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Премиерът Радев ще присъства на церемония по откриване на нови производствени мощности в Шумен

Премиерът Радев ще присъства на церемония по откриване на нови производствени мощности в Шумен

15 Юни, 2026 07:15 984 34

  • румен радев-
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  • производствени мощности-
  • шумен

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации

Премиерът Радев ще присъства на церемония по откриване на нови производствени мощности в Шумен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев ще бъде днес в Шумен, съобщи пресслужбата на Министерския съвет, предават от БТА. Той ще присъства на официалната церемония по откриване на нови производствени мощности в завод „Алкомет“.

В началото на месеца Радев се срещна с с представителите на работодателските организации в търсене на работещи решения. Конкурентоспособността на родната икономика е от ключово значение за устойчивото развитие на страната и българското правителство е открито за диалог, заяви по време на разговорите премиерът.

Той изтъкна, че България ще настоява средствата по новия Фонд за конкурентоспособност да достигнат и до по-слабо развитите държави членки, за да не се задълбочава индустриалната и технологична разлика в Европа.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хе хе

    13 7 Отговор
    Тоя само реже лентички. За друго не става.

    Коментиран от #10, #31

    07:22 15.06.2026

  • 2 Нека се поразходи бе

    11 2 Отговор
    Всичко жавицаа е наред, едни ниви десет милиарда € заеми и хоп

    07:24 15.06.2026

  • 3 Румен

    11 6 Отговор
    От летец стана глупец

    Коментиран от #11

    07:25 15.06.2026

  • 4 Бум

    14 2 Отговор
    Почнахме с папализма. Сменихме Бай Тошо Лентореза с охранителя на Бай Тошо - Боко Лентореза сега с Радев Лентореза.

    Ами комунизъм, баце! А те ни разправят Ран-Ът, Сорос, демокрация, ЕС.

    Коментиран от #7, #21

    07:26 15.06.2026

  • 5 На БАБА фърчилото

    3 5 Отговор
    Ама защо не е бат Бойко ? Аааааа да , не го избраха на изборите и го изритаха , барабар с авера му Шиши . Май все по-малко и по-малко го харесват и обичат. А беше толкоз популярен преди време. Язък ! Направо беше като Звезда. Ама от тези ОПРОСТАчените звезди и хората май бързо го разбраха !

    07:26 15.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Завод Алкомет е турски

    Коментиран от #8, #28

    07:27 15.06.2026

  • 7 насила дарител

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Бум":

    Не знам , ама важното е , че ТАНДЕМА Шишковци , вече ги няма най-отгоре !

    07:28 15.06.2026

  • 8 КарабасБарабас

    0 6 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ами то и къщата в Барселона е испанска ? Ама на......нали !

    07:28 15.06.2026

  • 9 Оня ден

    10 0 Отговор
    Бою беше в Шумен , сега той !

    07:30 15.06.2026

  • 10 ъглошлайф

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Пък божествения от Банкя , докат режеше ленти , наричаше хората Тулупи и МАТрЯЛ , че даже се хвалеше , че им го НАБИВА с 200 !
    Друго си е ПРОСТАК да реже ленти и да вика Ту Туууууу , Ту Туууууу , нали ?

    Коментиран от #26

    07:31 15.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Радев ще прави евала на турците

    16 0 Отговор
    Всъщност предприятието е на 90% турско. Така подкрепяме българските производители.

    07:33 15.06.2026

  • 14 Тити

    3 0 Отговор
    Ойк8 номер две само му липсва ножицат.

    07:36 15.06.2026

  • 15 То голямото

    13 1 Отговор
    предприятие , бълващо отрови , тръгнал Радюв по гости ! Алуминият е изключително невротоксичен !

    07:37 15.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Голем смех

    13 1 Отговор
    Защо каунь е винаги намръщен ? Май нещо не му се получава :) хахахаххаахаха

    Коментиран от #18, #32

    07:39 15.06.2026

  • 18 От соца

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Голем смех":

    му е - да изглежда "важен и сериозен" !

    07:43 15.06.2026

  • 19 Тартаковер

    2 2 Отговор
    Това лошо лошо ли е ?

    07:49 15.06.2026

  • 20 това моше само да го видя вече на снимка

    5 0 Отговор
    и почвам да псувам бетер сръбски каруцар

    07:55 15.06.2026

  • 21 Тоя лешпер Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Бум":

    е завършен селски хитрец. Даже суратя на лукавия Тодор Живков си е турнал отпред на тъпия главоч.

