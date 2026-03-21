Синът на бивш американски президент: България може да играе ключова роля в редкоземните елементи

Европа е изправена пред стратегическа дилема – зависимостта от Китай за критични суровини вече не е просто икономически въпрос, а въпрос на сигурност. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Пекин контролира около 90% от глобалния капацитет за преработка на редкоземни метали, докато Европа покрива под 3% от собствените си нужди, предаде bTV.

Кога и как Старият континент ще успее да се откъсне от тази зависимост – това е големият въпрос с хоризонт 2030 г.

Отговори търси Стефан Борисов в интервю с американския бизнесмен Нийл Буш – син на 41-вия президент на САЩ Джордж Буш и брат на 43-тия президент Джордж Буш-младши.

Буш предупреждава, че конфронтацията с Китай може да се окаже опасна стратегия. „Вместо да демонизираме Китай и да водим търговски войни, трябва да сме внимателни. Китай може да спре доставките на редкоземни материали, които са критични за военните технологии, роботиката и изкуствения интелект“, заявява той.

По думите му търсенето на тези ресурси расте експлозивно и ще бъде още по-голямо в близко бъдеще.

Именно тук се появява неочакван играч – България. „Страни като България могат да играят ключова роля в разработването на тези ресурси“, подчертава Нийл Буш.

На този фон геополитиката вече се върти около суровините. Според Буш споразумението между САЩ и Украйна за критичните ресурси е част от по-голяма сделка – инструмент за спиране на войната, а не форма на експлоатация.

А идеята на Доналд Тръмп да придобие Гренландия? Буш я обяснява не само със стратегически интерес, но и с лична амбиция. „Тръмп обича да бъде „големият побойник“. Вероятно гледа картата и иска Америка да бъде по-голяма. Но няма нужда да превземаш Гренландия – може да се преговаря за ресурси и бази“, коментира той.

Докато светът пренарежда сферите на влияние, в България тихо се търси ново богатство. В Маришкия басейн вече се правят сондажи. Извадени са ядки с дължина до 80 метра, които ще бъдат анализирани от БАН, за да се установи наличието на редкоземни елементи.

Ако това бъде потвърдено, може да последва истински икономически обрат за региона.

„Убедени сме, че има достатъчно количество, което може да създаде трайна бизнес тенденция“, заявява Тодор Тодоров, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“. Така България може да се окаже не просто наблюдател, а скрит коз в европейската стратегия за независимост от Китай.