независимо. Дечев прилага професионализъм, Пеевски се опитва да го омаловажи. Жаки напъни на г-н Магнитски. Хахаха
18:45 12.03.2026
102 Кажи честно ... 🤣
До коментар #26 от "Опа":На каква дpoга си приятел ? 🤣🤣🤣
18:45 12.03.2026
103 Дебелото "Д" се разгрухтя неистово...
18:46 12.03.2026
104 Крум
18:48 12.03.2026
105 Тити на Кака
До коментар #78 от "Лорелай":Пеевски е безспорно прав в твърдението си, че поведението на министър Дечев е противозаконно, доколкото министърът на вътрешните работи няма правомощия да нарежда ГДБОП кого и за какво да разпитва.
Други смехории имаш ли да споделиш, Планктонио?
18:50 12.03.2026
106 Костов
18:51 12.03.2026
107 Магнитски
18:59 12.03.2026