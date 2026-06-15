Премиерът Радев ще присъства на церемония по откриване на нови производствени мощности в Шумен

Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет, предават от БТА. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.
В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на родната икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиерът.
Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хе хе
Коментиран от #10, #31
07:22 15.06.2026
2 Нека се поразходи бе
07:24 15.06.2026
3 Румен
Коментиран от #11
07:25 15.06.2026
4 Бум
Ами комунизъм, баце! А те ни разправят Ран-Ът, Сорос, демокрация, ЕС.
Коментиран от #7, #21
07:26 15.06.2026
5 На БАБА фърчилото
07:26 15.06.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #28
07:27 15.06.2026
7 насила дарител
До коментар #4 от "Бум":Не знам , ама важното е , че ТАНДЕМА Шишковци , вече ги няма най-отгоре !
07:28 15.06.2026
8 КарабасБарабас
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ами то и къщата в Барселона е испанска ? Ама на......нали !
07:28 15.06.2026
9 Оня ден
07:30 15.06.2026
10 ъглошлайф
До коментар #1 от "хе хе":Пък божествения от Банкя , докат режеше ленти , наричаше хората Тулупи и МАТрЯЛ , че даже се хвалеше , че им го НАБИВА с 200 !
Друго си е ПРОСТАК да реже ленти и да вика Ту Туууууу , Ту Туууууу , нали ?
Коментиран от #26
07:31 15.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Радев ще прави евала на турците
07:33 15.06.2026
14 Тити
07:36 15.06.2026
15 То голямото
07:37 15.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Голем смех
Коментиран от #18, #32
07:39 15.06.2026
18 От соца
До коментар #17 от "Голем смех":му е - да изглежда "важен и сериозен" !
07:43 15.06.2026
19 Тартаковер
07:49 15.06.2026
20 това моше само да го видя вече на снимка
07:55 15.06.2026
21 Тоя лешпер Радев
До коментар #4 от "Бум":е завършен селски хитрец. Даже суратя на лукавия Тодор Живков си е турнал отпред на тъпия главоч.
07:57 15.06.2026
22 Дядо Бахар Барух от село Банкя
07:58 15.06.2026
23 Бай Араб
08:00 15.06.2026
24 Неразбрах
08:00 15.06.2026
25 Цун Хай Хуйн
08:01 15.06.2026
26 Божествения от Банкя
До коментар #10 от "ъглошлайф":може да те хване за ръчичка и да ти покаже във всяко едно кътче на България какво е направил за хората. А този какво ще покаже?
Коментиран от #30, #33
08:01 15.06.2026
27 Другарю Ганев
Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти и е ключов икономически фактор за Област Шумен. Компанията има над 45-годишна история и изнася около 95% от своята продукция на международните пазари (основно в Германия, Полша, Италия, Испания, Нидерландия и САЩ).
Коментиран от #34
08:01 15.06.2026
28 Моше Боташ Крадев
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Тихо, бе! Успешно лъжа рaятлътa, че подкрепям българските иконимика, бизнес, работодатели и работници.
08:02 15.06.2026
29 Какво става
ОСТАВКА! много информация криете, много, която засяга пряко Територията.
ОСТАВКА!
08:03 15.06.2026
30 Крадев е Тиква номер 2
До коментар #26 от "Божествения от Банкя":Този ще направи още много от същото. Дано приключи с "правенето" най-късно на пролет и отиде при аверите си Банкята и Прасето! Ред е на другия голям бандит - Прокопа.
08:04 15.06.2026
31 Адрес 4000
До коментар #1 от "хе хе":Тиквата Боко ,преродена в зелени чорапи
Това явно се харесва на територията
А уж щяхме да разграждаме моделът
08:05 15.06.2026
32 Бай Араб
До коментар #17 от "Голем смех":Защото си мислеше че като работи за Путин,едва ли не му е никакъв партньор, пък те го суркат като младши лейтенант.Вече и Митрофанова го язди
08:05 15.06.2026
33 Бай Араб
До коментар #26 от "Божествения от Банкя":БОТАШ ще ти покаже
08:07 15.06.2026
34 Другарю Ганев
До коментар #27 от "Другарю Ганев":Мажоритарен собственик и председател на Надзорния съвет на шуменския завод за алуминиеви изделия „Алкомет“ АД е турският предприемач Фикрет Индже. Друг основен акционер и действителен собственик във фирмата е Фикрет Кузуджу.
08:08 15.06.2026