Без премиера Радев на блиц-контрола в Парламента

Министър-председателят Румен Радев няма да участва в блиц-контрола, който се провежда всеки първи петък от месеца заради международен ангажимент.
Депутатите бяха информирани за отсъствието му още вчера. Така на актуални въпроси ще отговарят вицепремиерите.
Освен въпросите към Иван Шишков по случая "Баба Алино", Димо Дренчев от "Възраждане" пита министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев дали са открити пропуски в работата на пернишката полиция във връзка с издирването на Васил Михайлов, станал известен с прозвището "прокурорския син".
Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще отговоря каква помощ сме предоставили на Украйна за охрана на нейното крайбрежие.
В парламентарния контрол ще участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Къде
07:01 05.06.2026
4 Ройтерс
...ще дегустира узо с византиеца ?
07:03 05.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Да не
07:08 05.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този е
Коментиран от #12
07:23 05.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 не е същия
До коментар #10 от "Този е":този е по-зле и от борисов пеевски зафоров и кирококорелите накуп!
07:26 05.06.2026
13 Мунчо
07:27 05.06.2026
14 КОЛКО "УМНО"
07:28 05.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Джен-зитата
07:29 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Корнелия
07:39 05.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Тити
Коментиран от #21, #22, #23
07:44 05.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сиси
До коментар #20 от "Тити":Само ,че Деса вече не го придружава...като ,,Първа дама"...
07:53 05.06.2026
23 Споко пич
До коментар #20 от "Тити":4орапът работи. От две седмици обикаля да проси защото от ецб му спряха кинтите и не може да върже бюджета. Вземи си пуканки и гледай шоуто:)
07:56 05.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Мнение
08:15 05.06.2026
27 Мнение
08:16 05.06.2026
28 Радев е едно хвърчило
Щял да спасява страната, като удари най-бедните и уязвимите, а уж щеше да "бори олигархията"!!!!
Коментиран от #40
08:18 05.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гледаш агент Мойсей
08:27 05.06.2026
33 Къде Е ? Частния Бизнес !
Частния Бизнес !
Който да създава !
Обилие от !
Качествени !
И конкуренти !
Блага !
И Услуги ?
08:28 05.06.2026
34 Жайме
08:29 05.06.2026
35 Истината !
До коментар #30 от "Мнение":Боли !
08:30 05.06.2026
36 Факт !
До коментар #30 от "Мнение":Факт !
Ис !
--
ти
--
на !
--
Та!
Боли !
08:32 05.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:04 05.06.2026
40 Набор 1965
До коментар #28 от "Радев е едно хвърчило":Който е бил в казарма и не си бръсне краката като гей е наясно, какво значи Фуражка.
Общо взето само джендъри и зита могат да гласуват за фатмак. Но сега ще си платят и останялите 2/3 българи, които не са гласували за тоя. Всички ще си понесат покледствията групово.
09:05 05.06.2026
41 Скрито-прикрито
Крие се и...сега...
09:18 05.06.2026