Новини
България »
Областната администрация на София обяви търг за доставка на паравани за гласуване

22 Март, 2026 11:55 509 3

  • търг-
  • паравани-
  • гласуване-
  • поръчка

Прогнозната стойност е 77 400 евро без ДДС

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Областният управител на област София Вяра Тодева обяви обществена поръчка с предмет „Изработка и доставка на паравани за гласуване с хартиени бюлетини за нуждите" за изборите на 19 април, съобщиха от администрацията. Прогнозната стойност е 77 400 евро без ДДС.

Предметът на поръчката включва доставка на 1800 паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от ЦИК изисквания.

С оглед на изключително кратките срокове, в които трябва да се осигурят необходимите паравани, процедурата се провежда съгласно §3, ал. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс. Срокът за представяне на оферти е 25.03.2026 г., а крайният срок за доставка на параваните - 14-и април 2026 година.

Чрез пускането на публично състезание Вяра Тодева цели да насърчи конкуренцията и създаде равни условия и прозрачност.

"Призовавам бизнеса да участва активно в обществената поръчка, за да защитим по най-добрия начин обществения интерес“, каза тя.

Предмет на поръчката:

Доставка на 1800 бр. паравани за гласуване с хартиена бюлетина, които следва да отговарят на одобрените от ЦИК изисквания: Конструкция: П – образна (в работно положение, при гласуване), състояща се от три части (плоскости) – една предна и две странични); Материал на трите части: плътен, с пълна непрозрачност (пластмаса, PVC или еквивалентен/ламинирани плоскости от дървесни частици или еквивалент), цвят: бял; Размери: предна част с размери ширина 80 см/височина 60 см; странични части: ширина 40 см/височина 60 см. (допустимо е отклонение до + 2 см. от всички посочени параметри по отношение на размерите); Дебелина на плоскостите: от 4 мм до 18 мм, така че да осигурява стабилност и здравина на конструкцията; Сглобяване: Отделните части се свързват с подходяща механична сглобка, която да позволява бърз и лесен монтаж и демонтаж; Начин на използване: При гласуването с хартиени бюлетини параваните трябва да могат да бъдат поставени върху маса, бюро и др. в изборното помещение. При поставянето не трябва да се закрепват трайно, с оглед многократната им употреба, но да стоят стабилно.

Участниците следва да представят и мостра на предлагания от тях параван за гласуване с хартиени бюлетини, в съответствие с поставените изисквания, придружени/и с кратко техническо описание.

Параваните трябва да бъдат опаковани в запечатани кашони, пакети или по друг подходящ начин, който позволява сигурно и лесно пренасяне и разпределяне при получаването им в областния център на област София и лесно пренасяне и разпределяне при получаването им до 24-те районни администрации на Столична община.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най добрите

    0 1 Отговор
    Mеч ще спре тази корупция и ще се избави от комунистите !!!!

    12:27 22.03.2026

  • 2 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Перде кириз парасъ.

    12:27 22.03.2026

  • 3 Печатар

    1 1 Отговор
    Отклонение 20 мм за размер 400 мм... Смятай за каква некадърност иде реч. Две педи разстояние да не могат прави да отрежат. Все едно със зъби ще разкъсват.😂😂😂

    12:39 22.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове