Петър Москов: Повече държава означава повече корупция

11 Април, 2026 19:10 322 9

  • петър москов-
  • код-
  • синя българия-
  • инфлация

Големите инфраструктурни проекти трябва да се реализират с частни инвестиции, а не чрез държавни средства, каза той

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Колкото повече държава, колкото повече администрация и раздаване на нашите пари, толкова повече корупция и олигархия ще има. Това заяви съпредседателят на „Синя България“ Петър Москов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите му формацията няма реална конкуренция в идеологически план, а единствено политически опоненти. „Всички останали предлагат едно и също - повече държава, повече разходи и повече контрол върху икономиката. Ние предлагаме обратното - по-малко държава и повече свобода за хората и бизнеса“, подчерта Москов.

Той очерта двете основни заплахи пред страната според „Синя България“. По думите му „силна власт в ръцете на един човек означава тотална държава и назначена олигархия“. „Първата е познатият модел на еднолична власт и контрол върху институциите, а втората е проектът за силна президентска власт, който също носи риск от безконтролност“, каза той.

Москов заяви, че борбата с корупцията минава през ограничаване ролята на държавата. „Да се бориш с мафията означава по-малко администрация, по-малко възможности за разпределение на публични средства и по-малко намеса в икономиката“, посочи той.

Според него страната е изправена пред труден период. „Предстоят времена на икономическа нестабилност, инфлация и социални напрежения. Времето на страхливите политици, които просто раздават пари, за да оцелеят, свърши“, сподели Москов.

Той добави, че е необходимо „смело и реформаторско управление“, в което „Синя България“ може да бъде двигател.

По отношение на икономическите мерки Москов защити идеята за сериозни структурни промени. Според него съкращаването на администрацията и реформите в публичните системи ще позволят постепенно намаляване на данъчната тежест. „Големите инфраструктурни проекти трябва да се реализират с частни инвестиции, а не чрез държавно разпределение на средства, което създава корупционни практики“, обясни той. И допълни: „След тези промени ДДС може да започне да намалява от 20 на 19, а после на 18%. Това трябва да стане естествено, чрез работеща икономика, а не с популистки обещания“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    7 1 Отговор
    Верно ли, умник??
    Иди в Китай прави корупция, да те гледаме увиснал на някой стадион.
    Неадекват пълен.

    19:13 11.04.2026

  • 2 бай бръмбар Повече общ поръчки и тикви в

    2 0 Отговор
    държава означава повече корупция

    19:13 11.04.2026

  • 3 Факт

    2 0 Отговор
    Държава няма. Корупшън на макс.

    19:13 11.04.2026

  • 4 Нали държавната ти длъжност

    4 0 Отговор
    Ти даде възможност да внесеш ваксини от турция с изтекъл срок за българсдките деца!
    Срам и позор!

    19:13 11.04.2026

  • 5 Лост

    0 0 Отговор
    В България и по-означава същото.

    Коментиран от #7

    19:13 11.04.2026

  • 6 Чапай

    1 0 Отговор
    Иначе с ваксините направи пари..а?

    19:14 11.04.2026

  • 7 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    по-малко

    19:14 11.04.2026

  • 8 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор
    Слизам в Атина на другия ден сутринта и мигновено се чувствам дребен и мишок нищожен там в Атина ми е много хубаво и ми харесва и това лято ще се стремя да бъда Гинека на максимално ниво дразнител в Атина

    19:16 11.04.2026

  • 9 хаха

    0 0 Отговор
    ...речИ корумпираната сглобена Тиква Новоначалска и вГЗраждана...

    19:19 11.04.2026

