Новини
България »
Синът на бивш американски президент: България може да играе ключова роля в редкоземните елементи

21 Март, 2026 08:35 2 448 65

  • редкоземни метали-
  • редкоземни елементи-
  • нийл буш-
  • сащ-
  • китай-
  • българия-
  • маришки басейн

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европа е изправена пред стратегическа дилема – зависимостта от Китай за критични суровини вече не е просто икономически въпрос, а въпрос на сигурност. Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Пекин контролира около 90% от глобалния капацитет за преработка на редкоземни метали, докато Европа покрива под 3% от собствените си нужди, предаде bTV.

Кога и как Старият континент ще успее да се откъсне от тази зависимост – това е големият въпрос с хоризонт 2030 г.

Отговори търси Стефан Борисов в интервю с американския бизнесмен Нийл Буш – син на 41-вия президент на САЩ Джордж Буш и брат на 43-тия президент Джордж Буш-младши.

Буш предупреждава, че конфронтацията с Китай може да се окаже опасна стратегия. „Вместо да демонизираме Китай и да водим търговски войни, трябва да сме внимателни. Китай може да спре доставките на редкоземни материали, които са критични за военните технологии, роботиката и изкуствения интелект“, заявява той.

По думите му търсенето на тези ресурси расте експлозивно и ще бъде още по-голямо в близко бъдеще.

Именно тук се появява неочакван играч – България. „Страни като България могат да играят ключова роля в разработването на тези ресурси“, подчертава Нийл Буш.

На този фон геополитиката вече се върти около суровините. Според Буш споразумението между САЩ и Украйна за критичните ресурси е част от по-голяма сделка – инструмент за спиране на войната, а не форма на експлоатация.

А идеята на Доналд Тръмп да придобие Гренландия? Буш я обяснява не само със стратегически интерес, но и с лична амбиция. „Тръмп обича да бъде „големият побойник“. Вероятно гледа картата и иска Америка да бъде по-голяма. Но няма нужда да превземаш Гренландия – може да се преговаря за ресурси и бази“, коментира той.

Докато светът пренарежда сферите на влияние, в България тихо се търси ново богатство. В Маришкия басейн вече се правят сондажи. Извадени са ядки с дължина до 80 метра, които ще бъдат анализирани от БАН, за да се установи наличието на редкоземни елементи.

Ако това бъде потвърдено, може да последва истински икономически обрат за региона.

„Убедени сме, че има достатъчно количество, което може да създаде трайна бизнес тенденция“, заявява Тодор Тодоров, изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“. Така България може да се окаже не просто наблюдател, а скрит коз в европейската стратегия за независимост от Китай.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    54 7 Отговор
    ЮЕС-а пак ще идва да ни ограбва природните ценности!

    Коментиран от #14

    08:38 21.03.2026

  • 2 Ха ха ха ха

    11 40 Отговор
    Ще ги вадим тия редкоземни елементи от мозъците на путинофилите - те там в тях има цялата менделеева таблица. Злато, никел, кобалт, уран... всико има, най-вече олово и манган.

    Коментиран от #16, #23

    08:38 21.03.2026

  • 3 Тома

    16 6 Отговор
    Отново мокри сънища

    08:39 21.03.2026

  • 4 Бонев

    47 8 Отговор
    Демек един ден и това ще ви откраднем.

    08:40 21.03.2026

  • 5 Край

    38 5 Отговор
    Тръмпоча ни е набелязал, спукана ни е работата.

    08:40 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Малкото Бушче

    26 1 Отговор
    "....Но няма нужда да превземаш България – може да се преговаря/заповядва/ за ресурси и бази“, коментира той...."

    08:42 21.03.2026

  • 8 Дедо Поп

    21 0 Отговор
    А внука на бившия президент Ко каза?

    08:42 21.03.2026

  • 9 Мисира

    31 2 Отговор
    Дано не влизаме в полезрението на тези добри хора.Демократично ще ни заличат без да им мигне окото!!!

    Коментиран от #15

    08:42 21.03.2026

  • 10 гочето

    32 4 Отговор
    американския кътър да забрави за българските изкопаеми.
    Долу ръцете от българските изкопаеми.
    Ще ни превърнат в пустиня като Аляска!
    Тия от където минат трева не никне!

    Коментиран от #19, #44

    08:43 21.03.2026

  • 11 иван костов

    22 2 Отговор
    Никаква роля не може да играе България! Редкоземни минерали има навсякъде, но преработката им е сложен, мръсен и енергоемък процес! Не случайно САЩ са предоставили на Китай това производство. Друг е въпросът, че с глупавата си политика могат да останат на сухо.

    08:47 21.03.2026

  • 12 яйла

    22 1 Отговор
    Ще ни разкопаят земята,няма да има селско стопанство,ще има мръсотия до шия и микрочастици във въздуха на облаци,облаци.Америте са свикнали да унищожават други държави. Нашата е вече на техен прицел.

    08:47 21.03.2026

  • 13 Много Държави имат редкоземни

    12 1 Отговор
    елементи, включително Щатите но нямат,
    Reprocessing Facilities, нова са Работни Станции където редкоземните елементи се извличат от земната маса, такива Работни Станции са изключително скъпи и извличането редкоземни елементи е придружено с много опасни замърсители на Околната Среда.

    Най модерните Работни Станции за извличане на редкоземни елементи са в Китай.

    Иначе факта че имате залежи от редко земни елементи в почвата не струва пукната пара.

    08:48 21.03.2026

  • 14 Ето тива вече е лошо

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "дедо Флашко":

    Да те забележат американците.
    Това е страшно.

    Коментиран от #50

    08:48 21.03.2026

  • 15 очевидно

    25 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мисира":

    вече сме влезли в полезрението им и дори работят по въпроса. Май пак ще тичаме при руснаците да ни спасяват. Докато бяхме в тяхната зона на влияние българското злато и полезни изкопаеми си стояха в земята, а България беше екологично чиста държава със съхранени води и почви. Пуснали сме лисицата в кокошарника и се чудим защо изчезваме, боледуваме и живеем в мръсотия и мизерия. Защо руснаците не се интересуваха от златото ни и от полезните изкопаеми, нито от горите ни? Просто е - имаха си достатъчно от всичко и не им беше нужно да вземат чуждото. А тези колкото и да имат, искат още и още. Цялата външна ориентацията на страната ни трябва да бъде преосмислена преди да е станало прекалено късно.

    Коментиран от #21, #54

    08:49 21.03.2026

  • 16 Миньор е моя татко

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха ха":

    Нищо няма в кратуните им, само гу(в) (н@)....

    Коментиран от #25, #36

    08:49 21.03.2026

  • 17 Тва малко като трай коньо за

    5 1 Отговор
    зеуена трева.🤣

    08:50 21.03.2026

  • 18 Исторически факти

    14 1 Отговор
    Ковачки ли плаща на този калмук да идва в България?

    08:50 21.03.2026

  • 19 Редките изкопеми

    2 8 Отговор

    До коментар #10 от "гочето":

    щесе добиат от същите открити маришки рудници, както и до сега ии със същите багери.

    За кво ревеш?!

    Коментиран от #26

    08:52 21.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Очевидно

    7 15 Отговор

    До коментар #15 от "очевидно":

    Не си наред с главата🙈, руснаците ще ли да ни спасяват🤣, хептен си се сдухал.

    Коментиран от #29

    08:52 21.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Капитан Крийч

    17 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха ха ха":

    Мародерите ще разпродадат България на обора да разкопат рила пирин и стара планина.

    08:55 21.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хаха

    13 1 Отговор

    До коментар #16 от "Миньор е моя татко":

    А в жълтопаветните кратуни има само оборска тор от селото на татко. Факт.

    08:57 21.03.2026

  • 26 Мишел

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Редките изкопеми":

    Единствен източник на редкоземни в България са отпадъците от фосфогипс след получаване на минерални торове от фосфатни руди от Колския полуостров.

    08:58 21.03.2026

  • 27 Знаещ

    6 2 Отговор
    Освен че има редкоземни метали, другият месец ще се разбере, че има газ и кондензати в българския сектор в Черно море.

    08:59 21.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 очевидно

    13 4 Отговор

    До коментар #21 от "Очевидно":

    36 години ни управляват такива като теб, дето са много добре с главага. Резултатът е видим - разруха, пустош и намаляло с 1/3 население. Още 20-30 години и тук жив българин няма да остане, ако не броим такива като теб, от които никой няма полза. Затова умните българи трябва да помислят за родината, а ти отивай в краварника да се търкаляш по американските улици, пък дано някой те съжали и те прибере за домашен любимец.

    Коментиран от #41

    09:04 21.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Дзак

    3 0 Отговор
    Ами ако изринат цялата страна сигурно ще открият много залежи. Това е добив за рядко населени територии. Там пък ще унищожат екоравновесието. И някои автори ще потънат в океана, някои пустини ще се разширят.

    09:16 21.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БАН никога

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "БАН още не е завършил":

    няма да завърши нищо, защото са мишоци и не работят, че нема пари.

    09:17 21.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ИВАН

    9 0 Отговор
    Съвсем да ни допрецакат и малкото останала природа, голи, напечени сипеи, свлачища, суша, бурни ветрове .... това ни чака след редкоземните ... и няколко милионера да ги гледаме и да им се любуваме.

    09:19 21.03.2026

  • 36 Ха ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Миньор е моя татко":

    Гуаното също е ценен ресурс. Миризливо злато.

    09:21 21.03.2026

  • 37 пак ли

    10 0 Отговор
    Той един американски син така направи и в Украйна, но сега какво стана? Малко по-лекичко с узурпирането на ресурси и по-далеч от руската граница. Да ходи да копа в Германия или Франция.

    09:23 21.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Велев

    9 0 Отговор
    Пак ли ще ни подарявате трдкоземните богатства бе паразити! НАРОДЕН СЪД!!! ТОЯ ТОДОРОВ ЛИ КЪВ Е В ЗАТВОРА!!!

