Томислав Дончев към Илияна Йотова: Късите хоризонти в политиката са много опасни. Дошло е време за тежки решения ВИДЕО

5 Май, 2026 11:53, обновена 5 Май, 2026 11:56 1 702 59

България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация, припомни президентът

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Надявам се на стабилност, на развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на опозицията в Народното събрание. Разчитам на вас от дългата ви практика като доста години управляваща политическа сила.“

С тези думи президентът Илияна Йотова се обърна към представителите на ГЕРБ-СДС, които пристигнаха на консултации. В президентството дойдоха Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова, изброи бТВ.

„България в момента е в една изключително тежка финансова ситуация. Работим с бюджет от миналата година вече два пъти удължаван. Запомних една фраза от декларацията ви – че очаквате политики с десен профил. Освен това казахте, че реформите, които очаквате, ще бъдат много непопулярни за хората“, каза Йотова.

„Знаете, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Те обичайно водят до това цялата пара да отива в свирката, а не в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България да има редовно правителство“, каза от своя страна Томислав Дончев.

Той отличи бюджетът като ключово предизвикателство.

„Бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация – свиване на дефицита. Това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала. Не може да си позволим перманентен курс на задлъжняване“, посочи Дончев.

„Дошло е време за тежки решения. И макар че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, декларирам пред Вас, че бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено ако са с реформаторски профил“, заяви Томислав Дончев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дебелетата

    23 1 Отговор
    се множат

    Коментиран от #53

    11:56 05.05.2026

  • 2 От нискочелите боклуци в политиката

    28 1 Отговор
    по-опасно няма! И масоница Идиотова и крадливото Томи (нищо че е плешиво) са нискочели.

    11:56 05.05.2026

  • 3 На Томчо късия хоризонт

    34 1 Отговор
    А двете кифли, защо ги беше довел?

    Коментиран от #26, #37, #49

    11:58 05.05.2026

  • 4 Кого

    18 0 Отговор
    щяха да "демонтират" кутките?

    12:00 05.05.2026

  • 5 Гербаджиите за пандиза

    33 1 Отговор
    Опитват се да се подмазват.

    Коментиран от #25, #48, #54

    12:01 05.05.2026

  • 6 Дошло е време за тежки решения.

    27 0 Отговор
    Въпроса Е !

    Защо Е !

    Дошло ?

    Коментиран от #44

    12:01 05.05.2026

  • 7 провинциалист

    11 1 Отговор
    Късно тази нощ и нощта преди
    Томичукалата чукат на вратата...

    12:01 05.05.2026

  • 8 Хмм

    8 8 Отговор
    това за "късите хоризонти"намек към йотова ли е, да не се взема насериозно, там е случайно и за кратко, до изборите през октомври

    Коментиран от #15

    12:02 05.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ганя Путинофила

    9 10 Отговор
    "Малкият хладилник" Славчу Василев там ли е?

    12:05 05.05.2026

  • 11 Даскалчето

    16 2 Отговор
    се опитва да вкара философия , колкото да каже нещо !

    Коментиран от #50

    12:06 05.05.2026

  • 12 3333

    17 1 Отговор
    Най противните нагли с изключение на баш бакъните и акъл ръсят, ами защо не го направихте бе умни и когато бяхте в зглобки строежи и тем под структори

    12:06 05.05.2026

  • 13 Другарката

    16 2 Отговор
    Юрданка и тя там се подредила - ни очи , ни срама !

    12:08 05.05.2026

  • 14 Кирил Христов

    15 1 Отговор
    Ама много е готин този Томи Дончев, бе! Крие се като лалугер и от време на време изкукурига някоя мъдра мисъл. Каквото и фа каже, ще си остане един жалък безхарактерен слуга на Боко Тиквата. С това ще бъде запомнен барабар с неговите колежки.

    12:09 05.05.2026

  • 15 Злобата ви довърши

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "Хмм":

    Като загубиш властта, не ти остава нищо друго, освен да злобееш.

