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Без премиера Радев на блиц-контрола в Парламента

Без премиера Радев на блиц-контрола в Парламента

5 Юни, 2026 06:54, обновена 5 Юни, 2026 06:58 953 41

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Министри ще отговарят на въпроси за прокурорския син и помощта за Украйна

Без премиера Радев на блиц-контрола в Парламента - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блиц-контрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент.

Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите.

Освен въпросите към Иван Шишков по случая "Баба Алино", Димо Дренчев от "Възраждане" пита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището "прокурорския син".

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговоря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие.

В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Къде

    27 4 Отговор
    е пак ? По разходки с поредния резил ?! Безотговорен безродник !

    07:01 05.06.2026

  • 4 Ройтерс

    23 4 Отговор
    Какъв "международен ангажимент" ?!
    ...ще дегустира узо с византиеца ?

    07:03 05.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Да не

    23 4 Отговор
    се връща никога повече в Народното събрание и да се разхвърчи от там цялата тази паплач , от лъжец нагоре !

    07:08 05.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този е

    23 7 Отговор
    същият изрод като бандита Борисов!

    Коментиран от #12

    07:23 05.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 не е същия

    25 4 Отговор

    До коментар #10 от "Този е":

    този е по-зле и от борисов пеевски зафоров и кирококорелите накуп!

    07:26 05.06.2026

  • 13 Мунчо

    10 17 Отговор
    Тоя никаде го няма акъла му е някъде по Москва и при Путин

    07:27 05.06.2026

  • 14 КОЛКО "УМНО"

    17 2 Отговор
    И СЪРДИТО ГЛЕДА В ОБЕКТИВА .................... СЯКАШ ZAПОВЯДВА "НА ВЪПРОСИ НЯМА ДА ОТГОВАРЯМ" .................... В ГЪРЦИЯ НА ЕКСКУРЗИЯ СЪМ ..............

    07:28 05.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Джен-зитата

    18 3 Отговор
    Замислят ли се какво направиха с патологичният си избор?

    07:29 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Корнелия

    9 3 Отговор
    Другаря Румен Радев само с поглед ни разстрелва, какво ли щеше да стане ако имаше в ръцете калашников.

    07:39 05.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тити

    8 3 Отговор
    Ама защо ще е там като може да се разхожда за сметка на народа.

    Коментиран от #21, #22, #23

    07:44 05.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сиси

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Тити":

    Само ,че Деса вече не го придружава...като ,,Първа дама"...

    07:53 05.06.2026

  • 23 Споко пич

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Тити":

    4орапът работи. От две седмици обикаля да проси защото от ецб му спряха кинтите и не може да върже бюджета. Вземи си пуканки и гледай шоуто:)

    07:56 05.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мнение

    11 4 Отговор
    Румен Радев остави българския народ на "капково напояване", оряда пенсиите, които Асен Василев цеше вдигнал и отиде да се разхожда тук и там за сметка на бедния народ, за да не му търсят сметка за простотиите, с които започна аматьорсщия си мандат!!!

    08:15 05.06.2026

  • 27 Мнение

    8 4 Отговор
    Румен Радев остави българския народ на "капково напояване", оряза пенсиите, които Асен Василев беше вдигнал и отиде да се разхожда тук и там за сметка на бедния народ, за да не му търсят сметка за простотиите, с които започна аматьорския си мандат!!!

    08:16 05.06.2026

  • 28 Радев е едно хвърчило

    11 2 Отговор
    И на този "измислен герой" и "фалшив спасител" маската му падна!!!
    Щял да спасява страната, като удари най-бедните и уязвимите, а уж щеше да "бори олигархията"!!!!

    Коментиран от #40

    08:18 05.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гледаш агент Мойсей

    3 1 Отговор
    виждаш агент Буда

    08:27 05.06.2026

  • 33 Къде Е ? Частния Бизнес !

    3 0 Отговор
    Къде Е ?

    Частния Бизнес !

    Който да създава !

    Обилие от !

    Качествени !

    И конкуренти !

    Блага !

    И Услуги ?

    08:28 05.06.2026

  • 34 Жайме

    2 3 Отговор
    На Радев трябва да му направят копие на него самия. За да стои в залата на НС и депутатите да не се дразнят,че той липсва от заседанията.

    08:29 05.06.2026

  • 35 Истината !

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Боли !

    08:30 05.06.2026

  • 36 Факт !

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мнение":

    Факт !

    Ис !

    --

    ти

    --

    на !

    --

    Та!

    Боли !

    08:32 05.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    2 4 Отговор
    Румен Радев е достоен човек, последователен и решителен. Аз вярвам, че България ще тръгне в правилната посока!

    09:04 05.06.2026

  • 40 Набор 1965

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Радев е едно хвърчило":

    Който е бил в казарма и не си бръсне краката като гей е наясно, какво значи Фуражка.
    Общо взето само джендъри и зита могат да гласуват за фатмак. Но сега ще си платят и останялите 2/3 българи, които не са гласували за тоя. Всички ще си понесат покледствията групово.

    09:05 05.06.2026

  • 41 Скрито-прикрито

    3 0 Отговор
    Криеше се в предизборната кампания...
    Крие се и...сега...

    09:18 05.06.2026

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