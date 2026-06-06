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Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава...

Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава...

6 Юни, 2026 15:00 1 669 67

  • милен велчев-
  • финанси-
  • данъци

Според финансиста не бива да се вслушваме безкритично във всяко нещо, което ни завещава ЕК

Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава... - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-лесно е да вдигнем данъците. Но по този начин България ще попадне в икономическото блато, в което се намират много от основните ни търговски партньори в Западна Европа. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ финансистът и бивш министър на финансите Милен Велчев.

Властта обяви, че тя е тази, която "ще трябва да изпие горчивата чаша" заради финансовото състояние на държавата. Опозицията призова да се спре с паниката и "който не може, да си тръгва и да даде на някой, който може".

„Положението с парите в държавата е достатъчно лошо. Не е катастрофално, но налага много от мерките, към които реферира вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Но не чуваме достатъчно конкретика. Надявам се да я чуем в следващия един месец“, обясни Велчев.

По думите му замразяване и махане на механизмите не означава едно и също нещо. „Защото по дефиниция, ако продължат да съществуват тези автоматични механизми, това означава, че спиралата ще продължи да се развърта и доходите ще продължат евентуално да нарастват по-бързо, отколкото диктува разумът. Така че със сигурност можем да приветстваме заявката за премахване на тези механизми“.

„Премахването им не означава автоматично замразяване на доходите, защото остава възможността за преценка от страна на правителството кои доходи и с колко е редно всяка година да се повишават“, коментира Велчев.

Според финансиста мерки за спестяване на разходи със сигурност се налагат. „Проблемите в бюджета, които са наистина дълбоки, не са създадени от недостатъчно приходи и не идват от прекалено ниски данъци. Със същите данъци и с подобна събираемост държавата успяваше да живее сравнително комфортно преди 20 или 25 години и не само да не надвишава 3% дефицит, а напротив – да генерира балансиран бюджет и излишък“.

„При същите данъци и при същите приходи проблемът е в разходите. За последните години, особено през последните 5, много от доходите в бюджетната сфера нараснаха толкова несъразмерно, че изпревариха с големи темпове ръста на икономиката“, коментира той.

Според него не бива да се вслушваме безкритично във всяко нещо, което ни завещават нашите партньори от Европейската комисия. В това число и прогресивното данъчно облагане.

„Най-лесно е, на пръв поглед, да се вдигат данъците. Последиците обаче ще са такива, каквито наблюдаваме в Западна Европа - липса на растеж, липса на динамика.

България на този фон се развива добре икономически и расте всяка година по-бързо от Западна Европа. Ние не искаме този, макар и не много висок ръст, да намалее още повече и да попаднем в икономическото блато, в което са много от нашите основни търговски партньори“, посочи Велчев.

Велчев коментира, че и в Европейската комисия, макар че не са избрани от избирателите, понякога обичат да се държат като политици. „И те искат да бъдат популярни. Няма да кажат конкретно: „Намалете COVID добавките“ или „Намалете администрацията с 10%“, което би трябвало да се направи. По-лесно е да кажат: „Дайте да обложим още повече тези, които и без това плащат данъци“.

„Вероятно Европейската комисия наистина няма много пълен поглед върху състоянието на финансите. В самото им становище се подчертава, че не са били информирани за всичко, което става в публичния сектор. И с не дотам перфектната информация са стигнали до изчисление, че бюджетът ще завърши на около минус 4% дефицит“, обясни той.

„По-скоро бих повярвал на нашето правителство, но подозирам, че истината, ако не е по средата, е някъде между минус 4% и 7,4%. Може би по-близо до прогнозите на министъра на финансите“, допълни Велчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    36 2 Отговор
    Олигарсите не закачате.Ще плащат работещите бедни и пенсионерите.

    Коментиран от #47

    15:01 06.06.2026

  • 2 хаха

    28 5 Отговор
    Лъже! Както винаги.

    15:01 06.06.2026

  • 3 а още по лесно е

    15 6 Отговор
    да ядеме вегетариански пици

    Коментиран от #29

    15:04 06.06.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    26 3 Отговор
    Знам, че е най-лесно. Обаче има и още по-лесно: да вземем да ви начупим престъпните тикви на кърлежите на държавна хранилка. Като теб. Идея си нямаш колко по-лесно и бързо става.😎

    15:04 06.06.2026

  • 5 хаха

    22 1 Отговор
    "Последиците обаче ще са такива, каквито наблюдаваме в Западна Европа - липса на растеж, липса на динамика."

