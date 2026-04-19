Кибератака остави МЕУ и Министерския съвет без интернет
  Тема: Избори

19 Април, 2026 19:07 857 8

В продължение на часове не работеше и правителственият портал egov.bg, но беше възстановен малко преди 19.00 ч

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на електронното управление и Министерският съвет останаха без интернет вследствие на кибератака, научи NOVA.

От МЕУ уточниха, че въпреки прекъсването на връзката, системите функционират нормално и ситуацията се следи в реално време.

В продължение на часове не работеше и правителственият портал egov.bg, но беше възстановен малко преди 19.00 ч.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бендида

    Борисов е работил с отвертката. :)))

    19:10 19.04.2026

  • 2 Помак

    Американците са ,искат да ни провалят озборите и да направят съвмешатество

    19:10 19.04.2026

  • 3 авантгард

    Ау, дългата ръка на Путин срази правителство.
    Изоставате от технологиите, пъпъдъбъ айтитата нали бяхте най-великите?
    Вятър ви вее под шапките, неможачи.

    19:10 19.04.2026

  • 4 Програмист

    Яко! Хайде сега върнете и Замунда и Арена!

    19:10 19.04.2026

  • 5 си дзън

    Като чуя кибератака веднага се сещам за руснаците.

    Коментиран от #8

    19:15 19.04.2026

  • 6 Нискочелия от Крушари съм

    Путиииииииииииииииин!!! Помоооооооооооощ, Урсулеееееееееееее!!!

    Коментиран от #7

    19:22 19.04.2026

  • 7 Божко некъпаното пишманхакерче съм

    До коментар #6 от "Нискочелия от Крушари съм":

    Шефе, тия руски хакери ни разкатаха и хибридно!

    19:30 19.04.2026

  • 8 А всъщност който спира тока

    До коментар #5 от "си дзън":

    НА ВЕНЕЦУЕЛА СПИРА И ИНТЕРНЕТА ПО СВЕТА....

    20:12 19.04.2026

