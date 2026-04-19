МЕУ: 0,3% от машините за гласуване са установени проблеми

19 Април, 2026 11:30 805 25

В случаите с отпечатване на стари дата и час на бюлетините техниците на изпълнителя Сиела Норма обхождат своевременно всички машини и сверяват наново датата и часа

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Едва 0,3% от всички инсталирани и проверени машини са дали грешка в началото на изборния ден.

За първи път се извърши проверка на 100% от машините и проблемите, за които МЕУ получава информация от областните управители през Министерски съвет, са за минимален брой машини - само около 20 от всички 9354 машини за гласуване. Това е пренебрежимо малък процент от 0,3% от всички машини.

В случаите с отпечатване на стари дата и час на бюлетините техниците на изпълнителя Сиела Норма обхождат своевременно всички машини и сверяват наново датата и часа. Това не е причина за изтегляне на машините от изборния процес. След отстраняване на проблема машината е годна за гласуване.

Проблеми, при които машината не се стартира в началото на изборния ден, обикновено се дължат на разреждане на батерията поради липса на електрозахранване в съответната секция в тъмната част на денонощието. Това се случва най-често в училища, където обичайно токът през нощта се изключва.

За проблеми, свързани със софтуера, министерството на електронното управление до момента не е получило информация.


  • 1 Депутатин

    2 4 Отговор
    Изгоряха един кашон флашки.

    11:32 19.04.2026

  • 2 Цвете

    4 3 Отговор
    " СИЕЛА " ЛИ Е " МАНТИНЕЛА " ЛИ Е, ВСЕ ПРОБЛЕМИ, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ИМАТ НАИСТИНА ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗРАЗЯТ ВОЛЯТА СИ ? ЩО ЗА ДЪРЖАВА СМЕ, КОГАТО ЕДНИ МАШИНИ " БЛОКИРАТ " ТОЧНО В ДЕНЯ НА ВОТА? СКОРО ЩЕ ИЗОЛУВАТ ТЕЗИ С КУПЕНИЯ ГЛАС. ТЪРПЕНИЕ. 🚔🇧🇬🚔

    11:36 19.04.2026

  • 3 Цвете

    3 2 Отговор
    " СИЕЛА " ЛИ Е " МАНТИНЕЛА " ЛИ Е, ВСЕ ПРОБЛЕМИ, КОГАТО БЪЛГАРИТЕ ИМАТ НАИСТИНА ЖЕЛАНИЕ ДА ИЗРАЗЯТ ВОЛЯТА СИ ? ЩО ЗА ДЪРЖАВА СМЕ, КОГАТО ЕДНИ МАШИНИ " БЛОКИРАТ " ТОЧНО В ДЕНЯ НА ВОТА? СКОРО ЩЕ ИЗОЛУВАТ ТЕЗИ С КУПЕНИЯ ГЛАС. ТЪРПЕНИЕ. 🚔🇧🇬🚔 ИЗПЛУВАТ.🍀

    Коментиран от #8

    11:37 19.04.2026

  • 4 не може да бъде

    3 4 Отговор
    Това същите машини ли са, на които им изтече гаранцията преди 2 години?

    Коментиран от #25

    11:37 19.04.2026

  • 5 Будител

    3 3 Отговор
    Хуманоиден робот надбяга хората на полумаратона в Пекин и "постави" световен рекорд в дисциплината, съобщи Ройтерс...така и машините ще решат вота вмесо хората.

    Коментиран от #9, #20

    11:39 19.04.2026

  • 6 малко истински факти

    3 4 Отговор
    Нова алабала с нашто меверенце .

    11:40 19.04.2026

  • 7 A установенo ли е че

    6 1 Отговор
    порнофикация софия още не е спряла поното
    при 2о градуса от някоколко дни
    загрижени някой от заморничавите абонати да не се простуди

    11:40 19.04.2026

  • 8 Будител

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цвете":

    В Германия можеш да гласуваш дори с писмо по пощата

    11:40 19.04.2026

  • 9 остави го една седмица без ток

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Будител":

    и му гледай сеира след това

    11:41 19.04.2026

  • 10 да си кажем истината

    1 3 Отговор
    Пак ще гледаме нов кан кан с остарели кабаретни актриси ...

    Коментиран от #11

    11:43 19.04.2026

  • 11 така е

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "да си кажем истината":

    ... и без да получим никакви нови удоволствия ...

    11:44 19.04.2026

  • 12 Обаче

    5 1 Отговор
    В тия 0,3% проблемни машини се падна и машината , с която гласува президентката Йотова.

    11:47 19.04.2026

  • 13 хи хи

    2 3 Отговор
    Прекрасно време днес , време за разходка биричка мезенце , а за гласуване , на следващите избори септември ще помисля , че на тоя цирк трагичните постановки вече съм ги гледал .

    11:50 19.04.2026

  • 14 И машините работят

    5 6 Отговор
    Гласувах за Радев!

    Коментиран от #15

    11:52 19.04.2026

  • 15 да ти е халал

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "И машините работят":

    а скоро ще гласуваш за друг като прогледнеш

    11:58 19.04.2026

  • 16 Тома

    4 2 Отговор
    И с машини и без машини престъпници като тиквата и мамута са в парламента.

    12:01 19.04.2026

  • 17 няма да се пуашите

    0 2 Отговор
    Сега Бобокови ще са министър на Икономиката и на Околната среда. Пещери има достатъчно. Ще поберат яко италиански боклук.

    12:06 19.04.2026

  • 18 Пак така!

    1 0 Отговор
    А колко е процентът на сиковете, които частично или напълно са в нов състав от тази сутрин?

    12:12 19.04.2026

  • 19 Кеефф

    1 2 Отговор
    Нали знаете, че Сиела е фирма на Държавна сигурност като Телерик?

    12:21 19.04.2026

  • 20 По добре

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Будител":

    Машина,отколкото платен сиганин,който да ми определя бъдещето

    12:23 19.04.2026

  • 21 В Турция говорят на чужд език

    1 1 Отговор
    Какви българи са те че да гласуват да сте видяли да говорят на български ? Кой позволи там да се гласува това е престъпление да не говорим за неграмотни който не знаят и за какво гласуват пропаднала работа Борисов и Пеевски до там водят България до пропадане неграмотност срамота да не знаеш за какво гласуваш и да отидеш

    12:27 19.04.2026

  • 22 Гласувайте с хартиена бюлетина

    2 0 Отговор
    Така вероятността ,вашият глас да бъде отчетен за Пеевски е по-голяма

    12:30 19.04.2026

  • 23 Иван

    1 1 Отговор
    Българска работа дали един чувал с пари половината откраднати машините се използват един път на четири години и проблеми толкова е жалка картината да плачеш или да се смееш

    13:26 19.04.2026

  • 24 Новият световен ред

    0 0 Отговор
    Все отнякъде се започва. Изписва "гласувал" , но не пише за кого. Така се става вечен президент.

    13:54 19.04.2026

  • 25 И на

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    И на телефона ти е изтекла гаранцията, но още работи и пишеш.

    14:14 19.04.2026

