Мирчев: Тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание

7 Май, 2026 13:46 2 888 61

  • ивайло мирчев-
  • румен радев-
  • нс

Вместо това, което ние правим – мерки за борба с инфлацията, ние започнахме с поучаване на опозицията. Очевидно нещото, което притеснява мнозинството, е махането на охраната на Борисов и Пеевски

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Помните, че Радев и хората му обявиха, че очакват през първия ден от новото правителство цените на горивата да бъдат увеличени. Не видяхме обаче мерки от тях срещу това. Затова ние предлагаме 11 конкретни мерки. Това заяви пред журналисти Мартин Димитров от „Демократична България“.

Той представи част от тях:

„Мерки за спестяване, като се стимулира градския, извънградския, междуселищния автобусен транспорт и жп транспорта; стимулиране на работата от разстояние; НАП да продължи контрола на бензиностанциите по Закона за еврото; всяка промяна на цените в бензиностанциите да бъде публикувана пред обществото и самите потребители да санкционират тези повишения, като купуват от друго място; биокомпонентът в рамките на горивата да бъде доброволен; искаме постоянен преглед на резервите на горива, да са налични, така че, ако се наложи да бъдат ползвани, да няма изненади; искаме завършване намерението на Министерството на енергетиката за компенсиране на небитовите потребители – енергоинтензивните производства“, обяви той.

Димитров обърна внимание, че не става с общи приказки, а с конкретни мерки: „Дано Радев и неговите хора също да предложат мерки и да кажат какво точно ще правят.“

Ивайло Мирчев допълни: „Очаквахме мнозинството да излезе и да представи план. Вместо това, то започна с фалстарт. Вместо това, което ние правим – мерки за борба с инфлацията, ние започнахме с поучаване на опозицията. Очевидно нещото, което притеснява мнозинството, е махането на охраната на Борисов и Пеевски. Помните, че ние първи разкрихме, че става дума за фалшиви сигнали, които направиха така, че те отново да имат охрана. Бяхме първите, които внесохме законодателно предложение, което не е за конкретни депутати, а че не трябва да има народни представители, които да се нуждаят от охрана от НСО – те могат да се водят по общия ред на МВР. Мнозинството не дава решение на това, очевидно ги притеснява това. Няколко дни след изборите е имало заседание на комисията, която е решила да продължава да не се маха охраната на Пеевски от НСО. Това, което нас ни притеснява, е, че беше акумулирана огромна подкрепа на изборите за премахване на този модел. Радев и ПБ бяха тези, които акумулираха това доверие, и ние очакваме тази политическа сила да покаже, че може да реализира резултати. Единствените факти обаче са, че охраната остава, очевидно с волята на мнозинството.“

„Комисията, която искахме – за разследване на имуществото на Пеевски, не беше подкрепена. Тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание“, категоричен е съпредседателят на „Да, България“.

Относно гласуването в пленарна зала за новото правителство, той подчерта: „Ние сме опозиция, няма да участваме в това правителство и ще гласуваме с „против“.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    61 8 Отговор
    Номенклатурчето от Крушари,бързо при Сотир/артист/....

    13:51 07.05.2026

  • 2 Всичко

    28 50 Отговор
    е повече от притеснително с и около "Регресивна България" .

    Коментиран от #52

    13:51 07.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 лама Иво

    76 16 Отговор
    Ех, Мирчев, кой те направи с такава ръбеста глава и при това празна

    13:53 07.05.2026

  • 5 име

    76 10 Отговор
    Горките, още не са разбрали, че са изчерпани и излишни, че няма никой да ги пита или да им иска подкрепата. А след някоя и друга година на редовно и стабилно управление, всички тяхни опорки за руски агенти, статукво и други бълнувания ще издишат и ПП-ДБ ще се изнижат като пpъдня из гащи от следващия парламент.

    Коментиран от #23

    13:53 07.05.2026

  • 6 точно - 0

    62 6 Отговор
    И вас ви видяхме колко струвате !!

    13:54 07.05.2026

  • 7 зИленски

    78 8 Отговор
    РАДЕВ ЛИ БЕШЕ В ПРАВИТЕЛСТВО С БОЙКО И ПЕЕВСКИ ????
    ДА ИМ БЯХТЕ МАХНАЛИ ОХРАНАТА ОЩЕ ТОГАВА

    13:54 07.05.2026

  • 8 Разгеле

    39 2 Отговор
    цял ден чакам пасквилче за нискочелия червен де бел де бил

    13:56 07.05.2026

  • 9 Зеления

    51 3 Отговор
    Ей няма отърване от розовите шарлатани, статия до статия все за тях - Величков, Мирчев, Божанов, Атанасов, Василев, Денков, Лозанов, Емилия Милчева, Даниел Смилов, Веселин Стойнев, после анализатори от НПО-та на шарлатаните разни центъри за изследване на демокрацията и други глупости, и после пак се завърта плочата от първия до последния. Няма край в тази държава тази розова идиотия.
    За журналистите няма други партии /единствено признават техния любимец Зарков, понеже каза "не" на референдума за лева/
    Живеем в пълна и тотална тоталитарна медийна среда, пропагандна и деспотична в интерес само на евролибералната общност.

    Коментиран от #32

    13:56 07.05.2026

  • 10 Хасковски каунь

    25 3 Отговор
    Маутине,
    вие сте лузери. Ще гледате и ще охкате.

    13:56 07.05.2026

  • 11 Мунчо

    32 5 Отговор
    Еххххх,Мирчеееееев.....не разбрали, че на Бойко нищо не можеш да му направиш, а и точно това плямпане срещу "завладяната държава на Борисов и Пеевски" ви изяде главите.....колкото и да се правиш на велик, вече изтекохте в канала, ти и твоя "пърхутко"..... 🤣🤣🤣

    13:57 07.05.2026

  • 12 Тежък фал старт за Мирчев

    27 4 Отговор
    ППДБ искат някой друг да маха олигарсите - противници на тези олигарси, които ги подкрепят с техните методи. Е, видяхме докъде го докараха. Сега ще видим другия подход.

    13:57 07.05.2026

  • 13 Делю Хайдутин

    15 6 Отговор
    Гарван гарвану око не вади.

    13:57 07.05.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 3 Отговор
    СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ КОМИСИИ
    ЗА ШИШИ И БОЦИ
    ... ЩЕ ПРЕДОТВРАТИ СВАЛЯНЕТО НА ДЕПУТАТСКИТЕ ИМ ИМУНИТЕТИ ПО ИСКАНЕ НА ЛАУРА КЬОВЕШИ
    .....
    ДБ СЕ ИЗДАДОХА МНОГО ЛОШО :)

    13:57 07.05.2026

  • 15 Велев

    20 2 Отговор
    Марш в канала е!

    13:58 07.05.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    26 3 Отговор
    ХАЙДЕ СЕГА И РЕЦИДИВИСТА ХАСАН, КОЙТО Е ОТКРАДНАЛ 20 ЧАНТИ НА БАБИ И ДЯДОВЦИ
    И ТОЙ ИСКА СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ В НС
    ......
    МИРЧЕВ, ИМА СИ НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС ЗА БАНДИТИТЕ - САМО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВА :)

    Коментиран от #26

    14:00 07.05.2026

  • 17 ИНТЕРЕСНО

    9 7 Отговор
    И НЕ РЕАЛИЗИРАНИЯ
    ХУДОЖНИК ОТ АВСТРИЯ
    СЪЩО Е ДОШЪЛ НА ВЛАСТ
    С МНОЗИНСТВО НА ИЗБОРИ И ТЕ ТАКА

    Коментиран от #43

    14:00 07.05.2026

  • 18 Факт

    16 3 Отговор
    Пинчери

    14:04 07.05.2026

  • 19 ай изчезвай бе

    23 4 Отговор
    абе теле - по голям фалстарт има ли от теб. Циркаджия свинскотиквенски

    14:04 07.05.2026

  • 20 Нищоправеща и празноговореща опозиция

    24 2 Отговор
    Явно мислят така да продължават да я карат.

    14:06 07.05.2026

  • 21 Мимч

    18 3 Отговор
    To е ясно,че вие пп дб,когато бяхте на власт ,трябваше да премахнете тази охрана на тези бабаити мъже,ама не го направихте.Сега Радев трябва да ви сърба попарата,но вярвам,че ще го направи и ще освободи разходи за тази охрана на номенклатурата....

    Коментиран от #54

    14:07 07.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ехааааа

    7 11 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    И тук ли е бъкано с комундели??

    Коментиран от #33

    14:08 07.05.2026

  • 24 ОOcpаинските помияри на Маъвра и Прокопа

    20 3 Отговор
    са по-големи долняци от Шиши и Буци взети накуп!

    14:08 07.05.2026

  • 25 баце

    20 3 Отговор
    Кокора и Мирчевото се пробват да вредят. Много ги е яд.

    14:08 07.05.2026

  • 26 Пръдльооо

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Има ли правителство ,министерство ,което да е спзвало НК??

    14:09 07.05.2026

  • 27 Абсурдистан

    22 2 Отговор
    За приматите от ДБ явно най-големият проблем в държавата е охраната на Боко и Шиши. Това е достатъчно доказателство за примитивно и дребнаво мислене.

    14:11 07.05.2026

  • 28 хаха

    21 1 Отговор
    Да направим нова комисия която ще върши нищо повече от това да взима пари без да върши работа - типични ПП-ДБ мисирки...

    14:12 07.05.2026

  • 29 Абе

    13 1 Отговор
    Не искат да - разпореждат безобразия като вас пп дб-ици

    14:14 07.05.2026

  • 30 А Теди еврото с охрана..

    10 1 Отговор
    Защо имате двоен стандарт? Щом може за Теди дашната пуйка, може и за шишо и боко! Това е положението, Минке!

    14:14 07.05.2026

  • 31 Бг гражданин

    16 3 Отговор
    Мазен,хлъзгав нагаждач! ! И нагъл до безобразие.

    14:14 07.05.2026

  • 32 Бронебой червенов

    2 9 Отговор

    До коментар #9 от "Зеления":

    Абе друго си е да слушаме, първанов, станиШЕФ, другия първанов, асланов, зализания алаброс христов, др. нинова, райчев, другия христов и всичките явни и неявни птунисти казваш, а???!!!

    Коментиран от #49

    14:15 07.05.2026

  • 33 име

    10 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ехааааа":

    Ти сега ли разбра, че мирчо шопарчето, с двата пръста чело, е синче на комундел?! Че, те поне 2/3 от демократите са такива, в кое затънтено село живееш?

    14:16 07.05.2026

  • 34 Хаха

    10 0 Отговор
    Скрий се бе пача, как е кафенето днес?

    14:17 07.05.2026

  • 35 тежък фалстарт

    11 0 Отговор
    в живота си получил ти, когато мед сестрата те е изтървала на главата ти.

    Кофти ксъмет!

    14:17 07.05.2026

  • 36 Цък

    14 3 Отговор
    Тези не управляваха ли? Защо тогава не махнаха охраната на Пеевски и Борисов . Тези не бяха ли в едно управление с Борисов и подкрепяно от Пеевски . Тези явно имат раздвоение на личността

    14:18 07.05.2026

  • 37 Какъв

    10 0 Отговор
    Какъв калъф!
    Какъв фалстарт ве ниско чел съединител, те още не са стартирали!?!
    Отивай да жвакаш баластра, ще се пукнете от злоба еврофили жалки!

    14:20 07.05.2026

  • 38 ако трябва да резюмираме

    5 1 Отговор
    Уаа, уааа, уааа, май нема да ни дадат министерства.

    Ще простестираме !
    Да видим кой ше ви се върже, обаче.

    14:20 07.05.2026

  • 39 палячо , това което ти предлагаш

    5 2 Отговор
    няма тежест защото не ти е гласувано доверие от хората и престани да се напъваш и да правиш циркове , толкова ли е сложно да го проумееш

    14:24 07.05.2026

  • 40 Д-р Ментал

    3 1 Отговор
    Еми както се очакваше….договориха се

    14:26 07.05.2026

  • 41 Гостче

    7 2 Отговор
    Тези хора, не разбраха ли, че са аут и никой няма нужда от тяхното мнение.
    Когато можеха нищо не свършиха.
    Трудно им е явно да приемат, че повече няма как да се доберат, дори близко до власт.
    СБОГОМ!

    14:27 07.05.2026

  • 42 Д-р Ментал

    2 4 Отговор
    Стана ясно бързо. Поредния въздух под налягане проект ала ИТН е с мнозинство

    14:29 07.05.2026

  • 43 тиририрам

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ИНТЕРЕСНО":

    Ние тъкмо се отървахме от нашия художник, тенесист, футболист и шахматист.

    14:31 07.05.2026

  • 44 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Нискочелото чучело с жалките % жълтопаветна подкрепа да си затваря плювалника защото ТОЙ седеше в скута на Пеевски и пиеше мазно турско кафе.Що тогава на писка за охраната му?

    Коментиран от #46

    14:32 07.05.2026

  • 45 Кой

    2 0 Отговор
    Ама само как им набиха умно красивите кресливи канчета,не е истина. Предлагали мерки..да умреш от смях като им четеш ,,мерките" . Поредните лаладжийски предложения

    14:35 07.05.2026

  • 46 Kyxи пеевски подлоги !

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Сатана Z":

    Колко npocт трябва да си, за да повтаряш лъжите на ковчежника на руската мафия - делян пеевски ?
    Що не цитираш Ицето : "На колене ме молеше Пеевски да му помогна за свалянето на титлата Магнитски" ?

    Коментиран от #51

    14:36 07.05.2026

  • 47 Сеир

    4 0 Отговор
    Комисиите са само едни говорилни, където депутатите взимат допълнителни пари . Нищо съществено не променят.