    Прогресивната система за данък върху доходите на физическите лица (ДДФО) в Полша използва необлагаема ставка до 30 000 PLN, след което доходът се облага с 12% за доходи до 120 000 PLN и 32% за доходи над този праг. Лицата с високи доходи са изправени пред допълнителен данък за солидарност от 4% за доходи над 1 000 000 PLN.

    Що рече ве каун? В "западна Европа затфа неа ръстеж ба."?

    ХАХАХА. Вижте се бе байганьовци. И този бил от "умните" ви измамници.

    15:04 06.06.2026

  • 6 бобошен

    14 11 Отговор
    Като вдигнете данъците,българите още ще обеднеят. Още хора ще бягат към чужбините и България още ще се обезлюди.

    Коментиран от #7

    15:05 06.06.2026

  • 7 хаха

    12 3 Отговор

    До коментар #6 от "бобошен":

    Тези мантри на друго място бе ЕКОНОМЕСТ от ВИИ Карл Маркс.

    15:07 06.06.2026

  • 8 защо дишаш още ?

    16 3 Отговор
    като какъв се изказваш крадецо ?

    15:07 06.06.2026

  • 9 ПеПедофил

    6 1 Отговор
    Само опозицията има право да плюе, мрънка и всява паника, изпозвайки резултатите от своите действия или бездействия в предходни години като управляващи или като патерици, крепящи водопада при многобройните вотове на недоверие.

    15:07 06.06.2026

  • 10 Правителството

    11 4 Отговор
    Правителството каза, че няма да вдига данъците, ти какво се упражняваш да внушаваш съмнения?!
    Рупай си в обора, да не те подпукат, че още си в давност

    Коментиран от #37

    15:08 06.06.2026

  • 11 Дориана

    7 5 Отговор
    Милен Велчев, защо дъвчи тази тема, след като Румен Радев сто пъти каза, че няма да се вдигат данъци. Провалени политици се надпреварват кой повече да дава "съвети" на новата власт. Сипят се ежедневно лъжи, компромати, заплахи, съвети, предупреждения и всичко , което може да им влезе в ролята на оръжие срещу Новото управление. Това показва страх и безпомощност.

    15:09 06.06.2026

  • 12 Предадохте и Продадохте

    16 3 Отговор
    България на Европа слушате чужди хора и им позволявате те да решават съдбата на България и българския народ. Вкарахте тази чужда валута и ни направихте още по бедни.

    Коментиран от #54

    15:10 06.06.2026

  • 13 Сатана Z

    13 2 Отговор
    Андрешко е оставил бирника в блатото ,ама в днешно време ще го заровят на място.
    Единствено прогресивен данък доход и минимален праг ще реши отчасти въпросите.

    15:10 06.06.2026

  • 14 Тогава

    14 1 Отговор
    ще станем като "белите"държави,който печели повече,повече плаща!Държавна тайна е,че работодателите в България крият доходи! Като се започне от осигуровки,та до данък печалба/работят на" загуба"/!

    15:12 06.06.2026

  • 15 Абе

    9 1 Отговор
    Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава...

    Според мен най-добре е да си направите всичко държавно което го приватизирахте защото получавате пари само от данъци и глоби

    15:15 06.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    15 1 Отговор
    Байганьовците още не знаят къде се намират. "Мъ той Гумен каза че няма да вдига данъците ба!"

    Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България.
    ЕК поиска да махнем плоския данък
    България събира малко данъчни приходи и облагането не е справедливо.

    Ще махате и песен ще пеете комундета. "Равенството" свърши. И "равния данък" скоро ще свърши.

    15:16 06.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Знайко

    13 0 Отговор
    Защо ми триете коментара?

    Трябва да се промени из основи осигуритулно-данъчната система на България.

    Трябва да се въведе необлагаем мунимум 500 евро месечно. И на богатите да се вдигне данък доход до 40% за доходи над 100 000 евро годишно. Добре ще е да се въведе семейно облагане.

