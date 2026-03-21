Синът на бивш американски президент: България може да играе ключова роля в редкоземните елементи

Европа е изправена пред стратегическа дилема – зависимостта от Китай за критични суровини вече не е просто икономически въпрос, а въпрос на сигурност. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Пекин контролира около 90% от глобалния капацитет за преработка на редкоземни метали, докато Европа покрива под 3% от собствените си нужди, предаде bTV.
Кога и как Старият континент ще успее да се откъсне от тази зависимост – това е големият въпрос с хоризонт 2030 г.
Отговори търси Стефан Борисов в интервю с американския бизнесмен Нийл Буш – син на 41-вия президент на САЩ Джордж Буш и брат на 43-тия президент Джордж Буш-младши.
Буш предупреждава, че конфронтацията с Китай може да се окаже опасна стратегия. „Вместо да демонизираме Китай и да водим търговски войни, трябва да сме внимателни. Китай може да спре доставките на редкоземни материали, които са критични за военните технологии, роботиката и изкуствения интелект“, заявява той.
По думите му търсенето на тези ресурси расте експлозивно и ще бъде още по-голямо в близко бъдеще.
Именно тук се появява неочакван играч – България. „Страни като България могат да играят ключова роля в разработването на тези ресурси“, подчертава Нийл Буш.
На този фон геополитиката вече се върти около суровините. Според Буш споразумението между САЩ и Украйна за критичните ресурси е част от по-голяма сделка – инструмент за спиране на войната, а не форма на експлоатация.
А идеята на Доналд Тръмп да придобие Гренландия? Буш я обяснява не само със стратегически интерес, но и с лична амбиция. „Тръмп обича да бъде „големият побойник“. Вероятно гледа картата и иска Америка да бъде по-голяма. Но няма нужда да превземаш Гренландия – може да се преговаря за ресурси и бази“, коментира той.
Докато светът пренарежда сферите на влияние, в България тихо се търси ново богатство. В Маришкия басейн вече се правят сондажи. Извадени са ядки с дължина до 80 метра, които ще бъдат анализирани от БАН, за да се установи наличието на редкоземни елементи.
Ако това бъде потвърдено, може да последва истински икономически обрат за региона.
„Убедени сме, че има достатъчно количество, което може да създаде трайна бизнес тенденция“, заявява Тодор Тодоров, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“. Така България може да се окаже не просто наблюдател, а скрит коз в европейската стратегия за независимост от Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Ха ха ха ха
3 Тома
4 Бонев
5 Край
7 Малкото Бушче
8 Дедо Поп
9 Мисира
10 гочето
Долу ръцете от българските изкопаеми.
Ще ни превърнат в пустиня като Аляска!
Тия от където минат трева не никне!
11 иван костов
12 яйла
13 Много Държави имат редкоземни
Reprocessing Facilities, нова са Работни Станции където редкоземните елементи се извличат от земната маса, такива Работни Станции са изключително скъпи и извличането редкоземни елементи е придружено с много опасни замърсители на Околната Среда.
Най модерните Работни Станции за извличане на редкоземни елементи са в Китай.
Иначе факта че имате залежи от редко земни елементи в почвата не струва пукната пара.
08:48 21.03.2026
14 Ето тива вече е лошо
До коментар #1 от "дедо Флашко":Да те забележат американците.
Това е страшно.
15 очевидно
До коментар #9 от "Мисира":вече сме влезли в полезрението им и дори работят по въпроса. Май пак ще тичаме при руснаците да ни спасяват. Докато бяхме в тяхната зона на влияние българското злато и полезни изкопаеми си стояха в земята, а България беше екологично чиста държава със съхранени води и почви. Пуснали сме лисицата в кокошарника и се чудим защо изчезваме, боледуваме и живеем в мръсотия и мизерия. Защо руснаците не се интересуваха от златото ни и от полезните изкопаеми, нито от горите ни? Просто е - имаха си достатъчно от всичко и не им беше нужно да вземат чуждото. А тези колкото и да имат, искат още и още. Цялата външна ориентацията на страната ни трябва да бъде преосмислена преди да е станало прекалено късно.
16 Миньор е моя татко
До коментар #2 от "Ха ха ха ха":Нищо няма в кратуните им, само гу(в) (н@)....
19 Редките изкопеми
До коментар #10 от "гочето":щесе добиат от същите открити маришки рудници, както и до сега ии със същите багери.
За кво ревеш?!
21 Очевидно
До коментар #15 от "очевидно":Не си наред с главата🙈, руснаците ще ли да ни спасяват🤣, хептен си се сдухал.
23 Капитан Крийч
До коментар #2 от "Ха ха ха ха":Мародерите ще разпродадат България на обора да разкопат рила пирин и стара планина.
08:55 21.03.2026
25 Хаха
До коментар #16 от "Миньор е моя татко":А в жълтопаветните кратуни има само оборска тор от селото на татко. Факт.
26 Мишел
До коментар #19 от "Редките изкопеми":Единствен източник на редкоземни в България са отпадъците от фосфогипс след получаване на минерални торове от фосфатни руди от Колския полуостров.
27 Знаещ
29 очевидно
До коментар #21 от "Очевидно":36 години ни управляват такива като теб, дето са много добре с главага. Резултатът е видим - разруха, пустош и намаляло с 1/3 население. Още 20-30 години и тук жив българин няма да остане, ако не броим такива като теб, от които никой няма полза. Затова умните българи трябва да помислят за родината, а ти отивай в краварника да се търкаляш по американските улици, пък дано някой те съжали и те прибере за домашен любимец.
31 Дзак
33 БАН никога
До коментар #24 от "БАН още не е завършил":няма да завърши нищо, защото са мишоци и не работят, че нема пари.
09:17 21.03.2026
35 ИВАН
36 Ха ха ха ха
До коментар #16 от "Миньор е моя татко":Гуаното също е ценен ресурс. Миризливо злато.
39 Велев
40 Здрасти
До коментар #38 от "Майкооо":Кастрация на всички евроатлантически слуги! Жените им осеменени от българофилски българи!
41 Такива като вас
До коментар #29 от "очевидно":Нали ни управляват уж комунисти-атлантици според вас? Значи не 36 години, а 36 + 45 = 81 години комунисти ни управляват.
Интересно, а вие към кои комунисти спадате?
42 Ауууу, ама Тръмп
44 ганю
До коментар #10 от "гочето":като пришилците
докато изчерпят ресурсите
после мор
дръ дрън за демокрация
истинска демокрация е имало само в древна Елада
46 Перо
49 Мишел
До коментар #43 от "Факти":Украйна вече загуби 124500 кв.км.и тези ресурси на Украйна са вече руски.
50 Американският евреин Кисинджър
До коментар #14 от "Ето тива вече е лошо":е казал - да си враг на САЩ е опасно, но да си приятел със САЩ е пагубно.
52 Още факти
До коментар #43 от "Факти":Украйна имаШЕ ресурси. Зеленият нaцинаpкос първо ги хариза на британците, после на американците, ама накрая май ще ги вземат руснаците.
54 Факти
До коментар #15 от "очевидно":Докато бяхме под руски ботуш, у нас работиха 48 уранови мини. Уранът отиваше в Русия, а за нас оставаше радиоактивното замърсяване. Почвата и водите в районите на мините бяха радиоактивни. Чрез водата радиацията достигаше до народа. Отточните води от най-голямото находище в Бухово, например, се вливаха в река Лесовска, която е приток на Искър. Реките Места, Марица и Арда бяха замърсени по същия начин. Затова в България имаме толкова много онкологични заболявания. Да не забравяме как комунистите скриха за Чернобил и ни извадиха да маршируваме за първи май под радиоактивния дъжд, докато те се пазиха с вносна вода и храна. Така беше по руско робство.
56 Факти
До коментар #49 от "Мишел":Украйна все още има много ресурси. Целта е да се запази колкото може повече територия и
съответно ресурси. Украйна от пролетта на 2022 г. успешно удържа 80% от територията си. Това е голям успех, имайки предвид, че противникът тотално я превъзхожда в числеността на армията и въоръжението.
57 Макробиолог
