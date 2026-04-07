Дечев: Пътували сме с Теодора Георгиева, нейна приятелка и мои приятели за Гърция

7 Април, 2026 11:51 4 573 56

  емил дечев
  теодора георгиева
  мвр
  прокуратура

Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има смущаващи данни от т.нар. "архив на Пепи Еврото". Това съобщи пред БНР Емил Дечев, министър на вътрешните работи.

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов предприе действия по сигнал, получен от Гражданско движение "България Обединена с Една Цел" (БОЕЦ), заедно с т.нар. "архив на Петьо Петров-Еврото". Той изпрати сигнала, заедно със сканираните документи, към МВР за извършване на проверка и предприемане на съответните законови мерки при установяване на нарушения, както и към председателя на Наказателната колегия на Върховния касационен съд - за преценка относно извършване на последващи действия по механизма за независимо разследване на главния прокурор.

"Работим по него, но не мога да обявя чувствителна информация".

Тази информация обаче трябва да бъде изпратена на Софийската градска прокуратура, отбеляза още Дечев.

"Ако ще МВР да си свърши работата и на 1000 %, пак опираме до прокуратурата. Изключително важни са хората, които заемат поста на главен прокурор и ръководител на Софийска градска прокуратура - единствената, която може да води разследване срещу народни представители, министри, съдии, прокурори, следователи".

Министърът обясни в предаването "Преди всички" дали е бил на почивка с Теодора Георгиева през 2020 година.

"Аз съм работил като съдия в Софийския районен съд, където тя е работила като прокурор в Софийската районна прокуратура... Аз познавам изключително много прокурори.

Един единствен път се е случило ние да пътуваме заедно – през 2017 година. Пътували сме с нейна приятелка и мои приятели за Гърция и сме плавали заедно за една седмица. Бяхме 12 човека. След 2020 година, когато тя заминава на работа като прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург, на практика не сме имали никакви контакти. Не виждам никакъв конфликт на интереси.

Считам, че е направила грешка като се е съгласила да отиде при господин, известен с прякор – Петър Петров, известен като Еврото. Това е грешка, за която си плаща, но в същото време тя твърди, че във връзка с нейната работа като български прокурор в Европейската прокуратура в Люксембург ѝ е оказван натиск. Излизат материали срещу нея в различни медии. В един момент тя се превръща и в жертва".

Дечев обясни, че МВР работи по твърденията ѝ.

Той коментира и инцидента с автомобила на Явор Божанков.

"Докладва ми директорът на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Уведоми ме, че е имало случай, при който депутатът Божанков не се е подчинил на знак, даден от Пътна полиция да спре. Продължил е, след което на другия ден сам се е явил в районното управление. Бил е съставен акт за административно нарушение. Била е приложена принудителна административна мярка за отнемане на свидетелството за управление на МПС.

Обиколил съм почти всички Областни дирекции на МВР в страната. Не спирам да повтарям, че няма наши, няма фаворити, няма наше МВР. Искам да се действа еднакво спрямо представителите на различните партии и коалиции. Трябва да сме безкомпромисни към всеки нарушител на закона. Това, което се случва сега, е едно доказателство, че нямаме двойни стандарти".

Вчера Емилия Русинова написа писмо до българските граждани, в което има каза: "Аз ще продължа да мълча", каза още министър Дечев.

"През последните седмици по мой адрес се разпространяват непроверени твърдения, внушения и недопустими публични квалификации, поднесени по начин, създаващ изкривена представа за фактите. Единствената цел е публичното ми дискредитиране". Това се казва в официално изявление на изпълняващата функциите на градски прокурор на София Емилия Русинова, разпространено до медиите по повод информациите за нейни пътувания зад граница в един автомобил с издирвания бивш следовател Петьо Петров- Пепи Еврото.

Дечев отбеляза, че тя ще говори единствено пред Прокурорската колегия, която първо единодушно издигна на поста главен прокурор Иван Гешев, а след това единодушно го свали.

