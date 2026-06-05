Без премиера Радев на блиц-контрола в Парламента

Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блиц-контрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент.

Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите.



Освен въпросите към Иван Шишков по случая "Баба Алино", Димо Дренчев от "Възраждане" пита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището "прокурорския син".



Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговоря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие.



В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.