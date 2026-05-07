Дончев: Нито ще се прилепяме към управляващите, нито ще консолидираме опозицията

Амбицията ни е да следваме своя собствена линия - нито да се прилепяме към управляващите, нито да търсим подход, свързан с консолидация на опозицията. Това каза Томислав Дончев от ГЕРБ-СДС на брифинг в кулоарите на парламента.

Опозицията е многолика - там има и леви партии, и либерални партии, но ние сме формация център-дясно и мислим да отстояваме тази посока. Не виждам принципен формат за подобно взаимодействие, допълни той.

По отношение на гласуванията в парламентарната зала, които отхвърлиха създаването на комисия, която да разследва произхода на имуществото на Делян Пеевски, както и на Иво Прокопиев и приближените му, Дончев коментира, че от десетилетия ГЕРБ има позиция да не подкрепя създаването на комисии, които нямат "висока добавена стойност".

"Не е редно Народното събрание да се превръща в опит за паралелно правосъдие. Единственото, което се е случвало с такива комисии в последните десетилетия, е да вдигат парламентарен шум", каза още той.

Страната ни има нужда от държавен бюджет, работа по реформите по НВПУ, подчерта депутатът.

Закони, ориентирани към човек, никога не са добра практика - с тези думи Дончев коментира искането за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.