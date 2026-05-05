Томислав Дончев към Илияна Йотова: Късите хоризонти в политиката са много опасни. Дошло е време за тежки решения ВИДЕО

„Надявам се на стабилност, на развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията в Народното събрание. Разчитам на вас от дългата ви практика като доста години управляваща политическа сила.“

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към представителите на ГЕРБ-СДС, които пристигнаха на консултации. В президентството дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова, изброи бТВ.

„България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация. Работим с бюджет от миналата година вече два пъти удължаван. Запомних една фраза от декларацията ви – че очаквате политики с десен профил. Освен това казахте, че реформите, които очаквате, ще бъдат много непопулярни за хората“, каза Йотова.

„Знаете, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Те обичайно водят до това цялата пара да отива в свирката, а не в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България да има редовно правителство“, каза от своя страна Томислав Дончев.

Той отличи бюджетът като ключово предизвикателство.

„Бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация – свиване на дефицита. Това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала. Не може да си позволим перманентен курс на задлъжняване“, посочи Дончев.

„Дошло е време за тежки решения. И макар че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред Вас, че бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил“, заяви Томислав Дончев.