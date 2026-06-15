Асен Василев: Хазната не е празна. Партията на Радев втори месец не може да направи бюджет

Хазната не е празна. Това заяви в Шумен лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на днешните изказвания на премиера Румен Радев, цитиран от news.bg.

Той припомни, че кабинетът на 29 май публикува данни за хазната , в която има 6,8 милиарда евро фискален резерв. Това не е празна хазна, поясни той. Около 4,5 милиарда евро остават на разположение на правителството, по думите му и отново заяви категорично: "Няма проблеми с хазната".

Той като министър в кабинета на Кирил Петков е направил бюджет за малко над 40 дни, а Денков за 30 дни. Не се вайкахме, а направихме добри бюджети, сподели лидерът на ПП. Основната мисъл е била да се подпомогнат уязвимите, младите семейства и бизнесът.

В момента виждаме еднолично управление и тази една партия вече втори месец не може да си определи приоритетите и не може да напише бюджет, изтъкна бившият финансов министър.

Според него явно управляващите са некомпетентни.

На лъжата краката са къси, така той отговори на критиките на Радев и Борисов за счетоводните трикове за бюджета и тегленето на дълг. Дългът не е бил изяден, а бил върнат в инвестиции и сме харчили, колкото сме разполагали, подчерта Асен Василев, като каза, че всички тези данни са проверими.

Той критикува експертите на Радев във финансите Гълъб Донев и Росица Велкова, които и преди щели да ни натресат дефицит от над 6%, както се изрази. Тъпотия е, че има заварени фактури, както поясни лидерът на ПП. Василев попита дали ще се спазва политиката по увеличаване на заплатите в силовите структури, което означава 13% увеличение за тази година.

Каква ще е политиката за бизнеса, за подкрепа на семействата, за инвестициите, настоя още лидерът на ПП. Бившият финансов министър не изключва държавата да не получи всички пари по ПВУ.

Василев предлага да се увеличат средствата за вечери за храна, които ще изсветлят потреблението. Резерв има за изсветляване на парите в сектор " Строителство". На границата с Турция пък трябва да има 100% рентген, за да се види какъв обем стока минава от там, сега всеки 10 камион преминава такава проверка.

За "Кошница с грижа" Василев обясни: "Някой не е внимавал в час". За него доходите трябва да се вдигат по-бързо от ръста на цените. Инициативата на властта за цените е PR акция.