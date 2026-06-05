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Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000

Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000

5 Юни, 2026 07:16 773 7

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  • детски градини-
  • второ класиране

7500 деца не бяха приети на първо класиране

Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000 - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес е второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първо класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони.

7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като е възможно през септември броят им да нарасне.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 арлингтън

    10 0 Отговор
    Няма медицински сестри. Медицински братя също. Заплащането е поводът. Заплатите в България са много ниски. Затова се случват тези проблеми с намирането на жени за медсестри.Хората излизат в други държави.

    07:32 05.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кумал от Бенгал

    2 0 Отговор
    Аз завършил Бангладеш мед. брат Обича лелки в детска градина

    08:35 05.06.2026

  • 6 Заслужавааме си съдбата

    2 3 Отговор
    Плащаме по 1 00 000 милион на ден на Боташ, но пари за детски градини няма и накрая избираме същите тези които подписаха договора да ни спасяват!

    Коментиран от #7

    08:36 05.06.2026

  • 7 какъв Боташ те тресе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Заслужавааме си съдбата":

    обърни се към Фандъкова, за да ти обясни кон боб яде ли..

    09:00 05.06.2026

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