ДБ поиска да се освободи подуправителят на НЗОК

Току-що разбрахме, че порочните практики за смяната на модела в здравеопазването, където в продължение на дълго време бяха източвани милиарди евро от няколко бизнес групи, продължават. От вицепремиера Донев разбрахме, че търговете в частните болници спират, защото ще се прави анализ. Знаете, че в една държавна болница едно лекарство струва Х лева, а в съседната струва сто пъти по Х, а това е за сметка на българските данъкоплатци. Това обясни пред медии в кулоарите Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

„Смяната на модела все още не се случва, с каквато заявка дойде новото управление. И това може да се види в здравеопазването, където хора, емблематични за този модел, продължават да стоят на ключови позиции, като започнете от министерството и стигнете до здравната комисия в Народното събрание. Нищо не се променя, хората са си същите“, добави той.

По този повод Мирчев съобщи, че от формацията внасят искане за освобождаване на заместник-директора на НЗОК Момчил Мавров, който по думите му е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване.

На свой ред Божидар Божанов припомни, че подуправителят на НЗОК е бил с отнети правомощия от настоящия управител на Здравната каса заради констатирани нарушения.

„Той е осуетявал проверки, имало е надценки на услуги и други неща, които са изложени в нашите мотиви и входирани в деловодството на Народното събрание и очакваме този въпрос да бъде разгледан съвсем скоро в пленарна зала“, посочи Божанов.

От формацията разясниха също така, че президентът Илияна Йотова е допуснала грешка в указа си за назначаването на квотите за ЦИК.

„Досега никога не сме стигали до хипотезата, при която една партия има повече от половината места в Народното събрание, а пък Изборният кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК, съответно тази процедура не е била прилагана досега и затова от президентството са допуснали грешка“, започна Божанов.

По думите на Божанов квотите, както са в момента, са две за ДПС и две за ПП-ДБ, а ако бъде коригирано както трябва, тогава трябва да бъдат три за ПП-ДБ и една за ДПС, тъй като „ние имаме 37 народни представители, а ДПС – 21.“

„Настояваме президентът да коригира указа, защото след това той ще има последици в много повече решения при правенето на Изборния кодекс“, подчерта Божанов.