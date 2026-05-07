Новини
България »
Дончев: Нито ще се прилепяме към управляващите, нито ще консолидираме опозицията

Дончев: Нито ще се прилепяме към управляващите, нито ще консолидираме опозицията

7 Май, 2026 14:19 498 13

  • томислав дончев-
  • комисии-
  • нс

Не е редно Народното събрание да се превръща в опит за паралелно правосъдие

Дончев: Нито ще се прилепяме към управляващите, нито ще консолидираме опозицията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Амбицията ни е да следваме своя собствена линия - нито да се прилепяме към управляващите, нито да търсим подход, свързан с консолидация на опозицията. Това каза Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС на брифинг в кулоарите на парламента.

Опозицията е многолика - там има и леви партии, и либерални партии, но ние сме формация център-дясно и мислим да отстояваме тази посока. Не виждам принципен формат за подобно взаимодействие, допълни той.

По отношение на гласуванията в парламентарната зала, които отхвърлиха създаването на комисия, която да разследва произхода на имуществото на Делян Пеевски, както и на Иво Прокопиев и приближените му, Дончев коментира, че от десетилетия ГЕРБ има позиция да не подкрепя създаването на комисии, които нямат "висока добавена стойност".

"Не е редно Народното събрание да се превръща в опит за паралелно правосъдие. Единственото, което се е случвало с такива комисии в последните десетилетия, е да вдигат парламентарен шум", каза още той.

Страната ни има нужда от държавен бюджет, работа по реформите по НВПУ, подчерта депутатът.

Закони, ориентирани към човек, никога не са добра практика - с тези думи Дончев коментира искането за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбира се

    10 1 Отговор
    Най-добре е да се саморазпуснете!

    14:22 07.05.2026

  • 2 Българин

    8 3 Отговор
    Най-много впоследствие да махнат охраната на Бойко и Пеевски, но само за очи пред хората. Иначе никой няма да ги разследва и съди.

    14:22 07.05.2026

  • 3 Хаха

    10 1 Отговор
    Габровската мутра дето щеше да прави тунел под Шипка на габровчане 🫰

    14:22 07.05.2026

  • 4 ГРАБ ЕООД умря

    8 2 Отговор
    Кой ви търси за живи, бе крадец жалък?!

    14:25 07.05.2026

  • 5 име

    4 2 Отговор
    Десните у нас на приказки са много десни, ама като дойдат на власт, теглят кредити, купеват гласовете на държавните служители, пренасочват яко държавни пари за да крадат от обществени поръчки и обслужват интересите на новия голям брат. Няма разлика между ГРОБ, ДПС и ПП-ДБ. БСП пък до скоро беше партията, най-ярко мимикиращата лява партия, обаче основно с десни политики се занимаваше, че нали трябва да се обслужва интереса на спонсорите...

    14:25 07.05.2026

  • 6 Тома

    10 1 Отговор
    Дончев не е лошо да кажеш къде са милиардите са електронно правителство грознико

    14:26 07.05.2026

  • 7 Трол

    2 5 Отговор
    Единствено г-н Пеевски е в състояние да консолидира и управляващи, и опозиция.

    14:26 07.05.2026

  • 8 провинциалист

    1 1 Отговор
    Напълно вярвам на Томичукалата за това, което твърди заглавието. Причината е елементарна - ОПГ-то ГЕРБ като легитимен аватар на мутрата Борисов по дефиниция и по способности няма друг изход освен да бъде само на върха или да бъде унищожено физически.

    14:27 07.05.2026

  • 9 Освен

    6 1 Отговор
    за затвора , за друго ниво не сте !

    14:28 07.05.2026

  • 10 пожелание

    2 1 Отговор
    Вие тряба да се прилепите във вътрешната част на оградата в затвора , и никъде другаде !!

    14:34 07.05.2026

  • 11 На кривогалвото габровско Гьоте

    3 1 Отговор
    май нещо са му потънали гемиите с чувалите с пачки

    14:38 07.05.2026

  • 12 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Е те тия имат повече мозък и топки от умновресливите ПеПерасоДБили

    14:45 07.05.2026

  • 13 Анонимен

    0 0 Отговор
    Няма да ви допуснат да се долепяте до тях

    14:49 07.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове