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Асен Василев: Хазната не е празна. Партията на Радев втори месец не може да направи бюджет

Асен Василев: Хазната не е празна. Партията на Радев втори месец не може да направи бюджет

15 Юни, 2026 14:13 2 261 64

  • асен василев-
  • хазна-
  • празна-
  • партия-
  • румен радев-
  • бюджет

За "Кошница с грижа" Василев обясни: "Някой не е внимавал в час". За него доходите трябва да се вдигат по-бързо от ръста на цените. Инициативата на властта за цените е PR акция

Асен Василев: Хазната не е празна. Партията на Радев втори месец не може да направи бюджет - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Хазната не е празна. Това заяви в Шумен лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев в отговор на днешните изказвания на премиера Румен Радев, цитиран от news.bg.

Той припомни, че кабинетът на 29 май публикува данни за хазната , в която има 6,8 милиарда евро фискален резерв. Това не е празна хазна, поясни той. Около 4,5 милиарда евро остават на разположение на правителството, по думите му и отново заяви категорично: "Няма проблеми с хазната".
Той като министър в кабинета на Кирил Петков е направил бюджет за малко над 40 дни, а Денков за 30 дни. Не се вайкахме, а направихме добри бюджети, сподели лидерът на ПП. Основната мисъл е била да се подпомогнат уязвимите, младите семейства и бизнесът.

В момента виждаме еднолично управление и тази една партия вече втори месец не може да си определи приоритетите и не може да напише бюджет, изтъкна бившият финансов министър.

Според него явно управляващите са некомпетентни.

На лъжата краката са къси, така той отговори на критиките на Радев и Борисов за счетоводните трикове за бюджета и тегленето на дълг. Дългът не е бил изяден, а бил върнат в инвестиции и сме харчили, колкото сме разполагали, подчерта Асен Василев, като каза, че всички тези данни са проверими.

Той критикува експертите на Радев във финансите Гълъб Донев и Росица Велкова, които и преди щели да ни натресат дефицит от над 6%, както се изрази. Тъпотия е, че има заварени фактури, както поясни лидерът на ПП. Василев попита дали ще се спазва политиката по увеличаване на заплатите в силовите структури, което означава 13% увеличение за тази година.

Каква ще е политиката за бизнеса, за подкрепа на семействата, за инвестициите, настоя още лидерът на ПП. Бившият финансов министър не изключва държавата да не получи всички пари по ПВУ.

Василев предлага да се увеличат средствата за вечери за храна, които ще изсветлят потреблението. Резерв има за изсветляване на парите в сектор " Строителство". На границата с Турция пък трябва да има 100% рентген, за да се види какъв обем стока минава от там, сега всеки 10 камион преминава такава проверка.

За "Кошница с грижа" Василев обясни: "Някой не е внимавал в час". За него доходите трябва да се вдигат по-бързо от ръста на цените. Инициативата на властта за цените е PR акция.


Шумен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роки

    36 8 Отговор
    Преди влизането в "клуба на богатите" имахме 40 милиарда евро резерв, заради Валутния борд. КЪДЕ СА ПАРИТЕ? ЗАЩО СЕ ТЕГЛЯТ НОВИ МИЛИАРДИ ЕВРО ДЪЛГОВЕ?

    Коментиран от #46

    14:40 15.06.2026

  • 2 Той

    48 24 Отговор
    Нали ти я изпразни , ти знаеш май-добре,че е празна!

    Коментиран от #56

    14:40 15.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист

    28 5 Отговор
    "Дългът не е бил изяден, а бил върнат в инвестиции" - разбира се. А фирмите, в които е било инвестирано, са върнали ресто.

    14:43 15.06.2026

  • 5 Летец Пешеходец

    28 34 Отговор
    Прогресивните некадърници, толкова си могат. Като си събрал разни, крадливи бесепари, депесари, гербаджии, спортисти, ченгета и безполезни, кухи русофилски, чугунени кратуни, като Иво Христов и пишман икономисти, като "Гълъба", това се получава. Наесен отново избори.

    Коментиран от #20

    14:43 15.06.2026

  • 6 Приказките на

    33 23 Отговор
    Един неуспешен финансов министър, подсъдим за финансови престъпления.

    Коментиран от #55

    14:44 15.06.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 10 Отговор
    За два месеца не могли да направят бюджет🤔
    А предишните защо не го направиха за ОСЕМ месеца 🤔❗❓

    14:44 15.06.2026

  • 8 Изцъклен едал

    33 12 Отговор
    Освен гей паради, друго каквотнаправихте?
    Тазвихте се в таза!
    Ай, у лево

    14:44 15.06.2026

  • 9 От как Спенягата го изритаха

    20 11 Отговор
    Има повече време за мадам Асенка и тя разцъфтя! Все се беше смармальосала!

    14:47 15.06.2026

  • 10 Миме

    12 14 Отговор
    защо бай ставри не ще кокора,щот халката на асенка е много разхлабена

    14:47 15.06.2026

  • 11 Тъпото руско говедо Румен

    25 25 Отговор
    Няма такива боклуци, като Румен Радев... този човек не знае какво прави!

    14:48 15.06.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 10 Отговор
    ПП ДБ НИКОГА НЕ СА КАЗВАЛИ ИСТИНАТА ЗА ПРЕСТЪПНОСТТА В БЪЛГАРИЯ
    .... ЗАЩОТО ДА НА ХРАНИЛКАТА НА ОПГ-ТАТА

    14:48 15.06.2026

  • 13 идиоти вън

    19 7 Отговор
    Вервайте ми, той е дърт мошеник, става ли дума за пари!

    14:48 15.06.2026

  • 14 СССС

    27 19 Отговор
    Асена Василева ,Шиши и Тиквата загробиха България с еврото и милиарди заеми сега Радев да спасява бюджета ??? Искахте "зелен ток" , ООкрайна и еврото получихме бедност и мизерия !!!!

    14:48 15.06.2026

  • 15 А бе

    18 10 Отговор
    И тоя ли е в Шумен със сикаджииската мутра заедно сигурно ще правят сглобка пак

    14:48 15.06.2026

  • 16 Коко

    18 21 Отговор
    И не само бюджет партията на Радев НИЩО смислено не прави.

    Коментиран от #22

    14:48 15.06.2026

  • 17 хаха

    20 6 Отговор
    Ама кого се мъчиш лъжеш бе Тикво сглобена?

    14:49 15.06.2026

  • 18 Питащ

    23 9 Отговор
    Асенчо а къде са парите от валутния борд

    14:50 15.06.2026

  • 19 Тралала

    17 10 Отговор
    Тоя просто не е за вярване колко е смешен. Върна ли парите на партньора си бе икономически феномене? Инфлация се бори, като се наказват лакомите търгаши. Един беше казал: "За бога хора, не купувайте".

    14:50 15.06.2026

  • 20 Летец Пешеходец

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "Летец Пешеходец":

    Забравих да спомена и ИТН идиотите.

    Коментиран от #43

    14:51 15.06.2026

  • 21 Малко разум

    11 5 Отговор
    Нямам нищо против да ми увеличат заплатата, като в "държавната хранилка".
    Но този би трябвало, като икономист да нае много добре, че увеличението на доходите води до увеличение на търсенето, а то води до увеличение на цените.
    Трябва да си ги изработим тези увеличени доходи. Не става с най-просто административно вдигане на доходи. Трябва ни икономика с по-висона добаена стойност на продукцията (ако този знае какво означава това).
    Обща икономичекса теория - първа или втора година в Икономическите университети.