"Ако някой се беше интересувал, тези факти можеше да бъдат оповестени по-рано и да се работи по тях".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тлантичност

    32 8 Отговор
    Повече евроатлантичност означава повече инфрлация, повече войни, повече сегментиране на обществото, повече разграждане на държавта - вие си мислете за кого искате да гласувате.

    Коментиран от #4, #12

    11:54 07.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    51 4 Отговор
    Тази Теодора е била много оборотна.Така се издига.

    11:55 07.04.2026

  • 3 Тома

    49 4 Отговор
    Чак там са отишли да се п.ющят

    Коментиран от #29

    11:56 07.04.2026

  • 4 Теодора Георгиева

    45 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тлантичност":

    Обещаха ми палати а само кревати.

    11:56 07.04.2026

  • 5 хмммм

    29 7 Отговор
    И тоя ще излезе грък.

    11:56 07.04.2026

  • 6 баровец

    43 2 Отговор
    Събрали се колежки да плават с градски съдия на яхта в чужбина? Хайде молим! Малко ли пари съм пръснал по жени, та да не знам как става?

    11:57 07.04.2026

  • 7 Жалка държава

    42 1 Отговор
    Няма прокурор и съдия нависоко ниво да е без два хотела . Тези хора в вместо да се борят с мафията ,те я пазят

    11:57 07.04.2026

  • 8 Този

    38 5 Отговор
    В следващо интервю
    Да не признае, че и той е ..брал боровинки..
    Гледай ти, гледай...

    11:58 07.04.2026

  • 9 Да...

    33 1 Отговор
    Отбор юнаци..- все " калтаци"..

    11:59 07.04.2026

  • 10 Ддд

    29 7 Отговор
    Има ли още съмняващи се, защо Дечев защитава Т. Георгиева. Бивша любовница.
    И това е видима корупция съдии-прокурори.

    11:59 07.04.2026

  • 11 я си знам, ама и вие знаете

    21 3 Отговор
    Що не престанете да ни занимавате с тоя.

    12:01 07.04.2026

  • 12 Ддд

    6 18 Отговор

    До коментар #1 от "Тлантичност":

    Войната в Украйна, "Евроатлантическа" Русия я спретна. От там започна ударната инфлация, ако случайно са го забравили някои.

    Коментиран от #32

    12:02 07.04.2026

  • 13 Дааа

    26 6 Отговор
    Фалшив герой е този господин👎

    12:05 07.04.2026

  • 14 Супер професионалисти и професионалистки

    33 1 Отговор
    Какво ниво в правната ни система! Алкохолици и леснодайки женки! Заплати и привилегии до небето и пей сърце! Само за пиене и любов мислят.

    Коментиран от #35

    12:06 07.04.2026

  • 15 Безпристрастен

    18 4 Отговор
    Мажоритарен избор от районен прокурор,или шеф на РПУ,до ниво - градски прокурор,шеф на градско/ областно управление на МВР.Народа избира,народа го освобождава.При подобна система,всеки на подобна позиция,доста ще се замисли,дали да изпълни поръчка на дадена партия,депутат,или фирмени интереси.Изправен пред реалната ситуация: Да загуби не само заеманата длъжност,но изобщо да изпадне завинаги от системата.

    Коментиран от #30, #49, #52

    12:07 07.04.2026

  • 16 Конфликти ли

    20 2 Отговор
    Много избирателно са конфликтите на интереси сооред случая. Ами следващият министър ако е колега оък който не е понася по други причини и я арестува? Показателно е друго как прокурори и съдии са на яхта 12 човека. Добре кажи и другите да не се окаже още нещо?! - —

    12:11 07.04.2026

  • 17 Добре де

    22 1 Отговор
    Хората ядат пият и се е.. б..а.т какво лошо има.

    Коментиран от #20, #21

    12:14 07.04.2026

  • 18 665

    25 1 Отговор
    Големи мореплаватели били тия б..ци от съдебната система.