    07:57 15.06.2026

  • 22 Дядо Бахар Барух от село Банкя

    3 1 Отговор
    Чичо агент Моузес (Моисей, Моше), ще пререже ли лентичка имитираща пъпна връв в цветовете на "беге" байрака по стара традиция на нас богоизбраните да властваме над гойом в тая превзета без война територия?

    07:58 15.06.2026

  • 23 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Каква физиономия само.Изобщо не предполагаше,че Путин ще иска от него да прави партия като сключи договора с БОТАШ.Смяташе да избяга и да харчи комисионните

    08:00 15.06.2026

  • 24 Неразбрах

    2 0 Отговор
    Какво ще се произвежда? Крипто?

    08:00 15.06.2026

  • 25 Цун Хай Хуйн

    4 1 Отговор
    Добре че има едно турско предприятие да храни българите, че завалиите тотално ще емигрират от региона.

    08:01 15.06.2026

  • 26 Божествения от Банкя

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "ъглошлайф":

    може да те хване за ръчичка и да ти покаже във всяко едно кътче на България какво е направил за хората. А този какво ще покаже?

    Коментиран от #30, #33

    08:01 15.06.2026

  • 27 Другарю Ганев

    2 0 Отговор
    Какво произвежда тоя завод бре ????

    Алкомет“ АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти и е ключов икономически фактор за Област Шумен. Компанията има над 45-годишна история и изнася около 95% от своята продукция на международните пазари (основно в Германия, Полша, Италия, Испания, Нидерландия и САЩ).

    Коментиран от #34

    08:01 15.06.2026

  • 28 Моше Боташ Крадев

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Тихо, бе! Успешно лъжа рaятлътa, че подкрепям българските иконимика, бизнес, работодатели и работници.

    08:02 15.06.2026

  • 29 Какво става

    2 0 Отговор
    с новите 6500 кв. километра ВЕИ-та МОСВ? Пакт за миграция на ЕС? Какво става с предоговарянето на Боташ и магистрала, за която Турция ще иска такси? Както и със смешните 3 млрд. куб. м. годишно интерконектор Гърция? Как я мислите с този мин. на енергетиката, които не е експерт по енергетика и др. Защо увеличехте цена ток с 3 процента - общо с увеличението на ГЕРБ и ДПС за 2025-26 15% увеличение ток, студена вода 20%, общо 11% увеличихте парно и подгряване топла вода. Къде е Референдумът на Дойран? И референдум за вписване на правото на Кеш в Конституцията? Защо теглите заеми 8 милиарда лева, от които 50% са, за да платите на обръчите от фирми на ДПС и ГЕРБ за изградени ВЕИ-та, безобразните цени ток, които плащаме 50% с ДДС са такси и достъпи, а борсови цени са минусови? Вярно ли е, че сделката за гражданско летище е срещу Дерогация Лукойл, като крайната цел е чужди фирми да изкупят активите на Лукойл. Кога вие ще гледате БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС? Редица държави имат таван надценка и таван цени на храни, вклч. Франция, Гърция, Румъния, Унгария, те не са ли ПАЗАРНИ?
    ОСТАВКА! много информация криете, много, която засяга пряко Територията.
    ОСТАВКА!

    08:03 15.06.2026

  • 30 Крадев е Тиква номер 2

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Божествения от Банкя":

    Този ще направи още много от същото. Дано приключи с "правенето" най-късно на пролет и отиде при аверите си Банкята и Прасето! Ред е на другия голям бандит - Прокопа.

    08:04 15.06.2026

  • 31 Адрес 4000

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "хе хе":

    Тиквата Боко ,преродена в зелени чорапи
    Това явно се харесва на територията
    А уж щяхме да разграждаме моделът

    08:05 15.06.2026

  • 32 Бай Араб

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Голем смех":

    Защото си мислеше че като работи за Путин,едва ли не му е никакъв партньор, пък те го суркат като младши лейтенант.Вече и Митрофанова го язди

    08:05 15.06.2026

  • 33 Бай Араб

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Божествения от Банкя":

    БОТАШ ще ти покаже

    08:07 15.06.2026

  • 34 Другарю Ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Другарю Ганев":

    Мажоритарен собственик и председател на Надзорния съвет на шуменския завод за алуминиеви изделия „Алкомет“ АД е турският предприемач Фикрет Индже. Друг основен акционер и действителен собственик във фирмата е Фикрет Кузуджу.

    08:08 15.06.2026

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