Областната администрация на София обяви търг за доставка на паравани за гласуване

Областният управител на област София Вяра Тодева обяви обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите" за изборите на 19 април, съобщиха от администрацията. Прогнозната стойност е 77 400 евро без ДДС.

Предметът на поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от ЦИК изисквания.

С оглед на изключително кратките срокове, в които трябва да се осигурят необходимите паравани, процедурата се провежда съгласно §3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Срокът за представяне на оферти е 25.03.2026 г., а крайният срок за доставка на параваните - 14-и април 2026 година.

Чрез пускането на публично състезание Вяра Тодева цели да насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност.

"Призовавам бизнеса да участва активно в обществената поръчка, за да защитим по най-добрия начин обществения интерес“, каза тя.

Доставка на 1800 бр. паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от ЦИК изисквания: Конструкция: П – образна (в работно положение, при гласуване), състояща се от три части (плоскости) – една предна и две странични); Материал на трите части: плътен, с пълна непрозрачност (пластмаса, PVC или еквивалентен/ламинирани плоскости от дървесни частици или еквивалент), цвят: бял; Размери: предна част с размери ширина 80 см/височина 60 см; странични части: ширина 40 см/височина 60 см. (допустимо е отклонение до + 2 см. от всички посочени параметри по отношение на размерите); Дебелина на плоскостите: от 4 мм до 18 мм, така че да осигурява стабилност и здравина на конструкцията; Сглобяване: Отделните части се свързват с подходяща механична сглобка, която да позволява бърз и лесен монтаж и демонтаж; Начин на използване: При гласуването с хартиени бюлетини параваните трябва да могат да бъдат поставени върху маса, бюро и др. в изборното помещение. При поставянето не трябва да се закрепват трайно, с оглед многократната им употреба, но да стоят стабилно.

Участниците следва да представят и мостра на предлагания от тях параван за гласуване с хартиени бюлетини, в съответствие с поставените изисквания, придружени/и с кратко техническо описание.

Параваните трябва да бъдат опаковани в запечатани кашони, пакети или по друг подходящ начин, който позволява сигурно и лесно пренасяне и разпределяне при получаването им в областния център на област София и лесно пренасяне и разпределяне при получаването им до 24-те районни администрации на Столична община.