    12:09 05.05.2026

  • 16 Реалист

    3 9 Отговор
    Мазната Йотовица какво се дуе не знам?! Милионерка стана от прадажба на БГ гражданства под масата, куцо и сакато се уреди с паспорт...ама Прокуратурата спи, защо ли?! Защо спи и за Боташ? Пеевски май лобира за Фатмака...от едно кутило са!

    12:10 05.05.2026

  • 17 Може да връчи мандат но

    2 6 Отговор
    Трябва да има и консултации с извънпарламентарно останалите но вече били в предишния парламент партии , а именно Меч БСП величие и ИТН защото изборите бяха предсрочни и те не довършиха мандатите си.

    12:11 05.05.2026

  • 18 АДЕ, ТОЙ НО

    7 2 Отговор
    и кметицата се е курдисала
    започва активно участие
    вече тренирана първия път в парламента навярно

    12:11 05.05.2026

  • 19 Сила

    4 2 Отговор
    Късите мъжленца с къси пишКи също ...

    Коментиран от #31

    12:11 05.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Пич

    5 1 Отговор
    Както ви казах в йезуитското разсъждение, ще оставят тежките решения за Радев!!! Дори йезуитски го стимулират!!! Ще чакат да бъдат забравени техните пиразии. Четири години са много време, особено ако Радев не се справи и прехвърли цялата тежест на безпаричието върху вас !!! Все повече ще го мразите, и все повече ще викате - При Бойко добре си беше!!!

    12:12 05.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 1488

    5 8 Отговор
    румен до една година връща лева, казармата и излизаме от нато и ес

    Коментиран от #30

    12:13 05.05.2026

  • 24 Някой

    7 0 Отговор
    Томислав Дончев е цар на приказките. Един от тези, които много говорят и нищо не казват. А Рая и тя не знае за какви е дошла при Йотова. Точно като кифла се е накиприла и нахилила. Единствената по-нормална там е Фандъкова, но и на и нея й е време да учителската пенсия и да не гледаме повече физиономии на ГЕРБ, че на българите ни омръзна от празни приказки и пълнене на едни джобове за сметка на масово обедняване на народа. Дългосрочния хоризонт е това - в следващия парламент да ви няма!
    Стига "свирки" и дим да ви няма!

    12:15 05.05.2026

  • 25 Не само Гербаджийте!!!

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гербаджиите за пандиза":

    Има един цял рейс народ за затвора ,сега или никога???
    Оня "потайния неверник ", да е първия до Банкера от Банкя, за ареста!!!

    12:17 05.05.2026

  • 26 Снежно Белите костюмчета са тук

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "На Томчо късия хоризонт":

    Нужка дето ни натика в хаоса къдей. Тя не смей да се покаже крий се зад боку. Но трябва да отговаря иначе и прогреса си заминава.

    12:18 05.05.2026

  • 27 ....

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "оня с коня":

    Коня ти умря, време е да го последваш!

    12:18 05.05.2026

  • 28 Гост

    5 1 Отговор
    Пак "умнотиите" на големата глАва! 20 години само гепене, схеми и далавери и сега, вече, време за тежки решения. Я бегай бе, смехуране! Тоя най-добре е овладял празното говорене от цялата опг шайка, може да ти говори до утре и нищо да не ти каже

    12:18 05.05.2026

  • 29 Асан Фъстъков

    1 1 Отговор
    И защо първо с тях? Не е ли с най-много гласове нейния човек? А оназ дЙет нИ мой да казва Р да сА скриЙ в горЪта, че откак ни натресе на тия франсета да пиеме тука кална софийска вода за да покрие непрИдвиденитИ разходи, така и нИ мой да я погледна повече.

    12:19 05.05.2026

  • 30 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "1488":

    Кога върнеш милиардите!

    12:20 05.05.2026

  • 31 Фин

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Сила":

    Акъл на високо не вирее - количествените натрупвания водят до качествени изменения.

    Коментиран от #39

    12:20 05.05.2026

  • 32 Тоя 6оклук

    7 1 Отговор
    да вземе и да с ефърли отнякъде по-високо.
    Тръгнал акъл да дава.
    Изритаха ги като мръсни котки от властта ама се изживяват като некви старейшини и гурута.

    12:21 05.05.2026

  • 33 потрес!

    11 1 Отговор
    Габровският мазен грозник е не само нагъл! Той е потресаващо нагъл и мръсен! Ти бе, габровско нищожество, ти забрави ли, че цели 12 години престъпно управление на престъпната ти СИКаджийска шайка, дето й викате ГЕРБ, направи България най-бедната и най-корумипрана страна в Еворпа, първа по смъртност и лошо образование? Че пък много лесно забравяш бе, габровско нищожество, дето открадна два милиарда, уж за "електронно правителство", ама стотици хиляди от тези два милиарда ги видяхме в чекмеджето до кратуната на главатаря ти от СИК! Ти бе, нищожество Дончево, ти забрави ли, че чудовището Симеон Дянков и мутрата от СИК - Банкя "самоубиха" пет хиляди български пенсионери, когато в първото ви престъпно правителство един милион сатри хора живееха със 136 лв. пенсия, без нито стотинка за Коледа и Великден?! Да, наглец си се пръкнал и наглец ще се споминеш, и все така много грозен и противен! Пък и много бързо си подложи з.....а на новия "спасител"! Защото умирате от страх, нали?!

    Коментиран от #51

    12:21 05.05.2026

  • 34 Консултациите са при

    3 1 Отговор
    Вице Президентката всъщност. При цялото ми уважение. Нови избори наесен заедно с президентските може би няма да има но може би трябва.

    12:22 05.05.2026

  • 35 Дошло е време за тежки решения

    9 0 Отговор
    да си кажете колко реколта сте насбрали в чекмеджетата
    и да ги върнете в ошушканата хазна

    Коментиран от #38

    12:23 05.05.2026

  • 36 Ето Герб на пресконференцията

    10 0 Отговор
    Веднага се опитват да прехвърлят топката към бедните хора за преразглеждане на социалните разходи но да се отклони вниманието от забогателите олигарси включително Любимците на народа !

    12:25 05.05.2026

  • 37 тиририрам

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "На Томчо късия хоризонт":

    Да видим колко са остаряли след една година.😎

    12:25 05.05.2026

  • 38 Те предлагат на Радев да преразгледа

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Дошло е време за тежки решения":

    Социалните плащания и да удари по бедните избиратели които не гласуват за ГЕРБ и също така ако може Радев да не закача богатската прослойка която законно забогатя по време на управлението на ГЕРБ но Радев да не ги закача богатите да удари по бедните. Ми защо не ? Какво му пречи.

    12:29 05.05.2026

  • 39 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "Фин":

    Добре бе , Билбо Бегинс ....

    12:29 05.05.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Никой

    5 2 Отговор
    Томислав Дончев и - интелект.

    Не че нещо - но трябва време за това - да речем - внуците му ще притежават интелект.

    Та това е един кмет - обикновен кмет - нито е врял и кипял. Човек без никакво образование - някак си не се ли усеща.

    12:31 05.05.2026

  • 42 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Абе изведнъж се разработихте и решихте да орязвате държавни разходи и да сменяте всс.... До сега какво дремахте бе

    12:33 05.05.2026

  • 43 гост

    5 1 Отговор
    Това и трябва на България..стабилно Правителство и стабилна Опозиция и всичко да се прави в името на България а не за бездънните джобове на Някой.....

    12:33 05.05.2026

  • 44 И кой

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дошло е време за тежки решения.":

    ни докара до там?

    12:35 05.05.2026

  • 45 Нехис

    0 5 Отговор
    Достойно държане на истински държавник!
    Така се прави политика - с мисъл и позитивност, а не като Подмяната и Мунчо - само с плюене!
    В плюенето са добри, сега ще ги видим, когато трябва да се правят действия!

    12:37 05.05.2026

  • 46 Цвете

    5 2 Отговор
    " КЪСИТЕ ХОРИЗОНТИ СА МНОГО ОПАСНИ " ,ТАКА ЛИ ДОНЧЕВ? ЗАТОВА ЛИ ДЕЙСТВАХТЕ БЪРЗО ЗА ДА НАТРУПАТЕ АВАНСОВО? ИМА ЛОГИКА .ЖАЛКО, ЧЕ ВИ НАМАЛЯХА ИЗБИРАТЕЛИТЕ .НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ ГЛЕДАТЕ ОТСТРАНИ МАЙ? 😉🐷🎃👎🤔

    12:38 05.05.2026

  • 47 И за какво

    5 1 Отговор
    се "консултират" тия не наяли се и не накрали се !

    12:40 05.05.2026

  • 48 Не само се подмазват

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Гербаджиите за пандиза":

    Те настройват Новото мнозинство срещу хората от народа срещу гласоподавателите на ПБ и за замитане под килима на геройствата на досегашните управници.

    12:43 05.05.2026

  • 49 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "На Томчо късия хоризонт":

    Научил го е от тулупа.

    12:44 05.05.2026

  • 50 Ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Даскалчето":

    Това даскалче, както го наричаш е изпечен соросоид та дрънка. Искаме разследвания, конфискации и затвор за цялата пасмина!

    12:48 05.05.2026

  • 51 Боги

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "потрес!":

    Срам ме е, че този индивид е от моя роден град, че и кмет беше.

    12:51 05.05.2026

  • 52 факт

    1 0 Отговор
    Тежки ще са решенията, ако първо се започне не със замразяване на заплати и пенсии, а с конфискация на откраднатото през последните 36 години. Ако със закон за отрицателно време се отнемат активите на политици, магистрати и близки до властта бизнесмени, не само ще вържем бюджета, ще запълним дефицита, но и за голяма част от външния дълг ще има пари. Доказването не е трудно - работил си 20 години само като депутат или съдия, прокурор, следовател, обаче притежаваш имущество за милиони, което няма как да се оправдае с получавана заплата, значи придобитото се отнема, пък после те да ходят да доказват как са живели нашироко с луксозни покупки и скъпи почивки в чужбина, като в същото време са спестили за имоти, за скъпи коли, за акции, че и децата си са изучили в чужбина.

    Коментиран от #55, #56

    12:51 05.05.2026

  • 53 Смехоран

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Дебелетата":

    Не повече от Боташови

    12:56 05.05.2026

  • 54 Бастардо

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гербаджиите за пандиза":

    Аааа,и придателя Боташов също.

    12:58 05.05.2026

  • 55 Наивен ли си точно обратното се получава

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "факт":

    Те непрекъснато разни анализатори подучават ПБ да реже по бедните хора а не по богатите. Ми това всеки ден го слушаме по телевизията и Герб го казаха на пресконференцията. Как не им неудобрено.

    Коментиран от #57

    12:58 05.05.2026

  • 56 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "факт":

    Ами ако просто сме свръх-бедни - какво правим, ако просто не се намерят никакви имоти.

    Ние все още си вярваме - че ще стане нещо - партови - всичко е умело замаскирано - ако изобщо има.

    13:01 05.05.2026

  • 57 Неудобно

    1 0 Отговор

    До коментар #55 от "Наивен ли си точно обратното се получава":

    Искам да кажа. Но за досегашните неудобство няма да видим сегашните дали и те ще подпукат народа вместо олигарсите както обещаваха. Герб и ДПС и ППДБ ги подмамват щото те се поддават на уговорки. Слаба ракия са . Дано да греша де но така изглежда.

    13:02 05.05.2026

  • 58 в умален вид на снимката

    1 0 Отговор
    бая мяза на бащицата си дето му се кланят

    13:04 05.05.2026

  • 59 Цирка !

    1 0 Отговор
    Започва !

    13:06 05.05.2026

