Светлин Тачев: Лицата от шоубизнеса дават допълнително гориво на новите политически субекти

21 Март, 2026 11:27 575 7

Той обясни, че БСП все още се опитва „да намери себе си” след последното управление, докато другите субекти в този сектор залагат на по-технократски изказвания

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В предаването „Събуди се” по NOVA политологът от социологическа агенция „Мяра” Светлин Тачев и политологът Любомир Стефанов коментираха официалния старт на предизборната кампания, тактиките на политическите лидери и съдържанието на партийните програми. Те анализираха поведението на основните играчи и възможностите за бъдещи обединения в парламента.

„Партиите се изпразниха от идеи и лозунги заради серията от предсрочни избори”, заяви Светлин Тачев. Той посочи, че в момента се наблюдава модел на „леко замълчаване” при лидери като Бойко Борисов и Делян Пеевски. Според Тачев тази тактика цели да не се отблъсква периферията от около 600-700 хиляди избиратели, които тепърва ще решават за кого да гласуват.

„Критиката към Прогресивна България, че нищо не казват, вече не е актуална, тъй като представиха платформа от над 130 страници”, коментира Любомир Стефанов. Той допълни, че профилът на тази формация е по-скоро „център-дясно” и я определи като „бизнес проект на ниво финансово-икономическа програма”.

„В лявото политическо пространство в момента има вакуум”, посочи Светлин Тачев. Той обясни, че БСП все още се опитва „да намери себе си” след последното управление, докато другите субекти в този сектор залагат на по-технократски изказвания.

„Лицата от шоубизнеса дават допълнително гориво на новите политически субекти”, заяви още Светлин Тачев по повод присъствието на спортисти и музиканти в листите. Той отбеляза, че българският избирател все още гледа „повече лидера, отколкото идеите”.

„Съдебната реформа вероятно ще бъде лепилото, което ще обедини политическите субекти след изборите”, коментира Любомир Стефанов. Той подчерта, че след като интеграцията в западните структури е завършена, политиците трябва да спрат да гледат външни модели и да започнат да „подреждат държавата отвътре”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Листите са

    4 1 Отговор
    Милиционер - фатмак - спортист - милиционер - фатмак - спортист - ...

    11:30 21.03.2026

  • 3 4567

    0 0 Отговор
    Листата на коя партия води Азис?

    11:33 21.03.2026

  • 4 АГАТ а Кристи

    0 0 Отговор
    "Лицата от шоубизнеса"... - щатни актьори в сатирата, които не произвеждат смях, а наглост, мерзост, сребролюбие и рев за публиката

    11:44 21.03.2026

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    То България за 30 години кошерна демокрация е една холивудска сапунка

    Коментиран от #7

    11:51 21.03.2026

  • 6 Сталин

    1 0 Отговор
    Добре че дойде "демокрацията" и всички мутри,чалги,лузъри и пропаднали типове да изплуват,утайката на утайката в България,и българския цървул ги има тези бандити, негодници и нехранимайковци за " лидери" и " елит"

    11:52 21.03.2026

  • 7 Рускииии,

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Продукцията е Холилутска, защото от 1944г ни управляват КОМУНЯГИ.
    Вие национализирахте/само тук/, после си спретнахте вътрешно-партиен "преврат" и САМО ТУК НЯМА ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ !
    Защото не сте на "всеки километър", а на всеки 10 метра

    12:21 21.03.2026

