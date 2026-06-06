Милен Велчев: Най-лесно е да вдигнем данъците, но тогава...

Най-лесно е да вдигнем данъците. Но по този начин България ще попадне в икономическото блато, в което се намират много от основните ни търговски партньори в Западна Европа. Това каза в предаването „Тази събота“ по бТВ финансистът и бивш министър на финансите Милен Велчев.
Властта обяви, че тя е тази, която "ще трябва да изпие горчивата чаша" заради финансовото състояние на държавата. Опозицията призова да се спре с паниката и "който не може, да си тръгва и да даде на някой, който може".
„Положението с парите в държавата е достатъчно лошо. Не е катастрофално, но налага много от мерките, към които реферира вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Но не чуваме достатъчно конкретика. Надявам се да я чуем в следващия един месец“, обясни Велчев.
По думите му замразяване и махане на механизмите не означава едно и също нещо. „Защото по дефиниция, ако продължат да съществуват тези автоматични механизми, това означава, че спиралата ще продължи да се развърта и доходите ще продължат евентуално да нарастват по-бързо, отколкото диктува разумът. Така че със сигурност можем да приветстваме заявката за премахване на тези механизми“.
„Премахването им не означава автоматично замразяване на доходите, защото остава възможността за преценка от страна на правителството кои доходи и с колко е редно всяка година да се повишават“, коментира Велчев.
Според финансиста мерки за спестяване на разходи със сигурност се налагат. „Проблемите в бюджета, които са наистина дълбоки, не са създадени от недостатъчно приходи и не идват от прекалено ниски данъци. Със същите данъци и с подобна събираемост държавата успяваше да живее сравнително комфортно преди 20 или 25 години и не само да не надвишава 3% дефицит, а напротив – да генерира балансиран бюджет и излишък“.
„При същите данъци и при същите приходи проблемът е в разходите. За последните години, особено през последните 5, много от доходите в бюджетната сфера нараснаха толкова несъразмерно, че изпревариха с големи темпове ръста на икономиката“, коментира той.
Според него не бива да се вслушваме безкритично във всяко нещо, което ни завещават нашите партньори от Европейската комисия. В това число и прогресивното данъчно облагане.
„Най-лесно е, на пръв поглед, да се вдигат данъците. Последиците обаче ще са такива, каквито наблюдаваме в Западна Европа - липса на растеж, липса на динамика.
България на този фон се развива добре икономически и расте всяка година по-бързо от Западна Европа. Ние не искаме този, макар и не много висок ръст, да намалее още повече и да попаднем в икономическото блато, в което са много от нашите основни търговски партньори“, посочи Велчев.
Велчев коментира, че и в Европейската комисия, макар че не са избрани от избирателите, понякога обичат да се държат като политици. „И те искат да бъдат популярни. Няма да кажат конкретно: „Намалете COVID добавките“ или „Намалете администрацията с 10%“, което би трябвало да се направи. По-лесно е да кажат: „Дайте да обложим още повече тези, които и без това плащат данъци“.
„Вероятно Европейската комисия наистина няма много пълен поглед върху състоянието на финансите. В самото им становище се подчертава, че не са били информирани за всичко, което става в публичния сектор. И с не дотам перфектната информация са стигнали до изчисление, че бюджетът ще завърши на около минус 4% дефицит“, обясни той.
„По-скоро бих повярвал на нашето правителство, но подозирам, че истината, ако не е по средата, е някъде между минус 4% и 7,4%. Може би по-близо до прогнозите на министъра на финансите“, допълни Велчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #47
15:01 06.06.2026
2 хаха
15:01 06.06.2026
3 а още по лесно е
Коментиран от #29
15:04 06.06.2026
4 Евгени от Алфапласт
15:04 06.06.2026
5 хаха
Прогресивната система за данък върху доходите на физическите лица (ДДФО) в Полша използва необлагаема ставка до 30 000 PLN, след което доходът се облага с 12% за доходи до 120 000 PLN и 32% за доходи над този праг. Лицата с високи доходи са изправени пред допълнителен данък за солидарност от 4% за доходи над 1 000 000 PLN.