    Коментиран от #22

    15:17 06.06.2026

  • 20 Този е във втората редица

    11 1 Отговор
    За разследване за особена вреда към България.
    Но поред на номерата.

    15:17 06.06.2026

  • 21 Държавен чиновник

    14 2 Отговор
    36 години, ядохме, пихме и се веселихме!
    Келнера дойде за сметката!

    15:19 06.06.2026

  • 22 хаха

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Знайко":

    Това са препоръките на ЕК. Минимален НЕОБЛАГАЕМ доход и прогресивен данък.

    15:19 06.06.2026

  • 23 Точно на тебе ли трябка

    5 2 Отговор
    да чуеш конкретика
    Вие, "тумбата " си изтъкахте платното и ритнахте кросното; подхвърлихте някой лев за параклис ...; всичките си уредите спокойното положение за деца и наследници и за България не си мръднахте пръста; различно безлични но се нагласихте с печеливши дейности.

    15:21 06.06.2026

  • 24 Керка

    11 4 Отговор
    Най-лесно е да приберем едни огромни пари, от времето на 800 дни, на царя, казиното и после, после с крадени пари, строи едни ненужни никому хотели по славното ни Лайноморие! Наглец, министър!

    15:21 06.06.2026

  • 25 Най

    17 1 Отговор
    Добре е данъчната система де е прогресивна . Крадливите политици пазят олигарсите от данъци . Лъгаха ни вече 20 г ,че било 10% данък ще привлича чуждестранни инвеститори , оказа се заблуда . Целта е богатите да плащат на равно с бедните работещи .

    15:22 06.06.2026

  • 26 Боташа или ботуша на терора

    8 3 Отговор
    Боже, Божеее... докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците като юпитата от 0ПГ HДCB!

    Коментиран от #31

    15:22 06.06.2026

  • 27 Мирчо Спасов

    9 2 Отговор
    Тоя,,,,бетонира къмпинг,Луна,на Обзор,,,,по времето на тройната коалиция,,,,,,,,място има запазено,,,в Персин,,,,!

    15:22 06.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 По-добре на вегански пици,

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "а още по лесно е":

    отколкото на фотосинтеза!

    15:22 06.06.2026

  • 30 Царя

    8 2 Отговор
    Оправих ви за 800 дни!

    Коментиран от #33

    15:23 06.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мнение

    4 3 Отговор
    Много голям крадец! Като Костов

    15:26 06.06.2026

  • 33 Боташа

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Царя":

    Аз ще ви оправя за 400 дни!

    15:26 06.06.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Знайко

    13 1 Отговор
    Само един от десет хиляди българи може да си мери пачките с Милен Велчев. За другите 6 млн българи, които никога няма да станат богати като Милен Велчев е по-добре да се махне 10% плоския данък и да се въведе необлагаим минимум и прогресивен данък доход.

    Не мога да проумея как в най-бедната държава в ЕС бедняците искат 10% плокък данък, който облагодетелства само 6000 бг богаташи като Милен Велчев.

    15:26 06.06.2026

  • 36 Да , какъв ужас за крадци като тебе

    10 1 Отговор
    Ако трябва да плащате данъци за всички,което окрадохре като активи от държавата, за имотите ви и за огромните ви заплати, вие неграмотни крадци престъпни ,обрали държавата , останали без присъди и конференция акации и живеещи в охолство като арабски шейхове с частни петролни кладенци, вие ще трябва да фалирате бе. .как така ще се осигурявате на истинските ви да като, а не на 2000 евро, как така ще вдигате данък сгради,броя на снимката с 20 километровите хотели ще фалира за една година....

    15:27 06.06.2026

  • 37 Рундьо Крадев

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Правителството":

    може да казва и да ви лъже както и с каквото си иска, но предаде в сговор с другите бандити управлението на баба ЛаГад от ЕЦБ и вече само ще слушка и ще козирува на началничките си от Брюксел!

    15:27 06.06.2026

  • 38 Иху

    8 0 Отговор
    А кой обърна външния дълг от долари в евро. И признай си , че взема хубава комисионна под масата. Не те ли е срам и дани глекаш в очите.

    15:28 06.06.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 лобисти ви вземат за глупци

    8 0 Отговор
    Още малко ще кажат, че данъците в САЩ, Европа, Япония, Корея и навсякъде по света са някакво престъпление.
    Само в офшорки има плосък данък!