    Коментиран от #25, #41

    14:52 15.06.2026

  • 22 Учуден

    14 6 Отговор

    До коментар #16 от "Коко":

    "партията на Радев НИЩО смислено не прави"

    Е така де премиера на ПП$ДБ раздаваше народни пари на Украйна, на Тръмп на ЕС. 40 милиарда гаранция от валутния борд къде изчезнаха - нали като влезем в еврозоната и тези пари щяха да се освободят а сега ги няма.

    14:53 15.06.2026

  • 23 хаха

    8 6 Отговор
    "За него доходите трябва да се вдигат по-бързо от ръста на цените. "

    ЕкономЕст и половина. Хайде на инфлацията!

    Чел недочел Кейнс ... като останалите байганьовци сдухани.

    14:53 15.06.2026

  • 24 некадърно управление

    17 14 Отговор
    Правителството на Радев ще се запомни като най-некадърното от много време.
    Камъни и дърва ще летят и то съвсем скоро.

    Коментиран от #28, #31, #37, #54

    14:55 15.06.2026

  • 25 Българин

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Малко разум":

    "Трябва ни икономика с по-висона добаена стойност на продукцията"

    Ха ха ха ние нямаме никаква икономика ти търсиш с по-висока добавена стойност - какво се произвежда в България в момента.

    14:56 15.06.2026

  • 26 Дориана

    10 12 Отговор
    Някои политици от политическа завист сънуват и бленуват провала на Новото правителство още от първия ден без да си дават сметка , че вредят по този начин на цялото общество. Това показва безсилие .Тези хора провалили се като политици работейки срещу народа в името на собственото си благосъстояие и жажда за власт нямат спирачки за да пречат България да се изчисти от корумпирания мафиотски модел Борисов- Певски. Каква наглост от Асен Василев който пръв даде тон на раздутия популистки модел на бюджет да коментира каквото и да е бил след като точно той , Борисов и Пеевски заедно с ИТН и БСП доведоха България до Свръх дефицит.Насила вкараха България в Еврозоната без да е готова и с скрит дефицит. Да не говорим за кражбите на Евросредства , в пъти завишени обществени поръчки и опити за индексация на договори за близо 1 млрд. лева,

    Коментиран от #29

    14:57 15.06.2026

  • 27 За нищо

    20 9 Отговор
    не стават "Регресивна България" , като от друг свят дошли ! Да се разпердушинват по - скоро , от некадърник нагоре !

    Коментиран от #30

    14:57 15.06.2026

  • 28 Помнещ

    13 7 Отговор

    До коментар #24 от "некадърно управление":

    Е друго си е "сглобката" нали - много кадърно крадеха и лъжеха. Що ли забравихте какви ги ръсеха Кирчо и Кокорчо че с приемането на еврото и цените изобщо нямало да се вдигнат. Абе как всички продажни евроатлантици получиха амнезия изведнъж.

    14:59 15.06.2026

  • 29 Мунчувците

    11 7 Отговор

    До коментар #26 от "Дориана":

    ще приключат по-бързо, и по-зле.... и от слафчуото шоу.

    Коментиран от #32, #36

    14:59 15.06.2026

  • 30 Възмутен

    6 7 Отговор

    До коментар #27 от "За нищо":

    "Да се разпердушинват по - скоро"

    Така е секнаха ви кражбите и сега ви остана само да плюете - как пък такива "кадърни" не видяхте Баба Алино.

    15:01 15.06.2026

  • 31 Дориана

    8 11 Отговор

    До коментар #24 от "некадърно управление":

    Абсолютно грешен коментар, за ваш ужас на защитниците и проводниците на корупцията и мафията Румен Радев и неговата партия ще работят самостоятелно пълен мандат. Така, че мафията, корупцията и зависимите институции ще се сблъскат с твърдия подход на Новото управление. Няма милост, няма прошка!

    Коментиран от #40

    15:01 15.06.2026

  • 32 Зевзек

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Мунчувците":

    Ама първо ще ви вкарат в затвора за кражби

    15:02 15.06.2026

  • 33 Прогресиращ

    8 5 Отговор
    идиотизъм на рундите

    Коментиран от #34

    15:02 15.06.2026

  • 34 Читател

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Прогресиращ":

    Ти колко коментара ще напишеш - то се вижда че си само един.

    15:03 15.06.2026

  • 35 Кокорано, на всички ни е ясно, че

    6 6 Отговор
    "хазнате е празна = нямаме нищо за крадене" и затова ще теглят още и още повече и по-големи заеми, точно както и ти правеше.

    15:03 15.06.2026

  • 36 Дориана

    6 11 Отговор

    До коментар #29 от "Мунчувците":

    Най -напред се научете да пишете грамотно и да мислите. Пълен мандат и дори следващия ще работят от партията на Румен Радев Прогресивна България за ваш ужас.

    Коментиран от #48, #53

    15:04 15.06.2026

  • 37 Факт

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "некадърно управление":

    Правителството на Радев встъпи в длъжност на 08 май 2026 г. Преди 45 дена...

    Коментиран от #57

    15:05 15.06.2026

  • 38 Някой

    8 4 Отговор
    Проблема не са цените, които са горе долу са като в Западна Европа. Проблема са доходите, по-точно минималната заплат и мининалнат пенсия. С думи дума проблема е ОГРОМНОТО НЕРАВЕНСТВО у нас.
    Проблема се решава чрез социални мерки:
    1. Подпомагане от държавата на най-бедните 25%-35% от българските граждани.
    2. Промяна на осигурително-данъчната система, належащо е въвеждане на НЕОБЛАГАРМ МИНИМУМ от примерно 500 евро на месец. И ПРОГРЕСИВЕН ДАНЪК ДОХОД със ставка 45% за доходи 4 - 5 над средния за Бълфатия. Също въвеждане на прогресивен данък наследстео от 50% за голямо наследство над 1 000 000 евро.


    ПП докато не проумеят, че трябва да се промени осигурително -данъчната система няма да прескочат 15% изборен резултат.
    Асен Василев как така не е научил в Харвът, че спрведливия данък доход е ПРОГРЕСИВНИЯ ДАНЪК. Плоския данък облагодетелста политико-олигархичната върхушка.

    15:12 15.06.2026

  • 39 Анонимен

    13 2 Отговор
    Никак не харесвам Василев но е много много прав

    15:16 15.06.2026

  • 40 Анонимен

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дориана":

    31 нали беше с шайката шарлатани сега с бкп ли си хахахаха 31 истински платен 31 анти си

    15:19 15.06.2026

  • 41 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "Малко разум":

    Проблема не е добавената стойност в икономиката. Проблема е разпределянето на добавената стойност. Пример директор на държавна болница си разпределя 40 000 евро месечна заплата, докато подчинените му лекари получават 2000 евро, а медицинска сестра 800 евро.

    Коментиран от #51

    15:21 15.06.2026

  • 42 Айде изчезвай бе,

    4 6 Отговор
    некадърник!

    15:25 15.06.2026

  • 43 Забрави

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Летец Пешеходец":

    да споменеш и себе си...

    15:26 15.06.2026

  • 44 Колко

    3 3 Отговор
    Пари върна от плана за възстановяване бе кокоране

    15:27 15.06.2026

  • 45 мръшшшшш

    0 3 Отговор
    ти ли ве боклук вмирисан

    15:33 15.06.2026

  • 46 Зиди

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    Ти НЯМАШ 40 милиарда евро. БНБ има 40 милиарда евро. Това май не са пари на правителството, а на БНБ, нали?

    Абе защо лаици повтарят опорки като папагали?

    15:35 15.06.2026

  • 47 Връщам си лево

    5 1 Отговор
    Кокорчо е компетентен.Заедно с Ники Василев са най подготвени да боравят с пари,но друго си е офицер да ти прави коремното

    15:47 15.06.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Кой какъв е

    1 1 Отговор
    Да се назначи независим одит, за да се види кой и защо лъже! Ако въобще в България са останали почтени професионалисти.

