Асен Василев: Хазната не е празна. Партията на Радев втори месец не може да направи бюджет

Хазната не е празна. Това заяви в Шумен лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на днешните изказвания на премиера Румен Радев, цитиран от news.bg.
Той припомни, че кабинетът на 29 май публикува данни за хазната , в която има 6,8 милиарда евро фискален резерв. Това не е празна хазна, поясни той. Около 4,5 милиарда евро остават на разположение на правителството, по думите му и отново заяви категорично: "Няма проблеми с хазната".
Той като министър в кабинета на Кирил Петков е направил бюджет за малко над 40 дни, а Денков за 30 дни. Не се вайкахме, а направихме добри бюджети, сподели лидерът на ПП. Основната мисъл е била да се подпомогнат уязвимите, младите семейства и бизнесът.
В момента виждаме еднолично управление и тази една партия вече втори месец не може да си определи приоритетите и не може да напише бюджет, изтъкна бившият финансов министър.
Според него явно управляващите са некомпетентни.
На лъжата краката са къси, така той отговори на критиките на Радев и Борисов за счетоводните трикове за бюджета и тегленето на дълг. Дългът не е бил изяден, а бил върнат в инвестиции и сме харчили, колкото сме разполагали, подчерта Асен Василев, като каза, че всички тези данни са проверими.
Той критикува експертите на Радев във финансите Гълъб Донев и Росица Велкова, които и преди щели да ни натресат дефицит от над 6%, както се изрази. Тъпотия е, че има заварени фактури, както поясни лидерът на ПП. Василев попита дали ще се спазва политиката по увеличаване на заплатите в силовите структури, което означава 13% увеличение за тази година.
Каква ще е политиката за бизнеса, за подкрепа на семействата, за инвестициите, настоя още лидерът на ПП. Бившият финансов министър не изключва държавата да не получи всички пари по ПВУ.
Василев предлага да се увеличат средствата за вечери за храна, които ще изсветлят потреблението. Резерв има за изсветляване на парите в сектор " Строителство". На границата с Турция пък трябва да има 100% рентген, за да се види какъв обем стока минава от там, сега всеки 10 камион преминава такава проверка.
За "Кошница с грижа" Василев обясни: "Някой не е внимавал в час". За него доходите трябва да се вдигат по-бързо от ръста на цените. Инициативата на властта за цените е PR акция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роки
Коментиран от #46
14:40 15.06.2026
2 Той
Коментиран от #56
14:40 15.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 провинциалист
14:43 15.06.2026
5 Летец Пешеходец
Коментиран от #20
14:43 15.06.2026
6 Приказките на
Коментиран от #55
14:44 15.06.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А предишните защо не го направиха за ОСЕМ месеца 🤔❗❓
14:44 15.06.2026
8 Изцъклен едал
Тазвихте се в таза!
Ай, у лево
14:44 15.06.2026
9 От как Спенягата го изритаха
14:47 15.06.2026
10 Миме
14:47 15.06.2026
11 Тъпото руско говедо Румен
14:48 15.06.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ЗАЩОТО ДА НА ХРАНИЛКАТА НА ОПГ-ТАТА
14:48 15.06.2026
13 идиоти вън
14:48 15.06.2026
14 СССС
14:48 15.06.2026
15 А бе
14:48 15.06.2026
16 Коко
Коментиран от #22
14:48 15.06.2026
17 хаха
14:49 15.06.2026
18 Питащ
14:50 15.06.2026
19 Тралала
14:50 15.06.2026
20 Летец Пешеходец
До коментар #5 от "Летец Пешеходец":Забравих да спомена и ИТН идиотите.
Коментиран от #43
14:51 15.06.2026
21 Малко разум
Но този би трябвало, като икономист да нае много добре, че увеличението на доходите води до увеличение на търсенето, а то води до увеличение на цените.
Трябва да си ги изработим тези увеличени доходи. Не става с най-просто административно вдигане на доходи. Трябва ни икономика с по-висона добаена стойност на продукцията (ако този знае какво означава това).
Обща икономичекса теория - първа или втора година в Икономическите университети.
