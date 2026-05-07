Мирчев: Тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание

Помните, че Радев и хората му обявиха, че очакват през първия ден от новото правителство цените на горивата да бъдат увеличени. Не видяхме обаче мерки от тях срещу това. Затова ние предлагаме 11 конкретни мерки. Това заяви пред журналисти Мартин Димитров от „Демократична България“.

Той представи част от тях:

„Мерки за спестяване, като се стимулира градския, извънградския, междуселищния автобусен транспорт и жп транспорта; стимулиране на работата от разстояние; НАП да продължи контрола на бензиностанциите по Закона за еврото; всяка промяна на цените в бензиностанциите да бъде публикувана пред обществото и самите потребители да санкционират тези повишения, като купуват от друго място; биокомпонентът в рамките на горивата да бъде доброволен; искаме постоянен преглед на резервите на горива, да са налични, така че, ако се наложи да бъдат ползвани, да няма изненади; искаме завършване намерението на Министерството на енергетиката за компенсиране на небитовите потребители – енергоинтензивните производства“, обяви той.

Димитров обърна внимание, че не става с общи приказки, а с конкретни мерки: „Дано Радев и неговите хора също да предложат мерки и да кажат какво точно ще правят.“

Ивайло Мирчев допълни: „Очаквахме мнозинството да излезе и да представи план. Вместо това, то започна с фалстарт. Вместо това, което ние правим – мерки за борба с инфлацията, ние започнахме с поучаване на опозицията. Очевидно нещото, което притеснява мнозинството, е махането на охраната на Борисов и Пеевски. Помните, че ние първи разкрихме, че става дума за фалшиви сигнали, които направиха така, че те отново да имат охрана. Бяхме първите, които внесохме законодателно предложение, което не е за конкретни депутати, а че не трябва да има народни представители, които да се нуждаят от охрана от НСО – те могат да се водят по общия ред на МВР. Мнозинството не дава решение на това, очевидно ги притеснява това. Няколко дни след изборите е имало заседание на комисията, която е решила да продължава да не се маха охраната на Пеевски от НСО. Това, което нас ни притеснява, е, че беше акумулирана огромна подкрепа на изборите за премахване на този модел. Радев и ПБ бяха тези, които акумулираха това доверие, и ние очакваме тази политическа сила да покаже, че може да реализира резултати. Единствените факти обаче са, че охраната остава, очевидно с волята на мнозинството.“

„Комисията, която искахме – за разследване на имуществото на Пеевски, не беше подкрепена. Тежък фалстарт за това мнозинство в Народното събрание“, категоричен е съпредседателят на „Да, България“.

Относно гласуването в пленарна зала за новото правителство, той подчерта: „Ние сме опозиция, няма да участваме в това правителство и ще гласуваме с „против“.“