    15:57 15.06.2026

  • 51 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Някой":

    Пример Радев и неговите регреси служебници по 10 хиляди евро а за малоумниците лъжите и що за п.ростаци гласуваха за бкп незнам

    15:58 15.06.2026

  • 52 С И С

    4 1 Отговор
    Едно е ясно- Румбата е НЕМОЖАЧ.

    15:59 15.06.2026

  • 53 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Дориана":

    Пример Радев и неговите регреси служебници по 10 хиляди евро а за малоумниците лъжите и що за п.ростаци гласуваха за бкп незнам

    15:59 15.06.2026

  • 54 Зад завесата

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "некадърно управление":

    Същите лапачи, лъжци, предатели и неможачи са - досущ като предходниците си! То няма начин и да са различни - вътре са всички далавераджии от итн, бсп, гербаджии, депесари, разни бесепарски люспи и т.н.
    Тюрлюгювеч от алчност и предателство, изпълнители на поръчката за доунищожаване на държавата и народа.
    Помийна яма с претенции за прогрес!

    16:00 15.06.2026

  • 55 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Приказките на":

    Лично Радев го назначи

    16:00 15.06.2026

  • 56 Асенчо зададе тренда - 2% дефицит

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Той":

    при растяща от потребление икономика. От тези два процента се получи ще употребя руската дума , че не се сещам за българската по-подходяща разворот или стремително краткосрочно развитие в посока увеличение на инфлация, дефицит и държавен дълг по зададения тренд. Ох, извинявам се много сложно го написах. Батак бре , батак се получи! Това е! Нема друго!

    16:03 15.06.2026

  • 57 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Факт":

    Радев управлява със служебници еднолично много дълго време и нищо ама нищо не работеха за държавата с цел разруха и завладяване на цялата власт а после Радев еднолично назначаваше партии които саботираха държавата ни и най накрая Радев бкп червените олигарси завладяха цялата власт

    Коментиран от #64

    16:03 15.06.2026

  • 58 Кокорине

    1 2 Отговор
    Никой не ви вярва вече

    Коментиран от #59, #61

    16:11 15.06.2026

  • 59 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Кокорине":

    А вярваш на бкп съветските другари служебници радеви които завладяха цялата власт с огромни лъжи огромна омраза фалшифи гюрови политически репресии Не на радевите които буквално разрушиха всичко тук Да не говорим че Европа не е очарована от бкп и червените другари

    16:14 15.06.2026

  • 60 Тези ?

    2 0 Отговор
    Майтап Ли Си Правят С Нас ?

    Гълъб Донев !

    Една Кръгла !

    Квадратна !

    Нула !

    16:15 15.06.2026

  • 61 Ами ! иии !

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Кокорине":

    То Не остана !

    На Кой Да Вярваш Вече !

    Освен !

    На Собствените Си Очи !

    Погазване На Закона !

    И Кражби ?

    Друго Май !

    Няма !

    16:18 15.06.2026

  • 62 Нито хляб, нито зрелища

    0 0 Отговор
    С тази олекнала " потребителска кошница" и с този скучен парламент, какво му остава на горкия народ. Поне горивата са евтини, та се изпотрепаха на воля.

    16:20 15.06.2026

  • 63 Класика

    1 0 Отговор
    Чудя се кога Кокорчо ще влиза в затвора вече ?
    Време е !
    Достатъчно доразрушиха България !

    16:21 15.06.2026

  • 64 име

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Анонимен":

    Радев не управлява от пролетта на 2023г, когато дойде на власт сглобката и направиха некадърната конституционна реформа, а хасан започна да тегли кредити и да вдига заплати. Преди това имаше също цяла година редовно правителство на ПП-ДБ, БСП и ИТН.

    16:27 15.06.2026

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