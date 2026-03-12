Пеевски: Сигнализирах СГП за недопустима намеса на Емил Дечев в работата на професионалния състав на МВР

„Сигнализирах Софийската градска прокуратура за заявеното от служебния министър Емил Дечев в подкаст на сайта sega.bg, че ГДБОП трябва да ме разпита по донос, внесен от отстранената за груби нарушения от Европейската прокуратура Теодора Георгиева, за който донос вече два пъти съм сезирал „ad hoc” прокурора и СГП”. Това съобщи лидерът на ДПС Делян Пеевски в позиция, изпратена до медиите.

„Заканата за това да бъда „разпитан от ГДБОП” означава, че или служебният министър, който е магистрат, не познава правната материя, по която работи във връзка със служебните си ангажименти като министър на МВР, или обслужва предизборната кампания на партиите, с които е обвързан - ПП-ДБ, за оказване на натиск срещу политическите им опоненти в стил „наше МВР”, смята Пеевски.

Той подчертава, че Конституцията и законът категорично забраняват като недопустимо политическа фигура, каквато представлява служебният министър, да се меси в работата на професионалния състав на МВР. „Във връзка с други интереси и взаимовръзки между Емил Дечев, Теодора Георгиева и Андрей Янкулов - това трябва да установи по надлежния ред СГП и ако бъдат констатирани, да се предприемат съответните законосъобразни действия”, твърди лидерът на ДПС.