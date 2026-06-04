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Цветелина Пенкова: Разликите в цените на електроенергията в ЕС ни пречат да развиваме европейска конкурентоспособност

Цветелина Пенкова: Разликите в цените на електроенергията в ЕС ни пречат да развиваме европейска конкурентоспособност

4 Юни, 2026 12:13 402

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Евродепутатът от БСП представи мерки за по-Добра енергийна свързаност и по-ниски цени на електроенергията на Green Transition Forum 6.0

Цветелина Пенкова: Разликите в цените на електроенергията в ЕС ни пречат да развиваме европейска конкурентоспособност - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В Европейския съюз няма проблем с производството на електроенергия. Произвеждаме достатъчно. Въпросът е, че тя не достига до всички потребители на достъпни цени.“

Това заяви Цветелина Пенкова, евродепутат от БСП и заместник-председател на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика в Европейския парламент (ITRE), по време на участието си в Green Transition Forum 6.0 в София – най-голямата платформа в Централна и Източна Европа за дискусии по устойчиво развитие и икономическа трансформация.

По думите ѝ основното предизвикателство пред европейската енергетика днес не е производството на електроенергия, а възможността тя да бъде пренасяна ефективно и на достъпни цени там, където е необходима. Според Пенкова проблемът е особено видим в Централна и Източна Европа, включително България, където недостатъчната свързаност и ограниченията в електропреносната инфраструктура продължават да водят до по-високи цени на електроенергията спрямо други части на Съюз.

„Недопустимо е домакинствата и индустрията в България да плащат в пъти по-скъп ток в сравнение с потребителите в Северна Европа. Няма как да говорим за европейска икономика и конкурентоспособност, ако не решим проблема с разликите в цените на електроенергията в рамките на ЕС“, подчерта Пенкова.

По време на форума тя представи работата си като основен преговарящ на Европейския парламент по Регламента за трансевропейската енергийна инфраструктура (TEN-E), чиято цел е да насърчи инвестициите в електропреносните мрежи и да премахне съществуващите ограничения пред свободното движение на електроенергия в ЕС.

„Наличните ограничения в европейската електропреносна мрежа в Централна Европа, по-конкретно в Австрия и Унгария, изолират нашия регион и го превръщат в енергиен остров, без реален достъп до общо-европейския енергиен пазар. Това пряко рефлектира върху цените на електроенергията у нас, правейки ги най-високите в рамките на ЕС“, обясни Пенкова.

Сред основните приоритети на законодателството са по-координираното европейско планиране на инфраструктурните проекти, по-ясното идентифициране и приоритизиране на критичните нужди на енергийната система, както и по-силната роля на европейските регулатори при наблюдението върху изпълнението на стратегическите проекти.

Пенкова акцентира и върху необходимостта от по-ефективното използване на средствата, които се генерират от претоварванията и ограниченията в електропреносната система.

„Получава се порочен кръг, в който проблемът със „стесненията по мрежата“ генерира приходи, а приходите не се използват за решаването на самия проблем“, посочи тя.

По думите ѝ новият подход трябва да гарантира, че средствата ще се инвестират обратно в модернизацията на инфраструктурата и в премахването на стесненията в електропреносната мрежа, които затрудняват функционирането на европейския енергиен пазар и водят до големи ценови разлики между държавите членки.

В изказването си Пенкова подчерта още, че развитието на трансграничните връзки трябва да върви паралелно с инвестиции в националните електропреносни и електроразпределителни мрежи, както и в съоръженията за съхранение на енергия.

„Поставяме силен акцент върху приоритетната подкрепа за регионите, които наистина се нуждаят от нея, за да гарантираме реално функциониращ и интегриран европейски енергиен пазар“, заключи Пенкова.

Шестото издание на Green Transition Forum в София беше открито от президента на Република България Илияна Йотова и събра еврокомисари, евродепутати, представители на европейските институции, бизнеса и академичните среди.

Цветелина Пенкова: Разликите в цените на електроенергията в ЕС ни пречат да развиваме европейска конкурентоспособност

Сред участниците бяха министрите на транспорта на България и на Гърция Георги Пеев и Христос Димас, както министрите на енергетиката на двете държави - Ива Петрова и Ставрос Папаставру. Във форума се включиха още нобелови лауреати, бивши министър-председатели, инвеститори и водещи международни експерти. Основен акцент в дискусиите в първия ден бяха ключовите предизвикателства пред конкурентоспособността, енергийната сигурност и икономическото развитие на Европейския съюз.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

Цветелина Пенкова: Разликите в цените на електроенергията в ЕС ни пречат да развиваме европейска конкурентоспособност


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