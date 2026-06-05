Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Иван Шишков ще разяснява на депутатите строителния скандал "Баба Алино"

Иван Шишков ще разяснява на депутатите строителния скандал "Баба Алино"

5 Юни, 2026 07:49, обновена 5 Юни, 2026 06:52 620 10

  • иван шишков-
  • баба алино-
  • парламент-
  • министър-
  • скандал

В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и във ВиК

Иван Шишков ще разяснява на депутатите строителния скандал "Баба Алино" - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Регионалният министър Иван Шишков ще отговаря по време на парламентарния контрол на въпрос по случая с незаконния град край Варна.

В момента тече проверка в община Варна, като предстои такава и във ВиК.

Единствената конкретна реакция от страна на властите е разпореждането за премахване на оградата на незаконното селище, което трябва да стане до утре. Ако това не стане, следва принудителното ѝ събаряне. Прокуратурата води няколко разследвания - за незаконно строителство, фалшиви документи и бездействие на длъжностни лица.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да използва

    5 2 Отговор
    трибуната и да каже и за неговите скандални далавери за милиони в "Триадица" !

    06:57 05.06.2026

  • 2 12340

    4 0 Отговор
    Да докара два осела ,с табели "Порних" и "Благо" и да каже:"тЕ, това е!"

    06:58 05.06.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Олеся Иласчук разясни че има междуправителствена спогодба между Украйна и Бойко Борисов и Шиши.Какво има да се обяснява?

    07:01 05.06.2026

  • 4 Иво

    5 0 Отговор
    Толкова се запуснахме като държава, че сякаш я няма волята и силата да се разбере какво точно е станало и кой е виновен.

    07:05 05.06.2026

  • 5 рик рубин

    7 3 Отговор
    Много реваха всички за благокоцев, а сега той се прави, че като кмет не е знаел какво е станало в "неговия" град.

    07:08 05.06.2026

  • 6 Ще разесняват

    2 0 Отговор
    Бабндитските постъпки на бандитите.Българино не разбрахте ли че в това събрание са само бандити и к ви.

    07:24 05.06.2026

  • 7 Мисля си,

    3 0 Отговор
    че това е много измислен казус. Вероятно Радев, Борисов и Пеевски имат план да до окупират и местната власт. В България е пълно с незаконно строителство и то от години. Помните ли как облитаха с хеликоптери едни имения с басейни и какво се случи нищо. А този комплекс си е доста качествено построен, с чудесна инфраструктура и се оказва, че земята е частна. А Шишков е бил министър през 2023 година и защо не е забранил прокарването на ток и вик, като това е в неговите правомощия.

    Коментиран от #10

    07:26 05.06.2026

  • 8 Факт

    2 0 Отговор
    Циркове всеки ден

    07:26 05.06.2026

  • 9 Нагледен пример

    2 0 Отговор
    за проядена от корупция държава. Всички институции вкупом са се облажили от БабаАлинкото

    07:27 05.06.2026

  • 10 Събаряй

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мисля си,":

    Половината къщи и вили във Варна са незаконни, големи и скъпи къщи, като дворци и това е от 20 години

    07:30 05.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове