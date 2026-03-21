Светлин Тачев: Лицата от шоубизнеса дават допълнително гориво на новите политически субекти

В предаването „Събуди се” по NOVA политологът от социологическа агенция „Мяра” Светлин Тачев и политологът Любомир Стефанов коментираха официалния старт на предизборната кампания, тактиките на политическите лидери и съдържанието на партийните програми. Те анализираха поведението на основните играчи и възможностите за бъдещи обединения в парламента.

„Партиите се изпразниха от идеи и лозунги заради серията от предсрочни избори”, заяви Светлин Тачев. Той посочи, че в момента се наблюдава модел на „леко замълчаване” при лидери като Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Тачев тази тактика цели да не се отблъсква периферията от около 600-700 хиляди избиратели, които тепърва ще решават за кого да гласуват.

„Критиката към Прогресивна България, че нищо не казват, вече не е актуална, тъй като представиха платформа от над 130 страници”, коментира Любомир Стефанов. Той допълни, че профилът на тази формация е по-скоро „център-дясно” и я определи като „бизнес проект на ниво финансово-икономическа програма”.

„В лявото политическо пространство в момента има вакуум”, посочи Светлин Тачев. Той обясни, че БСП все още се опитва „да намери себе си” след последното управление, докато другите субекти в този сектор залагат на по-технократски изказвания.

„Лицата от шоубизнеса дават допълнително гориво на новите политически субекти”, заяви още Светлин Тачев по повод присъствието на спортисти и музиканти в листите. Той отбеляза, че българският избирател все още гледа „повече лидера, отколкото идеите”.

„Съдебната реформа вероятно ще бъде лепилото, което ще обедини политическите субекти след изборите”, коментира Любомир Стефанов. Той подчерта, че след като интеграцията в западните структури е завършена, политиците трябва да спрат да гледат външни модели и да започнат да „подреждат държавата отвътре”.