Коментиран от #25, #41
14:52 15.06.2026
22 Учуден
До коментар #16 от "Коко":"партията на Радев НИЩО смислено не прави"
Е така де премиера на ПП$ДБ раздаваше народни пари на Украйна, на Тръмп на ЕС. 40 милиарда гаранция от валутния борд къде изчезнаха - нали като влезем в еврозоната и тези пари щяха да се освободят а сега ги няма.
14:53 15.06.2026
23 хаха
ЕкономЕст и половина. Хайде на инфлацията!
Чел недочел Кейнс ... като останалите байганьовци сдухани.
14:53 15.06.2026
24 некадърно управление
Камъни и дърва ще летят и то съвсем скоро.
Коментиран от #28, #31, #37, #54
14:55 15.06.2026
25 Българин
До коментар #21 от "Малко разум":"Трябва ни икономика с по-висона добаена стойност на продукцията"
Ха ха ха ние нямаме никаква икономика ти търсиш с по-висока добавена стойност - какво се произвежда в България в момента.
14:56 15.06.2026
26 Дориана
Коментиран от #29
14:57 15.06.2026
27 За нищо
Коментиран от #30
14:57 15.06.2026
28 Помнещ
До коментар #24 от "некадърно управление":Е друго си е "сглобката" нали - много кадърно крадеха и лъжеха. Що ли забравихте какви ги ръсеха Кирчо и Кокорчо че с приемането на еврото и цените изобщо нямало да се вдигнат. Абе как всички продажни евроатлантици получиха амнезия изведнъж.
14:59 15.06.2026
29 Мунчувците
До коментар #26 от "Дориана":ще приключат по-бързо, и по-зле.... и от слафчуото шоу.
Коментиран от #32, #36
14:59 15.06.2026
30 Възмутен
До коментар #27 от "За нищо":"Да се разпердушинват по - скоро"
Така е секнаха ви кражбите и сега ви остана само да плюете - как пък такива "кадърни" не видяхте Баба Алино.
15:01 15.06.2026
31 Дориана
До коментар #24 от "некадърно управление":Абсолютно грешен коментар, за ваш ужас на защитниците и проводниците на корупцията и мафията Румен Радев и неговата партия ще работят самостоятелно пълен мандат. Така, че мафията, корупцията и зависимите институции ще се сблъскат с твърдия подход на Новото управление. Няма милост, няма прошка!
Коментиран от #40
15:01 15.06.2026
32 Зевзек
До коментар #29 от "Мунчувците":Ама първо ще ви вкарат в затвора за кражби
15:02 15.06.2026
33 Прогресиращ
Коментиран от #34
15:02 15.06.2026
34 Читател
До коментар #33 от "Прогресиращ":Ти колко коментара ще напишеш - то се вижда че си само един.
15:03 15.06.2026
35 Кокорано, на всички ни е ясно, че
15:03 15.06.2026
36 Дориана
До коментар #29 от "Мунчувците":Най -напред се научете да пишете грамотно и да мислите. Пълен мандат и дори следващия ще работят от партията на Румен Радев Прогресивна България за ваш ужас.
Коментиран от #48, #53
15:04 15.06.2026
37 Факт
До коментар #24 от "некадърно управление":Правителството на Радев встъпи в длъжност на 08 май 2026 г. Преди 45 дена...
Коментиран от #57
15:05 15.06.2026
38 Някой
Проблема се решава чрез социални мерки:
1. Подпомагане от държавата на най-бедните 25%-35% от българските граждани.
2. Промяна на осигурително-данъчната система, належащо е въвеждане на НЕОБЛАГАРМ МИНИМУМ от примерно 500 евро на месец. И ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ДОХОД със ставка 45% за доходи 4 - 5 над средния за Бълфатия. Също въвеждане на прогресивен данък наследстео от 50% за голямо наследство над 1 000 000 евро.
ПП докато не проумеят, че трябва да се промени осигурително -данъчната система няма да прескочат 15% изборен резултат.
Асен Василев как така не е научил в Харвът, че спрведливия данък доход е ПРОГРЕСИВНИЯ ДАНЪК. Плоския данък облагодетелста политико-олигархичната върхушка.