    15:28 06.06.2026

  • 41 Геро

    8 1 Отговор
    Чета коментарите, мисля си едно, всички дето забатачиха България, толкова здраво, през тези 36 години, само половината да върнат в страната и сме шампиони на ВЪРНАТА... кражба!!! БАБАТА, ШИШО, ВЕЛЧЕВ
    ГОРАНКАТА, ПИЦАТА, ЦАРЯ ВОДОПАДА, ВЕЛМОЖИТЕ И МАГИСТРАТИТЕ, ПРОКУРОРИ...!!!

    15:29 06.06.2026

  • 42 Такива като тоя пич аха да реват

    6 1 Отговор
    Можехте досега да крадете българския народ и да не плащате нищо на българската държава, ама сега едни по- силни от вас в ЕЦБ и МВФ ще вземат всичко, мошеници...колко прости се оказахте ..данъците ще ви се вдигнат и ще ги плащате вече директно на ЕЦБ , и хотелите ще ти се заемат даже кредиторите ..

    15:32 06.06.2026

  • 43 Как да махнем държавните търтей?

    5 0 Отговор
    0 % - данък
    0 % ДДС

    Търтейте сами ще избягат!

    Коментиран от #53

    15:32 06.06.2026

  • 44 Комунягите

    11 1 Отговор
    от тройната сглобка НДСВ+БСП+ДПС премахнахте справедливия прогресивен данък! После всички комунистически сглобки на ГЕРБ, ППДБ, ИТН и т.н. нищо не промениха, защото това е най-изгодно на престъпната олигархия!

    15:34 06.06.2026

  • 45 Дойче зеле

    5 2 Отговор
    КОЙ ЛИ ВЗИМА ИНТЕРВЮ ОТ ВЕЛЧЕВите ???? Шефовете на Д. Пеевски !!!!!!!!!!!!!!! Така наречените "трупата на Стенмарк"

    15:34 06.06.2026

  • 46 Деций

    9 0 Отговор
    Тогава трябва да връщаш 1.5 милиарда от сделката с брейди книжата,1.2 милиарда от продажбата на пощата на Вива Венчарс(жива авантюра), от Парите на КТБ и Вива Ком и там 1.2 милиарда,и това са само част от ударите които реализирахте в ущърб на държавата.

    15:35 06.06.2026

  • 47 По точно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Пенсионерите и младите майки се оказаха най-големите олигарси в държавата.

    15:37 06.06.2026

  • 48 Мисля че е редно да пратим до ЕЦБ

    5 0 Отговор
    Списък с имотите на тоя господин и после отрицателните суми, които плаща категории данъци за тях, този и такива крадци и престъпници като него вече ощетяват не друг , а ЕВропейската централна банка . Хубаво е кредиторите на ЕЦБ да дойдат на терен и да опишат имотите на такива като тоя у да си потърсят неплатените данъци от тях ..

    15:40 06.06.2026

  • 49 нннн

    10 0 Отговор
    Много добра мярка е да се конфискуват хотелите на Милен Велчев. Дойде в България гол като сокол и след известно време в политиката неприлично се замогна.
    И стига са ревали милионерите! Редно е да върнат поне част от откраднатото.

    15:40 06.06.2026

  • 50 .....

    8 0 Отговор
    Бе кога ще върнете откраднатото бе😂

    15:40 06.06.2026

  • 51 Бфбж

    7 0 Отговор
    На управляващите най- лесно им е да отрежат пенсиите. Кой мине-замине пенсии реже. Безсрамници!

    15:41 06.06.2026

  • 52 Бфбж

    7 0 Отговор
    Рязане на депутатски заплати и 50% съкращение на държавната хранилка.

    15:43 06.06.2026

  • 53 Пряка демокрация

    3 0 Отговор

    До коментар #43 от "Как да махнем държавните търтей?":

    Референдум дали да се плащат данъци. А да видим!

    15:43 06.06.2026

  • 54 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Предадохте и Продадохте":

    Обърни си еврата от пенсийката в рубли. Ще станеш милионер!

    15:46 06.06.2026

  • 55 АГАТ а Кристи

    3 0 Отговор
    С некадърниците е най-лесно. Просто не чуваш и не четеш глупостите им. Всичките юпита, барабар с флагмана им са под този знаменател. Ама не само те - и цялата им рода, защото семката им е такава !
    Пияндето Калина и за метачка не става, ама "принцеса"... На какво принцеса - на ракията, или на катастрофите ?

    15:46 06.06.2026

  • 56 Сори

    2 0 Отговор
    "Най-лесно е да вдигнем данъците. Но по този начин България ще попадне в икономическото блато..."

    Ай на бас, че ега се ослушваме, но накрая точно това ще направим! И народа отново ще си трае, че можело и полошо да стане.

    15:48 06.06.2026

  • 57 Троян

    1 0 Отговор
    Законите на Хан Крум страшни. А леке?

    15:49 06.06.2026

  • 58 Към 6 млн гласуващи бг дебили

    2 1 Отговор
    Въпрос по математика за 6-ти клас.

    Как става така, че държавата харчи над 40% от БВП, а събира само "10% плокък данък"?

    Еми става като плащате още над 30% други данъци наречени: осигуровки, ДДС, акцизи ...

    Проумейге го най-после, в България данъците не са ниски. Навсякъде в ЕС държавите харчат вежсу 40 % и 45% от БВП. И навсякъде тези 40%-45% се събират от населението чрез данъци и осигуповки. Просто в социалните държави боготите плащат по-висок процент от доходите си на държавата. Осигуровките са просто друг вид данъци, и осигуровки, и данъци отиват на едно и също място - в държавния бюджет.

    15:52 06.06.2026

  • 59 Лореин

    4 0 Отговор
    Юпито, Милен Велчев, от времето на царя,
    заграби 500 млн. $, превалутирни пари от външен дълг на България! После се радва, че е успял, да зароби страната ни, трайно!
    Днес говори за данъци, отново и пак на гърба на народа ни! Още ли искаш и колко!
    Мерзавец!

    15:54 06.06.2026

  • 60 Марджи

    3 0 Отговор
    Този е като настъпена, смачкани жаба на Бойков асфалт! Ще ти изкочат зъркелите, пак и отново да крадеш! Нищожество!

    15:57 06.06.2026

  • 61 Може ли да каже някой

    1 0 Отговор
    Какво стана с онези замразени от валутния борд милиарда, които щяха да се освободят като приемем еврото? Толкова много се коментираше, а сега пълна тишина. Изчезнаха ли някъде?

    16:00 06.06.2026

  • 62 Т.КОЛЕВ

    1 0 Отговор
    ВЛАСТА Е БИЛА ТАЗИ КОЯТО ЩЕ ИЬПИЕЛА ГОРЧИВАТА ЧАША ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА .....И Т.Н.
    ДА БЕ КАКЛИ ПЪК НЕ ТИЯ ОТ ГРАФАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КОЙТО ОСНОВНО ТЕ ИЗТОЧВАТ МНОГО БЮДЖЕТА СЪС ДАЛАВЕРИ И И ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТИ С ПАЧКИ ХИЛЯДИ ЗАПЛАТИ БЪЛГАРИЯ Е РАЙ ЗА ТАКИВ
    А .НАРОДА ДОСТА ГОДИНИ ВЕЧЕ ГИ ТЪРПИ. ГОРЧИВА ЧАША С ПАЧКИ ХИЛЯДИ ЕВРО НЯМА.ТИЯ ОТ ГЕРБ И ДПС НА КОЙТО ИМ ОТКРИВАТ КРАДЕНЕТО И ДАЛАВЕРИТЕ ПАК СА В ПАРЛАМЕНТА И ВЗИМАТ С ПАЧКИ ЕВРО ЗАПЛАТИ НАБЛИЖАВА И ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ДА ИЗЛЯЗАТ РОДОЛЮБЦИТЕ в кавички.

    16:01 06.06.2026

  • 63 Никой

    1 0 Отговор
    Този човек беше и Министър по едно време.

    Какви ръстове го гонят - та ние гладуваме на дъното.

    Това са някакви общи приказки.

    16:03 06.06.2026

  • 64 Повече бачкане

    0 0 Отговор
    И по-малко харчене. Питайте родителите си.

    16:12 06.06.2026

  • 65 гошо

    1 0 Отговор
    Всякакви крадци се упражняват по медиите.

    16:13 06.06.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

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