    09:25 21.03.2026

  • 40 Здрасти

    3 1 Отговор

    До коментар #38 от "Майкооо":

    Кастрация на всички евроатлантически слуги! Жените им осеменени от българофилски българи!

    09:26 21.03.2026

  • 41 Такива като вас

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "очевидно":

    Нали ни управляват уж комунисти-атлантици според вас? Значи не 36 години, а 36 + 45 = 81 години комунисти ни управляват.

    Интересно, а вие към кои комунисти спадате?

    09:28 21.03.2026

  • 42 Ауууу, ама Тръмп

    1 0 Отговор
    Свалиха ди го? Защото само неговия син идва в България!
    Леле леле!

    09:29 21.03.2026

  • 43 Факти

    3 3 Отговор
    Затова ЕС подкрепя Украйна. Там има много ресурси, от които съюзът има нужда. Украйна ще влезе в ЕС и за нас е много важно тя да запази територията и ресурсите си. Целта на Путин е тези ресурси да не влизат в ЕС. Той иска ЕС да е слаб. Той иска България да е слаба. Тръмп следва същата политика. Путин и Тръмп са най-големите врагове на ЕС и в частност България.

    Коментиран от #49, #51, #52

    09:29 21.03.2026

  • 44 ганю

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "гочето":

    като пришилците
    докато изчерпят ресурсите
    после мор
    дръ дрън за демокрация
    истинска демокрация е имало само в древна Елада
    28 дни

    09:29 21.03.2026

  • 45 Не е журналист

    5 0 Отговор
    Лекета като Стефчо, с лопата да ги ринеш. Готов да продаде майка си, баща, родата, колко е щастлив по на САЩ.

    09:32 21.03.2026

  • 46 Перо

    7 0 Отговор
    Световните политици не разбраха ли, че света е тотално обвързан и оплетен в икономически зависимости и само взаимно изгодните преговори са ключа към благоденствие, а не воини! Главни виновници за воините са ционистките режими и страните под техен контрол! Това създава всички кризи по света и бедността!

    09:32 21.03.2026

  • 47 Госあ

    6 0 Отговор
    И в момента българските богатства текат на запад за без пари.

    09:33 21.03.2026

  • 48 Макробиолог

    3 1 Отговор
    Мистър Буш търси бушмени и май има такива измежду наште бизнесмене. Редкоземни има в САЩ повече от достатъчно ,що не копа там?Щот такава технолагия разходва огромна енергия, използва токсични химикали ,а последствията за екологията са трагични.Не случайно Китай държи тоя монопол,там квот реши партията майка ,все е хубаво.

    09:43 21.03.2026

  • 49 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Украйна вече загуби 124500 кв.км.и тези ресурси на Украйна са вече руски.

    Коментиран от #56

    09:47 21.03.2026

  • 50 Американският евреин Кисинджър

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ето тива вече е лошо":

    е казал - да си враг на САЩ е опасно, но да си приятел със САЩ е пагубно.

    09:49 21.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Още факти

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "Факти":

    Украйна имаШЕ ресурси. Зеленият нaцинаpкос първо ги хариза на британците, после на американците, ама накрая май ще ги вземат руснаците.

    09:53 21.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "очевидно":

    Докато бяхме под руски ботуш, у нас работиха 48 уранови мини. Уранът отиваше в Русия, а за нас оставаше радиоактивното замърсяване. Почвата и водите в районите на мините бяха радиоактивни. Чрез водата радиацията достигаше до народа. Отточните води от най-голямото находище в Бухово, например, се вливаха в река Лесовска, която е приток на Искър. Реките Места, Марица и Арда бяха замърсени по същия начин. Затова в България имаме толкова много онкологични заболявания. Да не забравяме как комунистите скриха за Чернобил и ни извадиха да маршируваме за първи май под радиоактивния дъжд, докато те се пазиха с вносна вода и храна. Така беше по руско робство.

    10:00 21.03.2026

  • 55 Роки

    1 0 Отговор
    Ние все ключови роли играем в последните 37 демоКРАДИчни години и все сме изиграни!

    10:02 21.03.2026

  • 56 Факти

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Мишел":

    Украйна все още има много ресурси. Целта е да се запази колкото може повече територия и
    съответно ресурси. Украйна от пролетта на 2022 г. успешно удържа 80% от територията си. Това е голям успех, имайки предвид, че противникът тотално я превъзхожда в числеността на армията и въоръжението.

    Коментиран от #57

    10:05 21.03.2026

  • 57 Макробиолог

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Факти":

    Все менте факти.

    10:11 21.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Факт първи--канадската фирма е на чичо скрюч.

    10:22 21.03.2026

  • 61 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Факт втори--той ползва картата с залежити от соца безплатно.

    10:24 21.03.2026

  • 62 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Факт трети--изнася концентрат практически за без пари.

    10:25 21.03.2026

  • 63 Макробиолог

    1 0 Отговор
    Факт четвърти,използва технология за добив,която по време на соца беше спряна заради екологичните последствия.

    10:27 21.03.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Така е

    1 0 Отговор
    тук,особено на Дондуков 1, в НС,Парламента е пълно с такива,редко3емни елементи.

    10:29 21.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове