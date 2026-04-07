Дечев: Пътували сме с Теодора Георгиева, нейна приятелка и мои приятели за Гърция

Има смущаващи данни от т.нар. "архив на Пепи Еврото". Това съобщи пред БНР Емил Дечев, министър на вътрешните работи.
Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ), заедно с т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото". Той изпрати сигнала, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.
"Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация".
Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура, отбеляза още Дечев.
"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи".
Министърът обясни в предаването "Преди всички" дали е бил на почивка с Теодора Георгиева през 2020 година.
"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори.
Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси.
Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото. Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург ѝ е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва".
Дечев обясни, че МВР работи по твърденията ѝ.
Той коментира и инцидента с автомобила на Явор Божанков.
"Докладва ми директорът на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Уведоми ме, че е имало случай, при който депутатът Божанков не се е подчинил на знак, даден от Пътна полиция да спре. Продължил е, след което на другия ден сам се е явил в районното управление. Бил е съставен акт за административно нарушение. Била е приложена принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството за управление на МПС.
Обиколил съм почти всички Областни дирекции на МВР в страната. Не спирам да повтарям, че няма наши, няма фаворити, няма наше МВР. Искам да се действа еднакво спрямо представителите на различните партии и коалиции. Трябва да сме безкомпромисни към всеки нарушител на закона. Това, което се случва сега, е едно доказателство, че нямаме двойни стандарти".
Вчера Емилия Русинова написа писмо до българските граждани, в което има каза: "Аз ще продължа да мълча", каза още министър Дечев.
"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране". Това се казва в официално изявление на изпълняващата функциите на градски прокурор на София Емилия Русинова, разпространено до медиите по повод информациите за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател Петьо Петров- Пепи Еврото.
Дечев отбеляза, че тя ще говори единствено пред Прокурорската колегия, която първо единодушно издигна на поста главен прокурор Иван Гешев, а след това единодушно го свали.
"Ако някой се беше интересувал, тези факти можеше да бъдат оповестени по-рано и да се работи по тях".
4 Теодора Георгиева
До коментар #1 от "Тлантичност":Обещаха ми палати а само кревати.
8 Този
Да не признае, че и той е ..брал боровинки..
Гледай ти, гледай...
11:58 07.04.2026
И това е видима корупция съдии-прокурори.
12 Ддд
До коментар #1 от "Тлантичност":Войната в Украйна, "Евроатлантическа" Русия я спретна. От там започна ударната инфлация, ако случайно са го забравили някои.
Коментиран от #32
12:02 07.04.2026
20 Гост
До коментар #17 от "Добре де":Че не ни викат, е те за тъва е, Баце!
12:30 07.04.2026
21 Ддд
До коментар #17 от "Добре де":Няма нищо лошо.
А запитваш ли се, колко дела са оправили и оневинили престъпници, Дечев наказателен съдия Т. Георгиева прокурор.
12:34 07.04.2026
23 български интелектуалец
Обаче тати е я партиен секретар я директор ченге.
12:42 07.04.2026
27 Хаха
И за Петрохан ще се сетиш, че си бил там на "хлад", като Сандов и Терзиев...
За много неща тепърва ще се "сещаш" за себе си!
Остави го пепи еврото, все пак е бил и зам. началник на Стоичното следствие, а ти не си стигал до такива постове в съдебната система!
13:00 07.04.2026
29 2020
До коментар #3 от "Тома":ОО СС ТТ АА ВВ КК АА !! Това плужекоподобно съдийче да си ходи!!!!
13:01 07.04.2026
30 1917
До коментар #15 от "Безпристрастен":При тези платени избори - длъжностите, които си посочил, ще бъдат за хората на управляващата върхушка. Просто и близко до разума. Няма свободни избори - има назначения....
13:03 07.04.2026
32 Любител на тихоокеанските ценности
До коментар #12 от "Ддд":Ако случайно са забравили някои голямата инфлация започна от работата на една лаборатория по американски проекти.
Коментиран от #50
13:08 07.04.2026
35 гост
До коментар #14 от "Супер професионалисти и професионалистки":Пиянските им сборища се случваха преди време в Македония.Сега бягат по-далече, защото доста българи ставаха свидетели.
13:10 07.04.2026
41 изплю камъчето
Без необходимост от коментар за дебелоок съдия.
Коментиран от #45
13:35 07.04.2026
49 Ддд
До коментар #15 от "Безпристрастен":Според мене, тогава корупцията ще е още по голяма от сега, и ще има пари под масата, да се гласува, за този и онзи прокурор, съдия, началник на полиция.. А и трябва да си направим и федерална служба тогава, като в Америка, за да има федерални прокурори и съдии, както е там.
14:27 07.04.2026
50 Ддд
До коментар #32 от "Любител на тихоокеанските ценности":Голямата инфлация, започна от август 2021 год, с енергийната криза.
А за КОВИД китайците си признаха, че е от тяхна лаборатория.
14:29 07.04.2026
52 Име
До коментар #15 от "Безпристрастен":Това не го ли преживяхме през мутренските години?
17:07 07.04.2026
53 Анонимен
До коментар #52 от "Име":На някой не му е удобно да му го припомнят!
17:22 07.04.2026
54 Име
До коментар #25 от "Буха ха":Така ли правехте при Георги Илиев!
17:29 07.04.2026
55 Посягал на жени
До коментар #54 от "Име":Са дописници във факти.бг!
17:43 07.04.2026