    14:36 07.05.2026

  • 48 Цвете

    2 3 Отговор
    РАЗБРАХА ЛИ ГЛАСУВАЛИТЕ ЗА ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, КАК ЗАПОЧНА ПЛЕНАРНИЯТ ИМ ДЕН, С ЛЪЖИ. НЯМА ДА УСПЕЯТ ДА НАДМОГНАТ НАС БЪЛГАРИТЕ. ЩЕ ВИ ПОМЕТЕМ ЗАЕДНО С ПРИЛЕПНАЛИТЕ ВИ ШЕЙНИ. 🙄🤔✈️👺👎😠✈️👎🇧🇬

    Коментиран от #50

    14:37 07.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Цвете":

    Все повече се убеждавам че това драскащото тук е от Карлуково Я първо си подреди личният живот Невежи злобари при това безделници

    14:41 07.05.2026

  • 51 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Kyxи пеевски подлоги !":

    А ти си пълен невежа без пеевски какви глупости ще пишеш

    14:43 07.05.2026

  • 52 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Всичко":

    Ще го разберат заспалите,ама много ще е късно

    14:43 07.05.2026

  • 53 Нострадамус

    3 0 Отговор
    Тежък фалстарт на Избори 2026 за ПП/ДБ!
    Вместо да спечелят Пълно мнозинство, както предполагаха
    след протестите срешу ГЕРБ и ДПС на пеевски,
    ПП/ДБ останаха Трети и дори се Разцепиха от Алчност за власт и пари!

    14:44 07.05.2026

  • 54 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Мимч":

    Охраната не се определя от шайката шарлатани и няколкото техни писача лъжци НИТО е ваша работа нито сте нищо още повече шайката шарлатани са слуги на олигарсите вън крадци и мошеници

    14:46 07.05.2026

  • 55 Боко

    1 0 Отговор
    ГОВ-НЬО ! Да бяхте спечелили за да диктувате дневния ред🤮👌 праскайте си малки момченца и чакайте кога ще ви дойде реда за 🪦🪦🪦🤬

    14:46 07.05.2026

  • 56 ПИТАМ

    3 0 Отговор
    МИРЧЕВ, ДОБРЕ ЛИ СИ С ГЛАВАТА?
    НС НЕ ДАВА РАЗРЕШЕНИЯ ДА БЪДАТ ОХРАНЯВАНИ ДЕПУТАТИТЕ ИЛИ ДА ИМ СЕ ОТНЕМАТ ОХРАНАТА! ДАЛИ ДА БЪДЕ ОХРАНЯВАН ОПРЕДЕЛЕН ДЕПУТАТ ИЛИ НЕ ГО КАЗВАТ СЛУЖБИТЕ - НСО, МВР ДАНС И Т.Н., Т.Е. МИРЧЕВ, ДОПИТАЙ СЕ ДО ТЕЗИ СЛУЖБИ - ТРЯБВА ЛИ ДА БЪДАТ ОХРАНЯВАНИ ЛИЦАТА БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ И АКО НЕ ЗАЩО ОЩЕ ГИ ОХРАНЯВАТ. НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НЕ Е НИТО РАЗСЛЕДВАЩ ОРГАН, НИТО ПРАВОРАЗДАВАЩ. И ТЕ ПИТАМ МИРЧЕВ, ЗАЩО СЕ ЗАНИМАВАТЕ С НЕЩА, КОИТО НЕ СА ВИ РАБОТА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, А НА ДРУГИ МЕСТА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ТОВА, А НЕ ВЪРШИТЕ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА СВЪРШИТЕ - ЗА КОЕТО СТЕ ИЗБРАНИ.

    14:47 07.05.2026

  • 57 Видяхме ви досега-нищо не направихте

    3 0 Отговор
    Оставете хората да работят.

    14:49 07.05.2026

  • 58 Анонимен

    4 0 Отговор
    Мирчев с врякане с лъжи вече 5 години прибира милиони Един слуга на оригарсите и шайкага около него крадат лъжат и са безнаказани Защо

    14:49 07.05.2026

  • 59 Граовец

    2 0 Отговор
    този михлюзин ли се изказва за фалСтарт

    14:50 07.05.2026

  • 60 Смешник

    0 0 Отговор
    Чакайте бе Още няма съставено правителство и го почнахме Радев Вие какво направихте до сега за страната освен да приемете еврото и да вдигнете цените А относно Пеевски парламента не е разследващ орган има си други институции за това

    14:50 07.05.2026

  • 61 Мдаа

    0 0 Отговор
    Дебилите и педофилите не могат да преживеят факта, че вече са непотребни и че никой не се съобразява с тях. Останаха да грачат като гладни гарджета.
    Никому ненужни!

    Точно затова осигурихме пълно мнозинство на президента Радев!

    14:51 07.05.2026

