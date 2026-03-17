Рая Назарян: Удължителният бюджет и законите по ПВУ останаха като приоритети за това НС

Рая Назарян: Удължителният бюджет и законите по ПВУ останаха като приоритети за това НС

17 Март, 2026 17:20 471 12

Тя отбеляза, че в четвъртък ще бъде последното заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, когато се налага

Рая Назарян: Удължителният бюджет и законите по ПВУ останаха като приоритети за това НС - 1
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Приоритетите, които останаха, са удължителният закон за бюджет на второ гласуване, както и законите по Плана за възстановяване и устойчивост, касаещи четвърто и пето плащане, каза пред медиите председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Тя отбеляза, че в четвъртък ще бъде последното заседание на парламента, като това не означава, че по време на ваканция в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители няма възможност да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание, когато се налага.

Рая Назарян се включи в заседание на правната комисия, което обаче поради липса на кворум не се състоя.

„Изчакахме доста дълго, прозвъняхме всички членове на комисията, отказват да присъстват, така че да може да се разгледа т.нар. Закон за лобизма на второ четене, за да влезе в програмата за утре. Има и обединен доклад на законите за Наказателния кодекс, но не може да тръгне правна комисия, сигурно утре ще има нов опит“, коментира председателят на парламента.

Тя добави, че в момента заседава бюджетна комисия за удължителния закон, както и комисията по транспорт и съобщенията, социалната комисия също ще заседава, така че „очакваме от тях също да има доклади, за да можем да ги включим и да ги разгледаме на второ гласуване, включително Законът за обществения транспорт, който също е изискване по ПВУ“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Рая в листите на ГЕРБ ли ще е, или ще направи завой?

    Коментиран от #12

    17:21 17.03.2026

  • 2 дядото

    6 0 Отговор
    българска,бандитска работа.излъченото от това нс правителство се провали.назначено е служебно такова.е като как провалило се нс ще определя политиките на служебния кабинет и държавата.

    17:24 17.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    5 0 Отговор
    Извинявайте не обърнах внимание, мис гащи 2 ще я избираме ли пак за дупетата?

    17:25 17.03.2026

  • 4 Нови и нови заеми

    4 0 Отговор
    С които хранят еничарите на властта

    17:26 17.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 3 Отговор
    Рая Назарян Ванина Недкова Диона Детелина Василена и Карина са истината

    17:26 17.03.2026

  • 6 Райа НаДелян

    6 0 Отговор
    А ша въ такоам сичките чек.джии

    17:28 17.03.2026

  • 7 Все си мисля,

    6 0 Отговор
    че рая може да удължи други неща.

    17:32 17.03.2026

  • 8 Радио Ереван

    3 0 Отговор
    Не млъкна тъпата кифла. Глупост след глупост ръси.

    17:38 17.03.2026

  • 9 Как ви

    1 0 Отговор
    се ще да плащате чрез общините и гербавите кметове останалите има няма 600 000 , безсрамната ! А днес Ментата и писача на учебници и бивш министър , лапнал милиони чрез кумеца си , издател ! Само криминални мисли и действия !

    17:40 17.03.2026

  • 10 Дориана

    0 0 Отговор
    ГЕРБ/ СДС винаги предизборно действат популистки. Когато изготвиха бюджета твърдяха, че нямало пари, след революцията на народа изведнъж намериха пари, сега се сетиха предизборно за всички сфери от социалната до Плана за Възстановяване.Нищо не може да им помогне за срива, който ги очаква. Избирателите знаят и са наясно, че ако гласуват за Борисов значи гласуват за Пеевски.

    17:45 17.03.2026

  • 11 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ

    1 0 Отговор
    ПРИОРИТЕТ Е ДА ВИ ИЗРИНЕ .

    17:45 17.03.2026

  • 12 Дориана

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Много неприятна жена !

    17:47 17.03.2026