Що рече ве каун? В "западна Европа затфа неа ръстеж ба."?
ХАХАХА. Вижте се бе байганьовци. И този бил от "умните" ви измамници.
15:04 06.06.2026
6 бобошен
Коментиран от #7
15:05 06.06.2026
7 хаха
До коментар #6 от "бобошен":Тези мантри на друго място бе ЕКОНОМЕСТ от ВИИ Карл Маркс.
15:07 06.06.2026
8 защо дишаш още ?
15:07 06.06.2026
9 ПеПедофил
15:07 06.06.2026
10 Правителството
Рупай си в обора, да не те подпукат, че още си в давност
Коментиран от #37
15:08 06.06.2026
11 Дориана
15:09 06.06.2026
12 Предадохте и Продадохте
Коментиран от #54
15:10 06.06.2026
13 Сатана Z
Единствено прогресивен данък доход и минимален праг ще реши отчасти въпросите.
15:10 06.06.2026
14 Тогава
15:12 06.06.2026
15 Абе
Според мен най-добре е да си направите всичко държавно което го приватизирахте защото получавате пари само от данъци и глоби
15:15 06.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хаха
Европейската комисия започва процедура за свръхдефицит срещу България.
ЕК поиска да махнем плоския данък
България събира малко данъчни приходи и облагането не е справедливо.
Ще махате и песен ще пеете комундета. "Равенството" свърши. И "равния данък" скоро ще свърши.
15:16 06.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Знайко
Трябва да се промени из основи осигуритулно-данъчната система на България.
Трябва да се въведе необлагаем мунимум 500 евро месечно. И на богатите да се вдигне данък доход до 40% за доходи над 100 000 евро годишно. Добре ще е да се въведе семейно облагане.
Коментиран от #22
15:17 06.06.2026
20 Този е във втората редица
Но поред на номерата.
15:17 06.06.2026
21 Държавен чиновник
Келнера дойде за сметката!
15:19 06.06.2026
22 хаха
До коментар #19 от "Знайко":Това са препоръките на ЕК. Минимален НЕОБЛАГАЕМ доход и прогресивен данък.
15:19 06.06.2026
23 Точно на тебе ли трябка
Вие, "тумбата " си изтъкахте платното и ритнахте кросното; подхвърлихте някой лев за параклис ...; всичките си уредите спокойното положение за деца и наследници и за България не си мръднахте пръста; различно безлични но се нагласихте с печеливши дейности.
15:21 06.06.2026
24 Керка
15:21 06.06.2026
25 Най
15:22 06.06.2026
26 Боташа или ботуша на терора
Коментиран от #31
15:22 06.06.2026
27 Мирчо Спасов
15:22 06.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 По-добре на вегански пици,
До коментар #3 от "а още по лесно е":отколкото на фотосинтеза!
15:22 06.06.2026
30 Царя
Коментиран от #33
15:23 06.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мнение
15:26 06.06.2026
33 Боташа
До коментар #30 от "Царя":Аз ще ви оправя за 400 дни!
15:26 06.06.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Знайко
Не мога да проумея как в най-бедната държава в ЕС бедняците искат 10% плокък данък, който облагодетелства само 6000 бг богаташи като Милен Велчев.
15:26 06.06.2026
36 Да , какъв ужас за крадци като тебе
15:27 06.06.2026
37 Рундьо Крадев
До коментар #10 от "Правителството":може да казва и да ви лъже както и с каквото си иска, но предаде в сговор с другите бандити управлението на баба ЛаГад от ЕЦБ и вече само ще слушка и ще козирува на началничките си от Брюксел!
15:27 06.06.2026
38 Иху
15:28 06.06.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 лобисти ви вземат за глупци
Само в офшорки има плосък данък!
15:28 06.06.2026
41 Геро
ГОРАНКАТА, ПИЦАТА, ЦАРЯ ВОДОПАДА, ВЕЛМОЖИТЕ И МАГИСТРАТИТЕ, ПРОКУРОРИ...!!!
15:29 06.06.2026
42 Такива като тоя пич аха да реват
15:32 06.06.2026
43 Как да махнем държавните търтей?
0 % ДДС
Търтейте сами ще избягат!
Коментиран от #53
15:32 06.06.2026
44 Комунягите
15:34 06.06.2026
45 Дойче зеле
15:34 06.06.2026
46 Деций
15:35 06.06.2026
47 По точно
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Пенсионерите и младите майки се оказаха най-големите олигарси в държавата.
15:37 06.06.2026
48 Мисля че е редно да пратим до ЕЦБ
15:40 06.06.2026
49 нннн
И стига са ревали милионерите! Редно е да върнат поне част от откраднатото.
15:40 06.06.2026
50 .....
15:40 06.06.2026
51 Бфбж
15:41 06.06.2026
52 Бфбж
15:43 06.06.2026
53 Пряка демокрация
До коментар #43 от "Как да махнем държавните търтей?":Референдум дали да се плащат данъци. А да видим!
15:43 06.06.2026
54 Ами
До коментар #12 от "Предадохте и Продадохте":Обърни си еврата от пенсийката в рубли. Ще станеш милионер!
15:46 06.06.2026
55 АГАТ а Кристи
Пияндето Калина и за метачка не става, ама "принцеса"... На какво принцеса - на ракията, или на катастрофите ?
15:46 06.06.2026
56 Сори
Ай на бас, че ега се ослушваме, но накрая точно това ще направим! И народа отново ще си трае, че можело и полошо да стане.
15:48 06.06.2026
57 Троян
15:49 06.06.2026
58 Към 6 млн гласуващи бг дебили
Как става така, че държавата харчи над 40% от БВП, а събира само "10% плокък данък"?
Еми става като плащате още над 30% други данъци наречени: осигуровки, ДДС, акцизи ...
Проумейге го най-после, в България данъците не са ниски. Навсякъде в ЕС държавите харчат вежсу 40 % и 45% от БВП. И навсякъде тези 40%-45% се събират от населението чрез данъци и осигуповки. Просто в социалните държави боготите плащат по-висок процент от доходите си на държавата. Осигуровките са просто друг вид данъци, и осигуровки, и данъци отиват на едно и също място - в държавния бюджет.
15:52 06.06.2026
59 Лореин
заграби 500 млн. $, превалутирни пари от външен дълг на България! После се радва, че е успял, да зароби страната ни, трайно!
Днес говори за данъци, отново и пак на гърба на народа ни! Още ли искаш и колко!
Мерзавец!
15:54 06.06.2026
60 Марджи
15:57 06.06.2026
61 Може ли да каже някой
16:00 06.06.2026
62 Т.КОЛЕВ
ДА БЕ КАКЛИ ПЪК НЕ ТИЯ ОТ ГРАФАТА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ КОЙТО ОСНОВНО ТЕ ИЗТОЧВАТ МНОГО БЮДЖЕТА СЪС ДАЛАВЕРИ И И ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТИ С ПАЧКИ ХИЛЯДИ ЗАПЛАТИ БЪЛГАРИЯ Е РАЙ ЗА ТАКИВ
А .НАРОДА ДОСТА ГОДИНИ ВЕЧЕ ГИ ТЪРПИ. ГОРЧИВА ЧАША С ПАЧКИ ХИЛЯДИ ЕВРО НЯМА.ТИЯ ОТ ГЕРБ И ДПС НА КОЙТО ИМ ОТКРИВАТ КРАДЕНЕТО И ДАЛАВЕРИТЕ ПАК СА В ПАРЛАМЕНТА И ВЗИМАТ С ПАЧКИ ЕВРО ЗАПЛАТИ НАБЛИЖАВА И ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ ДА ИЗЛЯЗАТ РОДОЛЮБЦИТЕ в кавички.
16:01 06.06.2026
63 Никой
Какви ръстове го гонят - та ние гладуваме на дъното.
Това са някакви общи приказки.
16:03 06.06.2026
64 Повече бачкане
16:12 06.06.2026
65 гошо
16:13 06.06.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.