    12:23 07.04.2026

  • 19 литератор

    22 2 Отговор
    Дечев , ние знаем ,че всики си бърката е гащите , но път виж ти как хубаво го обясняваш.

    12:26 07.04.2026

  • 20 Гост

    7 0 Отговор

    До коментар #17 от "Добре де":

    Че не ни викат, е те за тъва е, Баце!

    12:30 07.04.2026

  • 21 Ддд

    21 1 Отговор

    До коментар #17 от "Добре де":

    Няма нищо лошо.
    А запитваш ли се, колко дела са оправили и оневинили престъпници, Дечев наказателен съдия Т. Георгиева прокурор.

    12:34 07.04.2026

  • 22 Сталин

    21 1 Отговор
    Всички вие негодници сте си бъркали по дупките по масонска линия,никой не става прокурор без да е масон

    12:34 07.04.2026

  • 23 български интелектуалец

    21 2 Отговор
    Тоя на снимката има визия и говори като бавноразвиващ се.Сигурно дядо му е бил в шумата.
    Обаче тати е я партиен секретар я директор ченге.

    12:42 07.04.2026

  • 24 Ами

    13 0 Отговор
    Една седмица плащаме и имаше Ганг Банг,нищо особено,играхме си...

    12:49 07.04.2026

  • 25 Буха ха

    20 2 Отговор
    Общо 12 човека, Теодора, приятелката й и 10 нереза за една седмица на яхтата. Съотношение 5:1. Интересно дали са се изредили един по един, или всички едновременно.

    Коментиран от #54

    12:51 07.04.2026

  • 26 Край

    17 0 Отговор
    Близките контакти съдия- прокурор са толкова порочни колкото и съдя- адвокат и прокурор- адвокат. Така се договарят дела.

    12:59 07.04.2026

  • 27 Хаха

    17 1 Отговор
    Абе не само за яхтата ще си кажеш, ами ще се "сетиш" кои са били тези "приятели" с тебе там и как точно сте се "забавлявали" на яхтата!?
    И за Петрохан ще се сетиш, че си бил там на "хлад", като Сандов и Терзиев...
    За много неща тепърва ще се "сещаш" за себе си!
    Остави го пепи еврото, все пак е бил и зам. началник на Стоичното следствие, а ти не си стигал до такива постове в съдебната система!

    13:00 07.04.2026

  • 28 А бъркахте

    15 0 Отговор
    ли си по дупките?

    13:01 07.04.2026

  • 29 2020

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тома":

    ОО СС ТТ АА ВВ КК АА !! Това плужекоподобно съдийче да си ходи!!!!

    13:01 07.04.2026

  • 30 1917

    10 2 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    При тези платени избори - длъжностите, които си посочил, ще бъдат за хората на управляващата върхушка. Просто и близко до разума. Няма свободни избори - има назначения....

    13:03 07.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Любител на тихоокеанските ценности

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ддд":

    Ако случайно са забравили някои голямата инфлация започна от работата на една лаборатория по американски проекти.

    Коментиран от #50

    13:08 07.04.2026

  • 33 Тези

    17 0 Отговор
    не разбраха ли, че колкото повече приказват, толкова повече се размирисва работата и все повече се излагат.

    13:09 07.04.2026

  • 34 Декларатор

    13 0 Отговор
    Милен Велчев и той на една яхта беше в Монако с едни контрабандисти. 12души на яхта като знам колко харчат ако е моторна? кажете си на кого е яхтата. То на някой фокпевици също пеят на яхти и имат пораснали деца от олигсрси с влияние в съдебната система и друго. А тук нещо да видят надлежно ли е описано в декларациите

    13:10 07.04.2026

  • 35 гост

    14 0 Отговор

    До коментар #14 от "Супер професионалисти и професионалистки":

    Пиянските им сборища се случваха преди време в Македония.Сега бягат по-далече, защото доста българи ставаха свидетели.

    13:10 07.04.2026

  • 36 Да де

    11 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца.

    13:15 07.04.2026

  • 37 Трол

    7 0 Отговор
    Г-н Дечев има вкус.

    13:16 07.04.2026

  • 38 Да де

    11 0 Отговор
    На тази почивчица не може да няма някоя снимчица

    13:21 07.04.2026

  • 39 Любител на прокурорки

    13 0 Отговор
    Женен за една прокурорка, кръшка с друга. Само на чистачката не е посягал.

    13:28 07.04.2026

  • 40 Ха ХаХа

    15 1 Отговор
    Вижте наглата мутра на Дечев.....

    13:29 07.04.2026

  • 41 изплю камъчето

    11 2 Отговор
    💲Аз познавам изключително много прокурори.💲
    Без необходимост от коментар за дебелоок съдия.

    Коментиран от #45

    13:35 07.04.2026

  • 42 Бъзиктар

    12 0 Отговор
    ,,Вземи ме,лодкарю"в своята ладия лека"Ех,прокурорчице игрива.

    13:36 07.04.2026

  • 43 лама Дечев

    11 1 Отговор
    Плавахме на яхтата на моя приятел лама Иво Калушев. Голям пич.

    13:40 07.04.2026

  • 44 плавали ,плавали та чак до наше село

    10 1 Отговор
    Ех,че интересно, той като съдия, а тя като млада прокурорка и заедно плавали,плавали от 2017г. та чак до 2020г. Е като отишла вече в европрокуратурата , издигнала се е ,няма да плава с него вече ,не и е на нивото. Сега да видим какво ще каже приятелката на Теди , как са си изкарали веселата компания.

    13:41 07.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Р Г В

    12 1 Отговор
    " Безупречния " вътрешен министър критикуващ прокуратурата се оказа в шах и стана хитрата сврака с двата крака. О ювелирни борецо против корупцията и купения вот , като даваш интервюта не си вири толкова главата а си помисли че за да си на този пост означава че си кукла на конци на някого герою на промените.

    13:47 07.04.2026

  • 48 тука е така

    6 0 Отговор
    Теди ,ставай конституционна съдийка . Иначе почвай книгата и към всяка глава фотоси ,за прегледност.

    13:51 07.04.2026

  • 49 Ддд

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    Според мене, тогава корупцията ще е още по голяма от сега, и ще има пари под масата, да се гласува, за този и онзи прокурор, съдия, началник на полиция.. А и трябва да си направим и федерална служба тогава, като в Америка, за да има федерални прокурори и съдии, както е там.

    14:27 07.04.2026

  • 50 Ддд

    0 4 Отговор

    До коментар #32 от "Любител на тихоокеанските ценности":

    Голямата инфлация, започна от август 2021 год, с енергийната криза.
    А за КОВИД китайците си признаха, че е от тяхна лаборатория.

    14:29 07.04.2026

  • 51 Дзак

    0 0 Отговор
    Който си работи честно и почтено няма проблем!

    17:05 07.04.2026

  • 52 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Безпристрастен":

    Това не го ли преживяхме през мутренските години?

    Коментиран от #53

    17:07 07.04.2026

  • 53 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Име":

    На някой не му е удобно да му го припомнят!

    17:22 07.04.2026

  • 54 Име

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Буха ха":

    Така ли правехте при Георги Илиев!

    Коментиран от #55

    17:29 07.04.2026

  • 55 Посягал на жени

    0 1 Отговор

    До коментар #54 от "Име":

    Са дописници във факти.бг!

    17:43 07.04.2026

  • 56 Русинова

    1 0 Отговор
    била видинска ромска принцеса. Георгиева била приятелка на Русинова, нарича я Еми. И двете са гнусни корумпета и трябва да бъдат обнинени и съдени. Дечев, "бъркали" сте си по дупките ама ще се разплете чорапа все някак. Шило в торба не стои

    17:46 07.04.2026