15:12 15.06.2026
39 Анонимен
15:16 15.06.2026
40 Анонимен
До коментар #31 от "Дориана":31 нали беше с шайката шарлатани сега с бкп ли си хахахаха 31 истински платен 31 анти си
15:19 15.06.2026
41 Някой
До коментар #21 от "Малко разум":Проблема не е добавената стойност в икономиката. Проблема е разпределянето на добавената стойност. Пример директор на държавна болница си разпределя 40 000 евро месечна заплата, докато подчинените му лекари получават 2000 евро, а медицинска сестра 800 евро.
Коментиран от #51
15:21 15.06.2026
42 Айде изчезвай бе,
15:25 15.06.2026
43 Забрави
До коментар #20 от "Летец Пешеходец":да споменеш и себе си...
15:26 15.06.2026
44 Колко
15:27 15.06.2026
45 мръшшшшш
15:33 15.06.2026
46 Зиди
До коментар #1 от "Роки":Ти НЯМАШ 40 милиарда евро. БНБ има 40 милиарда евро. Това май не са пари на правителството, а на БНБ, нали?
Абе защо лаици повтарят опорки като папагали?
15:35 15.06.2026
47 Връщам си лево
15:47 15.06.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Кой какъв е
15:57 15.06.2026
51 Анонимен
До коментар #41 от "Някой":Пример Радев и неговите регреси служебници по 10 хиляди евро а за малоумниците лъжите и що за п.ростаци гласуваха за бкп незнам
15:58 15.06.2026
52 С И С
15:59 15.06.2026
53 Анонимен
До коментар #36 от "Дориана":Пример Радев и неговите регреси служебници по 10 хиляди евро а за малоумниците лъжите и що за п.ростаци гласуваха за бкп незнам
15:59 15.06.2026
54 Зад завесата
До коментар #24 от "некадърно управление":Същите лапачи, лъжци, предатели и неможачи са - досущ като предходниците си! То няма начин и да са различни - вътре са всички далавераджии от итн, бсп, гербаджии, депесари, разни бесепарски люспи и т.н.
Тюрлюгювеч от алчност и предателство, изпълнители на поръчката за доунищожаване на държавата и народа.
Помийна яма с претенции за прогрес!
16:00 15.06.2026
55 Анонимен
До коментар #6 от "Приказките на":Лично Радев го назначи
16:00 15.06.2026
56 Асенчо зададе тренда - 2% дефицит
До коментар #2 от "Той":при растяща от потребление икономика. От тези два процента се получи ще употребя руската дума , че не се сещам за българската по-подходяща разворот или стремително краткосрочно развитие в посока увеличение на инфлация, дефицит и държавен дълг по зададения тренд. Ох, извинявам се много сложно го написах. Батак бре , батак се получи! Това е! Нема друго!
16:03 15.06.2026
57 Анонимен
До коментар #37 от "Факт":Радев управлява със служебници еднолично много дълго време и нищо ама нищо не работеха за държавата с цел разруха и завладяване на цялата власт а после Радев еднолично назначаваше партии които саботираха държавата ни и най накрая Радев бкп червените олигарси завладяха цялата власт
Коментиран от #64
16:03 15.06.2026
58 Кокорине
Коментиран от #59, #61
16:11 15.06.2026
59 Анонимен
До коментар #58 от "Кокорине":А вярваш на бкп съветските другари служебници радеви които завладяха цялата власт с огромни лъжи огромна омраза фалшифи гюрови политически репресии Не на радевите които буквално разрушиха всичко тук Да не говорим че Европа не е очарована от бкп и червените другари
16:14 15.06.2026
60 Тези ?
Гълъб Донев !
Една Кръгла !
Квадратна !
Нула !
16:15 15.06.2026
61 Ами ! иии !
До коментар #58 от "Кокорине":То Не остана !
На Кой Да Вярваш Вече !
Освен !
На Собствените Си Очи !
Погазване На Закона !
И Кражби ?
Друго Май !
Няма !
16:18 15.06.2026
62 Нито хляб, нито зрелища
16:20 15.06.2026
63 Класика
Време е !
Достатъчно доразрушиха България !
16:21 15.06.2026
64 име
До коментар #57 от "Анонимен":Радев не управлява от пролетта на 2023г, когато дойде на власт сглобката и направиха некадърната конституционна реформа, а хасан започна да тегли кредити и да вдига заплати. Преди това имаше също цяла година редовно правителство на ПП-ДБ, БСП и ИТН.
16:27 15.06.2026