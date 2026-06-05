Иван Шишков ще разяснява на депутатите строителния скандал "Баба Алино"

Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна.
В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и във ВиК.
Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното ѝ събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да използва
06:57 05.06.2026
2 12340
06:58 05.06.2026
3 Последния Софиянец
07:01 05.06.2026
4 Иво
07:05 05.06.2026
5 рик рубин
07:08 05.06.2026
6 Ще разесняват
07:24 05.06.2026
7 Мисля си,
Коментиран от #10
07:26 05.06.2026
8 Факт
07:26 05.06.2026
9 Нагледен пример
07:27 05.06.2026
10 Събаряй
До коментар #7 от "Мисля си,":Половината къщи и вили във Варна са незаконни, големи и скъпи къщи, като дворци и това е от 20 години
07:30 05.06.2026