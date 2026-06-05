Второ класиране в детските градини: Свободните места в София са над 3000

Днес е второто класиране за прием в ясли, детски градини и подготвителни групи в София. Свободните места след първо класиране са над 3000, голяма част от тях обаче са в отдалечени райони.
7500 деца не бяха приети на първо класиране. Най-голям проблем продължава да има в яслените групи. Заради липсата на достатъчно медицински сестри са закрити 10 яслени групи, като е възможно през септември броят им да нарасне.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 арлингтън
07:32 05.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кумал от Бенгал
08:35 05.06.2026
6 Заслужавааме си съдбата
Коментиран от #7
08:36 05.06.2026
7 какъв Боташ те тресе
До коментар #6 от "Заслужавааме си съдбата":обърни се към Фандъкова, за да ти обясни кон боб яде ли..
09:00 05.06.2026