Кибератака остави МЕУ и Министерския съвет без интернет

Министерството на електронното управление и Министерският съвет останаха без интернет вследствие на кибератака, научи NOVA.

От МЕУ уточниха, че въпреки прекъсването на връзката, системите функционират нормално и ситуацията се следи в реално време.

В продължение на часове не работеше и правителственият портал egov.bg, но беше възстановен малко преди 19.00 ч.